Ex-SED Chief Egon Krenz Vede le Performance delle AfD e della BSW alle Elezioni Statali dell'Est come un Appello per la Pace con la RussiaEgon Krenz, ex Segretario Generale del SED e Presidente del Consiglio di Stato della DDR, vede le prestazioni vittoriose delle AfD e della BSW nelle elezioni statali dell'Est di settembre come un segno per la Russia per avviare trattative per porre fine alla sua guerra contro l'Ucraina. "Il messaggio di questi eventi è: è ora di prestare attenzione. Siamo a favore di una politica di pace. Preferiamo la vita alla morte," ha ammesso Krenz al "Tagesspiegel" durante un evento per il 75° anniversario della DDR a Berlino, come riportato dall'edizione online. Krenz ha elogiato le richieste di una risoluzione diplomatica più decisa nel conflitto ucraino da parte dei leader statali della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer della CDU, Dietmar Woidke della SPD e il presidente della CDU della Turingia.

L'ex Collaboratore di Erich Honecker, Egon Krenz, Appoggia la Posizione di Schröder sulla Guerra della Russia all'UcrainaKrenz ha anche elogiato la posizione dell'ex cancelliere Gerhard Schröder sulla guerra della Russia all'Ucraina. "Penso che presenti una posizione forte. Sono d'accordo con lui su questo," ha dichiarato Krenz. Krenz e Schröder sono amici di lunga data, con incontri a Bonn e a Berlino Est nel 1980 e nel 1981, rispettivamente. In quel momento, Krenz guidava l'organizzazione giovanile comunista Gioventù Libera Tedesca (FDJ), mentre Schröder guidava i Giovani Socialisti.

13:52 "Sacrificio di Spazio per Danni" - Abbandono di Zone Considerate parte della Strategia UcrainaSecondo l'esperto militare Mykola Bielieskov dell'Istituto Ucraino per gli Studi Strategici officiato dal "New York Times", l'Ucraina sta perseguendo una strategia di "sacrificio di spazio per danni" ritirandosi dalle città assediate dopo aver inflitto gravi perdite ai russi. "Si tratta di quanto perdono prima di rendersi conto che è inutile," dice Oleksandr Solonko, membro del 411° Battaglione Drone Ucraino, riguardo ai sacrifici russi. Alcuni comandanti ucraini considerano l'abbandono di posizioni o insediamenti se ciò significa ridurre le proprie perdite di personale.

13:14 Ucraina: la Russia Attribuisce Maggiore Importanza al Ponte di Crimea Rispetto agli Oggetti DomesticiDmytro Pletenchuk, portavoce della Marina Ucraina, ha dichiarato in televisione su Espreso che la Russia ha rafforzato la zona del Ponte di Crimea con sistemi missilistici contraerei. "Hanno bisogno di rifornimenti," ha commentato Pletenchuk. La Russia ha concentrato una notevole quantità di sistemi missilistici contraerei, o "grandi sistemi missilistici contraerei", nella zona, ha evidenziato Pletenchuk. Non è un caso, ha aggiunto Pletenchuk, dicendo che la Russia considera il ponte cruciale ancora di più rispetto ad altri oggetti nel suo territorio nazionale.

12:48 Merz: Se l'Ovest si ritira, la Russia cercherà di piùIl leader della CDU Friedrich Merz mette in guardia in un articolo ospite per "Focus" che non dobbiamo lasciarsi ingannare dal carattere di questa guerra e non cadere in una falsa sicurezza. Putin sta distruggendo un ordine politico in Europa che l'Ovest ha costruito con la Russia, non contro la Russia, dopo il 1990. Né l'Europa né la NATO hanno compiuto azioni degne di rappresaglia o violazioni di trattati che potrebbero giustificare una guerra contro l'Ucraina, ha detto Merz. Merz sostiene che se l'Ucraina persisterà e l'Ovest continuerà a sostenerla, la Russia riconoscerà l'inutilità di ulteriori azioni militari. Tuttavia, se l'Ovest si ritira, "la Russia ha vinto e cercherà di più."

12:14 L'Attivista dell'Opposizione Russa Dadin Presunto Morto nei Combattimenti in UcrainaL'attivista dell'opposizione russa Ildar Dadin è stato apparentemente ucciso in Ucraina mentre combatteva a fianco dell'esercito ucraino. La giornalista Xenya Larina ha riferito la sua presunta morte in combattimenti vicino a Kharkiv sulla piattaforma X, anche se non c'è stata alcuna conferma ufficiale da Kyiv. Dadin è stato condannato a tre anni di prigione in Russia nel 2015 per ripetute manifestazioni non autorizzate. Rilasciato dopo aver scontato 15 mesi, Dadin si è trasferito in Ucraina e ha rejointo il Corpo Volontario Russo per combattere contro la Russia nella guerra nel 2023.

11:34 Il 60° Brigata dell'Ucraina Condivide il Video di un Impressionante Attacco Drone su un Carro Armato RussoLa 60ª Brigata dell'Ucraina ha pubblicato un video che mostra un'apparente azione di successo di un drone su un carro armato russo nella zona di Donetsk. Il video mostra l'impatto del drone che causa un'enorme esplosione che fa volare via la torretta del carro armato:

11:06 Numerosi Civili Uccisi e Feriti negli Attacchi RussiAlmeno quattro persone sono morte e più di 30 sono rimaste ferite negli attacchi russi in Ucraina il giorno precedente, come riportato dal "Kyiv Independent".

Secondo le fonti ucraine, il vantaggio nell'uso dell'artiglieria ora pende a favore della Russia, con un rapporto di 3 a 1. Tuttavia, un soldato del 72° Brigata, che ha difeso Wuhledar fino al suo ritiro, riferisce una situazione molto più sfavorevole in termini di sistemi d'artiglieria. Alla fine dell'estate, i russi avevano un vantaggio di circa 10 a 1 intorno a Wuhledar. Il soldato ha espresso la sua preoccupazione, dicendo: "Come può uno dei nostri sistemi d'artiglieria combattere contro 10 dei loro?" Ha anche aggiunto che le forze russe possono sopraffare la difesa ucraina se si concentrano su un'area particolare.

09:59 La Russia Lancia Attacchi con Droni e Missili sull'UcrainaLe forze russe hanno lanciato 87 attacchi con droni sull'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti dell'aeronautica ucraina. Hanno anche abbattuto quattro missili. La difesa aerea ucraina è riuscita a distruggere 56 droni e due missili. Circa 25 droni in più sono stati "persi", probabilmente a causa della guerra elettronica.

09:13 Caccia F-16: la Premier Danese Frederiksen Si Scusa con l'Ucraina

10:31 "Kyiv Post": Several Nordcoreani Ufficiali Uccisi in Attacco con Razzi

Secondo il "Kyiv Post", più di 20 soldati, tra cui sei ufficiali nordcoreani, sono stati uccisi in un attacco con razzi vicino alla Donetsk occupata dai russi giovedì. Gli ufficiali erano lì per consultarsi con i loro colleghi russi e osservare l'addestramento del personale prima dell'attacco.

07:50 Ucraina: Distrutte diverse Posizioni di Combattimento Russi - con Missili Storm Shadow

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina ha segnalato la distruzione di tre posizioni di combattimento delle 35ª e 27ª brigate corazzate motorizzate e della 2ª armata combinata delle truppe russe. Gli attacchi sono stati condotti utilizzando missili Storm Shadow e GMLRS. L'Ucraina utilizza da tempo lo Storm Shadow britannico, anche se non la versione a lungo raggio, per cui l'autorizzazione è ancora in attesa. I GMLRS possono essere lanciati dai sistemi di lancio multiple razzi HIMARS e hanno un raggio d'azione di circa 70 chilometri.

07:04 ISW: Gli sforzi di reclutamento della Russia meno efficaci e raggiungono i limiti

Il Cremlino prevede di continuare a fornire generosi pagamenti ai nuovi reclute che firmano contratti militari con il Ministero della Difesa nei prossimi anni. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) osserva che gli attuali sforzi di reclutamento sono meno efficaci e suggeriscono che un significativo aumento degli incentivi finanziari indica "che gli attuali sforzi di reclutamento non sono sufficienti per sostenere la continua generazione di nuove forze di cui l'esercito russo dipende per mantenere il suo ritmo offensivo in Ucraina". L'ISW stima che ci siano limiti a medio e lungo termine per il numero di reclute che la campagna di mobilitazione della Russia può generare e "i rafforzati incentivi finanziari sono improbabili che risolvano significativamente questi limiti".

06:20 Esperto di Russia Vede il Paese di Fronte a Sfide e Opportunità per la Controffensiva Ucraina

L'esperto di Russia Mark Galeotti suggerisce che l'Ucraina potrebbe formare brigate con l'attrezzatura nuova che sta ricevendo per lanciare una controffensiva su larga scala entro il 2025. Tuttavia, Galeotti ritiene che ci sia un permesso per l'uso di armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow, anche se l'Ucraina sta già efficacemente utilizzando i propri razzi e droni in una campagna contro i depositi di munizioni russe. Galeotti nota anche che sta diventando sempre più difficile per la Russia reclutare coscritti in tutto il paese, nonostante i generosi pagamenti, a causa di una grave carenza di manodopera e scorte di equipaggiamento militare in calo. I principali desafi per l'Ucraina, secondo Galeotti, includono il rafforzamento delle forze nell'UE che respingono l'aiuto per l'Ucraina e una possibile vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati Uniti.

05:40 Cinque Repubblicani Visita l'Ungheria e Avvertono di Ulteriori Derive Verso la Russia

quiCinque senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e la crescente cooperazione con la Cina dopo la loro visita nel paese. La delegazione, composta dai senatori Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven, ha espresso preoccupazione per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e l'erosione delle sue istituzioni democratiche. Hanno incoraggiato una maggiore cooperazione tra l'Ungheria e i suoi alleati. L'Ungheria è considerata un alleato essenziale della Russia nell'UE. Il primo ministro Orban ha costantemente opposto l'aiuto all'Ucraina, ha promosso la negoziazione e ha spesso fatto eco agli argomenti del Cremlino. L'Ungheria ha anche condannato la guerra ma ha rifiutato di fornire armi all'Ucraina.

01:58 L'Ambasciatore Russo negli Stati Uniti Torna a Mosca

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, è detto essere sul punto di concludere i suoi incarichi diplomatici, secondo fonti dei media russi. L'agenzia di stampa Interfax cita un portavoce del Ministero degli Esteri, dicendo che Antonov sta tornando a Mosca. Secondo il giornale degli affari "Vedomosti", la partenza di Antonov è imminente. Specifiche sulla situazione non erano immediate disponibili. Antonov è stato a Washington come ambasciatore dal 2017.

22:14 Suggerimento: Preliminari Accordi su Membresia NATO da parte di Kyiv?

L'Ucraina continua i suoi sforzi per recuperare i territori occupati dalla Russia di recente. Ma come? Il paese è a corto di personale, armi e sostegno dall'alleanza occidentale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ora accenna a decisioni importanti in collaborazione con Washington e altri paesi, previste per l'incontro del Gruppo di Contatto a Ramstein l'12 ottobre. Secondo il "Financial Times", la nuova strategia dell'Ucraina è quella di cercare assistenza militare e diplomatica dagli alleati per indurre la Russia a negoziare. I diplomatici occidentali e un numero crescente di funzionari ucraini credono che solide garanzie di sicurezza potrebbero aprire la strada a un accordo negoziato, consentendo alla Russia di mantenere il controllo de facto su alcuni territori ucraini occupati. Sono in corso conversazioni anche sulla possibilità che l'Ucraina entri a far parte della NATO come parte di questo accordo.

21:23 Analisti: La Russia Perde Tre Volte di più Mezzi, l'Ucraina attende le Consegne dei Carri Armati

Russia sta apparentemente perdendo equipaggiamento tre volte più velocemente dell'Ucraina e sta esaurendo il suo inventario ereditato dall'Unione Sovietica, mentre la sua produzione non basta a coprire le perdite, afferma Jakub Janowski, un analista ceco che lavora per Oryx, un gruppo di intelligence open source. Secondo Konrad Muzyka, un analista polacco e direttore di Rochan Consulting, il tempo attualmente favorisce la Russia grazie alla sua forza lavoro e alle capacità di produzione, ma avverte che la dipendenza della Russia dall'equipaggiamento ereditato e la produzione limitata potrebbe essere vulnerabile se l'appoggio occidentale si intensifica. Janowski ritiene che nonostante la Russia abbia un numero maggiore di truppe e potenza di fuoco, potrebbe ancora incontrare complicazioni se l'appoggio occidentale aumenta. Inoltre, ci sono ancora consegne di equipaggiamento militare ritardate all'Ucraina. Secondo Oryx, l'Ucraina si aspetta la consegna di almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 trasporti truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobile.

20:34 L'Ucraina rivendica l'abbattimento di un bombardiere russo, mostrate le immagini dei relitti

Le forze ucraine rivendicano l'abbattimento di un aereo da combattimento russo. Il bombardiere sarebbe stato abbattuto vicino a Kostiantyniwka nella provincia di Donetsk sabato, secondo il capo dell'amministrazione militare della città. Immagini mostrano i relitti di un aereo che è precipitato su una casa, causando un incendio.

Il conflitto ucraino continua a essere una questione di preoccupazione, con Egon Krenz, un ex alto funzionario della Germania Est, che esprime la sua speranza per la pace. Krenz crede che i risultati delle recenti elezioni negli stati orientali della Germania potrebbero inviare un messaggio alla Russia, incoraggiando le trattative per porre fine alla sua guerra contro l'Ucraina. Inoltre, sostiene la posizione dell'ex cancelliere Gerhard Schröder sulla partecipazione della Russia al conflitto.

