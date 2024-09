13:55: Una figura politica iraniana critica le relazioni con la Russia

13:38 Scarsi approvvigionamenti di acqua e gas a Pokrovsk, UcrainaA causa degli attacchi russi, la città ucraina di Pokrovsk nella regione di Donetsk sta affrontando una carenza di acqua potabile regolare e molti residenti sono senza gas per cucinare e riscaldare, secondo il governatore della regione, Vadym Filashkin. Una centrale di trattamento dell'acqua è stata danneggiata nei combattimenti, costringendo la città a fare affidamento su oltre 300 pozzi di emergenza per la sua fornitura di acqua. Il giorno precedente, i russi hanno distrutto un centro di distribuzione del gas, lasciando circa 18.000 persone a Pokrovsk senza gas.

13:07 Possibile esagerazione del numero di navi da guerra russeSi ipotizza che la Russia abbia solo la metà del numero di navi da guerra che ha dichiarato pubblicamente, secondo il portale di notizie indipendente russo "Agentstvo". Il Ministero della Difesa russo afferma che oltre 400 navi da guerra stanno partecipando all'esercitazione navale "Oceano-2024". Tuttavia, il portale cita dati online dubbi dal "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", stimando rispettivamente 264 e 299 navi da guerra. Inoltre, circa 50 navi e sottomarini appartenenti alla Flotta del Mar Nero, che non partecipano all'esercitazione, sono inclusi in questi numeri. Storicamente, la Russia è stata nota per esagerare il numero delle sue navi militari.

12:28 Aumento dello spionaggio russo contro l'Aide ucraina e la BundeswehrI servizi di intelligence russi hanno aumentato i loro sforzi di spionaggio contro l'aiuto all'Ucraina e la Bundeswehr, secondo il nuovo rapporto annuale del Servizio di controspionaggio militare (MAD). Il rapporto indica che l'interesse strategico della Russia per la politica e la strategia militare si è spostato a un livello più tattico. Ora è di grande importanza per i russi sapere quali aiuti militari la Germania sta fornendo all'Ucraina, inclusi i dettagli sui percorsi di trasporto delle armi e delle munizioni, le procedure di dispiegamento e le tattiche dei sistemi d'arma occidentali in Ucraina. Le capacità della Bundeswehr stessa per la difesa territoriale e dell'alleanza sono diventate un focus dei servizi di intelligence russi.

11:52 Munz: La minaccia delle armi atomiche su Berlino non è un casoLa Gran Bretagna e gli Stati Uniti potrebbero autorizzare l'Ucraina ad utilizzare armi contro il territorio russo. Finora, la Russia ha impedito che questa decisione si verifichi attraverso minacce, spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz. Non sorprende quindi che un esperto di armi atomiche stia ora promuovendo attacchi su Berlino.

11:15 Ritardo nella decisione sull'uso di missili a lungo raggio ucrainiLa decisione sull'impiego di missili a lungo raggio dell'Ucraina in Russia potrebbe essere rinviata. Una risoluzione davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 24 settembre, dove circa 150 capi di stato e di governo si riuniranno, sembra improbabile, secondo l'agenzia di stampa americana Bloomberg. Gli autori si riferiscono al Segretario degli Esteri britannico Lammy, che ha dichiarato che l'incontro dell'ONU sarebbe la prossima occasione per discutere l'uso di missili a lungo raggio. Secondo il rapporto, il Presidente ucraino Selenskyj intende reiterare la sua richiesta all'incontro. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato americano Blinken hanno visitato Kyiv per sentire i piani di Selenskyj per gli attacchi sul territorio russo. Blinken intende discutere di questo con il Presidente americano Biden venerdì. Il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden venerdì.

10:31 Blinken si reca in Polonia dopo la visita a KyivIl Segretario di Stato americano Blinken si ferma in Polonia, importante sostenitore dell'Ucraina, durante il suo ritorno da Kyiv. Sono previsti incontri con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda. Blinken probabilmente discuterà della collaborazione futura con la Polonia, che serve come principale hub logistico per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha anche notevolmente aumentato la sua spesa militare dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla difesa americana Boeing per 10 miliardi di dollari.

09:59 Attacco russo all'Ucraina con droni e missili segnalatoL'aeronautica ucraina sostiene che l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni da combattimento iraniani. 44 droni sono stati intercettati. I dati militari non sono completamente verificabili. La difesa aerea era anche attiva intorno a Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

09:11 Esperto russo promuove una minaccia nucleare più forteIl influente esperto di politica estera russa Sergei Karaganov ritiene che la Russia dovrebbe chiaramente segnalare la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. Secondo Karaganov, l'obiettivo principale della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere "convincere tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è pronta ad utilizzare armi nucleari", ha detto Karaganov al quotidiano russo "Kommersant". Mosca potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese della NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Gli Stati Uniti mentirebbero se dicessero di garantire la protezione nucleare ai loro alleati. Karaganov ha precedentemente chiamato la Russia a considerare un attacco nucleare preventivo per intimidire i suoi nemici. Alcuni esperti occidentali ritengono che Karaganov serva uno scopo utile per il Cremlino esprimendo le sue opinioni che allarmano l'Occidente e fanno apparire Putin più moderato in confronto.

08:46 Cresce l'aspettativa in Ucraina per l'autorizzazione dei missili a lungo raggio occidentaliIn Ucraina, l'aspettativa sta crescendo che saranno autorizzati ad eseguire attacchi più profondi nel territorio russo con armi occidentali. Il Segretario di Stato americano ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv che vuole "assicurarsi che l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". In Gran Bretagna, sembrano emergere segnali di approvazione.

08:04 Conferma dell'abbattimento di un aereo da combattimento russoI rapporti di un aereo da combattimento russo Su-30SM scomparso dai radar sono stati confermati dall'intelligence militare ucraina, che afferma che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il quotidiano Kyiv Independent riferisce che l'aereo, valutato 50 milioni di dollari e stazionato in Crimea, è stato distrutto da un sistema di difesa aerea portatile.

07:26 Ucraina: feriti aumentano dopo l'attacco dei droni a KonotopIl numero di feriti nell'esteso attacco dei droni russi alle infrastrutture energetiche di Konotop è salito a 14, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. Tra gli edifici colpiti c'è un palazzo residenziale nel centro della città.

06:42 Rifugiati ucraini mantengono lo status di rifugiati durante le visite a casa in GermaniaIl Bundestag tedesco si prepara ad esaminare oggi il pacchetto di sicurezza proposto dal governo, che comprende misure come il divieto di portare coltelli e la revoca dello status di rifugiato per coloro che tornano nel loro paese d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, in particolare per i rifugiati ucraini.

06:04 TV russa accusa pregiudizi contro Trump durante il dibattitoI commentatori della TV di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump durante il suo dibattito contro Kamala Harris, sostenendo che ci fosse pregiudizio, secondo il Kyiv Independent. Trump sarebbe stato svantaggiato e la veridicità delle sue affermazioni sarebbe stata criticata. Molti spettatori credono che Trump abbia perso il dibattito. Il repubblicano promette di porre fine al conflitto in Ucraina immediatamente se vincerà le elezioni.

04:50 Incursione russa a Konotop causa gravi danni alle infrastrutture energeticheUn attacco alla città di Konotop nella regione di Sumy, perpetrato dalla Russia, ha lasciato feriti i civili, come rivelato dal sindaco Artem Semenikhin. L'approvvigionamento idrico è stato momentaneamente interrotto e ci sono danni significativi alle infrastrutture energetiche, con un programma di ripristino dell'energia domestica ancora da determinare. L'attacco nel centro della città ha causato diversi incendi, danneggiando scuole e abitazioni. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 Lettonia stringe amicizia con l'Ucraina con ulteriori aiuti militariLa premier lettone Evika Silina ha annunciato l'invio di aiuti militari all'Ucraina durante la sua visita a Kyiv, compresi i veicoli corazzati. Il premier ucraino Denys Shmyhal ha annunciato questo dopo un incontro con Silina. Entrambi i paesi stanno anche discutendo una maggiore cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Tensioni tra Regno Unito e Iran aumentano per i sospetti rifornimenti di razzi alla RussiaIn risposta ai sospetti rifornimenti di razzi iraniani alla Russia, il Regno Unito ha convocato un uomo d'affari iraniano, secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri di Londra. Il Regno Unito ha avvertito che qualsiasi trasferimento di razzi balistici alla Russia sarebbe considerato un pericoloso peggioramento. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno introdotto ulteriori sanzioni contro Tehran, comprese la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. In precedenza, l'Unione Europea aveva citato "informazioni attendibili" sui rifornimenti di razzi iraniani alla Russia.

qui.00:14 Ucraina: soldati non addestrati schierati al fronte di KharkivSecondo i resoconti dell'esercito ucraino, la Russia sta schierando truppe non addestrate al fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv, ha menzionato che i troops impegnati in operazioni offensive a Vovchansk erano scarsamente addestrati. Si presume che i rinforzi recentemente arruolati comprendano una riserva di mobilitazione assemblata dalla Russia. Non è chiaro se questi siano ex prigionieri o soldati arruolati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Sindaco nell'Ucraina occidentale arruola sorveglianti del russo

Il sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha autorizzato l'invio di pattuglie linguistiche russe a causa dell'aumento dell'uso della lingua russa. "Questo è un'iniziativa civile e chiunque può unirsi alle pattuglie linguistiche", ha detto Ruslan Martsinkiv, sindaco della città, al canale televisivo NTA. Molti rifugiati interni dall'Ucraina orientale hanno il russo come lingua madre. Martsinkiv si aspetta almeno 100 pattuglie linguistiche, con circa 50 volontari già registrati. Ha anche divulgato un numero di contatto per i residenti che vogliono segnalare parlanti russi in aree pubbliche. A causa del conflitto, milioni di persone, in particolare dalle regioni russofone dell'est e del sud, hanno cercato rifugio nella parte occidentale dell'Ucraina, relativamente sicura e di lingua ucraina.

21:42 Erdogan chiede il ritorno della Crimea da MoscaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto il ritorno della penisola della Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro impegno indistruttibile per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina è inamovibile. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è una richiesta del diritto internazionale", ha dichiarato Erdogan in un messaggio video indirizzato alla

20:37 Blinken Sostiene il Sostegno di Biden alla Richiesta dell'Ucraina di Impiegare Armi a Lungo Raggio, Anche Contro la Russia

Come dichiarato dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, gli Stati Uniti stanno affrontando prontamente le esigenze militari dell'Ucraina, che includono l'utilizzo di armi a lungo raggio di origine occidentale per gli attacchi ai bersagli russi. Secondo Blinken, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga a Kyiv, il Presidente Joe Biden e il Primo Ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste richieste venerdì. "Stiamo lavorando rapidamente per garantire che l'Ucraina sia equipaggiata con tutti gli strumenti necessari per respingere efficacemente gli attacchi", ha continuato Blinken, ribadendo: "Il nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina a vincere".

