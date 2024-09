14:04 Inondazioni europee: l'amministrazione tedesca si impegna a fornire un aiuto finanziario

13:43 Ungheria sospende gli impegni internazionali: il ritardo di Orban legato alle inondazioniIl Primo Ministro ungherese Viktor Orban ha sospeso tutti i suoi impegni internazionali a causa delle devastanti inondazioni che colpiscono il suo paese. Ha annunciato questa notizia su una piattaforma online, dicendo: "Data la gravità delle condizioni meteorologiche e delle inondazioni in Ungheria, ho rinviato tutti i miei impegni internazionali". Orban non ha fornito ulteriori dettagli. La sua discussione prevista sul programma di presidenza del Consiglio UE per sei mesi era prevista per il Parlamento europeo a Strasburgo il giorno successivo. Orban spesso si scontra con le critiche del Parlamento UE e della Commissione UE, spesso ricevendo commenti duri.

13:12 Ostrava sommersa: rottura della diga in terza città più grande della Repubblica CecaSono state estese le evacuazioni urgenti a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca, a causa del pericolo di inondazioni. Il Ministro dell'Ambiente Petr Hladik ha annunciato, dopo una riunione d'emergenza, che "ci sono state rotture multiple della diga in diversi settori". Alcuni residenti sono stati salvati con barche gonfiabili e si stima che 100 metri cubi d'acqua scorrano attraverso questi varchi ogni secondo. Si stanno facendo tentativi per riempirli con pietre. Ostrava, che ospita circa 285.000 residenti, si trova all'intersezione di vari fiumi, come l'Oder e l'Opava. La città industriale e mineraria si trova a circa 280 chilometri a est di Praga. I viaggi in treno per Ostrava e oltre verso la Polonia sono completamente interrotti. Una centrale elettrica è stata temporaneamente chiusa, mentre la vicina Bohumin ha subito interruzioni di energia e rete mobile a causa delle inondazioni. L'approvvigionamento idrico è saltato in diverse aree.

12:33 Pioggia record nella Repubblica Ceca: Serec vede 420 litri per metro quadratoLe piogge della depressione "Anett" portano piogge torrenziali: dal venerdì, Serec nella Repubblica Ceca, vicino al confine polacco, ha ricevuto 450 litri per metro quadrato di pioggia, secondo l'esperto meteorologico di ntv.de Oliver Scheel. Serec guida attualmente nella quantità di precipitazioni osservata negli ultimi giorni. Ruhpolding/Berchtesgadener Land in Germania si classifica al secondo posto con 320 litri in quattro giorni, mentre Scaria e Lilienfeld in Austria registrano 364 e 369 litri, rispettivamente. A Vienna sono stati misurati 279 litri, ma i dispositivi di misurazione hanno fallito, causando registrazioni incoerenti. A Katowice, in Polonia, sono stati registrati i maggiori quantitativi di pioggia, con 200 litri.

12:25 Romania: sei morti nelle inondazioni della regione dei CarpaziLe piogge intense e le inondazioni hanno causato almeno sei morti nella regione dei Carpazi in Romania, colpendo particolarmente le regioni di Galati, Vaslui e Iasi. Circa 300 persone sono state evacuate e circa 6.000 fattorie sono state sommerse. Le vittime sono principalmente anziani, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massima per le inondazioni è in vigore fino a mezzogiorno, con villaggi isolati che subiscono il maggior impatto delle inondazioni. Centinaia di vigili del fuoco stanno intervenendo sulla situazione.

11:59 Inondazioni in Sassonia: l'Elba supera il secondo livello di allertaDresda, in Sassonia, continua ad avere livelli crescenti del fiume Elba, che hanno raggiunto i 5,62 metri alla mattina di lunedì, secondo il centro di controllo delle inondazioni dello stato. Il secondo livello di allerta per le inondazioni è stato dichiarato domenica sera, con il terzo livello, fissato a sei metri, previsto per essere superato nella serata di martedì. Si prevede che il picco dell'Elba a Dresda potrebbe verificarsi nella serata di mercoledì. A Schöna, al confine con la Repubblica Ceca, il terzo livello di allerta è attivo con un livello dell'Elba di 6,13 metri. Tuttavia, il centro di controllo delle inondazioni prevede che i livelli dell'acqua diminuiranno a Görlitz sul Neiße. La cresta dell'inondazione, il punto più alto di un'inondazione, è causa di preoccupazione.

11:33 L'Austria riferisce due morti in più a causa delle inondazioniDue persone sono morte in Austria a causa delle inondazioni, come riferito dalla polizia. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti all'interno delle loro case nelle comunità della Bassa Austria. Domenica, un pompiere ha perso tragicamente la vita mentre tentava di svuotare l'acqua da un seminterrato. A causa delle piogge persistenti, sono state adottate misure eccezionali nell'est dell'Austria. Circa 1.800 edifici sono stati evacuati e numerose strade sono state chiuse a causa delle inondazioni.

11:01 Wroclaw emette un'allerta per le inondazioniA seguito delle condizioni meteorologiche avverse e delle inondazioni nel sud-ovest della Polonia, Wroclaw (Breslavia) nella Bassa Slesia, situata sul fiume Oder, si prepara all'onda di inondazione in arrivo. Il sindaco Jacek Sutryk ha emesso un'allerta per le inondazioni per la città. Ciò include il monitoraggio continuo delle dighe, il controllo e la protezione dei canali e la chiusura dei passaggi delle dighe, come dettagliato dal sindaco in un post su Facebook. L'onda di inondazione è prevista per raggiungere Wroclaw il giorno successivo. Le precedenti previsioni che prevedevano che Wroclaw non sarebbe stata così colpita sono state riviste. although the flood is expected not to reach the height of the 1997 Oder flood, which inundated a third of the city, Sutryk emphasizes the city's improved infrastructure, incorporating new dikes, retention basins, and polders. He hopes that floatwater will not enter the city.

10:35 Governatore austriaco sulla situazione delle inondazioni: "Ancora critica" Nonostante una breve pausa dalle piogge, la situazione delle inondazioni nell'Austria orientale è ancora molto grave. La governatrice di Bassa Austria Johanna Mikl-Leitner afferma: "Non è finita, è ancora critica, è ancora drammatica". Lunedì, le regioni potrebbero vedere fino a 80 litri di pioggia per metro quadrato. Un preoccupazione significativa ora sono le dighe. Le autorità avvertono di un alto rischio di fallimento delle dighe. La vita nelle aree pubbliche è quasi completamente fermata. Più di 200 strade in Bassa Austria sono chiuse, quasi 1.800 edifici sono stati evacuati e molti studenti e bambini delle scuole materne rimangono a casa, aggiunge Mikl-Leitner. Circa 3.500 famiglie sono attualmente senza elettricità. L'entità dei danni è ancora da stimare. "I vittime delle inondazioni saranno aiutate", promette la governatrice. Negli ultimi giorni, sono caduti regionalmente fino a 370 litri di pioggia per metro quadrato a Bassa Austria - significativamente di più della quantità media mensile.

10:10 Livelli dell'Elba in aumento: si avvicina il livello di allarme tre I livelli dell'Elba in Sassonia continuano a salire. Al mattino, il valore a Dresda è di 5,54 metri. Si prevede che in giornata verrà superata la soglia dei sei metri, scatenando il terzo livello di allarme, il più alto. A questo livello, diventa possibile l'allagamento di aree edificate. Il livello tre è già stato raggiunto alla stazione di misurazione di Schöna sull'Elba vicino al confine con la Repubblica Ceca, dove il livello dell'acqua era di 6,09 metri. La Neiße Lusaziana al confine con la Polonia si trova nella stessa situazione, con un livello dell'acqua di 5,56 metri, a pochi centimetri dal livello quattro. Per garantire la sicurezza, un tratto della strada federale B99 a Görlitz è stato chiuso. Sulla B99, il livello di allarme 3 è a 4,80 metri.

09:49 Onda di piena in Repubblica Ceca: primo morto confermato È stato confermato il primo morto nelle inondazioni in Repubblica Ceca. Le autorità segnalano almeno sette persone disperse. Un uomo è morto nel piccolo fiume Krasovka nel distretto di Bruntál nella parte orientale della Moravia-Slesia, come confermato dal presidente della polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. Tra i dispersi ci sono tre persone travolte da un'auto in un fiume in piena vicino a Jeseník nelle montagne dei Monti Metalliferi. Non c'è ancora traccia del veicolo. Altri sono stati trascinati via da vari corsi d'acqua, compreso il fiume Otava. Una persona di una casa di cura sul confine con la Polonia è ancora dispersa. Il primo ministro ceco Petr Fiala definisce queste inondazioni "un secolo", un evento che statisticamente si verifica una volta al secolo nello stesso luogo. Sono stati segnalati decessi legati alle inondazioni in altri paesi dell'UE (vedi aggiornamento alle 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna controlla il livello dell'acqua a Görlitz, cade nel fiume Neiße A Görlitz, una donna è scivolata mentre controllava il livello dell'acqua nel fiume Neiße e è caduta in acqua. Secondo i primi rapporti della polizia, l'incidente è avvenuto a bordo fiume vicino all'hotel Parkhotel Merkur. È stata trascinata per circa 700 metri a valle prima di riuscire a uscire vicino alla diga della Vierradmühle. Attualmente, sta ricevendo cure ospedaliere per ipotermia.

09:00 THW si prepara per operazioni su larga scala sull'Elba e sull'Oder L'Agenzia federale tedesca per la protezione tecnica (THW) si sta preparando per possibili inondazioni nell'est della Germania. Il capo del dipartimento del THW Fritz-Helge Voss commenta nel programma mattutino della ZDF: "Ci stiamo preparando per inviare squadre più grandi sui fiumi Elba e Oder se necessario". Voss consiglia ai residenti delle aree interessate di preparare un piccolo kit di emergenza. Voss sottolinea che la Germania è stata fortunata finora, ma l'Elba, la Neiße e l'Oder potrebbero inondarsi più tardi questa settimana. Nel fine settimana, il THW aveva circa 140 membri del personale

08:15 Baviera: Pioggia Fresca e Livelli d'Acqua in Aumento La situazione delle inondazioni in Baviera rimane critica in alcune regioni a causa delle previsioni di ulteriori precipitazioni. Non ci sono stati miglioramenti significativi rispetto a ieri, come confermato dalle autorità locali. Il Servizio delle Informazioni sul Livello delle Acque (HNI) prevede un'ulteriore crescita dei livelli delle acque questa settimana, con un inizio bagnato. L'HNI si aspetta un aumento dei livelli delle acque del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco. Si prevedono miglioramenti a partire da mercoledì. Fino a martedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWS) prevede piogge continue dalle Alpi alle pianure, con quantità stimate di 40 a 70 litri per metro quadrato, aumentando a 90 litri nelle aree stagnanti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun Rilievo – I Livelli delle Acque Continuano ad Aumentare Le aree allagate nella Repubblica Ceca non mostrano ancora segni di miglioramento. L'onda di piena del March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 km a est di Praga. Intere strade sono sommerse, come riferito dall'agenzia CTK. Le autorità locali, che ospitano quasi 10.000 abitanti, invitano i cittadini a non ostacolare i servizi di emergenza. "Nei prossimi ore, prevediamo un'ulteriore crescita del livello dell'acqua del fiume", avverte il sindaco tramite i social media.

07:03 Rottura della Diga: Inondazioni Catastrofiche in Polonia La preoccupazione cresce in Polonia mentre le inondazioni distruttive si dirigono verso la regione della Glatzer Neiße. Le riprese video mostrano la violenza delle acque di piena.

06:40 Inondazioni Europee: Morti in Polonia e Romania Polonia e Repubblica Ceca lottano contro gli effetti di un'inondazione centennale, mentre l'Austria inferiore rimane critica a causa delle forti precipitazioni. Almeno otto persone sono morte a causa delle inondazioni in diversi paesi dell'UE: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Evacuazioni Forzate a Causa delle Inondazioni nella Repubblica Ceca Durante le peggiori tempeste degli ultimi decenni, le acque delle inondazioni hanno sommerso intere città come Jesenik nelle montagne dei Jeseníky e Krnov al confine con la Polonia. A Jesenik, i servizi di soccorso hanno dovuto salvare centinaia di persone utilizzando barche ed elicotteri. Dopo che le acque delle inondazioni si sono ritirate, la minaccia di frane persistente in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri di una Crociere Bloccati a Vienna A causa dei livelli delle acque aumentati del Danubio a causa delle abbondanti precipitazioni, più di 100 passeggeri di una crociera fluviale svizzera si trovano bloccati a Vienna. La "Thurgau Prestige" è attualmente ormeggiata a riva e ai passeggeri non è permesso sbarcare poiché la passerella verso il molo è sommersa. Secondo i resoconti dei media, altre navi da crociera sono anch'esse bloccate a Vienna. Thurgau Travel chiarisce che le autorità locali decideranno quando i passeggeri potranno sbarcare e, secondo i resoconti dei passeggeri, sono stati informati che dovranno rimanere sulla nave almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" era prevista per salpare da Linz a Budapest e ritorno, ma ora è bloccata a Vienna.

La tempesta "Anett", nota a livello globale come "Boris", ha provocato precipitazioni bibliche e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto persone sono morte fino ad ora.

Data l'emergenza delle inondazioni in Ungheria, il Primo Ministro Viktor Orban ha posticipato tutti i suoi incontri internazionali programmati. Le condizioni peggioranti hanno reso impossibile per lui adempiere ai suoi obblighi internazionali programmati.

A Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca, vengono effettuate evacuazioni urgenti a causa di diverse rotture di dighe. Di conseguenza, l'acqua scorre attraverso questi varchi a un ritmo di 100 metri cubi al secondo, rappresentando una minaccia significativa per l'infrastruttura e i residenti della città.

Leggi anche: