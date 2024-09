15:45 Esclusione del pubblico dal processo che coinvolge l'avvocato legale di Navalny

15:18 Processo a Navalny: il pubblico escluso a Petushki

Il giudice che gestisce il processo contro tre avvocati del defunto critico del Cremlino, Alexey Navalny, a Petushki, ha rapidamente bandito il pubblico dalla udienza. Il giudice ha citato un avvertimento delle forze dell'ordine circa possibili disturbi da parte dei sostenitori di Navalny come motivazione. I tre avvocati sono accusati per la loro affiliazione con un'organizzazione presunta estremista - la Fondazione Anticorruzione, guidata da Navalny.

15:18 Conflitto navale e aereo nel Mar Nero

Le fonti indicano che Ucraina e Russia sono coinvolte in uno scontro navale e aereo nel Mar Nero. L'intelligence militare ucraina sostiene che un caccia russo Su-30 è stato abbattuto utilizzando un sistema portatile di difesa aerea durante operazioni in acqua. Tuttavia, Kyiv non ha fornito ulteriori dettagli sull'incidente della sera di mercoledì. Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha riferito di un fallito attacco ucraino a una piattaforma di trivellazione russa nel Mar Nero attraverso veloci mezzi acquatici. L'attacco ha portato alla distruzione di otto dei 14 mezzi acquatici, con i veicoli rimanenti in fuga. Non c'è menzione della perdita di un aereo a Mosca, ma il blog militare Rybar ha riferito che un Su-30 è stato abbattuto durante la repulsione ucraina.

14:54 Soldati ucraini: "Non possiamo più sopportare questa guerra"

I soldati ucraini devono utilizzare in modo efficiente le loro scarse scorte di armi. La giornalista tedesca Kavita Sharma ha assistito personalmente alla lotta sul campo di battaglia: vecchie armi sovietiche con munizioni limitate e una piccola collezione di moderne armi occidentali di alta qualità.

14:23 Zelensky: la Russia inizia la controffensiva a Kursk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha intrapreso una controffensiva nella regione di confine russa di Kursk. In una conferenza stampa a Kyiv, Zelensky ha sottolineato che questa risposta dell'esercito russo si adatta alla strategia ucraina senza fornire ulteriori informazioni. Il Ministero della Difesa russo riferisce su Telegram che i operativi russi hanno preso il controllo di dieci comunità nella regione di Kursk in due giorni.

13:55 Politico iraniano critica le relazioni con la Russia

Un politico conservatore di alto livello dell'Iran, Ali Motahari, critica in modo insolito le relazioni di Tehran con la Russia in un post sulla piattaforma X. Motahari evidenzia le nuove sanzioni imposte all'Iran da Germania, Francia e Regno Unito a causa della presunta fornitura di missili balistici alla Russia. Il Ministero degli Esteri iraniano ha emesso un duro rimprovero, negando ogni coinvolgimento in questa questione.

13:38 La città di Pokrovsk in Ucraina affronta carenze di acqua e gas

Dopo gli attacchi russi, la città ucraina di Pokrovsk nella regione di Donetsk ha subito interruzioni nella sua fornitura d'acqua regolare e molti residenti sono rimasti senza gas per cucinare e riscaldarsi, secondo il governatore della regione, Vadym Filashkin. Una pianta di trattamento delle acque è stata gravemente danneggiata negli scontri recenti e la città ora dipende da più di 300 pozzi di emergenza per l'acqua potabile. Inoltre, un centro di distribuzione del gas è stato bombardato dai russi il giorno precedente, lasciando 18.000 persone a Pokrovsk senza gas.

13:07 La Russia ha esagerato il numero di navi da guerra

Le fonti indipendenti russe suggeriscono che la Russia sottovaluta la propria flotta di navi da guerra della metà, secondo l'agenzia di stampa "Agentstvo". Le fonti online come "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info" stimano che circa 50 navi da guerra e sottomarini, parte della flotta del Mar Nero, sono attualmente inattivi. Non è la prima volta che la Russia viene accusata di gonfiare le dimensioni delle proprie forze militari.

12:28 Le attività spionistiche russe contro l'esercito tedesco aumentano

Secondo il Servizio di controspionaggio militare tedesco (MAD), i servizi di intelligence russi hanno intensificato la loro attività di spionaggio contro l'aiuto militare tedesco all'Ucraina e l'esercito tedesco stesso. Il Cremlino ora cerca informazioni cruciali sulle rotte di trasporto e i metodi di dispiegamento dell'esercito tedesco, nonché le tattiche adottate dai sistemi d'arma occidentali in Ucraina. La capacità dell'esercito tedesco di proteggere il proprio territorio e le alleanze è ora sotto esame.

11:52 La minaccia di armi atomiche contro Berlino non è un incidente isolato

Con la possibilità di consentire all'Ucraina di utilizzare armi contro il territorio russo, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, non è sorprendente che un esperto di armi atomiche ora stia promuovendo attacchi su Berlino.

11:15 Ritardo nella decisione sull'uso di missili a lungo raggio per l'Ucraina

Una decisione definitiva sull'uso di missili a lungo raggio dall'Ucraina contro il territorio russo potrebbe richiedere più tempo del previsto. Una decisione prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 settembre è considerata improbabile dopo i resoconti del medium statunitense Bloomberg. Gli autori citano il segretario britannico degli Esteri Lammy, che ha affermato che la riunione dell'ONU sarebbe l'occasione successiva per discutere l'uso di missili a lungo raggio. Secondo il resoconto, il presidente ucraino Selenskyj intende reiterare la sua richiesta alla riunione. Durante la loro visita a Kyiv il mercoledì, Lammy e il segretario di Stato USA Blinken hanno apparentemente discusso le intenzioni di Selenskyj di attaccare il territorio russo. Blinken intende sollevare questo argomento con il presidente USA Biden venerdì. Il primo ministro britannico Starmer si incontrerà anche con Biden venerdì.

10:31 Blinken si ferma in Polonia dopo la visita a Kyiv

Il segretario di Stato Antony Blinken si ferma in Polonia, un forte alleato dell'Ucraina, durante il suo viaggio di ritorno da Kyiv. Si recherà a incontrare il primo ministro Tusk e il presidente Duda. Blinken è previsto per discutere ulteriori collaborazioni con la Polonia, che funge da principale centro logistico per l'aiuto militare occidentale all'Ucraina. Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, la Polonia ha notevolmente aumentato la sua spesa militare e ha ordinato 96 elicotteri d'attacco Apache dalla società di difesa USA Boeing, per un valore di 10 miliardi di dollari.

09:59 Ucraina Rapporta 5 Missili Russi e 64 Attacchi Drone dall'IranL'aeronautica ucraina sostiene che l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni di origine iraniana. 44 droni sono stati apparentemente abbattuti. Non è possibile verificare nei dettagli i resoconti militari. La difesa aerea è stata attiva anche vicino a Kyiv per intercettare i droni in arrivo.

09:11 Esperto Russo Avvoca per l'Aumento della Deterrenza NucleareIl esperto di politica estera russa Sergei Karaganov sostiene la necessità di un messaggio più chiaro da parte della Russia che suggerisca la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. L'obiettivo principale della politica nucleare della Russia dovrebbe essere "convincere tutti gli attuali e futuri avversari che la Russia è pronta ad utilizzare armi nucleari", ha detto Karaganov al quotidiano russo Kommersant. Karaganov suggerisce che la Russia potrebbe eseguire un attacco nucleare limitato su un paese della NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Secondo Karaganov, gli Stati Uniti mentirebbero se affermassero di garantire la protezione nucleare per i loro alleati. Alcuni esperti occidentali sostengono che Karaganov svolge una funzione utile per il Cremlino esprimendo opinioni che turbano l'Occidente, facendo apparire Putin più moderato per confronto.

08:46 Ucraina Ambisce all'Uso di Missili Occidental a Lungo RaggioSi sta diffondendo l'ottimismo in Ucraina riguardo alla possibilità di ottenere il permesso di utilizzare armi occidentali per colpire più a fondo il territorio russo in futuro. Durante la sua visita a Kyiv, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha sottolineato l'importanza di garantire "che l'Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno". In Gran Bretagna, i segni di approvazione sono già evidenti:

08:04 Servizi di Intelligence Ucraini Rapportano l'Abbattimento di un Aereo da Combattimento RussoA seguito delle voci del giorno precedente secondo cui un aereo da combattimento russo Su-30SM era scomparso dai radar, i servizi di intelligence militari ucraini affermano ora che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il Kyiv Independent riferisce di questo sviluppo. L'aereo, valutato circa 50 milioni di dollari, era stanziato nella penisola della Crimea e sarebbe stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Rapporto sui Danni a Konotop Dopo l'Attacco di Droni in MassimaIl numero di vittime dell'attacco notturno con droni russi contro l'infrastruttura energetica della città di Konotop nella regione di Sumy è salito a 14, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare locale. Tra gli altri impatti, un edificio residenziale nel centro della città è stato apparentemente colpito.

Leggi di più qui.

06:42 Rifugiati Ucraini in Germania Mantengono lo Status di Protezione durante le Visite a CasaIl Bundestag tedesco discuterà oggi per la prima volta il pacchetto di sicurezza del governo tedesco, che include il ritiro dello status di rifugiato per coloro che fanno ritorno a casa. Tuttavia, esistono eccezioni, come per i rifugiati ucraini.

06:04 Media Russi Accusano Trump di Svantaggio nel Debate TVMolti commentatori della televisione di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump nel suo debate TV contro Kamala Harris, secondo il Kyiv Independent. Trump è stato "svantaggiato", hanno sostenuto. La verifica dei fatti delle affermazioni di Trump è stata criticata. Molti hanno visto Trump come il perdente del debate. Trump ha dichiarato che, se vince le elezioni, porrà fine immediata al conflitto ucraino.

04:50 Danni all'Infrastruttura Energetica di Konotop a causa dell'Attacco RussoUn attacco russo contro la città di Konotop nella regione di Sumy ha lasciato diversi civili feriti. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico della città è stato temporaneamente interrotto. Ci sono anche danni all'infrastruttura energetica e non è chiaro quando le aree residenziali avranno di nuovo l'energia elettrica. Dopo l'attacco nel centro della città, sono scoppiati diversi incendi e sono stati danneggiati edifici scolastici e residenziali. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.

03:29 Ulteriore Aiuto Militare dalla Lettonia all'UcrainaLa Primo Ministro lettone Evika Siliņa ha annunciato un pacchetto di supporto per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Include veicoli corazzati da combattimento. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha riferito questo dopo l'incontro con Siliņa. Oltre alla collaborazione nell'industria della difesa, entrambi i paesi stanno anche considerando di espandere la cooperazione nella difesa.

01:32 Regno Unito Convoca un Imprenditore Iraniano per le Presunte Consegne di Razzi a RussiaIn risposta alle presunte consegne di razzi dall'Iran alla Russia, il Regno Unito ha convocato un imprenditore iraniano, come riferito dal Ministero degli Esteri a Londra. "Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato un pericoloso peggioramento, che provocherebbe una risposta appropriata", si legge nella dichiarazione. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato sanzioni aggiuntive contro Teheran in risposta alle presunte consegne di razzi, comprese la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea aveva precedentemente citato "informazioni attendibili" sulla consegna di razzi iraniani alla Russia.

00:14 Ucraina: Russia Sta Deployando Soldati Novizi a VovchanskSecondo le informazioni degli ufficiali militari ucraini, la Russia sta deployando truppe con scarsa esperienza di combattimento nel fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate di Kharkiv, ha confermato che le truppe che partecipano alle operazioni di assalto a Vovchansk sono poco addestrate. Si sospetta che i recenti rinforzi siano una riserva della mobilitazione reclutat

22:39 Il sindaco di Ivano-Frankivsk introduce pattuglie che parlano russoIl sindaco della città occidentale ucraina di Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, ha annunciato l'istituzione di pattuglie per monitorare l'aumento dell'uso della lingua russa. "Si tratta di un'iniziativa della comunità e chiunque può diventare un controllore del linguaggio", ha comunicato Martsinkiv al canale televisivo NTA. A causa del conflitto, numerosi rifugiati interni provenienti dall'Ucraina orientale hanno il russo come lingua madre. Martsinkiv prevede almeno 100 controllori del linguaggio, con circa 50 volontari già registrati. Ha anche condiviso un numero di contatto per i cittadini che vogliono segnalare i parlanti russo negli spazi pubblici. Il conflitto in corso ha costretto milioni di persone, particolarmente dalle regioni russofone dell'est e del sud, a cercare rifugio nella parte occidentale dell'Ucraina, a maggioranza ucrainofona e relativamente sicura.

21:42 Erdogan chiede il ritorno della Crimea a KievIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha richiesto il ritorno della penisola della Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro impegno per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina rimane inamovibile. Il ripristino della Crimea all'Ucraina è un requisito legale", ha sottolineato Erdogan in un messaggio video durante la summit della Crimea Platform. La Crimea Platform, istituita nel 2021, mira a sensibilizzare la comunità internazionale sulla situazione riguardante la penisola annessa.

21:05 Rapporto: Kiev presenterà la strategia militare agli Stati UnitiIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato il sostegno degli Stati Uniti come cruciale per la resistenza dell'Ucraina all'invasione russa. "Il cammino verso la vittoria (...) dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti, insieme ad altri alleati", ha dichiarato Zelenskyy durante una conferenza stampa a Kiev. Il piano dettagliato, che sarà presentato alla potenziale seconda Conferenza per la pace in Ucraina, mira a "rafforzare significativamente l'Ucraina" e a "costringere la Russia a porre fine alla guerra". Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti richiedono una chiara strategia bellica da Zelenskyy prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy stanno apparentemente pianificando di discutere una strategia a lungo termine per l'anno successivo con Zelenskyy per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken rivela la posizione di Biden sull'uso delle armi contro la RussiaIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha rivelato che gli Stati Uniti stanno accelerando gli sforzi per fornire all'Ucraina armi a lungo raggio per attaccare i bersagli russi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno di questa questione venerdì, ha detto Blinken durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kiev. "Stiamo lavorando diligentemente per garantire che l'Ucraina abbia gli strumenti sufficienti per difendersi efficacemente", ha affermato Blinken, aggiungendo: "Il nostro obiettivo è che l'Ucraina trionfi".

Puoi seguire tutti gli sviluppi precedenti qui.

15:18 Le operazioni militari nel Mar Nero si intensificano despite the ongoing trial against Navalny's lawyers in Petushki, tensions in Eastern Europe continue to rise as sources indicate that Ukraine and Russia are involved in a navy and air skirmish in the Black Sea.

15:18 Russian Military Reports in Black Sea and Navalny's Trial While the trial against Navalny's lawyers is closed to the public in Petushki, the Russian Ministry of Defense reports a failed Ukrainian attack on a Russian drilling platform in the Black Sea through fast watercraft, with Russian military blog Rybar reporting a Su-30 shot down during the Ukrainian repulsion.

here.

Leggi anche: