14:13 Il seggio elettorale non si tiene a Hook per molto tempo.

13:50 Affluenza alle urne in Turingia quasi uguale al 2019In Turingia, l'affluenza alle urne si avvicina a quella delle precedenti elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale dello stato, alle 12 circa il 32% degli elettori aveva votato nei seggi, senza considerare le schede per corrispondenza. Nel 2019, l'affluenza era del 31,2% alla stessa ora. Sembra esserci un maggiore interesse per le elezioni statali rispetto a quelle europee e regionali di quest'anno, con un'affluenza del 24,3% a giugno.

13:29 Elevata affluenza prevista in SassoniaIn Sassonia, è prevista un'elevata affluenza per le elezioni statali. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato di Kamenz. Alla stessa ora nelle precedenti elezioni statali del 2019, la percentuale era del 26,2%. Le schede per corrispondenza non sono ancora incluse nei dati preliminari. Si stima che il 24,6% degli elettori voterà per corrispondenza, rispetto al 16,9% del 2019. Finora, le elezioni si sono svolte senza interruzioni e non sono stati segnalati problemi.

13:11 Risultati delle elezioni potrebbero indebolire la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni statali in Sassonia e Turingia sono ancora incerti. Lo scienziato politico Albrecht von Lucke afferma in un'intervista a ntv che se l'SPD non otterrà un seggio nel parlamento regionale, sarebbe "quasi un terremoto". Discute delle elezioni e delle loro possibili conseguenze.

12:44 Polizia investiga minacce in un seggioLa polizia di Gera sta indagando su minacce in un seggio. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio per votare al mattino, secondo un portavoce della polizia. Il responsabile del seggio ha quindi chiesto all'uomo di togliersi la maglietta, poiché la pubblicità del partito era vietata all'interno del seggio. Anche se l'uomo ha obbedito, ha minacciato di tornare, insoddisfatto del modo in cui è stato trattato uscendo dall'area del seggio. La polizia ha subsequently redatto un verbale e rimproverato l'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi come vandalismo.

12:15 Correctiv avverte contro la diffusione di informazioni falseLa rete di ricerca Correctiv mette in guardia contro la falsa affermazione ricorrente che le firme sulle schede di voto forniscono protezione contro la manipolazione del voto. In realtà, secondo l'ufficio del presidente delle elezioni federali, "la scheda di voto non deve essere firmata. La firma sulla scheda di voto da parte del votante potrebbe potenzialmente compromettere il voto segreto, rendendo la scheda di voto intera nulla".

11:51 Voigt esprime speranza per "relazioni di maggioranza stabili"Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato. Ha espresso gratitudine a molte persone che "hanno votato diversamente in passato" ma hanno ora deciso di sostenere la "forza forte al centro borghese", ovvero l'Unione sassone. "Questa comprensione ci permetterà di formare un governo che serva questa terra", ha continuato Voigt. Negli ultimi sondaggi, la CDU e l'AfD sono in una corsa serrata.

11:25 Sonneberg registra un aumento significativo di attacchi estremisti di destraSonneberg è il primo distretto in Germania a essere governato da un politico dell'AfD. Tuttavia, gli attivisti hanno riferito di aver ricevuto minacce, portando molti a dimettersi dai loro incarichi. C'è stato anche un aumento di cinque volte degli attacchi estremisti di destra nella zona nell'ultimo anno. Gli esperti attribuiscono questo sviluppo all'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer parla alla cabina elettoraleIl ministro presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, descrive le elezioni parlamentari dello stato come "probabilmente le più importanti delle ultime 34 anni". Votando a Dresda, ha espresso gratitudine a molte persone che "hanno votato diversamente in passato" ma hanno ora scelto la "forza forte al centro borghese", ovvero l'Unione sassone. "Questa comprensione ci permetterà di formare un governo che serva questa terra", ha continuato Kretschmer. Negli ultimi sondaggi, il suo CDU è impegnato in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "non è sulla scheda"Per il ministro presidente della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è "una festa della democrazia" - indipendentemente dal rischio che non possa essere rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del partito della Sinistra spiega perché non raccomanda un governo di minoranza e perché nutre dubbi sulla competenza del BSW.

09:59 Storico irritato per la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni per le elezioni statali della Sassonia e della Turingia, che cade il 1º settembre, 85º anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse un'idea accettabile tenere le elezioni il 1º settembre dimostra mancanza di consapevolezza storica", ha dichiarato Loew al Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Riguardo all'AfD, classificata come "sicuramente di estrema destra" dai servizi di sicurezza interni in entrambi gli stati, Loew ha dichiarato: "Ciò può portare a spiacevoli associazioni, soprattutto se una parte vince a Dresda ed Erfurt il cui legame con l'era nazista non è affatto chiaro".

09:30 "Voto cruciale": Tutti i dati sul voto statale della SassoniaOggi circa 3,3 milioni di elettori della Sassonia hanno l'opportunità di decidere chi guiderà la direzione politica del parlamento statale di Dresda in futuro. Il CDU potrebbe perdere per la prima volta dal 1990 la sua posizione come forza più potente nello stato. Il primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, lo definisce un "voto cruciale". "Qui è tutto in gioco".

09:05 Kretschmer accusa la coalizione del semaforo di "caotica corsa pre-elettorale"È il giorno delle elezioni in Sassonia e la domanda è: il primo ministro Michael Kretschmer estenderà la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista a ntv, esprime le sue opinioni sulla questione dei rifugiati, il governo del semaforo e la guerra in Ucraina.

I sondaggi suggeriscono: l'AfD è probabile che aumenti significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Questo rappresenta una potenziale minaccia per le istituzioni democratiche, come sottolineato da un gruppo di ricerca. Perché lo stato di diritto non è così solido come molti credono.

Oggi vengono eletti nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Nelle sondaggi, l'AfD è chiaramente in testa in Turingia. In Sassonia, il CDU dell'attuale primo ministro Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa. Le prime proiezioni sono attese con la chiusura dei seggi elettorali alle 18. Le elezioni nei due stati orientali della Germania sono anche un indicatore per la coalizione del semaforo a Berlino.

Per il governo di coalizione attuale della Turingia guidato dal ministro presidente Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nelle sondaggi. Una possibile scenario post-elettorale potrebbe essere un governo composto da CDU, alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. In Sassonia, rimane incerto se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi conservi ancora la maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con la BSW. Il partito della Sinistra è a rischio di essere eliminato dal parlamento in Sassonia. La stessa sorte potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

