- 14 attacchi contro gli uffici del partito in MV nella prima metà dell'anno

Portoni Vandalizzati, Finestre Infrante: Nella prima metà di quest'anno, la polizia nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha registrato provvisoriamente 14 reati contro gli uffici dei partiti. Nel corso dell'intero anno 2023, ne sono stati registrati 45, come emerge dalla risposta del governo regionale ad una richiesta del membro indipendente del parlamento statale Eva Maria Schneider-Gärtner.

La maggior parte degli attacchi nei primi sei mesi dell'anno - sei - sono stati diretti contro l'SPD, si è detto. Cinque volte, gli uffici dell'AfD sono stati il bersaglio. Due volte, i Verdi sono stati colpiti, una volta i Sinistra.

Lo scorso anno, l'AfD è stata di gran lunga la vittima più frequente di tali attacchi: 24 dei 45 attacchi nel 2023 sono stati diretti contro gli uffici di questo partito. L'SPD è stato colpito in dodici casi, i Verdi in sei, e i Sinistra in tre casi. Secondo le informazioni, gli uffici della CDU e del FDP non sono stati il bersaglio in nessuno dei due anni.

Inoltre, la polizia ha registrato 454 casi di danneggiamento o furto di manifesti elettorali prima delle elezioni europee e locali del 9 giugno nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Quali partiti sono stati più o meno colpiti non è stato comunicato.

In totale, le autorità sono riuscite a identificare 57 sospetti in 38 casi nella prima metà dell'anno.

