13:55: Un analista militare dichiara trionfale l'operazione ucraina a Kursk

Opinioni Divise sull'Avanzata Ucraina nella Regione Russa di Kursk, Definita un Successo dall'Esperto MilitareSi sta svolgendo un acceso dibattito tra gli osservatori riguardo al fatto che l'operazione militare ucraina nella regione russa di Kursk sia una vittoria o un fallimento per Kiev. Il militare stratega Nico Lange la considera un trionfo, sostenendo in un post su X: "Immaginiamo se il Presidente Zelensky avesse dovuto discutere del piano di pace dell'Ucraina a New York senza l'offensiva di Kursk. Evidenzia l'importanza e il successo dell'offensiva di Kursk da sola."

13:17 La Strategia della Vittoria di Kiev Include l'Invito alla NATOL'invito ad entrare nella NATO diventa un componente cruciale del "Piano Vittoria" del Presidente Volodymyr Zelensky per Kiev. Jones, consigliere di Zelensky, suggerisce che i paesi sotto attacco da parte della Russia dovrebbero estendere un invito per l'adesione alla NATO, ignorando la minaccia di escalation della Russia, secondo i commenti fatti a New York. Il piano include sia misure militari che diplomatiche. La Russia è impegnata in una guerra contro l'Ucraina in parte a causa delle ambizioni di quest'ultima di entrare nella NATO.

12:42 Mosca Rimarrebbe Compiuta degli Obiettivi di Guerra mentre Kiev TrattaDespite the attempts of Kiev to broker a peace, Russia persists in upholding its war objectives in Ukraine. "Once these objectives are achieved in one way or another, the special military operation will conclude," stated Kremlin spokesman Dmitry Peskov, referring to the prolonged and brutal Russian aggression against Ukraine. His remarks followed statements by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who mentioned during his US trip that the end of the war was closer than anticipated. Zelensky is presenting his "Victoria Plan" in the USA to exert pressure on Russia for negotiations. Moscow aims to seize control of the Ukrainian territories of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia. The city also aims to prevent Ukraine from joining NATO. In the past, the ouster of the Kyiv government has been another goal. Many analysts believe that Russia's ultimate objective is to dominate Ukraine entirely.

11:59 Deterioramento Critico della Situazione a Wuhledar - Le Forze Russe Potrebbero Impiegare Tattiche SotteseIl canale militare filoucraino Deepstate riferisce che la situazione intorno alla città di Wuhledar sta peggiorando rapidamente. "I russi stanno cercando di assediare l'insediamento mentre lo riducono in rovina con l'artiglieria e altri attacchi." Deepstate non riferisce di alcun ingresso di truppe russe. "Resistere fino alla fine non è un'opzione, poiché metterebbe il nostro personale militare a rischio inaccettabile." I soldati della 72ª Brigata non si arrendono e continuano a combattere, nonostante tutto." Secondo Nexta, la Russia ha adottato la "strategia della terra bruciata" bombardando pesantemente Wuhledar dall'aria:

11:15 Immagini Satellitari ad Alta Risoluzione Rivelano Danni Estesi nei Depositi di Munizioni RussiL'Ucraina ha recentemente inflitto danni significativi ai depositi di munizioni russe, eliminando grandi quantità di razzi, granate d'artiglieria e altri materiali. Recenti immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità dei recenti attacchi a Oktyabrsky e Toropez:

10:46 Attacchi Distruttivi a Saporishshya: Una Vittima, Diversi Feriti e Danni DiffusiGli attacchi russi nella città ucraina sudorientale di Saporishshya hanno causato una vittima e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. L'area è stata colpita da "massicci attacchi aerei" in due ore lunedì sera, ha dichiarato il servizio di soccorso statale. "Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15 anni", ha scritto il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Un dipendente dell'amministrazione cittadina ha riferito che 74 edifici residenziali e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Ripresa degli Attacchi con Munizioni contro l Equipaggio della Portaerei Russa: "Admiral Kuznetsov" Potrebbe Non Salpare di NuovoIl personale della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" sta apparentemente venendo trasferito al fronte, secondo Forbes. Il corrispondente di NTV Rainer Munz da Mosca spiega che il trasferimento del personale potrebbe essere un'indicazione delle difficoltà finanziarie della Russia:

09:27 Wuhledar sull'orlo del Collasso - Soldati Russi Allegati EntrareLe truppe russe hanno iniziato l'attacco alla città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i resoconti dei media di stato e dei blogger. Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso dell'Ucraina, ha scritto: "Le unità russe sono entrate a Wuhledar - la città è sotto assedio." Altri blogger filorus

08:17 Danimarca si fa sentire sulle armi a lungo raggio contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen ha suggerito che gli alleati dell'Ucraina dovrebbero approvare l'uso di armi occidentali con portata estesa contro la Russia in un'intervista a Bloomberg. "Proponiamo di porre fine al dibattito in corso sulle linee rosse", ha dichiarato Frederiksen. Secondo lei, la linea rossa più importante è già stata superata, ovvero quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Ha dichiarato che non permetterà mai alla Russia di dettare ciò che è giusto o sbagliato all'interno della NATO, dell'Europa o dell'Ucraina.

07:38 Caduti russi sepolti sul campo di battaglia e dichiarati dispersi per risparmiare costi

Stando a una conversazione telefonica trapelata pubblicata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi che muoiono in battaglia verrebbero sepolti sul campo e dichiarati dispersi per evitare pagamenti sostanziosi alle loro famiglie. "Li uccidono, la battaglia infuria, fa caldo fuori, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo qui e poi li dichiariamo dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve alcun risarcimento", ha spiegato un uomo a un residente della regione russa di Belgorod, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto sarebbe compreso tra $67.500 e $116.000.

06:59 Le dichiarazioni russe offrono poche speranze per la fine del conflitto

Il presidente ucraino Zelenskyy continua a promuovere il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, ma non c'è alcun segno di interesse da parte della Russia per concludere il conflitto, secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). "Il Cremlino continua a segnalare pubblicamente il suo disinteresse per un accordo di pace che non preveda la resa totale del governo ucraino e l'annientamento dello stato ucraino", scrive l'ISW. Alti funzionari russi hanno recentemente espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace, e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia non è disposta a trattare in alcun'altra circostanza se non la resa dell'Ucraina e il targeting della NATO e dell'Occidente come nemico comune.

06:27 Zelensky: una cooperazione più decisa tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe accelerare la fine dell'aggressione russa

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, misure più decise da parte del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina nell'anno prossimo. "Mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno, abbiamo una vera opportunità di rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha dichiarato Zelenskyy in un post sul suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Zelensky si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Duo di teenager appicca il fuoco a un elicottero Mi-8 a Omsk

Due teenager avrebbero appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov, secondo il canale Telegram Baza. I due 16enni sono stati successivamente arrestati e avrebbero confessato di essere stati offerti $20.000 via Telegram per compiere l'attacco. L'elicottero ha subito danni significativi, secondo i media russi. Questo incidente segue un attacco simile dell'11 settembre, quando due giovani hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk, nella regione di Tyumen. Sono stati registrati vari tentativi di sabotaggio in diverse regioni della Russia, inclusi deragliamenti di treni. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha affermato che alcune ferrovie russe erano state prese di mira da "ignoti avversari" del regime di Putin.

04:44 Il G7 considera la fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina

I ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno lunedì della possibilità di fornire missili all'Ucraina che possono raggiungere il territorio nemico, secondo il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell. Lo ha rivelato durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È noto che la Russia sta ricevendo nuove armi, inclusi missili iraniani, nonostante le continue smentite dell'Iran.

03:50 Zelensky: la pace "potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime ottimismo sulla possibilità di una imminente fine della guerra con la Russia, dichiarando "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo" in un'intervista alla rete televisiva statunitense ABC News. Nell'intervista, incoraggia il continuo sostegno degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

02:50 Caduti dopo gli attacchi russi a Saporizhzhia

Le truppe russe hanno condotto un altro attacco sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia martedì notte. Un morto è stato segnalato, secondo il governatore della regione Ivan Fedorov. Un funzionario cittadino, parlando con il broadcaster pubblico Suspilne, ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite, inclusa una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città, sia di giorno che di notte. Fedorov ha menzionato su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo assalto, anche se non è chiaro che tipo di arma sia stata utilizzata. Le forze russe hanno inoltre preso di mira l'infrastruttura della città, causando un incendio che è stato rapidamente spento dai servizi di emergenza senza causare danni.

01:29 Le forze armate ucraine sotto pressione a PokrovskLe forze armate ucraine continuano a fare fronte alla pressione nella parte orientale del paese, secondo i loro resoconti. "La situazione a Pokrovsk e Kurachove è più tesa del dorso di un gatto," ha dichiarato lo Stato Maggiore di Kiev nel suo rapporto serale. Più di 50 su 125 attacchi russi si sono verificati in questo settore. Il comando militare ucraino ha specificato che l'attacco principale era diretto verso Pokrovsk. Anche se gli osservatori indipendenti lodano gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa a Pokrovsk, strategicamente importante, la situazione rimane pericolosa per i difensori nelle vicinanze di Kurachove più a sud-est. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk potrebbe circondare diverse unità lì. Allo stesso modo, si suggerisce un attacco laterale alle posizioni difensive più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che in precedenza non era stata in grado di essere catturata dai russi attraverso attacchi frontali.

00:28 Cittadino americano imprigionato in Russia per tentato rapimentoUn cittadino americano è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre, secondo gli annunci del governo. Un tribunale nell'enclave di Kaliningrad lo ha dichiarato colpevole di tentato "rapimento" e ha ordinato che sconti la pena in un campo di lavoro. La sentenza ha evidenziato che il cittadino americano ha tentato di partire per la Polonia con suo figlio di quattro anni nel luglio 2023. Senza il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino all'estero, hanno affermato. Ha apparentemente tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva con il bambino prima di essere fermato dalle guardie di frontiera. Le relazioni tra Stati Uniti e Russia rimangono tese a causa del conflitto in Ucraina.

23:14 Russia registra morti dopo l'attacco a BelgorodTre morti sono state segnalate in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, situato a 5 chilometri dal confine, è stato "bersagliato dall'esercito ucraino" lunedì, come ha rivelato il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, su Telegram. Due adulti e un teenager sono stati uccisi e due feriti, tra cui un bambino, ha aggiunto il governatore.

22:13 Zelensky elogia Scholz per l'aiuto tedesco dopo l'incontro a New YorkDopo aver incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza dell'aiuto tedesco. "Apprezziamo tremendamente il sostegno della Germania," ha dichiarato su X. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo sicuramente fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa continentale." Tuttavia, Scholz ha ribadito la posizione del governo tedesco sul non fornire armi avanzate all'Ucraina.

21:35 Forbes: mentre l'aeroportuale russo svanisce, l'equipaggio viene deployato in guerra in UcrainaLa Russia, con il suo unico portaerei "Admiral Kuznetsov", ha attirato molta attenzione a causa dei suoi problemi sin dal lancio negli anni '80 e dei pochi dispiegamenti. Ora, secondo "Forbes", un numero crescente di marinai del 15.000 forte equipaggio dell'Admiral Kuznetsov viene deployato in guerra in Ucraina, servendo con il loro proprio battaglione. Secondo "Forbes", questo è uno dei metodi adottati per raggiungere le richieste mensili di reclutamento della Russia, che il magazine stima essere di 30.000 nuovi combattenti al mese. Nel frattempo, l'Admiral Kuznetsov sta apparentemente peggiorando e sembra più probabile che diventi un elemento permanente a Murmansk, dove è rimasto per un periodo prolungato.

