14:56 Potenziale di conflitto tradizionale in Europa entro cinque anni così dimostrato durante esercitazioni militari tedesche

Dopo aver concluso l'Operazione "Tempesta Rossa Alpha", l'esercito tedesco ha annunciato i piani per un'operazione sequel l'anno prossimo, denominata "Tempesta Rossa Bravo". Questo esercizio di tre giorni si è concluso sabato al porto di Amburgo ed è stato elogiato come un successo dal comando locale. Secondo il colonnello Jörg Plischke, capo di stato maggiore, gli obiettivi per il comando e la 2ª Compagnia di Difesa Nazionale sono stati raggiunti. L'obiettivo principale dell'esercizio era proteggere le infrastrutture critiche, mantenere la coesione della visione operativa a diversi livelli e garantire una comunicazione rapida e sicura tra tutti i partecipanti. Data la possibilità di una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, la NATO mira a rispondere collettivamente. Per questo motivo, il dispiegamento rapido delle forze alleate dall'ovest all'est è fondamentale. Con la posizione geostrategica della Germania, diventerà un hub significativo. Di conseguenza, l'esercito tedesco ha sottolineato l'importanza di esercitarsi con le soluzioni di trasporto militare via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di cibo, alloggio e carburante e la sicurezza dei convogli di veicoli per mantenere una deterrenza credibile.

14:27 Londra: deposito di munizioni russo subisce i danni più gravi dall'inizio della guerra Secondo una valutazione britannica, gli attacchi con droni ucraini hanno probabilmente causato i danni più gravi alle riserve di munizioni russe dall'inizio del conflitto. Un attacco con drone a un deposito vicino a Turovets nella regione di Tver, in Russia centrale, il 18 settembre è stato probabilmente responsabile della distruzione di almeno 30.000 tonnellate di munizioni. Il Ministero della Difesa britannico ha rivelato questo nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. Altri attacchi con droni a depositi a Tikhoretsk nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia, e in altri luoghi a Turovets, sono stati segnalati il 21 settembre, secondo l'annuncio del ministero. La distruzione combinata di munizioni nei tre siti rappresenta la perdita più grande di munizioni russe e nordcoreane nel corso della guerra.**

13:57 Mosca respinge le critiche sull'espansione della dottrina nucleare Con lo status di potenza nucleare della Russia, l'espansione delle linee guida per la deterrenza nucleare è stata difesa a causa dell'avvicinamento delle infrastrutture della NATO ai confini russi e dei tentativi delle nazioni occidentali di ottenere la vittoria su Mosca attraverso le consegne di armi all'Ucraina, come ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulla televisione di stato russa. La decisione sull'utilizzo di armi nucleari sarà presa dalle forze armate.**

13:19 Gli sforzi dei volontari contro i missili del Cremlino a Kharkiv Ogni volta che i missili russi colpiscono un edificio a Kharkiv, Serhii arriva sulla scena poco dopo. Come parte di un gruppo di operatori di soccorso volontari, si occupa dei feriti e cerca di salvare le persone intrappolate tra le macerie. Ha deciso consapevolmente di dedicarsi a questo lavoro.**

12:42 Saporizhzhia riferisce 16 vittime dopo l'attacco con bombe russe Il numero di vittime a Saporizhzhia dopo un attacco con bombe russe è salito a 16, compreso un ragazzo di 17 anni, come riferito dall'amministrazione militare di Saporizhzhia su Telegram. Le forze russe hanno lanciato 13 bombe guidate contro Saporizhzhia nelle prime ore del mattino. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trattati.**

11:50 "Simbolo dell'Orizzonte" - Zelensky ricorda il massacro di Babyn Yar Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commemorato oggi il massacro di Babyn Yar, dove più di 33.000 ebrei persero la vita in una fossa comune a Kyiv 83 anni fa. Zelensky, che è di discendenza ebraica, ha spiegato su X che Babyn Yar rappresenta un "simbolo agghiacciante" che mostra gli atti crudeli commessi quando il mondo sceglie di rimanere in silenzio o indifferente invece di opporsi al male.**

11:16 L'Ucraina: il bilancio delle vittime dell'attacco all'ospedale di Sumy del weekend sale a dieci Il bilancio delle vittime dell'attacco russo a un ospedale nella città ucraina di frontiera di Sumy è salito a dieci. L'ospedale è stato bombardato due volte sabato, con il secondo attacco che si è verificato mentre i soccorritori recuperavano i morti e evacuavano i pazienti. Le forze russe hanno effettuato 31 attacchi nella regione di frontiera durante la notte e la mattina.**

10:42 I media russi riferiscono di un incendio in un deposito di armi a Volgograd Le fonti dei media russi, seguendo i blogger militari, ora riferiscono di esplosioni vicino alle basi militari. Esplosioni sono avvenute vicino alla base navale di Baltijsk, nella regione di Krasnodar, dove la Russia lancia i droni kamikaze contro l'Ucraina, secondo l'agenzia di stampa Astra. A Kotluban', nell'Oblast' di Volgograd, un deposito di munizioni è stato preso di mira con esplosioni e un grande incendio, seguito da detonazioni. Secondo le fonti ucraine, i missili balistici dall'Iran e i lanciatori erano stoccati nel deposito di Kotluban'.**

09:57 Lo Stato Maggiore ucraino riferisce 165 engagements dal giorno precedente Dal giorno precedente, lo Stato Maggiore ucraino ha registrato fino a 165 engagements, con più di un quarto che si sono verificati intorno alla città fortemente contestata di Pokrovsk nel Donbass. Le truppe russe hanno condotto 73 attacchi aerei contro le posizioni e i centri abitati, utilizzando 124 bombe aeree guidate. Inoltre, hanno lanciato sette missili. Inoltre, gli invasori hanno effettuato oltre 4.700 attacchi, compresi 179 attacchi con lanciarazzi multipli, e hanno utilizzato oltre 1.700 droni kamikaze. L'aeronautica ucraina, insieme alle forze missilistiche e di artiglieria, ha condotto sei attacchi contro le aree che concentrano personale, armi e attrezzature militari, secondo lo Stato Maggiore.**

09:17 Ucraina: Muore un Giudice di Alto Livello in un Attacco con Drone a un Veicolo CivileUn giudice di alto livello impegnato nel fornire aiuti umanitari ai residenti nella regione di Charkiv ha perso la vita in un attacco con drone a un veicolo civile. Secondo Ukrinform, che ha ottenuto le informazioni dall'ufficio del procuratore regionale, un drone nemico ha colpito il SUV guidato dal giudice Leonid Loboyko. Il suo corpo senza vita è stato trovato sulla scena. Tre donne che lo accompagnavano nell'auto hanno riportato ferite. L'Ucraina sta attualmente indagando su possibili crimini di guerra e omicidio.

08:55 L'Ucraina Rapporta Feriti Dopo gli Attacchi a ZaporizhzhiaLe autorità ucraine hanno segnalato danni significativi a strutture civili a Zaporizhzhia, una importante città industriale nel sud. Dopo pesanti raid aerei russi, almeno sette persone sono rimaste ferite, come dichiarato da Ivan Fedorov, il capo della regione, in un post su Telegram. Ci sono timori che ci possano essere ancora persone intrappolate sotto le macerie. Sono stati segnalati più di dieci raid aerei, con diversi incendi riportati di conseguenza.

08:27 La Russia Sostiene di Avere Abbattuto 125 Droni Ucraini Durante la NotteIl ministero della Difesa russo sostiene di aver intercettato e distrutto con successo 125 droni ucraini durante la notte precedente, utilizzando le loro difese aeree. I leader locali di diverse regioni hanno segnalato danni alla proprietà a causa degli attacchi aerei, ma non sono state segnalate vittime. Secondo i loro dati, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh, e 18 sulla regione di Rostov.

07:42 L'Ucraina Rapporta 1.170 Perdite Russi nelle Ultime 24 OreLo Stato Maggiore ucraino ha dichiarato che nell'ultima giornata, l'esercito russo ha subito 1.170 perdite, con quasi 652.000 personale ferito o ucciso in totale. Inoltre, gli ucraini hanno rivendicato nove carri armati distrutti, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati. Sono stati anche segnalati 93 droni e un sistema di difesa aerea abbattuti.

07:22 Analisti Militari: L'Ucraina Lancia Attacchi contro i Magazzini di Munizioni RussiGli analisti militari che riportano sulla piattaforma X hanno dichiarato che gli attacchi con droni ucraini hanno colpito un arsenale russo a Kotluban durante le ore serali. Le fonti locali segnalano la presenza di incendi vicino a un grande deposito di munizioni russo situato nell'Oblast' di Volgograd. Il sistema di informazione sugli incendi NASA riporta anche incendi sul fianco nord del deposito. Al momento, né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno commentato la questione.

06:54 Klingbeil Sostiene il Sostegno a Lungo Termine per l'UcrainaIl leader dell'SPD Lars Klingbeil ha espresso la speranza che un summit sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein serva come testimonianza della solidarietà globale con l'Ucraina, che è stata attaccata dalla Russia. "La conferenza dovrebbe ribadire ancora una volta che il dovere di fornire un sostegno sostenuto all'Ucraina persiste, anche dopo le elezioni di novembre negli Stati Uniti", ha dichiarato Klingbeil. Ha anche suggerito di esplorare modi in cui future conferenze sulla pace possano essere ampliate per affrontare meglio le possibilità di una pace duratura per gli ucraini. Biden è previsto in Germania il 10 ottobre, con una conferenza sulla pace per i 50 paesi che sostengono l'Ucraina prevista a Ramstein il 12 ottobre, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Il Portavoce di Zelenskyy sui Weapon Approval Occidentali: I Russi Saranno i Primi a SapereIl portavoce del presidente ucraino ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione formale riguardo al dispiegamento di armi occidentali sul suolo russo. Serhiy Nykyforov ha spiegato nel programma televisivo ucraino 24/7 che non è stata presa alcuna decisione definitiva sull'argomento. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha apparentemente discusso con diversi paesi, tra cui l'Italia, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, riguardo alla questione. Nykyforov ha aggiunto: "Dobbiamo ricordare che i russi saranno tra i primi a sapere dell'approvazione per avventurarsi profondamente nel territorio russo. Saranno i primi a sapere e verrà fatto un annuncio ufficiale in seguito."

04:45 La Svizzera Sostiene il Piano di Pace della Cina per l'Ucraina, Kyiv Esprime DelusioneIl ministero degli Esteri svizzero ha espresso il suo sostegno a un'iniziativa di pace guidata dalla Cina per risolvere il conflitto ucraino. Lo spostamento di posizione della Svizzera su tali tentativi è significativo, come spiegato dal ministero a Berna. Al contrario, Kyiv ha espresso la sua delusione per la posizione della Svizzera sulla questione. L'Ucraina sta attualmente organizzando un secondo summit sulla pace previsto per novembre. Nel giugno scorso, numerosi paesi (esclusi Russia e Cina) hanno partecipato alla prima riunione in Svizzera.

01:29 Corea del Nord bolla l'aiuto militare degli USA all'Ucraina come avventato e pericolosoLa Corea del Nord, sospettata di forniture illecite di armi alla Russia, considera gli $8 miliardi di aiuti militari dati dall'USA all'Ucraina come un "errore grave" e un "movimento rischioso" contro la potenza nucleare russa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato questi aiuti durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington. L'aiuto mira a rafforzare le capacità di autodifesa dell'Ucraina e comprende armi a lunga distanza per migliorare la capacità del paese di colpire la Russia da una distanza sicura.

00:25 I morti per l'attacco all'ospedale di Sumy salgono a dieciIl bilancio delle vittime dell'attacco russo all'ospedale della città di Sumy è salito a dieci. Inizialmente era stato segnalato un solo morto nell'attacco iniziale alla struttura sanitaria, ha riferito il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. L'ospedale è stato poi bombardato di nuovo mentre i pazienti venivano evacuati. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accusa la Russia di condurre una "campagna ostile contro gli ospedali".

22:54 Il team di Zelensky: gli Stati Uniti mostrano un forte interesse per la "strategia della vittoria" dell'UcrainaSecondo Serhiy Nykyforov, portavoce dell'ufficio del presidente ucraino, il governo degli Stati Uniti mostra un "interesse significativo" per la presunta "strategia della vittoria" del presidente Volodymyr Zelenskyy. Contrariamente a quanto riportato dai media, che suggerivano esitazioni da parte di Washington, Nykyforov respinge questa idea in televisione ucraina. "È infondato", afferma. Il piano è stato "bene accolto". Nykyforov aggiunge che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato di portare "risposte e decisioni" al piano alla riunione del 12 ottobre del gruppo di contatto di Ramstein in Germania.

22:25 Zelensky: Trump starà con l'Ucraina se sarà rielettoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Donald Trump starà con l'Ucraina se vincerà le elezioni di novembre. Zelensky ha fatto questa dichiarazione dopo aver interagito con i repubblicani americani e aver parlato con Fox News. "Non è chiaro cosa ne sarà dopo le elezioni e chi sarà presidente", dice Zelensky. "Tuttavia, ho ricevuto una conferma diretta da Donald Trump che starà con noi, promettendo il suo sostegno all'Ucraina".

21:40 Lavrov: l'Occidente dovrebbe evitare l'"escalation suicida" contro una potenza nucleareParlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov mette in guardia l'Occidente contro l'avvio di una "persecuzione suicida" contro una potenza nucleare come la Russia. Egli definisce qualsiasi tentativo di sconfiggere la Russia come un'impresa autodistruttiva. Pochi giorni prima, il leader del Cremlino Vladimir Putin aveva ribadito la minaccia delle armi nucleari. Secondo Putin, qualsiasi attacco convenzionale alla Russia, sostenuto da una potenza nucleare, equivale a un attacco congiunto di quei paesi.

