14:34 Russia: undici feriti a seguito di attacchi ucraini nella regione di Belgorod, in Russia

14:10 Zelensky: Missile Ruso Devasta Kyiv Mosque

Durante l'attacco con i razzi russi su Kyiv (vedi gli aggiornamenti alle 05:39, 06:20 e 09:29), una moschea e il centro culturale islamico adiacente sono stati gravemente danneggiati. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato su X che la Russia non mostra rispetto per i valori spirituali o umani, ignorando qualsiasi religione o credenza. Ha dichiarato: "Continua il suo attacco al popolo ucraino, con l'obiettivo di demolire tutte le nostre comunità e anche i nostri luoghi di culto sacri". Il mufti capo della comunità locale, Vadym Dashevski, ha riferito a Reuters che la moschea è stata oggetto di un "attacco spregevole".

13:39 Video Mostra Sciame di Droni in Vicinanza di Mosca

L'Ucraina ha lanciato un attacco con droni su larga scala contro obiettivi all'interno e intorno a Mosca, causando un'esplosione registrata in un impianto di raffinazione a 16 chilometri dal Cremlino. Due altre centrali elettriche sono state colpite. I resoconti russi affermano che oltre 150 droni ucraini sono stati abbattuti.

12:58 Polonia Pensa di Abbattere Droni Russi

Secondo il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, Varsavia ha il diritto di abbattere i droni russi e altri velivoli in avvicinamento dallo spazio aereo ucraino prima di entrare in quello polacco. In un'intervista al "Financial Times" britannico, Sikorski ha dissentito dalla posizione della NATO di considerare troppo alto il rischio di escalation attraverso un confronto diretto con le forze russe. Finora, la NATO ha anche rifiutato di autorizzare l'abbattimento di droni e armi russe sopra l'Ucraina, nonché la richiesta di Kyiv di una zona di esclusione aerea nel paese. Sikorski ha detto al FT: "Se gli oggetti aerei ostili si avvicinano al nostro spazio aereo, questo sarebbe un atto giustificato di difesa. Perché, una volta entrati, il rischio di danni da detriti è significativo".

12:12 Munz: Risposta della Russia alle Vittorie Elettorali di AfD e AfD

I successi elettorali di AfD e AfD sono argomenti di discussione in Russia. Il corrispondente di Ntv Rainer Munz riferisce delle reazioni russe a questi successi elettorali e discute l'atteggiamento di Mosca su ciò che potrebbe essere il più grande attacco con droni sulla capitale russa mai visto.

11:40 Putin Rende Omaggio al Ritmo di Conquista Russa

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la rapidità con cui le sue truppe hanno acquisito nuovi territori nel vicino Ucraina. Ha dichiarato che l'offensiva contraria dell'Ucraina nella regione di Kursk non è stata in grado di fermare l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. "Non stiamo parlando di un avanzamento di 200 o 300 metri", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Questo è l'offensiva rapida nel Donbass che non vediamo da tempo". Putin ha fatto una sosta nella repubblica siberiana di Tuva durante il viaggio in Mongolia per tenere una lezione nella nuova materia "Conversazioni sull'importante", progettata per presentare i bambini alla linea politica del Cremlino.

11:07 Ucraina Respinge 22 Missili e 20 Droni

La forza aerea ucraina riferisce di aver intercettato 22 su 35 missili e distrutto 20 su 23 droni d'attacco russi. Nove missili balistici e 13 missili cruise sono stati abbattuti su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Video Mostra Attacco con Missile Russo a Kharkiv

La Russia ha bombardato costantemente Kharkiv con attacchi missilistici per giorni. Secondo le fonti ucraine, almeno 10 missili sono stati lanciati verso la città domenica, colpendo un centro commerciale e di intrattenimento e ferendo diverse persone.

10:01 Numero di Feriti dall'Attacco Russo a Sumy Aumenta

Il numero di vittime in un attacco con missili russi al centro della città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, è ora salito a 18, compresi sei bambini, secondo gli ultimi dati del ministero dell'Interno ucraino. L'attacco ha preso di mira un centro di salute mentale e riabilitazione per bambini e un orfanotrofio. La situazione di sicurezza a Sumy è peggiorata a causa dell'inizio dell'incursione transfrontaliera nella regione russa di Kursk l'6 agosto. Sumy, con una popolazione di oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: Due Feriti a Kyiv a causa di un Attacco Aereo Russo

La Russia ha nuovamente preso di mira la capitale ucraina, Kyiv (vedi gli aggiornamenti alle 05:39 e 06:20), con missili. Almeno due persone sono state ferite dai detriti delle bombe, secondo le autorità locali. Sono scoppiati incendi e sono state inflitte danni alle case e alle infrastrutture. Un'allerta aerea è stata attiva in tutto il paese per circa due ore, fino alla mattina presto.

08:11 Ucraina Rivelazione delle Perdite Russi

Il Comando Supremo delle Forze Armate ucraine ha reso noti i nuovi dati sulle perdite russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia avrebbe perso circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita daily di 1.300. Il rapporto da Kyiv menziona anche che nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema lanciarazzi multiplo, 30 droni sono stati distrutti. In totale, l'Ucraina afferma che la Russia ha perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino dal'inizio dell'attacco su larga scala. Le stime internazionali suggeriscono cifre di perdite più basse - ma questi sono probabilmente minimi.

07:29 Governatore: Saporizhzhia Sottoposta a 171 Attacchi in 24 OreLe forze russe hanno bombardato la regione ucraina di Saporizhzhia 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo un post su Telegram del governatore militare della regione, Ivan Fedorov. Quattro attacchi aerei sono stati condotti sui villaggi di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriivka, coinvolgendo 95 droni.

07:03 Squadre di Soccorso Tirano in salvo Sopravvissuto dalle Rovine di KharkivLe squadre di soccorso hanno estratto vivo un uomo dalle macerie di un evento crollato a Kharkiv, in Ucraina, dopo un attacco aereo russo, come riportato da Reuters. L'uomo salvato si è dichiarato "bene" poco dopo il salvataggio. Secondo gli ufficiali, più di 40 persone sono rimaste ferite, inclusi cinque bambini, negli attacchi con missili russi su Kharkiv domenica, che hanno preso di mira un centro commerciale e un evento.

06:20 Kyiv Sottoposta a Massiccio Attacco Aereo RussoLa Russia ha condotto un attacco aereo su Ucraina utilizzando droni, più di dieci missili cruise e dozzine di missili balistici, secondo l'aeronautica ucraina. Gli attacchi hanno preso di mira la capitale Kyiv e probabilmente altre città, causando la ricerca di rifugio da parte di molti residenti. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato diversi incendi in post su Telegram, seguiti da Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kyiv. In un distretto di Shevchenkivskyi, una persona è stata ferita da detriti caduti. "Ci saranno conseguenze. Il nemico le sentirà," ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, via Telegram.

05:39 Kyiv sotto Attacco di Missili RussiLe fonti militari ucraine riferiscono che la capitale ucraina, Kyiv, è stata nuovamente attaccata da un attacco missilistico russo. Le unità di difesa aerea stanno attualmente cercando di respingere l'attacco, come annunciato tramite il servizio di messaggistica Telegram. I testimoni a Kyiv riferiscono di aver sentito diversi forti esplosioni, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Il numero di missili lanciati e eventuali danni rimangono ignoti.

04:46 Putin: Costruzione di Nuovo Gasdotto per la Cina Procede come ProgrammatoIl presidente Vladimir Putin conferma che i preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina stanno procedendo come previsto. Nel gennaio 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità e sono state condotte le necessarie indagini tecniche, ha detto Putin durante un'intervista al giornale mongolo "Onoodor", come riportato sul sito del Cremlino. Il gasdotto "Forza di Siberia 2" previsto dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 Russi Bombardano Orfanotrofio a Sumy - 13 FeritiLe truppe russe hanno bombardato un centro di riabilitazione per bambini e un orfanotrofio a Sumy con missili, secondo Ukrainska Pravda. Almeno 13 persone sono rimaste ferite, inclusi due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, come riferito dall'amministrazione militare locale.

02:26 Sondaggio: Maggioranza Sostiene lo Sparare ai Droni Spia Russi in PoloniaSecondo un sondaggio del giornale polacco "Rzeczpospolita", quasi il 60% dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni spia russi che entrano nello spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei in Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto volante non identificato, probabilmente un drone kamikaze del tipo Shahed, che ha sorvolato la Polonia per 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha informato Radio RMF24 che la Russia potrebbe testare il sistema di difesa aerea polacco lanciando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Russia Rapporta una Morte per Colpi di Artiglieria a BelgorodIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riferisce che una persona è stata uccisa dai colpi di artiglieria ucraini nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dalle forze ucraine.

23:08 Russia dichiara di aver Intercettato 158 DroniLa Russia afferma di aver respinto "massicci" attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni. Un totale di 158 oggetti volanti sono stati intercettati durante la notte, come annunciato sul servizio di messaggistica Telegram dal ministero della difesa. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i resoconti ufficiali.

22:24 Attacco Aereo su Kharkiv: Numero dei Feriti Sale a 47Il numero delle vittime nell'enorme attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, inclusi sette bambini, come riferito dal servizio di soccorso statale ucraino su Telegram. Sono state colpite diverse strutture civili, tra cui un centro commerciale, come mostrato in foto delle agenzie di stampa.

9:52 pm Elicottero Ucraino si Cria Durante gli Esercizi - Due Aviatori PerdutiDue aviatori hanno perso la vita in un incidente di elicottero all'Università Nazionale dell'Aviazione di Kharkiv Ivan Kozhedub in Ucraina. L'agenzia di stampa statale Ukrinform riferisce che l'elicottero, un Mi-2, era impegnato in esercizi di addestramento. Questo dettaglio è stato condiviso sulla pagina Facebook dell'università, come riferito da Ukrinform. "L'università subisce una perdita irreparabile - l'equipaggio di due persone è caduto," si legge nel post sulla pagina Facebook dell'università. Gli investigatori, gli esperti e gli ufficiali del Ministero della Difesa stanno esaminando il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente rimane ignota.

20:06 Ukrainian Energy Provider Warns of Power BlackoutsL'Ucraina subirà diversi blackout di energia elettrica lunedì a causa degli attacchi russi diffusi alle infrastrutture energetiche del paese. Lo ha annunciato Ukrenergo, l'organizzazione energetica ucraina, come riportato da Ukrinform. L'approvvigionamento energetico delle strutture essenziali non sarà interessato. Tuttavia, Ukrenergo avverte che potrebbero esserci aggiustamenti nell'ampiezza delle restrizioni.

