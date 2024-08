14:44 Attacchi a Kursk: Putin lo definisce una "grande provocazione"

In seguito agli attacchi in corso da parte delle forze ucraine sulla regione russa di Kursk, il leader del Cremlino Putin accusa Kiev di "provocazione su larga scala". "Come sapete, il regime di Kiev ha intrapreso un'altra provocazione su larga scala," dice Putin durante una riunione televisiva con i funzionari del governo. "L'Ucraina sta sparando indiscriminatamente, con diversi tipi di armi, contro edifici civili, case abusive e ambulanze."

14:25 Il ministero della Difesa russo conferma operazioni di combattimento in corso a KurskIl ministero della Difesa a Mosca conferma i rapporti su operazioni di combattimento in corso a Kursk. "L'operazione per distruggere le formazioni delle forze armate ucraine continua," afferma il ministero. Secondo il ministero, ci sono stati scontri in città di frontiera sul territorio russo contro infiltratori ucraini. Solo il giorno prima, il ministero della Difesa aveva affermato che un tentativo di sfondare il confine era fallito. Ora si afferma che un'incursione profonda sul territorio russo è stata impedita. Secondo il ministero della Difesa, i soldati combattono insieme alle guardie di frontiera nell'area contro gli infiltratori.

13:35 Russia: Migliaia di persone fuggono da Kursk - Putin assume il controllo della situazioneFinora, migliaia di persone hanno lasciato le città di frontiera attaccate dal lato ucraino nella regione russa di Kursk, secondo i dati ufficiali. I cittadini hanno lasciato le loro case in veicoli privati, ha detto il governatore ad interim Alexei Smirnov in un messaggio video. Inoltre, 200 persone sono state evacuate dalle città bombardate con veicoli e autobus. Smirnov ha detto di aver parlato con il presidente Vladimir Putin al telefono durante la notte. Il presidente ha assunto il controllo della situazione. Sono state inoltre allestite strutture di emergenza con circa 2.500 posti, dove ci sono psicologi a disposizione.

12:57 "Nascosti dai occupanti" - Gruppo partigiano riferisce la scoperta di una nave leggendaria in CrimeaIl gruppo partigiano filoucraino Atesh, attivo nella Crimea occupata dalla Russia, afferma di aver scoperto due navi russe secondo le proprie affermazioni. Si tratta di navi da sbarco del tipo Progetto 775, molte delle quali sono già state affondate o danneggiate dall'Ucraina. "Gli occupanti nascondono le loro navi nelle baie, sperando di salvarle," scrive Atesh su Telegram. Le due 775 sono apparentemente situate nella Baia di Kilen. Una di loro è il famoso "Konstantin Olshansky", che è stato catturato e rubato dai russi nel 2014. La nave leggendaria ha una storia turbolenta nelle file di entrambe le parti in conflitto e sarebbe stata danneggiata in un attacco, secondo i resoconti ucraini, alcuni mesi fa. In precedenza, il "Konstantin Olshansky" sarebbe stato utilizzato come magazzino di ricambi. Il gruppo partigiano afferma di aver condiviso le informazioni sulla posizione con le forze armate ucraine. "Non c'è dubbio che le prossime navi affonderanno a breve."

12:24 Blogger militare russo condannato a lunga detenzioneIn Russia, il blogger militare Andrei Kurshin è stato condannato a sei anni e mezzo in un campo di lavoro. È stato riconosciuto colpevole di aver diffuso informazioni false sull'esercito, secondo l'agenzia investigativa. Kurshin gestiva il canale Telegram "Moscow Calling", che sosteneva gli obiettivi della guerra della Russia contro l'Ucraina. Tuttavia, ha criticato il modo in cui la leadership militare stava conducendo la campagna. Gli analisti dell'Istituto per la ricerca sulla guerra hanno descritto Kurshin al momento del suo arresto ad agosto 2023 come un "ultranazionalista all'estremo margine" che aveva oltrepassato i limiti della critica accettabile degli sforzi bellici della Russia.

11:38 Intelligence britannica commenta l'affondamento del sottomarino russoIl ministero della Difesa britannico ha pubblicato un aggiornamento dell'intelligence sull'affondamento del sottomarino russo "Rostov-on-Don" al largo della Crimea qualche giorno fa. "A differenza di alcuni resoconti, il sottomarino era probabilmente non completamente riparato da un attacco precedente alla Crimea a settembre 2023," si legge da Londra. L'ultimo attacco è "probabilmente l'ultimo capitolo per il sottomarino, poiché è probabilmente più economico costruire un sottomarino di sostituzione." Il servizio di intelligence parla di unboost morale per le forze ucraine dall'attacco. Tuttavia, è improbabile che avrà impatti significativi sugli attacchi a lungo raggio della Russia contro l'Ucraina dalla flotta del Mar Nero. "L'attacco, however, evidenzia i rischi crescenti per le forze russe in Crimea e probabilmente costringerà la Russia a rivedere tutti i piani per il dispiegamento di significanti forze navali nel penisola."

11:03 Cambio di strategia o diversivo? L'Ucraina "scompiglia il nemico" con la situazione incerta a KurskIl'esercito ucraino è sotto pressione, in particolare nella regione di Donetsk, dove i russi "avanzano ogni giorno," come riferito dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald. Nel frattempo, ci sono rapporti di avanzamenti ucraini a nord, ma Kiev tiene i dettagli sotto wraps.

10:34 Mosca riferisce feriti dall'incursione ucraina nella regione russa di KurskSecondo il ministero della Salute russo, 24 persone sono rimaste ferite nell'attacco ucraino alla regione di frontiera di Kursk. Tra loro ci sono sei bambini, secondo l'agenzia di stampa statale russa Interfax, citando il ministero.

10:07 Russia lancia attacco con droni - Ucraina riferisce tasso di successo perfettoL'aeronautica ucraina afferma di aver intercettato e distrutto 30 droni russi. Tutti i droni sparati dalle truppe russe durante la notte contro i bersagli in sette regioni sono stati intercettati, secondo l'aeronautica ucraina sul servizio di messaggistica Telegram.

09:29 ISW: L'ex Ministro della Difesa russo Shoigu "fortemente esagera" i guadagni territoriali Secondo l'ex Ministro della Difesa russo Shoigu, le forze del Cremlino hanno catturato 420 chilometri quadrati di territorio ucraino dal 14 giugno di quest'anno. L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) considera questa affermazione "fortemente esagerata" e stima la cifra in 290 chilometri quadrati, ovvero circa lo 0,05% del territorio ucraino. Il paese ha una superficie totale di circa 600.000 chilometri quadrati. "La leadership militare russa ha ripetutamente esagerato i guadagni territoriali in Ucraina", afferma il think tank statunitense. La Russia spesso riferisce la cattura di villaggi che sono generalmente completamente distrutti. Considerando le dimensioni complessive dell'Ucraina, l'avanzata russa negli ultimi mesi è ancora molto lenta. Le forze di Kyiv spesso si ritirano dalle aree per proteggere i soldati.

08:55 Russia: La regione di Kursk nuovamente colpita da attacchi aerei ucraini Un giorno dopo gli attacchi ucraini nella regione russa di Kursk, che hanno causato diverse vittime, la regione è stata nuovamente colpita da attacchi aerei ucraini, secondo le autorità locali. Due missili ucraini sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, ha dichiarato il governatore regionale Alexei Smirnov su Telegram. Ieri, la Russia ha segnalato tentativi di attacchi da parte delle forze ucraine nella regione di Kursk. Secondo il Ministero della Difesa russo, erano coinvolti circa 300 soldati, 11 carri armati e circa 20 altri veicoli corazzati.

08:22 La difesa aerea russa intercetta droni ucraini in diverse regioni di frontiera La difesa aerea russa ha intercettato 11 droni ucraini sul territorio russo, secondo il Ministero della Difesa a Mosca. Le regioni interessate sono quelle di Kursk, Voronezh, Belgorod e Rostovoblasts, ha riferito l'agenzia di stampa statale RIA, citando il ministero. Tutte le regioni confinano con l'Ucraina.

07:47 Canale pro-ucraino Deepstate cerca il contatto con le unità ucraine nella regione russa di Kursk Il canale militare pro-ucraino Deepstate suggerisce anche una possibile incursione nella regione di frontiera russa di Kursk. In una breve dichiarazione, ha detto che non avrebbe fornito aggiornamenti sulla situazione nella regione di frontiera per garantire la sicurezza del personale della difesa. "Stiamo monitorando da vicino gli eventi lì, mantenendo i contatti con alcune unità e forniamo informazioni il più accuratamente possibile, ma solo quando è il momento giusto. Tutti si sentono strategi - è normale - ma ora è importante non intralciare i ragazzi e la leadership militare nelle decisioni che potrebbero determinare il destino di tutti."

07:06 Attacco presunto nella regione russa di Kursk: speculazioni sulla unità di estrema destra russa

I blogger militari russi affermano che l'incursione presunta delle truppe ucraine nel territorio russo ha coinvolto il Corpo Volontario Russo (RDK). L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) non conferma questo, e una fonte del servizio di intelligence militare ucraino ha detto ai media Voice of Ukraine che il RDK non era coinvolto. Il Corpo Volontario Russo consiste in estremisti e nazionalisti russi di estrema destra che combattono sul fronte ucraino contro la Russia. A Kyiv, however, they have distanced themselves from the group in the past and emphasized that it acts independently. The RDK has occasionally drawn attention with presunte incursioni in regioni di frontiera russe, che i critici hanno principalmente liquidato come stunt mediatici. Secondo l'ISW, un'altra unità simile, la Legione della Libertà della Russia, non ha commentato una possibile involvement. Both groups often report their actions on their Telegram channels, but there are no indications of involvement in Kursk.

06:23 Truppe ucraine hanno presumibilmente attraversato il territorio russo: l'attacco possibile solleva molte domande

L'incursione presunta delle truppe ucraine nel territorio russo nella regione di frontiera di Kursk rimane avvolta nel mistero. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), il footage geolocalizzato mostra veicoli corazzati danneggiati e abbandonati a circa sette chilometri a nord del confine. Tuttavia, l'ISW non può confermare se questi veicoli corazzati sono russi, ucraini o entrambi. Analogamente, la rivendicazione del Ministero della Difesa russo che l'unità speciale cecena Achmat era coinvolta nella respinta dell'attacco non può essere confermata. "I blogger militari russi hanno pubblicato footage che presumibilmente mostrano i danni causati dagli attacchi ucraini, sebbene la maggior parte dei danni mostrati possa essere attribuita alla normale artiglieria ucraina e non indichi attività terrestri nella zona."

05:52 L'Ucraina ordina un milione di droni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy vuole espandere la produzione di droni come importante mezzo bellico. "Abbiamo già ordinato un milione di droni dai nostri produttori per quest'anno", ha detto nel suo discorso serale. L'anno prossimo dovrebbe essere ancora di più. "Non stiamo rivelando tutti i dettagli al momento, ma la nostra capacità di produzione di droni sta costantemente aumentando e stiamo lavorando non solo con i fondi statali ma anche con i partner per investire nella nostra produzione di droni". L'aumento dell'uso di veicoli aerei senza equipaggio è dovuto al rifiuto dei partner occidentali di consentire alle forze militari ucraine di utilizzare le armi pesanti fornite contro i bersagli sul territorio russo.

19:15 Shoigu: Finestra per i colloqui si sta chiudendo per KyivL'ex ministro della Difesa russo Sergei Shoigu esorta l'Ucraina a iniziare i colloqui di pace. "La finestra di opportunità per l'Ucraina si sta chiudendo", dice il segretario del Consiglio di sicurezza in televisione di stato. Più a lungo l'Ucraina esita, più territorio perderà, afferma. Mosca ha insistito che i colloqui possono avvenire solo se l'Ucraina cede un quinto del suo territorio e abbandona i piani di adesione alla NATO. L'Ucraina respinge questo.

19:04 Mosca dichiara diplomatico moldavo 'persona non grata'In risposta all'espulsione di un diplomatico russo a causa di uno scandalo spionistico, Mosca afferma di aver dichiarato un diplomatico moldavo 'persona non grata'. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore della Repubblica di Moldova per protestare contro "i persistenti passi ostili" di Chișinău contro Mosca. Un membro dell'ambasciata moldava in Russia è stato dichiarato 'persona non grata'. Lo scorso settimana, Chișinău ha accusato un dipendente di un'ambasciata non specificata di comunicare con due funzionari sospettati di aver cospirato contro il governo moldavo e di passare informazioni all'estero. Subito dopo, il diplomatico russo è stato espulso dal paese.

20:04 Coppia di spie russe concede intervista dopo il rilascioAl loro ritorno in Russia come parte di uno scambio di prigionieri su larga scala, una coppia di spie russe parla pubblicamente per la prima volta. "Quando ho visto la guardia d'onore dalla finestra dell'aereo, ho pianto", ricorda Anna Dulzewa in un'intervista sulla televisione di stato russa, descrivendo il momento del loro ritorno. Anna e suo marito Artiom hanno vissuto in Slovenia per cinque anni come spie russe. Sono stati arrestati nel 2022. "Abbiamo detto ai bambini che siamo russi, che loro sono russi e che siamo i Dulzew", dice Anna, che afferma di aver parlato solo in spagnolo con i suoi figli. Anna dice di voler "continuare a servire la Russia".

20:54 Zelenskyy: Ucraina investe di più nel programma missilistico internoSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, vengono allocate ulteriori risorse al programma missilistico interno dell'Ucraina. L'obiettivo, ha scritto su Telegram, è ridurre il divario con la Russia, che dispone di una gamma di armi a lungo raggio. "Sono state allocate ulteriori risorse per il nostro programma missilistico. Stanno arrivando più missili prodotti internamente", ha detto, senza fornire ulteriori dettagli. Lo scorso luglio, il leader ucraino ha detto che Kyiv stava lavorando per ridurre la sua dipendenza dai missili forniti dai suoi alleati, compresi quelli per la difesa aerea.

21:39 Zelenskyy: Ucraina investe di più nel programma missilistico internoSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, vengono allocate ulteriori risorse al programma missilistico interno dell'Ucraina. L'obiettivo, ha scritto su Telegram, è ridurre il divario con la Russia, che dispone di una gamma di armi a lungo raggio. "Sono state allocate ulteriori risorse per il nostro programma missilistico. Stanno arrivando più missili prodotti internamente", ha detto, senza fornire ulteriori dettagli. Lo scorso luglio, il leader ucraino ha detto che Kyiv stava lavorando per ridurre la sua dipendenza dai missili forniti dai suoi alleati, compresi quelli per la difesa aerea.

22:22 Cremlino aumenta la pressione - Attivista sospende la protesta per il ritorno dei soldati russiSotto la crescente pressione del Cremlino, una leader del movimento per il ritorno dei soldati russi dal fronte ha deciso di ritirarsi. Maria Andrejewa, una delle leader del gruppo Put Domoy (Ritorno a casa), ha detto all'agenzia di stampa AFP che avrebbe sospeso le sue apparizioni pubbliche e "sarebbe passata sotto copertura". Ha detto di essere stata classificata come "agente straniero", cosa che, ha spiegato su Telegram, non solo le ha tolto i diritti, ma anche il suo reddito. Il gruppo Put Domoy è composto dalle mogli e dalle madri che ripetutamente chiedono al presidente russo Vladimir Putin di far tornare i loro uomini e figli che combattono in Ucraina. Dopo aver inizialmente tollerato o ignorato i manifestanti, il Cremlino sta ora aumentando la pressione su di loro.

23:23 Russia: Attacco ucraino respinto a KurskLa Russia afferma di aver respinto gli avanzamenti ucraini nella regione russa di Kursk. "Dopo aver subito pesanti perdite, i resti del gruppo di sabotaggio si sono ritirati nel territorio ucraino", riferisce il ministero della Difesa di Mosca. La Russia ha utilizzato artiglieria, aerei da combattimento e droni per respingere l'attacco. Le autorità militari ucraine nella regione di Sumy, dall'altra parte del confine con Kursk, riferiscono che le forze ucraine hanno distrutto un missile balistico russo, due droni e un elicottero nella regione. Tuttavia, l'aggiornamento quotidiano dello Stato maggiore ucraino non menziona alcun attacco ucraino nella regione di frontiera.

02:30 Niger taglia i legami diplomatici con l'UcrainaDopo il Mali confinante, il Niger ha ora interrotto i rapporti diplomatici con l'Ucraina. La ragione citata è il presunto sostegno dell'Ucraina all'attacco dei ribelli in Mali. Alla fine di luglio, i ribelli tuareg hanno rivendicato di aver ucciso almeno 84 mercenari russi della Wagner e 47 soldati maliani. Hanno quindi pubblicato una foto che li mostra con la bandiera ucraina. Tuttavia, le indagini del portale russo di investigazione indipendente iStories suggeriscono che si tratta di un montaggio. Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba è attualmente in tournée negli stati africani del Malawi e dello Zambia, nonché a Mauritius, per raccogliere il sostegno africano alla posizione di Kyiv contro la Russia. Nel frattempo, la Russia sta espandendo la sua influenza negli stati del Sahel attraverso il gruppo Wagner.

Leggi anche: