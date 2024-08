- 15 per cento in mezzo minuto: nuova batteria per cellulare batte record

È una delle grandi speranze per la prossima generazione di iPhone, che Apple dovrebbe presentare a settembre: una velocità di ricarica significativamente maggiore. Perché gli iPhone si ricaricano relativamente lentamente, anche gli smartphone Android di punta di Samsung non sono esattamente fulmini alle prese con la corrente. Non è un problema così grande se si ha tempo, ma quando deve succedere in fretta e il tuo telefono sta morendo ogni secondo conta.

Smartphone che si ricaricano a più di 300 watt

Il produttore cinese di smartphone Realme ha recentemente dimostrato ciò che sembra possibile in futuro. In un video su YouTube, viene mostrato uno smartphone sconosciuto che si ricarica dal 0 al 17% in soli 35 secondi. Il magazine tecnologico "91mobiles" riferisce che questa dimostrazione si basa sulla nuova tecnologia da 300 watt dell'azienda, che dovrebbe essere presentata ufficialmente tra pochi giorni.

Si dice che la potenza di ricarica massima potrebbe addirittura superare momentaneamente i 300 watt previsti. Tuttavia, il video non mostra quando viene applicata la piena potenza e quando il smartphone riduce le prestazioni. Tipicamente, la gamma di ricarica dal 10 all'80% è la più veloce, dopo di che i dispositivi rallentano il processo per prevenire l'usura eccessiva della batteria.

Rimane una preoccupazione

Non è noto quanto rapidamente il telefono Realme possa essere ricaricato dal 0 al 100%. È probabile che ci voglia meno di cinque minuti, il che è impressionante rispetto ad altri dispositivi. Una tecnologia simile è stata presentata da Xiaomi a febbraio 2023. In un video, il produttore, che ora costruisce anche automobili elettriche, ha dimostrato un tempo di ricarica di esattamente cinque minuti. Tuttavia, c'è un intoppo: durante la dimostrazione, Xiaomi non ha raggiunto la prestazione dichiarata di 300 watt, arrivando a un massimo di 290 watt per pochi secondi.

Despite these records, the question remains what ultra-fast charging does to the batteries. Normally, the capacity of the batteries decreases significantly with constant fast charging, leading to devices not lasting as long after a relatively short time. In general, it is therefore recommended to charge your battery as slowly as possible - not fully. But if it's an emergency, it's good to have the option.

Altri produttori di smartphone potrebbero considerare di adottare velocità di ricarica così elevate per competere efficacemente. La tecnologia di ricarica rapida, pur impressionante, potrebbe influire sulla durata delle batterie, richiedendo un delicato equilibrio tra velocità e durata.

Leggi anche: