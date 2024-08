- 14enne dopo un attacco col coltello, non pericoloso per la vita.

Un ragazzo di 14 anni che è stato gravemente ferito con coltellate mercoledì a Geseke non è più in condizioni critiche. Lo hanno annunciato la polizia e la procura. L'aggressore presunto, che è stato arrestato poco dopo l'incidente, ha solo 13 anni e quindi non è penalmente responsabile. Tuttavia, è noto alla polizia per crimini violenti. L'ufficio di assistenza sociale per i minori lo ha preso in custodia e lo ha collocato in una sezione chiusa di una struttura psichiatrica per minori.

La rissa sembra essere stata scatenata da una banale discussione tra giovani. Il 14enne ha riportato ferite inizialmente valutate come potenzialmente letali.

