despite le affermazioni degli attivisti per i diritti degli animali, la cosiddetta "balena spia" in Norvegia probabilmente non è stata ferita da colpi d'arma da fuoco. Un attento esame della balena beluga ha rivelato che un'infezione batterica è stata probabilmente la causa del suo decesso. L'infezione potrebbe essere derivata da una ferita alla bocca, secondo la polizia, facendo riferimento al referto dell'autopsia. L'Istituto Veterinario Norvegese e gli investigatori della polizia hanno concluso che la balena aveva ferite superficiali sulla pelle, che non erano colpi di arma da fuoco. Non sono state trovate pallottole o detriti metallici. La balena è stata avvistata per la prima volta in Norvegia nel 2019 con un harnais che portava una telecamera etichettata "Attrezzatura di San Pietroburgo", dando vita a voci secondo cui fosse un agente segreto russo o una balena terapeutica. Alla fine di agosto del 2024, la balena è stata trovata senza vita in un fiordo norvegese. Due organizzazioni per il benessere degli animali, speculando sulla natura delle ferite, hanno ipotizzato che la balena potesse essere stata colpita e hanno presentato una denuncia.

14:33 Attacchi ripetuti dei droni: Kiev riferisce danni

Le forze militari ucraine riferiscono frequenti attacchi di droni durante la notte precedente. L'attacco ha preso di mira le infrastrutture critiche, secondo le forze ucraine. Hanno affermato di aver abbattuto nove dei 19 droni e di averne bloccati sette. Non viene fornita alcuna informazione sui restanti tre droni. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha annunciato danni a un edificio residenziale nella capitale. I vigili del fuoco hanno rapidamente spento l'incendio. Il governatore della regione di Kherson ha riferito diversi attacchi alle infrastrutture, ai centri di approvvigionamento e a 35 case private nella parte meridionale della regione. È stato segnalato un morto e quattro feriti.

15:05 Leader della CDU Merz critica i politici dell'Est per la spinta verso uno sforzo diplomatico più forte nel conflitto Russia-Ucraina

Merz, capo della CDU, ha criticato i politici dell'Est che sostengono uno sforzo diplomatico maggiore per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. "L'Ucraina si trova in una situazione di pericolo di vita. Continuare a sostenerla è nel nostro interesse. I negoziati di pace avverranno solo quando entrambe le parti saranno pronte", ha detto Merz al Süddeutsche Zeitung. Michael Roth, presidente del Comitato degli Affari Esteri del Bundestag, ha criticato anche questo approccio. "Se la lettera dei politici dell'Est aveva l'intenzione di facilitare i negoziati di coalizione con il BSW, consiglio prudenza", ha detto Roth, facendo riferimento all'alleanza tra Sahra Wagenknecht e le recenti elezioni statali. La deputata federale FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha detto al Rheinische Post: "Sembra che i valori liberali del nostro paese stiano siendo compromessi per un po' di conservazione del potere e di campagna elettorale". I capi di Sassonia e Brandeburgo, Michael Kretschmer (CDU) e Dietmar Woidke (SPD), insieme al capo della CDU della Turingia, Mario Voigt, avevano scritto un articolo ospite sul Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sostenendo un cessate il fuoco in Ucraina e invitando il governo federale a coinvolgere la Russia nei colloqui.

14:04 Cremlino: "Kiev gioca con il fuoco"

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato: "Kiev continua a giocare con il fuoco, che naturalmente attirerà la nostra attenzione sull'AIEA", secondo Reuters. Si riferiva all'Organizzazione internazionale per l'energia atomica, il corpo di sorveglianza nucleare dell'ONU. I soldati russi hanno affermato di aver intercettato un drone ucraino vicino alla centrale nucleare di Kursk giovedì e alcuni media hanno riferito che un incendio si è verificato a poche miglia di distanza. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tykhyi, aveva precedentemente negato l вовлечение ucraino nel fuoco vicino alla centrale.

13:46 La Francia invia dodici Caesar come d'artiglieria all'Ucraina

La società franco-tedesca di difesa KNDS ha siglato un contratto per 12 Caesar come d'artiglieria, finanziati dall'Ucraina, secondo il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu sulla piattaforma X. Caesar sta per "Camion équipé d'un système d'artillerie", rappresentando un sistema d'artiglieria su veicolo capace di colpire i bersagli fino a 55 chilometri di distanza. "Aumentare la capacità di produzione dell'industria della difesa aiuta a sostenere l'Ucraina", ha detto Lecornu. La Francia ha fornito in precedenza i Caesar all'Ucraina in diverse occasioni.

13:11 L'Ucraina: attacco distrugge la sede dell'FSB a Novosibirsk

Un attacco incendiario si è verificato il 3 settembre alla sede dell'FSB a Novosibirsk, in Russia. Un video dell'intelligence militare ucraina sembra mostrare un uomo che accende il fuoco e viene avvolto dalle fiamme. I media russi confermano l'incidente.

12:34 Russia: Eliminato il responsabile della sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia

Una figura di spicco alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, è stata eliminata in un attentato con autobomba. Il servizio di intelligence ucraino pubblica un video che mostra l'esplosione di un'auto e rivela che il "responsabile della sicurezza" della centrale nucleare, Andriy Korotky, è stato eliminato. Korotky è stato caratterizzato come un "criminale di guerra", avendo collaborato volontariamente con gli occupanti russi, secondo il servizio di intelligence. Ha denunciato i dipendenti pro-ucraini della centrale nucleare. L'amministrazione pro-russa della centrale nucleare conferma la morte di Korotky e la attribuisce a un "attacco terroristico ordinato da Kiev". Il direttore della centrale nucleare, Yuri Chernichuk, condanna l'attacco "avventato" e chiede rappresaglie. Secondo il Comitato investigativo della Russia, un dispositivo esplosivo è stato piazzato sotto l'auto di Korotky a casa sua e detonato mentre se ne andava.

11:29 Ucraina: oltre 177 prigionieri di guerra ucraini sono morti in cattività russa dall'inizio dell'invasioneDall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, almeno 177 prigionieri di guerra ucraini hanno perso la vita in cattività russa, secondo Victoria Tsymbaliuk del centro ucraino di coordinamento per i prigionieri di guerra presso "The Kyiv Independent". Tsymbaliuk suggerisce che il numero effettivo di vittime in cattività russa potrebbe essere molto più alto a causa dell'assenza di monitoraggio internazionale. "Non tutti i resti vengono restituiti e molti corpi non vengono riconosciuti come prigionieri dalla Russia", ha aggiunto. Sono state segnalate numerose testimonianze di prigionieri di guerra ucraini torturati o uccisi in cattività russa. A settembre, l'Ufficio del Procuratore Generale ha avviato indagini sull'esecuzione di 84 prigionieri di guerra ucraini.

11:00 Russi attaccano la regione di Kirovohrad con droniLe forze russe hanno attaccato la regione di Kirovohrad, nel centro dell'Ucraina, con droni, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, Andriy Raykovych, attraverso il suo canale Telegram. Un edificio amministrativo di una società a Holovaniwsk ha subito danni durante l'attacco con droni, ferendo una persona.

10:27 L'assicuratore UNIQA esce definitivamente dalla RussiaLa corporation austriaca UNIQA ha completato la vendita della sua filiale russa alla Renaissance Life russa. Il prezzo della transazione non è stato reso pubblico. UNIQA aveva annunciato più di un anno fa l'intenzione di vendere la joint venture assicurativa con Raiffeisen Bank International (RBI) alla Renaissance Life russa. "Con il completamento della transazione, abbiamo finalmente lasciato il mercato russo", ha dichiarato il membro del consiglio di amministrazione di UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Fuochi in due depositi di carburante russiIncendi si sono verificati in due depositi di carburante russi questa notte. Nella regione di Voronezh (vedi voce del 05:10), il governatore Alexander Gusev attribuisce l'incendio a un attacco con drone ucraino, pubblicando su Telegram che i resti di un drone da combattimento intercettato sono caduti nel deposito e hanno incendiato un serbatoio vuoto. Sono circolate foto dell'attacco presunto sui social media, ma non è stato possibile valutare la gravità dell'incendio dalle foto. In un villaggio russo vicino a Perm, nelle montagne dell'Ural, un serbatoio di carburante che copre un'area di 10.000 metri quadrati è in fiamme. I servizi di emergenza russi hanno riferito questo.although Ukrainian drones now have the capability to cover such distances, the emergency services did not specifically mention a drone strike. The village is located approximately 1,700 kilometers away from Ukraine.

09:30 Julia Navalnaya ritiene inutili i negoziati con PutinJulia Navalnaya ha dichiarato che non vede la necessità di trattative con il presidente russo Vladimir Putin. "Non c'è bisogno di incontrarlo (...). Dobbiamo contrastarlo perché un giorno la giustizia prevalga", ha detto la vedova del critico del Cremlino Alexey Navalny davanti al Consiglio Costituzionale francese a Parigi. "L'Occidente non capisce che Putin non aspetta nessuno per trattare con lui. (...) È completamente indifferente a questo", ha aggiunto. Ha sottolineato l'importanza "di non cedere e non avere paura di questo regime". È stata inserita in una lista di "terroristi ed estremisti" in Russia a luglio. Poco prima, un tribunale russo aveva emesso un mandato di arresto contro di lei per "associazione con un'organizzazione estremista". È stata inserita nella lista dei ricercati per aver evitato le indagini preliminari.

08:09 L'Ucraina riferisce 82 attacchi russi sulla regione di SumyNelle ultime 24 ore, le forze russe hanno lanciato 82 attacchi sulla regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, secondo il canale Telegram dell'amministrazione militare regionale. Purtroppo, otto persone sono rimaste ferite durante questi attacchi. L'esercito russo avrebbe utilizzato mortai, artiglieria, lanciarazzi, bombe guidate e droni in questi attacchi. Secondo l'amministrazione militare, più di dieci comunità nella regione di Sumy sono state colpite, tra cui Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyvka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. La regione di Sumy confina con le regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 L'Ucraina istituisce il primo centro di arruolamento all'estero in PoloniaL'esercito ucraino ha inaugurato il suo primo centro di arruolamento all'estero nella città polacca di Lublin, secondo il ministero della Difesa ucraino. Conosciuto come l'ufficio della "Legione ucraina", questo centro rappresenta il primo centro di arruolamento all'estero per l'esercito ucraino. L'istituzione di una "Legione ucraina" in Polonia era parte di un accordo di sicurezza firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal primo ministro polacco Donald Tusk a luglio. Con l'invasione russa, la Polonia ha accolto quasi un milione di persone dall'Ucraina. Secondo le stime del governo ucraino, circa 300.000 persone in età da combattimento dall'Ucraina risiedono in Polonia. Il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha informato il portale "Wirtualna Polska" che la Polonia non è responsabile del reclutamento di volontari ucraini, ma solo del loro addestramento militare. "Il numero di ucraini che si sono iscritti è troppo piccolo", ha detto Kosiniak-Kamysz. Il ministero della Difesa ucraino ha ricevuto quasi 200 domande fino ad oggi.

06:52 ISW: Risorse russe scarse per l'offensiva nell'Ucraina orientaleL'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ha riferito che le forze armate russe non dispongono delle risorse umane e materiali necessarie per sostenere indefinitamente gli sforzi offensivi intensificati, come parte dell'offensiva estiva pianificata da mesi dal comando militare russo. Tuttavia, le scorte e le risorse accumulate per questo scopo potrebbero essere state gravemente esaurite dai prolungati scontri del recente passato, secondo l'ISW. Secondo le valutazioni degli ufficiali ucraini e dell'ISW, l'offensiva russa nell'Ucraina orientale raggiungerà il suo picco nelle prossime settimane o mesi.

06:12 Zelensky: "Rafforzare la linea del fronte"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "significativa" la recente visita del nuovo segretario generale della NATO Mark Rutte a Kyiv. "Ora si tratta di tradurre questa priorità in azioni", ha detto nel suo discorso serale. Zelensky ha sottolineato l'importanza di attuare tutti gli accordi con i partner ucraini per il sostegno alla difesa del paese, chiedendo il rafforzamento della linea del fronte. Ha inoltre richiesto l'autorizzazione degli alleati per colpire i targets militari sul territorio russo con armi a lungo raggio. "Tutti nell'alleanza sono consapevoli della necessità", ha detto il presidente. Zelensky ha inoltre evidenziato la difesa aerea come un'altra priorità.

05:35 Ucraina cerca investitori stranieri per l'industria della difesaIl Ministero della Difesa ucraino sta attivamente cercando investitori stranieri per il suo settore della difesa. È stata organizzata un'esposizione di armi privata per potenziali investitori stranieri in un luogo non rivelato in Ucraina, come riportato dall'agenzia Ukrinform. Il vice ministro ucraino Dmytro Klimenkov ha presentato una collezione di armi ucraine, tra cui un sistema missilistico anticarro, un sistema d'artiglieria autopropulso, veicoli kamikaze e veicoli per il disinnesco di mine. "Abbiamo invenzioni uniche che sono già state testate in combattimento e affinate dagli sviluppatori a un certo livello", ha dichiarato. Secondo Ukrinform, il Ministero della Difesa ucraino ha già investito 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) nell'industria della difesa e intende attrarre ulteriori investimenti internazionali.

05:10 Mosca: drone abbattuto incendia serbatoio vuoto di petrolioLa difesa aerea russa avrebbe abbattuto diversi droni ucraini durante la notte nella regione di confine di Voronezh, secondo i resoconti ufficiali. Uno di questi droni è atterrato nella zona di un deposito di petrolio, causando l'incendio di un serbatoio vuoto, come annunciato dal governatore Alexander Gusev via Telegram. Non ci sono stati segnalati feriti. Non è possibile verificare indipendentemente il resoconto. Voronezh è stato-target di attacchi con droni ucraini in diverse occasioni negli ultimi giorni.

02:51 Kyiv rafforza la difesa orientaleIl comandante delle forze armate ucraine, generale Oleksandr Syrsky, ha ordinato il rafforzamento delle installazioni difensive nella regione orientale di Donetsk. Le forze russe stanno avanzando in vari settori dell'Ucraina orientale. Syrsky ha annunciato sui social media di lavorare insieme alla 25ª Brigata di fanteria di Sicheslav in "una delle linee del fronte più strategiche".

22:22 Il turismo in Lettonia influenzato dalla guerraIl conflitto in Ucraina sta anche influenzando il turismo in Lettonia, come riportato dal quotidiano lettone "Diena" oggi. Le attività turistiche si sono adattate all'assenza di turisti russi, mentre i potenziali visitatori da altri paesi percepiscono i Paesi baltici come una regione rischiosa vicina ai conflitti militari.

21:40 La Svizzera si impegna a 1,5 miliardi di franchi svizzeri per la ricostruzione dell'UcrainaLa Svizzera destinerà 1,5 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,54 miliardi di euro) per i progetti di ricostruzione in Ucraina nei prossimi quattro anni, come annunciato dall'ambasciatore svizzero Felix Baumann. Un miliardo di franchi sarà destinato ai settori dell'autogoverno ucraino, alla bonifica delle mine e all'aiuto umanitario. La restante parte sarà canalizzata verso programmi di ricostruzione che coinvolgono il settore privato svizzero, come stabilito dal Ministero dello Sviluppo dei territori e delle comunità ucraino. "Per sottolineare il nostro impegno, il nostro inviato sarà stabilito qui e sorveglierà l'esecuzione di questo progetto", ha dichiarato Baumann durante un incontro con il ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba ha inoltre evidenziato la costruzione di alloggi per i più di 4,5 milioni di sfollati interni dell'Ucraina come priorità per la collaborazione con la Svizzera.

20:39 L'Ucraina riceve il sistema di difesa aerea Patriot dalla RomaniaL'Ucraina ha acquisito un sistema di difesa aerea Patriot dalle autorità romene, ha confermato il portavoce Constantin Spinu del Ministero della Difesa romeno a Radio Free Europe. "Esprimo la mia gratitudine a ogni nazione che contribuisce alla nostra difesa aerea. La mia più profonda gratitudine va alla Romania per i suoi sistemi Patriot. Insieme, possiamo ampliare la nostra efficacia - possiamo respingere l'aggressione russa decimando congiuntamente i droni Shahed e i missili", ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso ser

