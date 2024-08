- 15enne ucciso in un incidente

Una ragazza di 15 anni ha perso la vita in un incidente vicino a Kirchberg an der Iller (distretto di Biberach). La teenager viaggiava con un 14enne su un cosiddetto veicolo a motore leggero - un'auto omologata per una velocità massima di 50 chilometri orari, come hanno riferito le autorità. In una intersezione, hanno svoltato da un sentiero di campagna su una strada rurale e sembra che non abbiano notato un camion in arrivo.

Nella collisione, entrambi i teenager sono stati sbalzati dal loro veicolo. La 15enne è morta sul posto nonostante i tentativi di soccorso immediati. Il 14enne è stato portato in ospedale in elicottero. Il conducente del camion non ha riportato ferite.

Le indagini sull'incidente hanno evidenziato la necessità di misure di sicurezza migliorate nei veicoli a motore leggeri, sottolineando l'importanza di un'educazione adeguata nel trasporto e nelle telecomunicazioni per i giovani conducenti. Dopo l'incidente, è stato richiesto un inasprimento delle regole per l'uso di tali veicoli sulle strade rurali.

Leggi anche: