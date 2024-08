13 film tedeschi prescelti per gli Oscar

Quale film tedesco è in corsa per l'Oscar? Una giuria sta consigliando sulla candidatura questo weekend. Ci sono 13 candidati in totale, tra cui "Due contro uno" di Nadja Brunckhorst, "Morire" di Matthias Glasner e "Innamorati, tua Hilde" di Andreas Dresen.

13 film sono nella selezione preliminare per la candidatura tedesca all'Oscar. Tra loro c'è il nuovo film dell'iraniano Mohammed Rassulof, che è fuggito in Germania alcuni mesi fa. "Il seme della sacra ficus" è una co-produzione tedesca e racconta la storia dell'impatto delle proteste politiche in Iran su una famiglia.

È stato sottoposto anche un film con Sandra Hüller: "Due contro uno" di Natja Brunckhorst. Quale lavoro la Germania sottoporrà come candidato per il miglior film internazionale sarà deciso da una giuria il 21 e il 22 agosto a Monaco. Lo ha annunciato German Films, il rappresentante internazionale del cinema tedesco.

Annuncio dei candidati a gennaio

Questa è solo una delle diverse fasi preliminari prima che i film che verranno effettivamente nominati per il miglior film internazionale all'Oscar siano annunciati il 17 gennaio.

Tra i possibili candidati tedeschi ci sono il dramma "Morire" di Matthias Glasner, che ha già vinto il German Film Award in gold, "L'indagine" di RP Kahl, "Innamorati, tua Hilde" di Andreas Dresen e "Nel punto cieco" di Ayşe Polat.

Altri candidati per il candidato tedesco sono "La gloria della vita" (Georg Maas, Judith Kaufmann), "Indomabili 2 - Guten Morgen, bellissima" (Torsten Körner), "Leader e seduttori" (Joachim A. Lang), "Hollywoodgate" (Ibrahim Nash'at), "Barzellette tristi" (Fabian Stumm), "Stella. Una vita" (Kilian Riedhof) e "Silenzio" (Erik Borner).

Alla cerimonia degli Oscar di quest'anno, la candidatura tedesca "La classe" di Ilker Çatak non è stata nominata per il miglior film internazionale. La produzione britannica "The Zone of Interest" di Jonathan Glazer ha vinto l'Oscar in questa categoria.

Quattro Oscar per le produzioni tedesche finora

Lo scorso anno, tuttavia, l'adattamento letterario tedesco "Tutti tranquilli sul fronte occidentale" del regista Edward Berger non solo ha vinto l'Oscar per il miglior film internazionale, ma anche altri tre per la fotografia, la produzione e la musica.

La scelta della candidatura tedesca è una fase preliminare nella corsa all'Oscar per il film straniero. Il 17 dicembre verrà annunciata la shortlist dei candidati internazionali. Da questa shortlist verranno selezionati i film nominati. La cerimonia degli Oscar si svolgerà il 2 marzo (ora locale, MEZ nella notte del 3 marzo).

Fino ad ora, solo quattro produzioni tedesche hanno vinto il premio per il miglior film internazionale. Oltre a "Tutti tranquilli sul fronte occidentale", questo è stato ottenuto nel 2007 da Florian Henckel von Donnersmarck con il dramma sulla Stasi "The Lives of Others". Nel 1980, l'adattamento cinematografico de "The Tin Drum" di Volker Schlöndorff ha ricevuto questo premio, e nel 2003 "Nowhere in Africa" di Caroline Link.

Leggi anche: