- 15enne ucciso 39 anni fa - "XY file number" trovato

In gennaio 1985, una ragazza di 15 anni scomparve a Burgwedel, vicino a Hannover. Pochi giorni dopo, i passeggiatori trovarono il suo corpo: 39 anni dopo l'omicidio violento della studentessa, la polizia spera in nuovi indizi dal programma ZDF "Aktenzeichen XY...ungelöst" (21 agosto). Una squadra speciale per i cold case ha cercato di ottenere nuovi indizi negli ultimi anni, ha detto la polizia. Nel dicembre 2023 ci fu una campagna di manifesti nella zona di Burgwedel e Isernhagen, e furono distribuiti anche volantini. Tuttavia, questo non ha portato a nuove scoperte.

Secondo la polizia, la 15enne è stata vista viva per l'ultima volta nel tardo pomeriggio del 23 gennaio 1985 e poi è scomparsa senza lasciare traccia. Il 10 febbraio 1985, due passeggiatori hanno trovato il corpo nudo della teenager in un bosco. Poco prima, sono stati trovati anche i vestiti della studentessa scomparsa.

Una felpa rossa che apparteneva alla vittima e che in seguito è stata indossata da uno dei sospetti era al centro delle indagini iniziali. Tuttavia, il sospetto non è stato confermato. È offerta una ricompensa di 5.000 euro per qualsiasi informazione che porti alla risoluzione del caso o all'arresto del o dei responsabili.

La studentessa scomparsa proveniva dalla Germania, poiché Burgwedel è un paese situato vicino a Hannover in Germania.

