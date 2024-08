14:55 Il capo dell'AIEA ha dato priorità alla realizzazione di un esame dell'impianto nucleare di Kursk come priorità

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, sta conducendo personalmente un'indagine alla centrale nucleare di Kursk nella regione russa omonima, dove le forze ucraine hanno fatto irruzione. Grossi ha dichiarato l'8 agosto che la situazione è grave. "Voglio sottolineare che la sicurezza delle strutture nucleari non deve mai essere compromessa in alcun modo." La visita è prevista per martedì. Si dice che i soldati ucraini abbiano attaccato Kursk in un'improvvisa incursione l'8 agosto.

14:32 Incendio alla Presunta Principale Raffineria di Olio della Russia

Un incendio è scoppiato nella presunta principale raffineria di olio della Russia nella città di Omsk, come annunciato dall'operatore Gazprom. Due persone hanno riportato ferite, ma le operazioni continuano come al solito, ha dichiarato Gazprom. "L'incendio alla raffineria di Omsk è stato contenuto. Il sistema di sicurezza della struttura ha rilevato prontamente un incendio nell'attrezzatura tecnica", ha aggiunto. Le operazioni regolari proseguono.

14:32 Russia dichiara di aver preso di mira armi e munizioni straniere

I soldati russi hanno apparentemente attaccato stazioni di compressione del gas e trasformatori di potenza in Ucraina, secondo il ministero della Difesa russo. Le strutture energetiche sono state prese di mira con droni e missili, con l'obiettivo di fornire elettricità al complesso militare-industriale ucraino. Sono state anche colpite le armi e le munizioni straniere depositate in due basi aeree ucraine.

14:09 Giornale: almeno 247 Soldati Russi Capturati a Kursk

Dall'8 agosto, quando i soldati ucraini hanno invaso la regione russa di Kursk, più di 240 soldati russi sono stati apparentemente catturati, secondo l'analisi del Washington Post di oltre 130 foto e video. La maggior parte delle immagini sembra essere stata catturata dai soldati ucraini e condivisa sui social media. Le foto di un fotoreporter di un giornale da una prigione ucraina che ospita soldati russi catturati hanno contribuito all'analisi. Il giornale ha scritto: "Queste immagini confermano almeno 247 prigionieri russi, sostenendo le affermazioni delle autorità ucraine secondo cui centinaia di russi sono stati catturati durante l'invasione". I loro resoconti suggeriscono che molti giovani militari si sono arresi senza resistere.

13:43 Oggetto Non Identificato Entra nello Spazio Aereo Polacco

Durante l'attacco russo all'Ucraina, un oggetto non identificato sarebbe entrato nello spazio aereo polacco e si sarebbe presumibilmente schiantato sul territorio polacco, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale polacca PAP, citando il comando operativo dell'esercito. La ricerca dell'oggetto, che non è ritenuto un missile, è in corso. "Durante l'ampio attacco russo al territorio ucraino dell'8 agosto, un oggetto è probabilmente entrato nel territorio polacco", ha dichiarato il generale Maciej Klisz, comandante operativo delle forze armate polacche. Il Guardian ha citato un portavoce dell'esercito, affermando che l'oggetto era probabilmente un drone.

13:21 Missile Russi Colpisce Diga Vicino a Kyiv

Durante l'ampio attacco aereo russo all'Ucraina di questa mattina, una diga a nord di Kyiv sarebbe stata colpita da un missile russo, secondo i resoconti dei media ucraini. Un video, pubblicato dal giornalista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal" e da altri, mostra parti di una centrale idroelettrica in fiamme. "Se la diga cede, milioni di persone potrebbero morire", ha scritto Trofimov. Non sono ancora disponibili dettagli aggiornati sui danni alla struttura.

12:57 Zelenskyy definisce l'Attacco "Uno dei Più Intensi" della Russia

La Russia avrebbe utilizzato più di 100 missili e quasi 100 droni nell'ultimo attacco intenso, secondo i dati ucraini. "Questo è stato uno dei più intensi attacchi", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un messaggio video pubblicato su Telegram. Al contrario, il ministero della Difesa russo, tramite Telegram, afferma di aver "colpito tutte le strutture infrastrutturali designate" negli attacchi intensivi all'Ucraina. Zelenskyy ha spiegato che si è trattato di un "attacco coordinato", che ha coinvolto più di 100 missili diversi e circa 100 droni Shahed di origine iraniana. Il ministero della Difesa russo ha rivendicato un "attacco di massa con armi a lungo raggio ad alta precisione" su "strutture chiave dell'infrastruttura energetica".

12:38 Kyiv Chiede all'Occidente di Autorizzare Attacchi sul Territorio Russo

L'Ucraina sta chiedendo all'Occidente di autorizzare l'uso di armi per colpire a fondo il territorio russo. "Una tale decisione porrebbe fine all'aggressione russa in modo più efficiente", ha scritto Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelenskyy, su Telegram.

12:09 Portavoce del Cremlino Ritiene i Discorsi Insignificanti

La Russia considera obsolete le trattative con l'Ucraina su un cessate il fuoco, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. L'incursione delle forze ucraine nella regione russa di confine di Kursk non sarebbe tollerata, ha dichiarato. I discorsi su un cessate il fuoco non sono più rilevanti.

11:41 Munz: "L'Esercito Bielorusso non è Particularly Forte"

Il dittatore Lukashenko ha concentrato decine di migliaia di soldati vicino al confine con l'Ucraina, causando preoccupazione. Tuttavia, secondo l'analisi del corrispondente di ntv Rainer Munz, si tratta più di una dimostrazione di forza che di una minaccia reale.

11:25 Circoli di Intelligence: Indizi di Sabotaggio Russo Prima dell'Allarme di Geilenkirchen

I sospetti di un possibile atto di sabotaggio russo hanno scatenato l'aumento temporaneo del livello di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana. C'è stata una forte indicazione da parte di un servizio di intelligence straniero "di piani per un probabile atto di sabotaggio russo contro la NATO utilizzando un drone", hanno detto i circoli di intelligence tedeschi.

11:20 Immagini Satellite Mostrano la Lotta in Corso dei Russi per Spegnere l'Incendio al Deposito di Carburante di ProletarskIl deposito di carburante situato a Proletarsk, nel sud della Russia, combatte un incendio da più di una settimana e i dati del sistema di sorveglianza degli incendi di NASA, FIRMS, indicano che l'incendio continua. L'accensione del deposito, che ospita oltre 70 serbatoi separati, è stata innescata da un attacco con drone ucraino il 18 agosto a mezzanotte.

09:50 Fonti Non Verificate Indicano Attacco RecentiLe voci non confermate suggeriscono che un nuovo attacco si è verificato questa mattina. Le autorità locali di Rostov hanno dichiarato lo stato di emergenza per il distretto di Proletarsk. Secondo l'agenzia di stampa TASS, riportata il 24 agosto, 47 pompieri sono rimasti feriti a causa dell'incendio.

10:50 Forze di Difesa del Paese Confine si Affrettano a RispondereL'attacco aereo di questa mattina ha esteso il suo impatto a un paese confinante che confina con l'Ucraina: a causa della vicinanza degli attacchi russi al confine con la Polonia, la Polonia ha inviato intercettori, secondo i resoconti dell'agenzia di stampa PAP. Inoltre, aerei di altri paesi alleati erano apparentemente coinvolti nell'operazione. Secondo l'aeronautica ucraina, la forze militari russe avevano dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, armati di missili da crociera. Inoltre, è stato segnalato che i missili ipersonici Kinzhal sono stati lanciati verso l'Ucraina. Sono stati lanciati attacchi anche dal Mar Nero.

10:22 Soldato Ucraino Presunto ha Fatto Fuoco contro Missile da Crociere Russo con MitragliatriceQuesta mattina, i soldati ucraini di una unità di difesa aerea hanno apparentemente affrontato un missile da crociera russo con una mitragliatrice montata su un veicolo nella parte occidentale della regione di Transcarpathia. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso il video correlato sui social media. Mykyta ha affermato che il missile era diretto verso la regione dalla regione confinante di Lviv e che è stato abbattuto dal 650° battaglione anticarro separato. La validità del video è stata confermata dal team di verifica RTL/ntv. Non era chiaro che tipo di missile fosse stato abbattuto. Tuttavia, "Kyiv Independent" ha riferito che è stato il missile antiaereo delle forze armate ucraine ad aver portato all'intercettazione, non la mitragliatrice.

10:03 15 Regioni Ucraine Segnalano Attacchi - Strutture per l'Energia BersaglioSecondo il Primo Ministro Denys Shmyhal, più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia questa mattina. "Oggi, 15 regioni sono sotto assedio in un attacco russo sostanziale. Il nemico ha utilizzato diversi tipi di armi: droni, razzi, missili Kinzhal (ipersonici). Sono stati segnalati morti e feriti", ha scritto Shmyhal su Telegram. I resoconti ucraini indicano che le strutture per l'energia in quattro regioni sono state distrutte. Le autorità di Saporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno informato i loro residenti su Telegram degli attacchi alle loro regioni. In alcune parti di Kyiv, l'elettricità e l'acqua sono state interrotte, secondo i resoconti del sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: i Russi Potrebbero Stare Deployando Forze a Kursk, Avendo Precedentemente Servito su Fronti di Bassa Priorità in Ucraina

Gli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) credono che il comando militare russo possa continuare a inviare truppe a Kursk da posizioni meno critiche in Ucraina, in base alle informazioni. I comandanti delle brigate di fanteria di marina 810ª, 155ª, 11ª brigata aviotrasportata (VDV), 56° reggimento VDV (7ª divisione VDV) e 51° reggimento VDV (106ª divisione VDV) hanno apparentemente briefato il presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana circa le operazioni di combattimento nelle terre russe che confinano con l'Ucraina. L'attuale valutazione dell'ISW suggerisce che Kursk potrebbe essere il bersaglio. L'ISW ha osservato elementi della 810ª brigata di fanteria di marina, 155ª brigata di fanteria di marina e 11ª brigata VDV che partecipano ai combattimenti nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente dispiegato unità dalla regione di Robotyne nell'ovest di Zaporizhzhia alla regione di confine. Il comando militare russo si oppone alla pressione operativa per ritirare le truppe dagli sforzi offensivi prioritari per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk, secondo gli analisti dell'ISW.

09:14 Prime Vittime Mortali Segnalate per Fuoco di Artiglieria Russa

Almeno tre morti sono stati segnalati a seguito degli attacchi aerei russi, secondo le autorità ucraine. Sono stati segnalati feriti a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha dichiarato che una casa multifamiliare è stata colpita da "un attacco nemico" e ha causato una morte. I governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno segnalato esplosioni nelle loro regioni e hanno incoraggiato i residenti a cercare riparo su Telegram. In precedenza, il governatore della regione centrale di Poltava, Filip Pronin, ha dichiarato che cinque persone sono state ferite a causa di un attacco a una struttura industriale.

08:50 L'Ucraina è in Allerta mentre la Bielorussia Raduna le Truppe Vicino al Confine: "La Partecipazione della Bielorussia alla Guerra Amplierebbe il Campo di Battaglia"

L'Ucraina mantiene l'allerta mentre la Bielorussia rafforza la sua presenza di truppe vicino al confine condiviso. La concentrazione attuale di truppe è più grande di quanto fosse in precedenza e la partecipazione della Bielorussia al conflitto potrebbe avere conseguenze serie, come spiegato dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald.

10:53 Mosca: Russia annuncia la distruzione di 20 droni ucraini

Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di aver abbattuto 20 droni provenienti dall'Ucraina durante la notte, diretti verso il loro territorio. Nove di essi sono stati abbattuti sopra Saratov, tre sopra Kursk, e due ciascuno sopra Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato avvistato sopra le regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 Russia lancia un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina

Fonti multiple segnalano che l'Ucraina sta subendo un pesante attacco. "Esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina è sotto un'intensa offensiva russa di artiglieria e droni dal terreno, dall'aria e dal mare", riferisce il "Kyiv Post" alle X. L'analista militare Nico Lange scrive che la Russia sta lanciando simultaneamente missili da navi nel Mar Nero e 11 bombardieri Tu-95, utilizzando droni e missili balistici. "L'attacco aereo russo all'Ucraina è massiccio". Sono state segnalate esplosioni in diverse città.

07:07 Comando ceceno annuncia le perdite ucraine a Kursk

Le forze speciali cecene, comprese le unità Achmat e 2ª Brigata delle Forze Speciali, dichiarano di aver distrutto due veicoli corazzati da trasporto truppe, cinque veicoli corazzati da combattimento e un AMR (carro armato leggero di progettazione francese) nella regione di Kursk nelle ultime 24 ore. L'agenzia di stampa statale russa TASS riferisce questo, citando il comandante, il maggiore generale Apti Alaudinov. "Nelle ultime 24 ore, abbiamo anche distrutto una unità di lancia-granate automatizzati e un mortaio, e distrutto un cannone". Alaudinov afferma. "Le nostre forze hanno inflitto gravi perdite alle truppe ucraine attraverso raid su questi impianti militari". Alaudinov dichiara che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Certamente il nemico sta cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato a colpire il nemico in diversi settori e liberato alcuni insediamenti. Credo che questo continuerà quotidianamente".

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un avvia la produzione di droni kamikaze

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato lo sviluppo e la produzione di droni kamikaze come aspetto cruciale dei preparativi per la guerra, secondo l'agenzia di stampa statale KCNA. I droni kamikaze sono veicoli aerei senza pilota carichi di esplosivi che prendono di mira gli obiettivi nemici. La Russia utilizza regolarmente droni iraniani del tipo Shahed in Ucraina. both North Korea and Russia have strengthened their military cooperation. The drone test, as reported by KCNA, took place on Saturday in response to escalating tensions with neighboring South Korea. Official photos show white flying objects with X-shaped wings heading towards tank targets and detonating. Reports suggest that the target objects resemble South Korean K-2 tanks.

06:34 Ucraina: 1140 Soldati Russi "Eliminati" in 24 Ore

Secondo i rapporti militari ucraini, 1140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Questo aumenta il numero totale di militari russi "neutralizzati" nel conflitto a 608.820. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Inoltre, sono stati distrutti quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 Kiev esorta Minsk a evitare "errori disastrosi"

L'Ucraina ha esortato la Bielorussia a ritirare il consistente contingente di truppe e attrezzature militari dalla loro frontiera condivisa. In una dichiarazione del ministero degli Affari Esteri, il governo di Minsk viene esortato a "astenersi da azioni ostili" e a ritirarsi dalla regione di frontiera. L'Ucraina avverte la Bielorussia contro il compimento di "errori fatali" sotto l'influenza di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo i rapporti ucraini, tra le truppe dispiegate al confine ci sono unità speciali bielorusse e ex soldati di Wagner. L'attrezzatura include carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e macchinari da ingegneria, situati nella regione di Gomel al confine nord dell'Ucraina. La dichiarazione menziona anche che l'Ucraina "non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro".

05:46 Governatore russo riferisce danni da detriti di droni

Il governatore della regione russa di Saratov ha riferito che diverse case a Saratov e Engels hanno subito danni a causa dei detriti dei droni. Sono stati dispiegati i servizi di emergenza per gestire la situazione. Engels è la sede di una importante base aerea russa.

03:52 Difesa aerea avverte di attacco di droni su Kiev

I rapporti militari ucraini indicano che i sistemi di difesa aerea sono attivi nella regione di Kiev per respingere eventuali attacchi di droni russi. "È stata rilevata un'incursione di droni nemici! I sistemi di difesa aerea della regione sono attivi", riferisce l'amministrazione militare regionale su Telegram. Non sono stati segnalati danni o vittime immediate.

00:19 Zelensky definisce l'attacco a Reuters "completamente intenzionale"Nel suo discorso serale, il presidente ucraino Zelensky ha affrontato l'attacco con razzi mortali ai danni di membri della Reuters nell'area orientale ucraina di Kramatorsk. Purtroppo, un dipendente della Reuters ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti quando un hotel è stato colpito da razzi. La vittima è stata identificata come Ryan Evans, un ex soldato britannico che lavorava con la Reuters dal 2022, fornendo consulenza per la sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha dichiarato che un "hotel cittadino comune" è stato distrutto da un razzo russo Iskander e l'attacco è stato "completamente intenzionale, meticolosamente pianificato". "Le mie condoglianze alla famiglia e ai cari". L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha avviato un'indagine sull'incidente, avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. La Reuters non è ancora certa se il razzo provenisse dalla Russia o se l'hotel fosse stato deliberatamente preso di mira. La Russia non ha ancora risposto.

Il conflitto ucraino ha portato a una situazione critica nella centrale nucleare di Kursk, che ha portato a un'indagine dell'AIEA. Si segnala che le forze ucraine sono penetrate nella regione, causando preoccupazione per la sicurezza delle strutture nucleari.

Il recente rapporto sull'arresto di oltre 240 soldati russi a Kursk dal 6 agosto, dopo un'invasione inaspettata da parte delle truppe ucraine, evidenzia ulteriormente la tensione in questa zona di conflitto.

