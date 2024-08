- 13,5 milioni di visualizzazioni per l'Youtuber dell'Elbphilharmonie

Per una stagione, la YouTuber e pianista americana Nahre Sol ha portato i suoi quasi 750.000 iscritti in un viaggio digitale come "Creatore in Residenza" alla Elbphilharmonie di Amburgo. Negli ultimi mesi, Nahre Sol ha esplorato i mondi sonori di Gustav Mahler e Franz Liszt, imparato sulla musica del flauto nordindiano, discusso la musica di John Williams con la celebre violinista Anne-Sophie Mutter e seguito il viaggio di un pianoforte a coda da magazzino al palcoscenico della Elbphilharmonie, come annunciato dalla Elbphilharmonie stessa. Lo scorso anno, la Elbphilharmonie ha creato il ruolo di "Creatore in Residenza" per aumentare ulteriormente la sua presenza digitale.

I video prodotti durante la residenza sono stati visualizzati 13,5 milioni di volte su diverse piattaforme. "Due video pubblicati nel weekend in collaborazione con l'Ensemble Resonanz hanno concluso con successo il progetto", si è riportato. Il video di Nahre Sol sull'organo della Elbphilharmonie ha raggiunto oltre 825.000 persone, e il suo incontro con la solista arpa dell'NDR Elbphilharmonie Orchestra, Anaëlle Tourret, è stato cliccato 4,3 milioni di volte.

Durante la sua residenza alla Elbphilharmonie, Nahre Sol si è immersa nella musica affascinante del celebre compositore francese Franz Liszt, mostrando le sue composizioni al vasto pubblico. In particolare, Liszt è noto per le sue Etudes transcend

