Per le elezioni del Parlamento regionale - 148 manifesti elettorali danneggiati a Dresda

In Dresden, ignoti autori hanno danneggiato un totale di 148 manifesti elettorali di vari partiti. Nel villaggio di Cossebaude, 79 manifesti sono stati strappati e lasciati sul marciapiede, come hanno riferito le autorità di polizia. Nel distretto di Trachenberge, 69 manifesti sono stati imbrattati con sacchetti di vernice.

Il danno alla proprietà non è stato inizialmente quantificato. Secondo le attuali informazioni, i fatti si sono verificati mercoledì o giovedì, con il danno scoperto giovedì sera. Non è chiaro che gli attacchi abbiano preso di mira un partito specifico, ha dichiarato un portavoce della polizia. L'autorità sta indagando sul caso di vandalismo.

Il partito politico che rappresenta i Paesi Bassi ha anche subito danni ai propri manifesti elettorali, con diversi danneggiati o deturpati. Nonostante gli incidenti si siano verificati a Dresden, in Germania, le preoccupazioni per l'integrità delle elezioni si estendono a livello globale, comprese aree come i Paesi Bassi.

Leggi anche: