15:07 Si verifica una sparatoria fatale presso la sede di una società russa di e-commerce

16:43 India Deciderà di Continuare ad Acquistare Petrolio Russo, a meno che non Ci Siano SanzioniIl governo indiano ha confermato che continuerà ad acquistare petrolio russo senza esitare, a meno che non sia influenzato dalle sanzioni. Questa informazione è stata rilasciata da "Ukrajinska Prawda" attraverso l'agenzia di stampa Reuters. "Se le imprese sono esenti dalle sanzioni, comprerò dal fornitore più economico", ha dichiarato il Ministro indiano del Petrolio e del Gas Hardeep Singh Puri. Ha aggiunto inoltre che l'India non è sola in questo, poiché anche i paesi europei e le compagnie giapponesi acquistano petrolio russo. L'India dipende apparentemente per l'88% dalle importazioni di petrolio e figura tra i maggiori consumatori e importatori di petrolio al mondo. Il commercio tra Russia e India è più che raddoppiato dal 2022.

16:05 Munz: Il Cremlino non Si Preoccupa dei Caccia F-16Anche se i caccia F-16 occidentali sono ora in uso in Ucraina, il Cremlino rimane indifferente a causa della mancanza di autorizzazione per lanciare missili profondamente in Russia, come spiegato dal corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca.

15:45 Il Cremlino Bolla le Dichiarazioni di Stoltenberg sui Lungi Raggio come 'Rischiose'La Russia ha denunciato le dichiarazioni di Jens Stoltenberg come "rischiose". Egli aveva suggerito in un'intervista con "The Times" che non sarebbe stato un'infrazione della Russia se l'Ucraina fosse stata autorizzata ad attaccare obiettivi più profondamente in Russia utilizzando armi occidentali con portata estesa. "Questa imprudente indifferenza alle dichiarazioni del Presidente russo è un passo miope e non professionale", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Il Presidente russo Putin aveva minacciato che se i paesi avessero consentito il dispiegamento di missili a lungo raggio da parte dell'Ucraina, ciò avrebbe direttamente attirato questi paesi nel conflitto.

15:17 Esperti Identificano Esplosivi e Attrezzatura Militare nella Centrale Nucleare di ZaporizhzhiaNella centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi in Ucraina, sono state dispiegate truppe armate di Mosca e attrezzatura militare. Inoltre, mine antiuomo sono state piazzate tra le recinzioni interne ed esterne. Questa informazione è stata resa nota dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA). Secondo il rapporto, gli esperti dell'IAEA sono stati impediti di visitare alcune sezioni delle sale delle turbine durante il periodo di segnalazione. La centrale nucleare è stata occupata dai soldati russi all'inizio della guerra e gli esperti internazionali hanno monitorato la situazione di sicurezza con apprensione da allora. Solo quattro settimane fa, una torre di raffreddamento ha preso fuoco.

12:41 Il Cremlino Teme l'Intensificazione delle Tensioni nel Medio Oriente Dopo le Esplosioni dei PagerDopo che centinaia di pager sono esplosi in Libano, il Cremlino a Mosca ha espresso preoccupazione per un potenziale escalation delle tensioni in una regione volatile. "Qualsiasi cosa sia successa, sicuramente porterà ad un'escalation delle tensioni", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov mercoledì. La regione stessa si trova in una situazione precaria e "ogni incidente come questo ha il potenziale per essere un trigger", ha aggiunto. Il Ministero degli Esteri russo considera l'incidente come un'altra "azione di guerra ibrida contro il Libano".

12:24 L'Ucraina Aumenta il Bilancio di Dieci Miliardi di Euro per Compensare i SoldatiL'Ucraina ha approvato un bilancio aggiuntivo di oltre dieci miliardi di euro, con la maggior parte destinata all'esercito. Ciò aumenta il bilancio di circa il 13% a oltre 81 miliardi di euro, un record per l'Ucraina. Gli aggiustamenti del bilancio erano necessari per pagare i soldati, tra le altre cose, i bonus di settembre sul fronte.

11:36 Sharma: i Caccia F-16 Non Forniranno una Soluzione Magica per l'UcrainaIl Presidente ucraino Zelenskyy sta promuovendo 128 caccia F-16 per stabilire la supremazia aerea sull'Ucraina. Tuttavia, solo circa 60 sono stati promessi dai paesi occidentali, meno della metà di quanto richiesto. Nonostante ciò, il corrispondente di ntv Kavita Sharma lo considera un traguardo che le consegne e l'addestramento dei piloti sono iniziati. Tuttavia, ci sono già problemi iniziali con l'arma.

11:16 i Servizi Segreti dell'Ucraina Confermano l'Attacco al Deposito di MunizioniUna fonte dell'agenzia di intelligence SBU ucraina ha confermato al Kyiv Independent che l'attacco al grande deposito di munizioni a Toropez è avvenuto la scorsa notte. Il deposito avrebbe ospitato missili balistici, compresi gli Iskander, missili antiaerei, munizioni d'artiglieria e bombe guidate. L'attacco "ha completamente cancellato il deposito dall'esistenza", ha detto la fonte. Dopo l'impatto dei droni ucraini, si è verificata una "massiva esplosione". L'SBU sta collaborando con il personale militare per ridurre gradualmente l'arsenale di missili nemici che sta devastando le città ucraine. Sono in programma attacchi simili contro altre strutture militari russe.

10:49 i Produttori di Droni Ucraini Qualificati per Offrire Offerte per il Contratto di RamsteinI produttori di droni ucraini possono presentare offerte per i bandi organizzati dalla Coalizione dei Droni nel formato Ramstein per la prima volta. I rappresentanti dei sostenitori dell'Ucraina occidentale si incontrano a Ramstein ogni poche settimane. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, la serie di bandi comprenderà due lotti: uno per la produzione di droni First-Person-View (FPV) e uno per i droni intercettori. Il ministero considera questo invito a presentare offerte un importante stimolo per la produzione ucraina. Tutti i bandi presentati saranno valutati dai membri della Coalizione dei Droni. I vincitori riceveranno contratti per ulteriori test. Se i test saranno positivi, gli stati di Ramstein pianificano di commissionare i vincitori della competizione per la produzione.

10:27 Emergono Prove Video dell'Attacco al Deposito di Munizioni RussoIl Cremlino non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, ma il governatore della regione di Tver aveva già annunciato su Telegram che un attacco con drone ucraino aveva causato un incendio. Si presume che si tratti di un grande deposito di armi e munizioni. Sono state evacuate le persone e circolano video dell'incendio su internet.

11:14 Nove Feriti a Kharkiv, Due Morti a Zaporizhzhia La città di Kharkiv, Ucraina, ha subito un altro intenso bombardamento aereo russo ieri. Le esplosioni causate da bombe guidate hanno scosso diverse regioni, causando nove feriti. Questo attacco fa parte di una serie di duri attacchi contro i civili. Domenica scorsa, un preciso bombardamento ha causato la morte di una donna e il ferimento di 43 persone, tra cui quattro minori. I bombardamenti aerei russi hanno anche preso di mira villaggi nell'Oblast' di Zaporizhzhia, causando la morte di due persone.

10:04 L'infrastruttura energetica di Sumy attaccata ripetutamente Le autorità locali hanno riferito che le strutture energetiche della città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, sono state attaccate dai droni russi. Non ci sono state vittime, ma gli attacchi ricorrenti hanno aggiunto stress all'infrastruttura energetica. Martedì, la Russia ha preso di mira l'infrastruttura energetica di Sumy con razzi e droni, causando blackout per oltre 280,000 case.

09:56 Le forze armate ucraine segnalano 1.130 perdite russe ieri Le forze armate ucraine hanno registrato 1.130 soldati russi uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia a febbraio 2022, l'Ucraina ha segnalato 637.010 perdite nemiche. Nel corso dell'ultimo giorno, le forze ucraine hanno riferito di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e il carburante e sei carri armati.

09:05 L'Ucraina annuncia i piani per il dispiegamento dei caccia F-16 L'aeronautica ucraina ha finalizzato i piani per il dispiegamento dei caccia F-16 occidentali. L'esercito e il ministero della difesa hanno completato tutti i compiti come stabilito dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale in video. Sono state anche discusse le questioni relative all'aumento della flotta aerea e all'addestramento dei piloti. Molti a Kyiv sostengono un addestramento di base esteso per i piloti a causa delle pesanti perdite. Attualmente, l'addestramento dura 40 giorni. L'Ucraina dovrebbe ricevere circa 60 caccia F-16, ma solo un piccolo numero è stato consegnato finora.

08:39 La Russia respinge gli attacchi dei droni ucraini in diverse regioni La Russia sostiene di aver respinto gli attacchi dei droni ucraini in diverse regioni. Il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 54 droni ucraini su cinque regioni russe, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale TASS, citando il ministero della difesa. Più della metà dei droni sono stati abbattuti nella regione di confine di Kursk, mentre i restanti droni sono stati abbattuti in altre regioni di confine, come Bryansk e Belgorod, e regioni occidentali come Smolensk e Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver a nord-ovest di Mosca, dove le autorità locali e i blogger militari hanno riferito di un attacco con droni a un importante deposito di munizioni nella città di Toropets, causando un incendio che ha costretto i residenti a evacuare.

08:12 I blogger militari: l'attacco ucraino ha gravemente danneggiato il deposito di munizioni russo Sulla base dei resoconti dei blogger militari, le forze ucraine hanno avuto un attacco di successo contro una città russa nella regione di Tver. L'incidente ha comportato l'incendio di un deposito di munizioni che conteneva diverse tonnellate di munizioni e razzi. La struttura è stata espansa notevolmente e ospita 42 bunker fortificati e 23 depositi e officine. L'ex ufficiale dei servizi segreti russi Igor Girkin afferma che la situazione nella regione rimane sotto controllo, secondo il suo canale Telegram. I blogger militari ucraini concludono che sono stati inflitti danni significativi, in particolare ai bunker più recenti.

07:45 Il vicecapogruppo parlamentare dei Verdi lancia l'allarme sull'influenza russa in Germania Il vicecapogruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, chiede un dibattito sulla situazione attuale nel Bundestag sull'operazione di influenza russa in Germania. "Le indagini dettagliate sui documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA dimostrano inequivocabilmente le tecniche astute con cui le agenzie russe infiltrano la nostra democrazia, i discorsi pubblici e le elezioni", dice il politico interno. "Con AfD, BSW e altri alleati che diffondono i narrativi russi nello spazio pubblico e in parlamento, si stanno formando alleanze dannose per sottomettere gli interessi tedeschi congiuntamente".

06:22 I troll russi diffondono video falsi su Kamala Harris Le ricerche di Microsoft rivelano un intensificarsi delle campagne di disinformazione russe contro il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo legato al Cremlino, noto come Storm-1516, ha prodotto due video fuorvianti dal

03:57 Regioni Russe Segnalano Attacchi di Droni Secondo i governatori locali, l'Ucraina avrebbe attaccato diverse regioni occidentali della Russia con droni. Sette droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Smolensk, vicino al confine con la Bielorussia, secondo il governatore Vasily Anochin via Telegram. La difesa aerea russa ha abbattuto un drone sopra la regione di Orjol, ha riferito il governatore Andrei Klichkov su Telegram. Almeno 14 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, al confine con l'Ucraina, secondo il governatore Alexander Bogomaz via Telegram. Kiev ha rivendicato che gli attacchi hanno preso di mira infrastrutture militari, energetiche e di trasporto essenziali per gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Commercio Triangolare: Washington Esamina il Commercio di Uranio con la Cina Le autorità degli Stati Uniti stanno indagando su voci di bypassaggio delle restrizioni sulle importazioni di uranio russo negli Stati Uniti da parte della Cina. Si sospetta che la Cina stia importando uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la propria produzione negli Stati Uniti, secondo Reuters, citando fonti del governo. "Siamo preoccupati che il divieto di importazione di uranio russo possa essere eluso", ha detto Jon Indall della Uranium Producers Association degli Stati Uniti. "Non vogliamo chiudere la pipeline russa e improvvisamente avere tutto che arriva dalla Cina invece. Abbiamo chiesto al dipartimento del Commercio di indagare su questa questione." Il dipartimento del Commercio non ha inizialmente risposto a una richiesta di commento.

01:54 Fonti: Gli Stati Uniti Intensificheranno le Riserve di Petrolio Una fonte interna ha rivelato che il governo degli Stati Uniti sta pianificando di rifornire le sue riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti mirano all'acquisto di fino a sei milioni di barili di petrolio, secondo una fonte informata. Se completato, questo sarebbe il più grande acquisto per il rifornimento dal rilascio storico del 2022. In risposta all'aumento dei prezzi della benzina seguiti all'invasione della Russia dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha rilasciato grandi quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche nel 2022, che era allora il "più grande rilascio di riserve di petrolio della storia".

00:45 Vittime nell'Attacco a Saporischschja La Russia ha lanciato un attacco notturno nella regione di Saporischschja, uccidendo almeno due civili e ferendone cinque, ha riferito il governatore Ivan Fedorov. In seguito, Fedorov ha specificato che la Russia aveva "pesantemente attaccato" la comunità di Komyshuvakha nella regione, danneggiando diverse case e una struttura infrastrutturale. I servizi di emergenza sono ancora sulla scena per valutare l'entità dei danni, ha annunciato "Kyiv Independent".

23:38 Rappresentante degli Stati Uniti all'ONU: Abbiamo Esaminato il Piano di Pace di Zelensky L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU Linda Thomas-Greenfield ha dichiarato che avevano esaminato il nuovo piano di pace proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "European Pravda" ha riferito questo da una conferenza stampa presso la sede dell'ONU. "Abbiamo esaminato il piano di pace del presidente Zelensky. Crediamo che potrebbe essere efficace. Dobbiamo capire come possiamo contribuire a questo sforzo", ha aggiunto. L'ambasciatrice degli Stati Uniti ha espresso la speranza per progressi nei negoziati di pace senza entrare nei dettagli. Thomas-Greenfield si riferiva probabilmente alla strategia "Victory Plan" annunciata lo scorso mese da Zelensky.

22:29 Allarme Falso in Lettonia: Oggetto Volante Non Identificato si Rivela Essere Uccelli Un falso allarme in Lettonia è stato finalmente chiarito: un sospetto incursione nello spazio aereo della NATO member state lettone da un oggetto non identificato si è rivelato innocuo. L'oggetto non identificato, che si avvicinava dal vicino Belarus e attraversava la regione orientale di Kraslava, è stato determinato essere un gruppo di uccelli. Questa informazione è stata fornita dall'agenzia di stampa lettone LETA, citando l'aeronautica. In precedenza, il ministero della Difesa a Riga ha dichiarato che era stato rilevato un oggetto non identificato, portando al dispiegamento di intercettori NATO alla base di Lielvarde per intervenire. Tuttavia, non sono stati trovati oggetti sospetti.

21:59 Moldova e Germania Firmano un Accordo sulla Sicurezza Informatica La Moldova e la Germania mirano a rafforzare la loro cooperazione contro la "guerra ibrida di Putin" attraverso un accordo sulla sicurezza informatica. Il presidente russo Vladimir Putin ha obiettivi strategici per continuare ad utilizzare la guerra ibrida contro l'Europa, specificamente la Moldova, come mezzo per destabilizzare la regione, come ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau. "Tuttavia, è proprio per questo motivo che stiamo intensificando i nostri sforzi." Fornendo attrezzature IT, scambiando informazioni e conducendo formazione, mirano a "proteggere la Moldova dagli attacchi informatici e smascherare la disinformazione".

Puoi rivedere gli sviluppi precedenti qui.

L'Unione Europea non ha ancora annunciato alcuna decisione per imporre sanzioni all'India a causa dei suoi continui acquisti di petrolio dalla Russia.

Despite the European Union being a significant importer of oil and gas, it has not publicly stated its stance on continuing to procure Russian oil like India.

here.

Leggi anche: