- 15 attacchi di vespe richiedono aiuto di emergenza per i tedeschi in Tirolo

Una donna della Baviera ha vissuto un'esperienza spaventosa durante un'escursione nel Tirolo. È stata aggredita da circa 10 a 15 vespe, causando una reazione allergica avversa. Secondo Florian Stock della squadra di soccorso in montagna di Mayrhofen, che ha parlato con l'agenzia di stampa tedesca domenica, la situazione sembrava grave. La donna ha mostrato sintomi severi.

Durante un'escursione a Mayrhofen, nella valle dello Zillertal, la donna anziana del distretto di Neumarkt, nella Bassa Baviera, ha deciso di fare una pausa. Purtroppo, durante questa pausa, è stata punta ripetutamente dalle vespe. Le autorità austriache hanno riferito l'incidente. Allarmato, il marito ha chiamato i servizi di emergenza. Nonostante si fosse auto-iniettata un epinefrina, ha avuto bisogno di assistenza medica immediata.

La squadra di soccorso in montagna è intervenuta prontamente e ha trasportato la donna in elicottero. In seguito, è stata portata in ospedale e ricoverata, come già riportato dal giornale Bild.

Durante il suo ricovero in ospedale, è stato sottolineato l'importanza di sessioni regolari di formazione sulla salute e sulla sicurezza per la donna. Dopo il recupero, ha fatto pressione per migliorare la segnaletica e l'istruzione sui insetti locali e sui loro potenziali pericoli durante le escursioni.

Leggi anche: