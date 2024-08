14:28 L'Ucraina orientale sperimenta un attacco mortale russo, con conseguente perdita di cinque vite

8:00 AM: Almeno Cinque Persone Innocenti Perse in Assalto Russo nell'Ucraina Orientale

Almeno cinque persone innocenti hanno perso la vita in un assalto russo nell'Ucraina orientale questa mattina, secondo fonti ufficiali. Le autorità e i servizi di emergenza sono attualmente sulla scena a Kostiantynivka, una città nella regione di Donetsk, come annunciato dal governatore della regione, Vadym Fillaschkin, via Telegram. Ha nuovamente esortato i residenti a prioritizzare la loro sicurezza poiché Kostiantynivka si trova vicino alla linea del fronte, dove le forze russe hanno registrato significativi progressi negli ultimi mesi e hanno ripetutamente preso di mira la città vicina di Pokrovsk, un importante snodo logistico per le forze ucraine.

2:06 PM: Residenza Storica di Nestor Makhno, Anarchico Ucraino, Distrutta nell'Attacco a Saporishshia

La residenza storica e la casa del noto anarchico ucraino Nestor Makhno a Huliaipole sono state danneggiate irreparabilmente in un attacco russo nella regione di Saporishshia. Come riportato dal giornale ucraino "Kyiv Independent", la polizia nazionale ucraina ha confermato questo incidente. La casa di Makhno, un museo del 20° secolo, è stata trasformata in un museo. Dopo l'attacco russo, l'edificio ha preso fuoco e alla fine è stato completamente distrutto dalle fiamme. Secondo la polizia nazionale, le forze russe hanno lanciato 306 attacchi su nove insediamenti nella regione di Saporishshia durante la notte, causando danni o distruzioni a edifici e infrastrutture. Purtroppo, non sono state segnalate vittime civili.

1:38 PM: 115 Militari Ucraini Rilasciati dalla Cattività Russa

115 militari ucraini sono stati rilasciati dalla cattività russa, ha annunciato il presidente Volodymyr Zelenskyy via Telegram. "Teniamo cari ciascuno di loro nel nostro cuore. Stiamo facendo tutto il possibile per riportarli a casa", ha espresso il leader ucraino, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti (UAE) per aver facilitato i negoziati di scambio di prigionieri con Mosca. Zelenskyy ha anche condiviso foto dei soldati liberati su Telegram, affermando che provengono da diverse branche dell'esercito ucraino, inclusi l'esercito, la guardia nazionale, la marina e la guardia di frontiera.

1:25 PM: Scambio di Prigionieri Imminente Tra Russia e Ucraina

Un altro scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è imminente: 115 prigionieri ciascuno sono attesi per essere scambiati oggi, secondo un funzionario governativo rappresentante gli Emirati Arabi Uniti (UAE) che mediano. Questo sarebbe il primo scambio del genere dal lancio dell'offensiva militare ucraina all'interno della Russia questo mese. Il ministero della difesa russo, supportato dall'agenzia di stampa statale russa RIA, ha confermato questo piano. Si segnala che i soldati russi catturati dall'Ucraina durante l'offensiva nella regione di Kursk si trovano attualmente nel territorio bielorusso. Questo scambio, il settimo mediato dagli EAU dalla invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022, avverrà con il sostegno ravvicinato dell'alleato statunitense, Abu Dhabi, nonostante la frustrazione dei governi occidentali.

1:16 PM: Il Presidente Duda e il Primo Ministro Simonyte Partecipano alle Celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina a Kyiv

L'Ucraina celebra il suo 33° Giorno dell'Indipendenza oggi. Il presidente Volodymyr Zelenskyy accoglie il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro lituano Ingrida Simonyte in questa occasione speciale. Sono state condivise diverse fotografie delle celebrazioni a Kyiv dall'Ufficio del Presidente ucraino.

12:56 PM: La Lettonia Fornisce 126 Milioni di Dollari di Sostegno Militare all'Ucraina e Espande l'Iniziativa della Coalizione dei Droni

La Lettonia ha promesso 126 milioni di dollari (112 milioni di euro) di aiuti militari all'Ucraina quest'anno e contribuirà ad espandere l'iniziativa della coalizione dei droni. Il ministro della difesa ucraino Rustem Umerov ha annunciato questo su Facebook. Umerov aveva precedentemente incontrato una delegazione lettone guidata dal ministro della difesa lettone Andris Spruds. "Un focus chiave è il rafforzamento della coalizione dei droni, con la Lettonia che gioca un ruolo di primo piano", ha dichiarato Umerov. La Lettonia fornirà all'Ucraina migliaia di droni per aiutare a contrastare l'aggressione russa su larga scala. Secondo il ministro della difesa ucraino, la coalizione conta già diverse dozzine di stati.

12:16 PM: Zelensky Autorizza l'adesione dell'Ucraina alla Corte Penale Internazionale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che ratifica lo Statuto di Roma, aprendo la strada all'adesione completa dell'Ucraina alla Corte Penale Internazionale. Questo passo significativo è visto come un passo verso l'integrazione dell'Ucraina con l'UE. Il parlamento ucraino aveva precedentemente sostenuto questa mossa. La corte ha emesso mandati di arresto internazionali per individui, inclusi il presidente russo Vladimir Putin.

11:38 AM: L'Ucraina Banna la Chiesa Ortodossa Influenzata dal Cremlino

In occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che proibisce le organizzazioni religiose con legami con Mosca. Il passo, secondo Zelensky, mira a rafforzare l'indipendenza dell'Ucraina. La legge, che ha ricevuto l'approvazione del parlamento martedì, vieta le organizzazioni religiose con legami con il Cremlino. La Russia ha criticato questa decisione. La legge stabilisce un termine per le organizzazioni religiose per tagliare i loro legami con la Russia, un compito che potrebbe richiedere diversi anni per essere completato. "Oggi, la Chiesa ortodossa ucraina sta facendo un passo verso la liberazione dalla presa di Mosca", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso.

11:02 AM: I Media Segnalano: Deposito di Munizioni Russo in Fiamme dopo Attacco di Droni

I media segnalano che un deposito di munizioni russo è in fiamme dopo un attacco di droni.

10:26 Zelensky: Conflitto riaccende in territorio russo

Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il conflitto si è riacceso nel territorio russo. L'invasione russa dell'Ucraina aveva lo scopo di "annientare" l'Ucraina, ha menzionato Zelensky in un messaggio video per commemorare il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Tuttavia, l'Ucraina sta celebrando il suo 33° Giorno dell'Indipendenza. "Ciò che il nemico ha portato sul nostro territorio ora è tornato alla sua origine." Secondo Zelensky, il video è stato registrato in una regione di frontiera dove l'Ucraina ha lanciato un'offensiva a sorpresa contro la Russia. I soldati ucraini sono penetrati nella regione russa di Kursk l'6 agosto.

09:54 Stato di emergenza dichiarato nella regione di Voronezh della Russia a causa di attacchi con droni

La Russia ha dichiarato uno stato di emergenza in parti della regione di Voronezh vicino al confine con l'Ucraina dopo attacchi notturni con droni, ha annunciato il governatore regionale Alexander Gusev su Telegram. Cinque droni sono stati abbattuti dalle forze russe, ma i detriti caduti hanno acceso un incendio che ha causato l'esplosione di esplosivi. Gusev ha assicurato che non sono state danneggiate strutture civili, ma sono state adottate misure di emergenza in tre insediamenti. Sono state evacuate circa 200 persone. Due donne sono rimaste ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale a causa delle esplosioni.

09:31 Kiev riferisce la perdita di oltre 1100 truppe russe in un solo giorno

Secondo i dati ufficiali di Kiev, le perdite russe sono rimaste significative, con 1160 soldati russi apparentemente uccisi o messi fuori combattimento in un giorno. Dal febbraio 2022, un totale di 606.490 soldati russi sono stati apparentemente eliminati, ha dichiarato il ministero della Difesa ucraino nel suo aggiornamento quotidiano. Il nemico ha perso anche nove carri armati aggiuntivi (8.542 in totale), ha riferito il ministero. Dal'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha riferito la distruzione o la perdita di oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni. Questi numeri non possono essere verificati indipendentemente poiché la Russia tace sulle proprie perdite in Ucraina.

08:48 Zelensky: Stiamo gradualmente respingendo l'esercito russo da Kharkiv

Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'esercito russo sta siendo respinto dalla regione di Kharkiv. Lo ha dichiarato dopo una conversazione con il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi, nel suo discorso serale in video. "Kharkiv è una città eroica, una città di persone e di vita. Dal mese di maggio, le nostre forze di difesa hanno respinto i tentativi russi di avanzare su Kharkiv e distruggere la nostra città e l'intera regione di Kharkiv", ha detto Zelensky. "Stiamo gradualmente respingendo l'esercito russo".

08:10 Dieci persone ferite negli attacchi russi nella regione di Kherson

Dieci persone sono rimaste ferite negli attacchi russi nella regione di Kherson il giorno precedente, come riferito dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, citando Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare della regione di Kherson.

07:54 Attacchi con missili russi contro strutture dell'infrastruttura nell'Oblast di Sumy

I missili russi hanno colpito diverse strutture dell'infrastruttura nell'Oblast ucraino di Sumy, secondo l'ufficio del procuratore regionale, come riferito dall'agenzia di stampa statale Ukrinform. I soldati russi hanno lanciato attacchi con missili contro le strutture dell'infrastruttura ieri pomeriggio, si è detto.

07:29 Esplosione in un deposito di munizioni nella regione russa di Voronezh a causa di un attacco con drone

Un attacco con drone nella regione russa di Voronezh ha scatenato un incendio e l'esplosione di oggetti esplosivi la scorsa notte, secondo "Kyiv Independent" che cita il governatore regionale Aleksandr Gusev. Le unità di difesa aerea russa hanno apparentemente abbattuto diversi veicoli aerei senza equipaggio sulla regione. I detriti caduti hanno probabilmente acceso un incendio ed esplosioni in un sito non nominato. Il canale Telegram russo Astra ha riferito che l'esplosione è avvenuta in un deposito di munizioni a Ostrogoschsk. Negli ultimi mesi, le forze ucraine hanno condotto una serie di attacchi con droni contro l'infrastruttura militare e l'industria del petrolio della Russia.

06:53 Gli Stati Uniti impongono sanzioni a oltre 400 entità e individui

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che gli Stati Uniti stanno imponendo sanzioni a oltre 400 organizzazioni e individui per aver apparentemente sostenuto la guerra della Russia in Ucraina. "Oggi le nostre azioni colpiscono dove fa male", ha dichiarato Aaron Forsberg, direttore della politica delle sanzioni economiche del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Le misure colpiscono certi settori del settore energetico russo e aziende in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti. Comprendono anche aziende cinesi sospettate di aiutare Mosca a eludere le sanzioni occidentali e rafforzare il suo esercito, come il dipartimento di import-export del gruppo cinese Dalian Machine Tool, sospettato di aver fornito beni a doppio uso del valore di 4 milioni di dollari a

16:38 Celebrando il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina: Starmer Assicura il Sostegno a Lungo Termine del Regno UnitoIn occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il Primo Ministro britannico Keir Starmer promette un sostegno continuo. "Il mio messaggio a tutti gli ucraini, che si trovino sulla linea del fronte o nel Regno Unito, è chiaro: siamo con voi oggi e sempre," ha detto Starmer in un messaggio registrato. Ha confermato questo impegno durante la sua conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante la sua visita a Londra, ha dichiarato. Non solo il governo britannico, ma l'intera nazione sostiene l'Ucraina. "Siamo qui per voi per tutto il tempo di cui avete bisogno." Starmer ha concluso con il saluto ucraino "Slava Ukrajini" (Onore all'Ucraina).

01:29 La Norvegia Sostiene lo Sviluppo dei Granatieri dell'Ucraina e il Finanziamento del ProgettoLa Norvegia ha concesso all'Ucraina una licenza per lo sviluppo di granate da 155 mm e sta finanziando il progetto. La società norvegese Nammo ha siglato un accordo con un'azienda ucraina della difesa per produrre granate d'artiglieria a spese della Norvegia. "La Norvegia sostiene attualmente offrendo munizioni dal suo stock e direttamente dall'industria. Ora, Nammo vuole condividere i suoi piani con l'Ucraina, consentendo una più rapida rifornimento delle forze armate ucraine," ha dichiarato il Ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter sull'Aviazione NATO di Geilenkirchen: Possibili Obiettivi della Guerra Ibrida Russa?Dopo un aumento temporaneo del livello di sicurezza presso la base aerea NATO di Geilenkirchen e segni di possibili attacchi con droni, gli esperti di sicurezza in Germania mettono in guardia sulla vigilanza. "La Germania è da tempo un bersaglio della guerra ibrida della Russia, rendendo le strutture militari e in particolare quelle rilevanti per la NATO in Germania un potenziale obiettivo di sabotaggio ed espionage," ha dichiarato l'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter al "Tagesspiegel". In precedenza, il livello di sicurezza presso la base aerea NATO di Geilenkirchen è stato temporaneamente aumentato al secondo livello più alto, Charlie, a causa di una potenziale minaccia. Secondo Kiesewetter, la base aerea di Geilenkirchen è una struttura importante per la NATO, che ospita il sistema di aviazione di allerta e controllo AWACS. "Il livello di sicurezza Charlie indica precauzioni corrispondenti, comprese le possibili sorvolate dei droni e segni di possibili pericoli concreti," ha aggiunto Kiesewetter. Tuttavia, la situazione di minaccia in corso e il pericolo di attacco russo sono ben noti e non nuovi.

22:21 La Lettonia Annuncia la Più Grande Consegna di Droni all'Ucraina FinoraLa Lettonia ha annunciato la più grande consegna di droni all'Ucraina finora. 1400 droni dalle aziende lettoni sono pronti, ha scritto il Ministro della Difesa lettone Andris Spruds su X, completando così l'acquisizione di più di 2700 droni dalla sua industria. La Lettonia, insieme al Regno Unito, guida un'alleanza per la consegna di un milione di droni all'Ucraina. I suoi membri, tra cui la Germania, hanno promesso investimenti nella produzione di droni e nella consegna di droni all'Ucraina.

21:34 Biden Annuncia un Nuovo Pacchetto di Aiuti Militari all'Ucraina: Focus sulla Difesa AereaIl Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante la sua conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Secondo la Casa Bianca, il pacchetto include missili per la difesa aerea, attrezzature per la difesa dai droni, missili anticarro e munizioni. Biden ha ribadito il "sostegno senza compromessi degli Stati Uniti per il popolo ucraino" a Zelenskyy. La portata finanziaria esatta del nuovo aiuto non è stata resa nota.

21:29 Zelensky Urge la Consegna Pronto delle Armi PromesseL'esercito ucraino è in grave necessità di assistenza internazionale. Il Presidente ucraino Zelensky urge i suoi alleati occidentali di consegnare i pacchetti di armi promessi. "Sul fronte, combattiamo con granate ed equipaggiamento, non con parole come 'domani' o 'presto'," dice nel suo discorso serale. Secondo lui, l'Ucraina attende armi o equipaggiamento "che sono stati annunciati e decisi, ma non ancora consegnati".

20:58 I Residenti di Kursk Si Sentono Dimenticati: "Ognuno per Sé"Mentre i conflitti persistono nella regione russa di Kursk, i residenti sembrano sempre più delusi: dalle autorità che credono li abbiano traditi, dall'esercito ucraino e persino dal loro esercito. "Per la Russia, siamo semplicemente un pezzo piccolo della mappa. Per gli ucraini, siamo sostenitori del regime di Putin. Qui, ognuno è per sé," dice una 28enne al "The Moscow Times". Accusa le autorità di inganno e diffusione di informazioni errate, sostenendo che tutto è sotto controllo. E un 32enne spiega che mentre alcune persone potrebbero simpatizzare con l'Ucraina o rimanere neutrali, la loro posizione si è ora trasformata in rabbia intensa. Un altro residente di Kursk dice: "Gli ucraini non sono nostri amici in questo momento". Tuttavia, un volontario della Croce Rossa a Kursk dice di non nutrire risentimento verso l'Ucraina, vedendoli come "anche vittime di questa situazione".

15:12: Il Presidente del Consiglio Esprime le Condoglianze per la Perdita di Vite InnocentiDi fronte all'incidente tragico in cui almeno cinque persone innocenti sono morte nell'assalto russo nell'Ucraina orientale, il Presidente del Consiglio ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime.

17:03: Il Presidente del Consiglio Sostiene l'Ucraina nella sua Lotta per la SovranitàDate le tensioni in corso nell'Ucraina orientale, con le forze russe che continuano a prendere di mira l'infrastruttura e le aree civili ucraine, il Presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno del Consiglio all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il ritiro delle forze russe dal territorio ucraino.

Leggi anche: