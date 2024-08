14:38 Secondo l'ISW, le forze offensive di Kiev hanno spinto Mosca a riposizionare le sue truppe

13:59 La fiducia nell'aiuto tedesco all'Ucraina sta calandoIl dissidio finanziario nel governo tedesco sta causando un calo di fiducia nella affidabilità dell'aiuto tedesco all'Ucraina, secondo l'analista della sicurezza Christian Mölling della Società Tedesca per gli Affari Internazionali. Si riferisce alla disputa sull'limitazione dell'aiuto all'Ucraina e sulla fornitura di aiuti utilizzando fondi da asset russi congelati. "La Germania ha commesso un errore grave, causando danni internazionali significativi", ha dichiarato Mölling durante il podcast "The Situation" di "Stern". Nessuno sa se e quando questa strategia sarà efficace, ha detto. "Il problema è che nessuno ha ancora i fondi e il meccanismo per distribuire l'aiuto all'Ucraina non è stato ancora definito".

13:31 Modi incontra Zelensky a KyivPoche settimane dopo il suo controverso abbraccio con il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi abbraccia anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Kyiv. Modi rende omaggio a un memoriale in onore dei bambini ucraini morti nella guerra con Zelensky, lasciando un orsacchiotto. L'India, il paese più popoloso del mondo, mantiene una posizione ufficiale di neutralità nel conflitto. Non impone sanzioni occidentali a Mosca e sostiene costantemente il dialogo per risolvere il conflitto, ma non ha ancora presentato proposte concrete.

13:03 La connessione via traghetto per la Crimea è stata sospesaA seguito di un attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, cruciale per l'approvvigionamento della Crimea, è stato chiuso al traffico dei traghetti. Il ministero dei trasporti russo afferma che il servizio dei traghetti riprenderà una volta completati i lavori di pulizia. Kavkaz si trova nello stretto di Kerch, che collega il mar Nero al mar d'Azov. La Crimea occupata dalla Russia è visibile da Kavkaz, rendendolo uno dei porti più trafficati del mar Nero. Carburante e munizioni vengono consegnati in Crimea attraverso questo porto.

12:20 Putin sembra cauto di fronte ai successi ucraini a KurskIl presidente russo Vladimir Putin sembra esercitare cautela di fronte ai successi militari ucraini a Kursk. "È la sua risposta tipica in tali situazioni", dice la politologa russa Ekaterina Schulmann, facendo riferimento alle notizie sfavorevoli per il Cremlino. "Scompare fino a quando la situazione non si stabilizza, quindi agisce come se tutto fosse normale". Altri esperti russi ritengono che il Cremlino stia attualmente valutando le possibilità per un contrattacco. Affermano che il presidente russo di solito prende il suo tempo quando prende decisioni del genere. "Presto o tardi, sapremo come Putin si vendicherà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino.

11:41 Il deposito di carburante russo a Proletarsk è ancora in fiamme

Il deposito di carburante russo a Proletarsk, situato nella regione russa del sud di Rostov, continua a bruciare. Secondo il programma di monitoraggio degli incendi di NASA, la struttura continua ad ardere e il canale Telegram Baza, vicino alle autorità investigative russe, riferisce che l'incendio è ancora in corso. Secondo Baza, il deposito è stato colpito nuovamente da un drone ucraino durante la notte.

11:12 L'Ucraina cerca di abbracciare simbolicamente ModiMentre l'India, in quanto membro del BRICS, è strettamente allineata con la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il primo ministro indiano Narendra Modi a Kyiv. Kyiv spera che Modi possa facilitare la fine della guerra. A causa dell'offensiva di Kherson, gli ucraini sono "più interessati alle trattative di pace che mai", riferisce la reporter di ntv Nadja Kriewald.

10:45 Il sistema di difesa aerea ucraino è attivo in diverse regioniL'esercito ucraino riferisce di aver distrutto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. "Il sistema di difesa aerea era operativo nelle regioni di Cherkassy, Kirovohrad, Poltava e Sumy", riferisce l'aeronautica.

10:16 L'Ucraina si esprime sul sinking del ferry a KavkazIl comando della marina ucraina fornisce la sua prospettiva sulla distruzione di un ferry nel porto russo di Kavkaz. "Un altro obiettivo chiaramente militare è stato eliminato", dice il portavoce della marina Dmytro Pletenchuk in televisione ucraina. Il ferry era destinato a rifornire il nemico di carburante. Il ferry è affondato e il porto è attualmente inaccessibile. Le autorità locali affermano che l'attacco è avvenuto giovedì, con il ferry che ha preso fuoco. Il porto di Kavkaz sul mar Nero rifornisce, tra gli altri luoghi, la Crimea, che la Russia ha annesso all'Ucraina nel 2014.

09:44 L'ambasciatore russo: "Non verrà stabilita alcuna zona cuscinetto sul territorio russo"L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, risponde all'offensiva di Kherson e all'obiettivo dichiarato di Kyiv di stabilire una zona cuscinetto lì: "È impossibile. Non ci sarà alcuna zona cuscinetto sul territorio russo", cita l'agenzia di stampa statale TASS. Contestualmente, avverte che Mosca non consulterà Washington per rimuovere le forze ucraine dalla regione di Kherson. Accusa gli Stati Uniti di "continuare a mettere alla prova la pazienza dei russi" e di incoraggiare "decisioni impulsive".

Dalle 08:36: Modi a KyivIl Primo Ministro indiano Narendra Modi si trova attualmente in Ucraina, come riportato dai media indiani e ucraini. Si prevede che incontrerà il Presidente Volodymyr Zelenskyy. L'Ucraina spera nel sostegno dell'India, che è una voce significativa nella politica globale. Tuttavia, Kyiv è scettica riguardo alla presunta neutralità dell'India. Lo scorso luglio, Modi ha visitato Mosca. Le immagini dell'abbraccio tra lui e il Presidente russo Vladimir Putin hanno causato preoccupazione in Ucraina e in numerosi paesi occidentali.

Dalle 08:05: La Russia accusa l'Ucraina di tentato attacco alla centrale nucleare di KurskIl Presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di aver tentato un attacco alla centrale nucleare di Kursk. Tuttavia, il reporter di ntv Rainer Munz valuta il rischio effettivo di un incidente nucleare a causa della guerra.

Dalle 07:33: Cina e Bielorussia rafforzano la cooperazioneLa Cina e la Bielorussia hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione in vari settori, come commercio, sicurezza, energia e finanza, secondo una dichiarazione congiunta di un incontro tra il Premier cinese Li Qiang e il Premier bielorusso Roman Golovchenko. Hanno anche l'obiettivo di intensificare la cooperazione nelle catene di fornitura industriale e facilitare il commercio per ridurre i costi per entrambe le parti. La Cina è il secondo più grande partner commerciale della Bielorussia e il più grande in Asia.

Dalle 07:05: L'esercito ucraino si lamenta dei nuovi recluti poco addestratiI comandanti e i soldati ucraini si lamentano della scarsa formazione dei nuovi recluti e della superiorità aerea e di munizioni della Russia sul fronte orientale. "Alcune persone non vogliono sparare. Vedono il nemico in posizione di fuoco nella trincea e non aprono il fuoco. È per questo che i nostri uomini muoiono", dice un comandante di battaglione della 47ª Brigata. "Se non usano l'arma, sono inutili". Nel maggio scorso, il governo ha emanato una legge sulla mobilitazione controversa. Da allora, si dice che ogni mese vengono arruolati decine di migliaia di combattenti, principalmente nell'infanteria. Tuttavia, si trovano di fronte a sfide logistiche nell'addestramento, nell'equipaggiamento e nel pagamento di così tante nuove persone.

Dalle 06:35: Mosca: gli Stati Uniti forniranno armi illimitate all'Ucraina Secondo l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, la Russia ritiene che gli Stati Uniti stiano per sollevare tutte le restrizioni sull'uso delle armi fornite all'Ucraina. "L'amministrazione attuale si comporta come qualcuno che tende una mano e tiene un coltello dietro la schiena con l'altra", ha detto Antonov, citato dall'agenzia di stampa RIA. Stanno preparando il terreno per sollevare tutte le restrizioni attuali senza considerare le conseguenze. Antonov ha detto che un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti è possibile solo se abbandonano la loro "politica ostile" nei confronti della Russia. Ha anche menzionato che un incontro tra il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato americano Antony Blinken durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il mese prossimo è improbabile.

Dalle 06:09: Harris: Trump ha incoraggiato Putin a invadere l'EuropaLa candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha espresso il suo sostegno alla NATO e ha promesso di continuare a sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa. "Mi schiererò fermamente con l'Ucraina e i nostri alleati della NATO", ha dichiarato nel suo discorso alla Convention nazionale democratica di Chicago. Tuttavia, il suo avversario repubblicano, Donald Trump, ha minacciato di abbandonare la NATO e ha addirittura incoraggiato il Presidente russo Vladimir Putin a invadere l'Europa, secondo Harris.

Dalle 05:38: Allerta gas ancora in vigore, avverte l'agenzia di reteDespite well-stocked gas storage facilities, the president of the Federal Network Agency, Klaus Müller, continues to urge caution in gas consumption. "The federal government is still on high alert. We must still be mindful," Müller told the Augsburger Allgemeine. He also mentioned that the Ukrainian army's advance into Russian territory could exacerbate the situation. "Not the gas infrastructure itself is contested, but the area around this infrastructure is a war zone on both sides," Müller said in the Augsburger Allgemeine. This includes the Gazprom gas station in Sudzha, located a few kilometers from the Ukrainian border on Russian territory, which is a vital distribution point for gas exported to Europe.

Dalle 04:40: La visita di Modi a Kyiv: "Nessun problema viene risolto sul campo di battaglia"Il Primo Ministro indiano Narendra Modi è previsto in Ucraina per la prima volta oggi. Si prevede che incontrerà il Presidente Volodymyr Zelenskyy, secondo il Ministero degli Esteri indiano. L'India ha mantenuto la neutralità riguardo all'invasione russa, evitando di imporre sanzioni occidentali contro Mosca e diventando uno dei maggiori acquirenti di petrolio russo a basso costo sul mercato globale. Nuova Delhi sostiene costantemente una risoluzione attraverso il dialogo. "L'India è fermamente convinta che nessun problema possa essere risolto sul campo di battaglia. La perdita di vite innocenti sui campi di battaglia è la maggiore sfida per l'umanità", ha detto Modi durante la sua visita in Polonia giovedì. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha incoraggiato Modi a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto.

Secondo fonti governative non identificate, gli Stati Uniti intendono inviare un'ulteriore assistenza militare da 125 milioni di dollari all'Ucraina. Questo pacchetto fresco include razzi per la difesa aerea, missili per il sistema lanciarazzi Himars, missili Javelin, insieme a diverse armi, equipaggiamento e veicoli. L'annuncio ufficiale è previsto per oggi, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi saranno prelevate dalle riserve del Pentagono, garantendo una consegna rapida.

Dalle 02:12: L'Ucraina registra 53 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giorno

1:16 Leader del SPD: l'Ucraina sarebbe cancellata senza consegne di armi

La presidente del SPD Saskia Esken ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina contro la Russia poco prima delle elezioni in Turingia e Sassonia. Il cancelliere Olaf Scholz lavora per una pace equa e sostenibile, ha detto al gruppo Funke. "Finché Putin non rinuncerà ai suoi obiettivi aggressivi contro l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente." Esken ha collegato le sue dichiarazioni alla critica del leader della BSW Sahra Wagenknecht. "Se smettessimo di consegnare armi all'Ucraina oggi, il paese cadrebbe ai russi domani e scomparirebbe il giorno dopo. Le conseguenze sarebbero disastrose per la sicurezza dell'Europa, che non porterebbe a meno militarizzazione o pace."

23:56 L'Ucraina si prepara al peggior inverno della storia

Con gli attacchi russi che danneggiano l'infrastruttura energetica dell'Ucraina, il paese si sta preparando per un inverno duro e buio. Il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko ha dichiarato durante una videoconferenza: "Ci troviamo di fronte al più difficile inverno della nostra storia". L'inverno sarà più difficile dell'ultimo a causa dei danni sempre maggiori degli attacchi russi. L'esercito russo sta utilizzando diverse armi in attacchi coordinati per causare il massimo danno, ha aggiunto Haluschtschenko. In un inverno mite, il consumo di elettricità è di circa 18 gigawatt, mentre in uno freddo aumenta a 19 gigawatt. Inoltre, deve essere generata una riserva di 1 gigawatt, dice Haluschtschenko. Circa 9 gigawatt di capacità sono stati distrutti dagli attacchi russi.

23:08 NATO rafforza la sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen

A causa di potenziali minacce, la NATO ha aumentato il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen nella Renania Settentrionale-Vestfalia. I dipendenti non essenziali sono stati inviati a casa, ha confermato un portavoce della base. La mossa si basa su informazioni che suggeriscono una possibile minaccia. "Non c'è motivo di allarmarsi e si tratta semplicemente di una misura precauzionale per garantire le nostre operazioni critiche in corso", ha sottolineato il portavoce. La polizia ha confermato la sua presenza sul posto. Non vengono forniti ulteriori dettagli, come il numero di forze dispiegate.

22:07 L'Ucraina riferisce un attacco contro un punto di supporto a Kursk

Il'esercito ucraino ha riferito un altro attacco riuscito contro le truppe russe nella regione di Kursk. Utilizzando bombe guidate USA, hanno colpito un punto di supporto russo nel pomeriggio, secondo il comandante dell'Aeronautica Ucraina Mykola Oleshchuk. "Un comando drone, un'unità di guerra radio-elettronica, equipaggiamento, armi e fino a 40 militari russi sono stati presi di mira", ha detto Oleshchuk in un video che mostra l'attacco.

21:43 Prima riunione post-vertice dell'iniziativa per la pace svizzera

Dopo la Vertice per la pace di giugno in Svizzera, si è svolta la prima riunione post-vertice, secondo l'Ucraina. Rappresentanti di oltre 40 nazioni e organizzazioni hanno partecipato alla riunione virtuale. Sono previste ulteriori riunioni di gruppo di lavoro in futuro.

Data la ritirata di alcune unità dell'esercito russo da Saporischschja per rinforzare Kursk, potrebbero esserci cambiamenti nei

