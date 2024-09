14:39Avvertimenti di Baerbock: se l'Ucraina cede, la Moldova potrebbe seguire l'esempio

13:56 Ucraina: 97 operatori dei servizi di emergenza morti dal momento dell'attacco russo su larga scalaDal momento dell'attacco su larga scala della Russia all'Ucraina, 97 operatori dei servizi di emergenza hanno perso la vita. Lo ha riferito il servizio in un'intervista con il sito di notizie Ukrinform. Secondo il servizio, questi coraggiosi individui hanno anche riportato 395 feriti durante le operazioni di soccorso. Oggi, l'Ucraina commemora la "Giornata dei Soccorritori".

13:44 Rapporto USA: un milione di soldati morti o feriti nel conflitto Ucraina-RussiaIl quotidiano statunitense "Wall Street Journal" riferisce che, nell'invasione russa dell'Ucraina, oltre mezzo milione di soldati sono morti o rimasti feriti da entrambe le parti. Si stima che i soldati ucraini abbiano subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, secondo una stima confidenziale ucraina citata dal giornale. La Russia, d'altra parte, è stimata dai servizi di intelligence occidentali aver subito 600.000 vittime - 200.000 morti e 400.000 feriti, continua il giornale. Né Kiev né Mosca rendono pubblici i loro dati sulle perdite.

13:21 Munz: Russia recluta soldati a contratto attraverso raidLa forza militare della Russia dovrebbe aumentare a 1,5 milioni di soldati per decreto, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Questa decisione, secondo Munz, va oltre il conflitto ucraino e indica dove la Russia trova i suoi nuovi reclute.

12:55 Cremlino espande l'esercito per far fronte alle minacce ai confiniIl Cremlino giustifica l'ambizione di espandere il suo esercito per diventare il secondo al mondo, citando le minacce crescenti ai suoi confini. "Queste minacce derivano dalla situazione pericolosa che circonda i nostri confini", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa. "Questi problemi derivano dall'ambiente aggressivo al nostro confine occidentale e dall'instabilità al nostro confine orientale. Ciò richiede misure appropriate". Dopo l'ordine del presidente Vladimir Putin di lunedì, la dimensione dell'esercito regolare della Russia dovrebbe aumentare di 180.000 soldati, raggiungendo 1,5 milioni di soldati attivi, secondo solo alla Cina.

12:30 Sondaggio RTL/ntv: la maggioranza si oppone ai missili a lungo raggio per KievIl governo ucraino cerca di colpire la logistica bellica della Russia, specificamente gli aeroporti militari, i centri di comando e l'infrastruttura. In un nuovo sondaggio RTL/ntv, il 64% dei partecipanti si oppone alla consegna di armi occidentali che potrebbero influire sui bersagli profondi all'interno della Russia. Il 28% è favorevole. I sostenitori del partito Verde e del FDP sono i più favorevoli alla consegna di questi missili (53% e 58%, rispettivamente). Il sostegno è minimo tra i sostenitori dell'SPD e dell'Unione (34% e 31%, rispettivamente). I sostenitori di BSW e AfD non mostrano sostegno per queste consegne di armi (0% e 4%, rispettivamente). Il 71% dei sostenitori dell'SPD e dell'CDU/CSU si oppone alle consegne di armi a lungo raggio. L'opposizione tra i sostenitori dell'AfD è del 97%, mentre tra i sostenitori del BSW è del 97%. Il rifiuto è più pronunciato nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 Rapporto: Ryan Routt ha espresso il desiderio di uccidere PutinSecondo fonti del "Wall Street Journal", Ryan Wesley Routt, sospettato del tentato assassinio di Donald Trump, ha espresso in precedenza il desiderio di uccidere sia Vladimir Putin che Kim Jong-Un. Le fonti affermano che Routt ha espresso questi sentimenti mentre lavorava in Ucraina nel 2022. Routt avrebbe aspirato a unirsi alle brigate volontarie e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Documentario "Russians in War" controverso verrà proiettato a TorontoDopo le iniziali preoccupazioni per "Russians in War", un documentario controverso sulla presenza dei russi in Ucraina, il Toronto International Film Festival ha deciso di proiettarlo. Le preoccupazioni per la sicurezza o la minaccia hanno inizialmente portato gli organizzatori del festival ad annunciare il ritiro del film. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino-canadese critica la decisione, affermando che il festival promuove la propaganda russa.

10:51 L'ambasciatore russo è scettico riguardo ai negoziati di paceL'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso dubbi sui possibili negoziati di pace con l'Ucraina. Nechaev afferma che è necessario un piano di pace prima che la Russia possa intraprendere discussioni complete sulla questione. Nechaev si riferisce alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha espresso il sostegno all'accelerazione degli sforzi per la pace.

10:31 Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite aiuta l'Ucraina a prepararsi per l'invernoLa società energetica ucraina Naftogaz sta collaborando più strettamente con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite UNDP per migliorare la sicurezza energetica del paese. Gli esperti prevedono che gli attacchi aerei russi in corso alle infrastrutture critiche renderanno questo inverno estremamente difficile per gli ucraini, con numerosi blackout di elettricità, riscaldamento e acqua potabile previsti. L'UNDP sta aiutando l'Ucraina, tra le altre cose, con i generatori a gas per ridurre le interruzioni per la popolazione.

09:55 Sumy ancora senza elettricità dopo gli attacchi dei droniA Sumy, in Ucraina, dove gli attacchi dei droni Shahed russi si sono verificati questa mattina presto, circa 280.000 residenti sono ancora senza elettricità. La forza aerea ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono riusciti a colpire i loro obiettivi hanno causato danni significativi alle infrastrutture critiche.

09:28 Ucraina: i russi decapitano un prigioniero di guerra con una spadaIl commissario per i diritti umani del parlamento ucraino riferisce che un prigioniero di guerra ucraino è stato decapitato con una spada. "I russi hanno decapitato un prigioniero di guerra ucraino disarmato, le cui mani erano legate con il nastro adesivo, con una spada". Lo scoppio di crudeltà e sete di sangue dei russi è al di là della comprensione, conclude l'esperto ucraino. Oggi è stata pubblicata su

09:02 Comando Ceceno Esprime Parere sull'Offensiva di KurskQuando Kyiv ha sorpreso Mosca con un'invasione nella regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram: "Rimaniamo calmi, facciamo dei popcorn e guardiamo i nostri ragazzi eliminare il nemico", ha scritto il primo giorno dell'invasione. Da allora, Alaudinow è diventato il commentatore principale dell'offensiva di Kursk, con i media russi che amplificano le sue dichiarazioni. Una tale presenza mediatica è possibile solo con l'approvazione di coloro che detengono il potere, suggeriscono gli esperti all'agenzia di stampa AFP. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di un grado di libertà di parola insolito. Alcuni lo vedono addirittura come un possibile successore del presunto malato Kadyrov.

08:42 Germania Concede 100 Milioni di Euro in Aiuti Invernali all'UcrainaLa Germania sta dando all'Ucraina altri 100 milioni di euro in aiuti invernali. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante una visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. "È evidente che l'autunno si avvicina e l'inverno è alle porte", ha detto Baerbock prima di un incontro della piattaforma di partenariato della Moldova nella capitale della ex repubblica sovietica. La Russia sta pianificando un'altra "guerra invernale" per rendere la vita il più difficile possibile per il popolo ucraino.

08:01 Ucraina: Russia Bombarda le Infrastrutture Energetiche a Sumy dall'AriaL'Ucraina riferisce un altro attacco su larga scala con droni da parte della Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi durante la notte, riferisce l'aeronautica. Era attiva in cinque regioni. Secondo le autorità locali, le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state prese di mira. Sono stati intercettati 16 droni russi lì e i sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali sono stati collegati a sistemi di alimentazione di riserva. Le squadre di emergenza stanno attualmente riparando i danni.

07:37 Ucraina: Russia Registra 1.020 Perdite dal Giorno PrecedenteSecondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia ha subito 1.020 perdite, comprese le morti e i feriti, dal giorno precedente. Questo porta il totale delle perdite russe dal inizio dell'invasione su larga scala a febbraio 2022 a 635.880. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, e sei veicoli corazzati e 66 droni sono stati distrutti.

07:10 Kyiv Post: Ucraina Attacca Aeroporto Militare RussoDurante la notte, l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato attaccato da droni d'attacco ucraini, secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post", che fornisce video con detonazioni udibili. Secondo loro, bombardieri strategici armati di missili e utilizzati dalla Russia per attaccare le città ucraine sono stazionati nell'aeroporto.

06:35 Stoltenberg Incoraggia il Discorso sui Mezzi a Lunga Portata per l'UcrainaIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg appoggia il recente dibattito internazionale sull'autorizzazione all'Ucraina di lanciare armi occidentali a lunga portata sul territorio russo. "Spetta a ciascun alleato prendere queste decisioni, ma è importante che lavoriamo strettamente insieme, come facciamo", ha detto Stoltenberg alla broadcaster britannica LBC. L'Ucraina ha richiesto tale autorizzazione dai suoi alleati per settimane per colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture critiche in Russia. In risposta alle preoccupazioni riguardo a una possibile escalation del conflitto, il norvegese ha dichiarato: "Ma credo ancora che il maggiore rischio per noi sia che Putin riesca in Ucraina".

06:13 Facebook e WhatsApp Proibiscono il Propaganda Russa dell'Outlet RTMeta, la società madre di Facebook, sta limitando la diffusione della propaganda di stato russa attraverso media come il canale televisivo RT. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate saranno bandite in tutto il mondo dalle app di Meta, che includono Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Nell'UE, RT è stato bandito dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione sulla invasione russa dell'Ucraina. Scopri di più qui:

05:33 Lukashenko Concede la Grazia a 37 Prigionieri in BielorussiaIl dittatore della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'Amministrazione Presidenziale di Minsk afferma che si tratta di detenuti condannati per "estremismo" - un'accusa spesso utilizzata in Bielorussia per etichettare i critici del governo. Tra coloro che sono stati graziati ci sono sei donne e diversi individui con problemi di salute. Non vengono forniti dettagli specifici sull'identità dei 37 individui graziati. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha costantemente concesso la grazia ai prigionieri incarcerati per aver espresso opposizione al governo. A metà agosto, Lukashenko ha concesso la grazia a 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 a inizio settembre. In tutti questi casi, il leader statale ha affermato che i prigionieri avevano espresso pentimento e avevano chiesto perdono.

03:11 Rapporto dell-ONU: Situazione dei Diritti Umani in Russia in PeggioramentoSecondo un rapporto dell-ONU, i violazioni dei diritti umani in Russia stanno aumentando. "C'è un sistema in sviluppo, sostenuto dallo stato, di violazioni dei diritti umani", afferma Mariana Katzarova. La bulgara, nominata Rappresentante Speciale dell-ONU per la situazione in Russia nel 2023, afferma nel suo rapporto che questo sistema è stato creato per reprimere le società civili e l'opposizione politica. Gli individui critici del conflitto della Russia con l'Ucraina e i dissidenti vengono sempre più presi di mira. Katzarova stima che il numero di individui incarcerati per motivi politici sia almeno di 1.372. Questi attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati accusati falsamente e condannati a lunghe pene detentive. In carcere, hanno subito torture. I detenuti politici sono rinchiusi in celle isolate, mentre altri vengono istituzionalizzati forzatamente in cliniche psichiatriche. Si tratta solo dei casi noti a Katzarova. Un stretto collaboratore suggerisce che i numeri reali potrebbero essere più alti.

23:24 La Svezia guiderà la presenza pianificata della NATO in FinlandiaLa NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo di guida. Ciò comporta un modello innovativo di forze NATO multinazionali, note come Forze Terrestri Avanzate (FTA), simili a quelle presenti in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson si è detto onorato di essere stato scelto dalla Finlandia per fare da "paese quadro" per la presenza. Questa presenza rafforzerà la sicurezza della NATO nel suo insieme.

