15:07 La cameriera mette in guardia contro l'uso di armi tedesche in Russia: "Linea rossa"

Sahra Wagenknecht ha messo in guardia contro l'uso di armi tedesche nelle avanzate delle truppe ucraine sul territorio russo. "Si tratta di uno sviluppo altamente pericoloso", ha dichiarato Wagenknecht al gruppo Funke. "La Cancelliera deve chiamare il Presidente ucraino e pretendere che non vengano utilizzate armi tedesche nelle avanzate sul territorio russo", ha chiesto la presidente del BSW. Il Cancelliere Olaf Scholz aveva promesso che la Germania non sarebbe diventata parte del conflitto, ma: "Innanzitutto, ha approvato l'uso di armi tedesche da parte dell'Ucraina sul territorio russo", critica Wagenknecht. "Il governo federale approva ora anche l'avanzata dell'Ucraina in Russia con armi tedesche? Sarebbe la prossima linea rossa da superare", ha detto la leader del partito BSW. Il governo federale "sta sempre di più trascinando la Germania in guerra", ha aggiunto. "Il rischio di una grande guerra europea sta aumentando".

14:45 Presidente della Commissione Difesa: non ci sono problemi nell'uso di armi tedesche a Kursk da parte dell'Ucraina

Il presidente della Commissione Difesa del Bundestag, Marcus Faber, non vede problemi nell'uso da parte dell'Ucraina di armi fornite dalla Germania nella sua attuale avanzata sul territorio russo. "Al momento del trasferimento all'Ucraina, diventano armi ucraine", ha dichiarato il politico dell'FDP al gruppo Funke. Ciò vale per "tutto il materiale", compresi i carri armati Leopard 2. "Con l'attacco russo all'Ucraina, il territorio di entrambi gli stati è diventato una zona di guerra", spiega Faber la sua posizione. "L'uso delle armi è soggetto alle disposizioni del diritto internazionale".

14:24 L'ambasciata ucraina in Messico chiede l'arresto di Putin durante l'insediamento di Sheinbaum

L'ambasciata ucraina in Messico sta chiedendo al governo messicano di arrestare il presidente russo Vladimir Putin se parteciperà all'insediamento del presidente eletto Claudia Sheinbaum. Sheinbaum assumerà la presidenza il 1° ottobre 2024, diventando la prima donna a ricoprire questa carica nel paese latinoamericano. "Confidiamo che il governo messicano rispetti il mandato di arresto internazionale e consegni il nominato (Putin) alle autorità giudiziarie delle Nazioni Unite all'Aia", ha detto l'ambasciata. Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto per Putin con l'accusa di crimini di guerra, in particolare il trasferimento forzato di bambini ucraini in Russia dopo l'invasione di Mosca all'inizio del 2022. Juan Ramon de la Fuente, eletto ministro degli Esteri di Sheinbaum, ha spiegato che è "procedura standard" invitare i capi di stato di tutti i paesi con cui il Messico ha relazioni diplomatiche, compresa la Russia, all'insediamento.

13:50 Servizi di monitoraggio: gli utenti russi non possono più aprire YouTube

Gli utenti in Russia non riescono ad aprire YouTube sui loro computer e dispositivi mobili. I servizi di monitoraggio della rete downdetector.su, Failure Detector e sboy.rf segnalano un significativo blackout della piattaforma. Secondo il servizio sboy.rf, sono stati registrati oltre 15.000 reclami riguardanti il servizio di video. I reclami sono arrivati da persone di Mosca, San Pietroburgo, Nižnij Novgorod, Ekaterinburg, Ufa, Saratov, Samara, Krasnodar, Crimea occupata e diverse altre regioni. Gli utenti hanno riferito di riuscire ad accedere a YouTube solo attraverso reti private virtuali (VPN). Anche i reporter di Reuters in Russia non sono riusciti ad accedere a YouTube, sebbene il sito web fosse ancora disponibile su alcuni dispositivi mobili. YouTube è l'ultima piattaforma occidentale accessibile in Russia, rendendola l'ultimo baluardo dell'espressione libera. Secondo Decoder, oltre 90 milioni di utenti in Russia accedono a YouTube mensilmente, collocandolo in cima alle piattaforme video e streaming. A metà luglio, i media russi hanno riferito che il governo russo stava pianificando di bloccare YouTube a settembre.

13:24 UE: l'Ucraina si sta difendendo legalmente a Kursk

L'UE considera l'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk come parte del diritto alla legittima difesa. "Crediamo che l'Ucraina stia conducendo una guerra difensiva legittima contro l'aggressione illecita", ha dichiarato un portavoce del capo della politica estera dell'UE Josep Borrell a Bruxelles. Il diritto alla legittima difesa include il diritto di attaccare il nemico sul suo stesso territorio. L'UE sostiene completamente gli sforzi dell'Ucraina per ripristinare la sua integrità territoriale e la sua sovranità e contrastare l'aggressione illecita della Russia. Le truppe ucraine, supportate da carri armati e artiglieria, hanno recentemente attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha, apparentemente prendendo il controllo di diversi villaggi. I resoconti russi suggeriscono che circa 1.000 soldati ucraini sono coinvolti nell'operazione.

12:43 Ucraina: decine di soldati russi catturati a Kursk

Dopo l'incursione delle forze ucraine nella regione russa di Kursk, "molti" soldati russi sono stati catturati, secondo il progetto ucraino "Khochu nayti" su Telegram. Lanciato a gennaio 2024 dal servizio di intelligence militare ucraino, il progetto umanitario funge da centro di coordinamento per i prigionieri di guerra russi in Ucraina. Ha lo scopo di aiutare il personale militare dell'esercito russo a trovare i loro parenti. Secondo "Khochu nayti", i prigionieri includono sia coscritti che soldati a contratto. "Ci sono anche informazioni sui morti, i cui corpi non sono stati rimossi dai loro compagni durante la ritirata", si legge nella dichiarazione. Il progetto ha pubblicato filmati aerei che si dice mostrino la cattura di oltre 30 soldati russi. Altri video sui social media mostrano decine di soldati russi che si arrendono nella regione di Kursk. Il numero totale di soldati russi catturati dall'offensiva ucraina nella regione rimane sconosciuto.

12:18 Gazprom: il transito del gas funziona normalmente nonostante i combattimenti nella regione di Kursk

11:37 Blogger Militare: Russia perde 'importante hub logistico' a favore dell'Ucraina

Il blogger militare filo-russo Yuri Podolyaka ha riferito sul suo canale Telegram che le forze ucraine hanno catturato la città di Sudscha, nella regione di Kursk, a nove chilometri dal confine ucraino. La città è piena di forze militari ucraine, ha scritto. "Sudscha è effectively perduta per noi. È un importante hub logistico", ha affermato. Si dice che le forze ucraine stiano avanzando a nord verso Lgow. "Nel complesso, la situazione è difficile e peggiora, nonostante il rallentamento evidente dell'offensiva ucraina".

11:04 Munz: Incursione di Kursk 'completamente sorpresa' per Mosca

La situazione inizialmente rimane incerta, ma viene poi confermata: gli ucraini attaccano il territorio russo. L'incursione nella regione di Kursk ha "completamente sorpreso" Mosca, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Tuttavia, potrebbe esserci di più dietro l'attacco di quanto non sembri una manovra diversiva.

10:48 Russia: situazione a Kursk ' sotto controllo' dopo l'incursione ucraina

Le forze russe sono impegnate in combattimenti con le truppe ucraine infiltrate nella regione di Kursk da tre giorni. La situazione è "stabile e sotto controllo", secondo il vicegovernatore della regione di frontiera, come riportato dall'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti. Circa 3.000 persone sono state evacuate in sicurezza. Le truppe russe combattono attivamente contro le unità ucraine nel distretto di Sudscha e le respingono, secondo l'agenzia di stampa TASS. Quattro persone sono state uccise negli attacchi ucraini. Il'esercito ucraino non ha ancora commentato l'offensiva a Kursk. Vari blogger militari filorussi riferiscono anche di combattimenti in corso.

09:35 ONU: i russi torturano il 95% dei prigionieri di guerra ucraini

Gli osservatori dei diritti umani dell'ONU affermano che il personale dei campi di prigionia russi sta già torturando i prigionieri di guerra ucraini durante gli interrogatori iniziali. Inoltre, la tortura è diffusa e sistematica nella prigionia russa. La capo della missione di monitoraggio dei diritti umani dell'ONU in Ucraina (HRMMU), Danielle Bell, ha rivelato questo in un'intervista alla broadcaster olandese NOS. Ha dichiarato che la Russia ha torturato il 95% dei prigionieri di guerra ucraini in suo potere. Si dice che gli ucraini vengano picchiati con bastoni metallici e bastoni, spogliati e sottoposti a scosse elettriche. "È sicuramente il peggio che abbia visto in 20 anni di carriera", ha detto Bell. Le informazioni sui prigionieri ucraini in Russia vengono principalmente raccolte attraverso interviste con i prigionieri rilasciati. Contestualmente, la missione dell'ONU ha accesso diretto ai prigionieri russi e può valutare le condizioni delle prigioni.

08:49 Estonia introduce controlli di frontiera rafforzati con la Russia

L'Estonia ha iniziato i controlli di frontiera completi al suo confine UE orientale con la Russia. Il governo dello stato NATO del Baltico ha deciso questa misura all'inizio di agosto. A partire dall'8 agosto, tutte le persone e i carichi che attraversano il confine saranno soggette a ispezione. I controlli ai valichi di frontiera stradali e ferroviari di Narva, Koidula e Luhamaa saranno introdotti gradualmente. In precedenza, i controlli sui passeggeri e sui veicoli erano casuali e basati sul rischio. La premier Kaja Kallas ha dichiarato che il rafforzamento è finalizzato a prevenire il transito e il trasporto di beni europei sanzionati attraverso l'Estonia e a rafforzare la sicurezza del paese. Il confine Russia- Estonia è lungo 294 chilometri.

08:11 L'Ucraina pubblica i dati sulle perdite russe

Lo stato maggiore ucraino ha pubblicato i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 587.510 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.140 nelle ultime 24 ore. Inoltre, sono stati distrutti due carri armati, 36 sistemi d'artiglieria, 81 droni e un elicottero. In totale, la Russia ha perso 8.431 carri armati, 16.487 sistemi d'artiglieria, 366 aerei, 327 elicotteri, 13.293 droni, 28 navi e un sottomarino dall'inizio dell'invasione su larga scala. Le stime occidentali suggeriscono perdite inferiori, ma sono probabilmente minimi.

07:32 Medvedev minaccia l'escalation dell'invasione russa in Ucraina

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha minacciato di escalation dell'invasione in Ucraina in risposta agli avanzamenti ucraini nella regione di frontiera russa di Kursk. L'operazione militare russa dovrebbe ora essere limitata alla sicurezza dei territori che la Russia rivendica come propri, ha dichiarato Medvedev, ex presidente. Invece, le truppe dovrebbero avanzare verso le città di Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kyiv e oltre. L'offensiva si fermerà solo quando la Russia lo riterrà vantaggioso. I rapporti russi affermano che le truppe ucraine hanno avanzato profondamente nel territorio russo durante un contrattacco, causando forti combattimenti. La regione è stata posta in stato di emergenza.

07:05 Russia: 14 obiettivi aerei ucraini distrutti sopra Kursk e Belgorod

10:25 Ucraina emette allarme aereo a causa di un attacco di un MiG-31K russo

L'Aviazione ucraina ha emesso un allarme aereo in tutto il paese a causa di una minaccia missilistica da un MiG-31K russo. Questo tipo di aereo da combattimento, risalente all'era sovietica e denominato in onore del costruttore Mikoyan-Gurevich, può trasportare missili ipersonici Kinzhal.

05:32 ISW: Veicoli corazzati ucraini a 10 chilometri dal confine russo in Kursk

Stando a una valutazione dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le truppe ucraine hanno avanzato fino a 10 chilometri all'interno della regione russa di Kursk, come confermato da video di veicoli corazzati oltre il confine. Le forze ucraine hanno superato almeno due linee difensive russe e una fortezza. Una fonte russa sostiene che le forze ucraine hanno catturato 45 chilometri quadrati nella regione di Kursk dall'inizio dell'operazione dell'8 agosto, secondo quanto riferito dall'ISW. Le autorità russe hanno dichiarato ieri lo stato di emergenza nella regione.

02:30 L'Ucraina aumenta la soglia per la detenzione nei casi di furto minore

Il presidente Zelenskyy ha firmato una legge che aumenta la soglia per la detenzione nei casi di furto minore in Ucraina. Secondo la nuova legislazione, i furti valutati fino a circa €67 saranno ora considerati reati amministrativi e puniti con multe. In precedenza, la soglia per il furto minore era di circa €6,7. Il cambiamento è dovuto al regime di legge marziale in vigore dal momento dell'invasione russa, che comporta pene fino a otto anni di carcere per saccheggio e furto. Tuttavia, il caso di furto di pannolini per bambini in un supermercato della città ucraina occidentale di Rivne, valutato circa €8, non avrebbe più comportato la detenzione. Tuttavia, il colpevole in quel caso ha comunque ricevuto una condanna a più di tre anni di carcere.

00:27 Klingbeil: Il dispiegamento di missili USA in Germania è corretto

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil difende i piani per il dispiegamento di armi a lungo raggio USA in Germania di fronte alle critiche del proprio partito. "Questo dispiegamento è corretto perché ci aiuta a difenderci nel caso in cui la Russia decidesse di attaccarci", ha dichiarato Klingbeil alla rete editoriale tedesca. Fa parte della deterrenza credibile. Alla summit della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo tedesco hanno annunciato che gli Stati Uniti dispiegheranno nuovamente sistemi d'arma in Germania a partire dal 2026, che arrivano lontano in Russia. Sono stati menzionati missili Tomahawk, missili SM-6 e nuove armi ipersoniche. Ci sono voci critiche all'interno dell'SPD, comprese quelle del capo della fazione Rolf Mützenich, che avverte del rischio di escalation militare.

22:38 L'attivista per i diritti umani Orlow vuole combattere per i prigionieri russi

L'attivista per i diritti umani di Mosca Oleg Orlow, rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali, vuole continuare il suo lavoro per i diritti civili in esilio. "Memorial non può essere distrutto", ha dichiarato il 71enne in una conferenza stampa al Centro per la Modernità Liberale di Berlino. L'organizzazione Memorial, che ha co-fondato e che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, si batte anche per i prigionieri politici in Russia. Orlow stima che ci siano almeno 800 prigionieri politici ancora in carcere in Russia - una stima conservativa. Il suo nuovo ruolo in esilio in Germania è difficile per Orlow, come ha raccontato. Vorrebbe essere nel suo paese, ma teme la persecuzione. Orlow spera ora di poter combattere per la liberazione di altri prigionieri politici in esilio, compresi otto gravemente malati. "Quando è risultato che queste persone non erano sulla lista, siamo rimasti molto delusi - noi che siamo stati scambiati". Memorial continua a lavorare in Russia nonostante la repressione, ma anche dall'estero.

21:30 Non morto dopo tutto? Conosciuto propagandista russo ferito

Il noto propagandista russo Yevgeny Poddubny è rimasto ferito nella regione di Kursk. La compagnia televisiva statale VGTRK riferisce su Telegram che Poddubny è stato ferito in un attacco di un drone ucraino nella regione di Kursk e portato in ospedale. In precedenza, numerosi media russi avevano riferito della morte di Poddubny in accordo. Yevgeny Poddubny è uno dei più noti "guerre reporter" russi in Russia. Il suo canale Telegram ha circa 734.000 follower. Secondo le informazioni preliminari, stava filmando un reportage sui combattimenti nella regione di Kursk il giorno precedente.

20:41 La regione di Kursk dichiara lo stato di emergenza

Nella regione russa di Kursk è stato dichiarato lo stato di emergenza in mezzo a un'offensiva terrestre ucraina. Lo ha annunciato il governatore della regione, Alexei Smirnov, in un post su Telegram. L'Ucraina ha avanzato profondamente nel territorio russo in Kursk in una controffensiva. L'offensiva è iniziata martedì, secondo il ministero della Difesa russo, e ha raggiunto il nord-ovest della città di Sudzha mercoledì.

20:14 Scontri Vicini: Russia Rafforza la Sicurezza della Centrale Nucleare di KurskA causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, la Guardia Nazionale russa sta rinforzando la sicurezza della centrale nucleare di Kursk. Sono state inoltre dispiegate forze aggiuntive per contrastare unità di sabotaggio e ricognizione nelle regioni di Kursk e Belgorod, come riferito dall'agenzia in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, con quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, si trova a poco più di 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, le truppe ucraine, supportate da carri armati e artiglieria, hanno attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha, avanzando apparentemente fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella Regione di Kursk: Prezzo del Gas in Europa tocca il Massimo AnnualeIl prezzo del gas naturale in Europa ha raggiunto il suo livello più alto dell'anno. Il contratto di riferimento TTF per la consegna del prossimo mese è aumentato del 5,7% a 38,78 euro per megawattora ad Amsterdam. Le fonti di mercato indicano gli attacchi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Gli scontri si stanno apparentemente verificando vicino a Sudzha, un importante punto di iniezione di gas che rifornisce l'Europa occidentale attraverso i gasdotti ucraini. La società energetica russa Gazprom riferisce attualmente che non ci sono cambiamenti nelle forniture di gas.

19:08 L'Ucraina Evacua le Zone di Confine Vicine alla Regione Russa di KurskMentre infuriano aspri combattimenti nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori insediamenti nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, secondo il governatore militare di Sumy, Vladimir Artjuch, in televisione ucraina. Circa 6.000 persone, comprese oltre 400 bambini e adolescenti, devono essere trasferite in sicurezza dall'area di confine. Il giorno prima, le truppe ucraine hanno lanciato un'incursione attraverso il confine ucraino-russo verso la città di Sudzha nella regione di Kursk, avanzando di diversi chilometri sul territorio russo. Mosca ha riferito circa 1.000 soldati ucraini equipaggiati con armi pesanti. Kiev non ha ancora commentato gli eventi. In maggio, le autorità locali avevano già ordinato evacuazioni da un'area entro 10 chilometri dal confine a causa del regolare bombardamento russo delle aree di confine.

