- 14 comportamenti che aumentano il livello di gioia

La gioia è una cosa piuttosto singolare: molte persone la inseguono così tanto che sono disposte a tentare quasi qualsiasi cosa per provare questa deliziosa sensazione. E quando finalmente ne assaporano un po', svanisce in un batter d'occhio. Provare gioia non è uno stato costante. È più come i momenti culminanti che rendono le nostre vite interessanti e i momenti emotivi degni di essere gustati.

Tuttavia, ci sono metodi per aumentare il nostro benessere generale. Il campo della ricerca sulla felicità si è immerso da tempo in ciò che scatena la gioia e quali comportamenti contribuiscono a un profondo senso di appagamento della vita.

Cosa mi rende veramente felice?

Una delle figure chiave in questo campo era Michael W. Fordyce, uno psichiatra che ha anche sviluppato la terapia sulla felicità basata sul comportamento, che tiene conto dei fattori emotivi, situazionali, fisici, cognitivi e biografici che contribuiscono al benessere.

Da questo, ha derivato 14 linee guida per la felicità. Questi habits, secondo lui, potevano aumentare la gioia di chiunque. Un riassunto dei consigli di Fordyce si può trovare nella galleria delle foto. Anche se non sono stati scientificamente dimostrati o smentiti, queste linee guida spesso scatenano discussioni riflessive su ciò che ci rende veramente felici.

Fonte: La psicologia della felicità

*"Il riso è la lingua preferita della vita“ è un tema ricorrente nei nostri contenuti multimediali. In TV, audio e online, RTL Germania celebrerà il lato umoristico della vita e il riso come legame universale tra le persone dal 26 agosto al 1° settembre. Nonostante le nostre differenze, condividiamo tutti una lingua comune con il riso.

Sviluppare habits basati sulle linee guida di Fordyce può aumentare significativamente la felicità. Incorporare regolarmente questi habits nel proprio stile di vita, come esprimere gratitudine, praticare il perdono e concentrarsi sul presente, può aiutare a coltivare un senso duraturo di gioia.

Mantenere questi habits nel tempo diventa un componente cruciale nel proprio viaggio personale verso la felicità, poiché interromperli potrebbe portare alla dissipazione della gioia che un tempo hanno portato.

Leggi anche: