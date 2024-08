15:40 Selensky riferisce la cattura della città russa di Sudsha

15:21 Ucraina stabilisce postazione di comando militare nella regione di Kursk

Le truppe ucraine sono avanzate nella regione russa confinante di Kursk e Kiev ha stabilito un postazione di comando militare per gestire l'area sotto il suo controllo. Il postazione di comando sarà responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico e dell'attenzione alle esigenze urgenti della popolazione locale, secondo il comandante in capo delle Forze Armate ucraine Oleksandr Syrskyi durante un incontro con il presidente Volodymyr Zelenskyi. Il generale maggiore Eduard Moskalyov è stato nominato a capo del postazione di comando. Syrskyi ha inoltre riferito che l'esercito ucraino ha preso il controllo di 82 insediamenti e 1.150 chilometri quadrati di territorio dal inizio dell'offensiva.

14:57 Mosca annuncia truppe aggiuntive per regioni di frontiera

Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha annunciato un aumento di truppe e risorse per le regioni di frontiera di Kursk, Belgorod e Bryansk, confinanti con l'Ucraina. Belousov ha dichiarato a Mosca che lo Stato Maggiore ha preparato un piano per ulteriori misure, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza della gestione delle truppe in coordinamento con altre agenzie di sicurezza. L'attenzione principale è sulla regione di Belgorod e Belousov sorveglierà personalmente l'attuazione del piano. L'obiettivo è proteggere l'integrità territoriale, la popolazione e l'infrastruttura delle regioni di frontiera. Il piano prevede una migliore coordinazione tra il Ministero della Difesa, l'FSB, la Guardia Nazionale e altre agenzie di sicurezza. Nel frattempo, il Ministero della Difesa ha riferito la distruzione di posizioni ucraine sul territorio russo, ma queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.

Lo scorso martedì, le truppe di terra ucraine sono entrate per la prima volta nella regione di Kursk dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, che dura quasi due anni e mezzo, segnando un avanzamento significativo. Da allora, migliaia di soldati ucraini hanno fatto progressi, prendendo il controllo di decine di insediamenti. L'ingresso di truppe nemiche con carri armati e artiglieria pesante ha suscitato sorpresa tra la popolazione russa riguardo allo stato del confine di stato.

14:26 Campagna dei media e stato di emergenza - La Russia si lamenta: vittima dell'aggressione ucraina

Il conflitto tra Russia e Ucraina si è evoluto da tempo in una guerra di immagini, con filmati di posizioni militari distrutte e media che riferiscono di presunte vittorie parziali. Mosca sta ora sfruttando l'offensiva in corso a Kursk per promuovere un'altra narrazione distorta.

13:58 I russi fuggono dalla regione di frontiera: "Ci siamo nascosti nei cespugli"

Dopo che i soldati ucraini sono avanzati nella regione russa di frontiera di Kursk, i rifugiati riferiscono momenti drammatici. "Ci siamo nascosti nei cespugli", dice Tatjana Anikejewa alla televisione di stato russa. Secondo il suo resoconto, ha dovuto lasciare in fretta il villaggio di Sudscha. "Il rumore degli spari continuava senza sosta. La casa tremava", dice.

13:41 Governatore di Kursk: missile ucraino abbattuto sopra Lgow

Da oltre una settimana, le truppe ucraine combattono con i soldati russi dopo un inatteso attraversamento del confine nella regione russa di Kursk. Il governatore ad interim di Kursk, Alexej Smirnow, ha ordinato l'evacuazione del distretto di Gluschkowo, che si trova a nordovest di Sudscha. Questo ordine di evacuazione suggerisce che i soldati ucraini stanno avanzando in quella zona. Secondo i resoconti russi, più di 120.000 residenti della regione sono stati portati in sicurezza finora. Le truppe russe hanno abbattuto un missile ucraino sopra la città di Lgow nella regione russa di Kursk, secondo il governatore ad interim Alexej Smirnow. I detriti hanno ferito due residenti, riferisce.

13:18 Russia: afferma di aver preso il villaggio di Iwaniwka nel Donetsk

Le truppe russe hanno preso il villaggio di Iwaniwka nella regione ucraina orientale di Donetsk, secondo il governo russo a Mosca. L'agenzia di stampa statale russa Interfax lo riferisce, citando il ministero della difesa.

12:42 Umbach: "La Russia ha spostato su azioni di sabotaggio più attive" Dopo i sospetti di sabotaggio nei pressi della caserma di Colonia-Wahn, si pone la questione: quanto è sicuro la Germania contro gli attacchi ibridi dalla Russia? L'esperto di sicurezza Frank Umbach vede l'inizio di un nuovo capitolo dopo una fase di moderazione. Estremisti di destra e sinistra hanno giocato un ruolo importante in questo.

10:37 Russo: I soldati di Mosca a Kursk sono semplicemente fuggitiLa situazione nella regione di Kursk attaccata dalle forze militari ucraine rimane incerta. Tuttavia, il Presidente Selenskyj fa luce sui motivi dietro l'attacco. Nel frattempo, i residenti della regione si lamentano di essere stati abbandonati dalla leadership russa e dall'esercito.

10:13 Russia dichiara lo stato di emergenza per la regione di BelgorodIl Ministero russo per le situazioni di emergenza ha dichiarato uno stato di emergenza federale per l'Oblast' di Belgorod. Questo segue una dichiarazione simile nell'Oblast' di Kursk, dove i soldati ucraini sono entrati inaspettatamente l'6 agosto. Il Ministro Alexander Kurenko ha dichiarato che la situazione a Belgorod rimane complessa e tesa. "A causa degli attacchi terroristici dei gruppi armati ucraini nell'Oblast' di Belgorod, sono state danneggiate strutture residenziali e infrastrutturali, con vittime e feriti segnalati."

10:00 Ministro della Difesa ucraino e USA discutono la situazioneIl Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha tenuto una consultazione con il suo omologo statunitense, Lloyd Austin, sulla situazione di combattimento e sui bisogni militari dell'Ucraina. Umerov ha ringraziato Austin per "il supporto continuo e completo dalla inizio dell'invasione su larga scala della Russia", secondo un comunicato del Ministero della Difesa a Kyiv.

09:31 WSJ: Zelensky approva la sabotaggio del Nord StreamImprenditori privati hanno avviato un'operazione, sorvegliata da un alto ufficiale, per sabotare il gasdotto Nord Stream, secondo il Wall Street Journal. Il Presidente Zelensky ha inizialmente approvato il piano, ma in seguito non è riuscito a fermarlo. L'operazione è costata $300,000 ed è stata eseguita da un piccolo equipaggio di sei persone su uno yacht. "Rido quando leggo le speculazioni dei media su un'operazione ampia che coinvolge agenzie di intelligence, sottomarini, droni e satelliti", ha detto un ufficiale coinvolto nell'operazione al giornale. "Tutto è nato da una sera ubriaca e dalla ferma volontà di un piccolo gruppo di persone che hanno avuto il coraggio di rischiare la loro vita per il loro paese." Zelensky ha reagito dopo l'intervento della CIA e ha voluto fermare l'operazione, ma il suo comandante in capo all'epoca, Valeriy Saluschnyy, ha continuato il sabotaggio.

08:48 L'Ucraina abbattere tutti i 29 droni russiL'Ucraina riferisce di aver abbattuto tutti i 29 droni russi lanciati durante la notte di giovedì. La Russia ha anche sparato tre missili guidati Ch-59, secondo i resoconti.

08:08 L'Ucraina distrugge il radar Kasta russo - costo $60 milioniGli ufficiali di controspionaggio militare dell'Ucraina, in collaborazione con le forze di difesa del paese, hanno distrutto un radar Kasta russo nella zona di guerra di Saporischschja, secondo l'ufficio stampa dell'SBU. Il radar di ricognizione a lungo raggio costa circa $60 milioni da produrre. "In sostanza, questo radar era l'occhio del sistema di difesa aerea russo che controllava il nostro spazio aereo. Il nemico lo nascondeva in background, lo mimetizzava accuratamente e lo spostava spesso. Questa volta sono riusciti a rintracciarlo e attaccare il bersaglio per distruggerlo", si legge nella spiegazione.

07:28 L'Ucraina: Kursk diventerà 'zona cuscinetto'L'esercito ucraino afferma che permetterà l'evacuazione dei civili dalla regione russa di Kursk verso la Russia e l'Ucraina, e stabilirà una zona cuscinetto nella zona dove le sue truppe hanno lanciato un'offensiva principale. "L'istituzione di una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo per proteggere le comunità di confine dal bombardamento nemico quotidiano", dice il Ministro dell'Interno Ihor Klymenko.

06:45 La Russia cerca lavoratori attraverso i portali di lavoro per scavare trincee a Kursk Secondo CNN, i portali di lavoro russi stanno pubblicizzando posizioni per scavare trincee nella regione di Kursk mentre le forze ucraine continuano a guadagnare terreno nell'area di frontiera russa. L'Ucraina rivendica il controllo di 74 insediamenti nella regione. Gli annunci di lavoro cercano "lavoratori generici" in grado di scavare strutture difensive nella zona di Kursk, con stipendi pubblicizzati che variano da 150.000 a 371.000 rubli (circa $1.600 a $4.000 USD).

05:52 L'Ucraina cattura più di 100 soldati russi a KurskLe forze ucraine operative nella regione di Kursk hanno catturato più di 100 soldati russi, secondo il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi in un rapporto al Presidente Volodymyr Zelenskyy. Le forze ucraine hanno avanzato di uno o due chilometri in diverse aree.

02:39 Ordinata ulteriori evacuazione a KurskI residenti dell'Oblast' russa di Kursk devono lasciare le loro case a seguito dell'avanzata dell'Ucraina. Il Governatore Alexei Smirnov ha ordinato l'evacuazione del villaggio di Glushkovo, casa di circa 4.500 persone, situato a 11 chilometri dal confine ucraino. Due giorni fa, Smirnov ha riferito che circa 121.000 persone erano state evacuate o avevano lasciato la regione autonomamente.

23:58 Lo Stato Maggiore ucraino conferma gli attacchi alle basi aeree militari russeLo Stato Maggiore ucraino ha confermato gli attacchi a quattro basi aeree russe durante la notte. Gli aerei militari e i caccia di tipi Su-34 e Su-35 erano stazionati nelle basi aeree militari nelle Oblast' di Voronezh, Kursk e Nizhny Novgorod. I principali obiettivi erano i depositi di olio e lubrificanti e i hangar degli aerei. Le conseguenze degli attacchi stanno ancora-being valutate.

23:24 Cittadino statunitense arrestato in RussiaUn tribunale distrettuale di Mosca ha condannato un cittadino statunitense a 15 giorni di detenzione amministrativa per comportamento disordinato. Il tribunale distrettuale ha ordinato all'americano di trascorrere 15 giorni in detenzione amministrativa per "petty hooliganism". In precedenza, l'autorità investigativa più alta del paese aveva riferito di aver avviato un procedimento penale contro il cittadino statunitense per aver utilizzato violenza contro un ufficiale governativo, che comporta una pena massima di cinque anni di carcere. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, l'uomo si è rifiutato di fornire i propri dettagli personali in un hotel e si è comportato in modo aggressivo. Quando è stato portato in una stazione di polizia, ha colpito un ufficiale di polizia. Il governo degli Stati Uniti non ha ancora commentato l'incidente. "Siamo a conoscenza di questi resoconti dell'arresto di un altro cittadino americano in Russia", ha detto Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ai giornalisti. "Stiamo lavorando per raccogliere il più possibile informazioni per chiarire la situazione consolare e determinare se è possibile l'assistenza consolare."

22:10 Ucraina riferisce attacco russo al porto di OdessaL'esercito russo sta prendendo di mira l'infrastruttura portuale di Odessa, secondo i resoconti ucraini. Almeno due persone sono rimaste ferite nell'attacco alla struttura del Mar Nero, hanno detto le autorità locali. I due casi noti riguardano un dipendente del porto e un autista di trasporti di grano, ha detto il procuratore generale. La Russia ha utilizzato un missile balistico nell'attacco, ha aggiunto il governatore responsabile Oleh Kiper. Non è disponibile alcuna dichiarazione russa.

21:50 Pistorius avverte di aumentata vigilanza dopo allarme di sabotaggio nella BundeswehrIl ministro della Difesa Boris Pistorius chiama all'attenzione aumentata dopo gli incidenti di sicurezza alla base aerea di Colonia-Wahn e al sito di supporto NATO di Geilenkirchen. "Abbiamo reagito rapidamente in entrambi i luoghi, sigillato gli ingressi, rafforzato i controlli, coinvolto le autorità investigative e ordinato test di laboratorio. Questi incidenti mostrano che dobbiamo rimanere vigili", ha detto Pistorius a Spiegel. "Certo, stiamo anche rivedendo le nostre misure di sicurezza e le stiamo apportando se necessario. Questo è già stato commissionato", ha sottolineato il politico SPD. Al momento non ci sono indicazioni concrete su un collegamento tra i due eventi a Colonia-Wahn e Geilenkirchen. "Adesso dobbiamo aspettare i risultati delle indagini ulteriori e agire con calma. Ci fidiamo della collaudata cooperazione con le autorità investigative competenti", ha detto Pistorius (vedi anche voci dalle 21:10, 18:55 e 18:24).

21:30 Austria: il pubblico ministero presenta le prime accuse nel caso di spionaggio che coinvolge la RussiaIl pubblico ministero austriaco ha presentato per la prima volta accuse nel caso contro l'ex agente di protezione costituzionale Egisto Ott. Ciò include lo spionaggio per la Russia. Ott è accusato, tra le altre cose, di aver commissionato un altro dipendente come funzionario civile nel Ministero dell'Interno di Vienna, su incarico di un parlamentare del partito di destra populista FPÖ, per ottenere informazioni sui partecipanti a un incontro di servizi di intelligence europei. Ott e l'ex parlamentare FPÖ Hans-Jörg Jenewein sono accusati di violazione dei segreti ufficiali. Entrambi rischiano fino a tre anni di carcere. Non è ancora stata fissata una data per l'inizio del processo. In particolare, Ott è detto aver fornito a Jenewein i nomi di diversi dipendenti dei servizi di intelligence, mettendo così a rischio, tra le altre cose, "il mantenimento della sicurezza nazionale pubblica e il successo delle future attività di intelligence". Jenewein è anche accusato di aver passato documenti riservati dal parlamento, a cui aveva accesso attraverso la sua partecipazione alla commissione d'inchiesta sulla cosiddetta questione Ibiza.

21:10 Dopo l'allarme di sabotaggio presso le Forze Armate Tedesche: la CDU vede il Ministero della Difesa responsabile

La polizia e la sicurezza dello stato stanno indagando su un incidente di sicurezza presso l'impianto idrico della base aerea di Colonia-Wahn a causa del sospetto di un'azione di sabotaggio contro le Forze Armate Tedesche. "Valori dell'acqua anomali" e poi un buco nella recinzione sono stati scoperti, ha detto un portavoce delle Forze Armate Tedesche a Colonia davanti alla base. La politica della difesa della CDU Serap Güler vede ora il Ministero della Difesa responsabile per chiarire le domande aperte: "Il ministero deve ora chiarire immediately come un estraneo abbia potuto accedere alle supposte ben

Leggi anche: