13:44 Testimoni ucraini Nove vittime a Sumy a seguito di due attacchi russi con droni

A Sumy, il numero di morti per un doppio attacco con droni da parte di forze ostili è salito a nove, secondo fonti ucraine. Il numero di feriti è ora di undici. Centotredici pazienti sono stati evacuati dall'ospedale colpito. In precedenza, un attacco russo aveva causato una morte e danneggiato diversi piani del tetto di una clinica, portando all'evacuazione di entrambi i pazienti e il personale. I servizi di emergenza e le forze dell'ordine sono intervenuti sulla scena per aiutare. In seguito, la Russia ha lanciato un altro attacco aereo. Il presidente ucraino Zelensky ha reagito quando c'erano otto morti.

12:56 Blinken: Analizza la Strategia Vincente di ZelenskyIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken sta esaminando la "strategia vincente" ucraina proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il loro incontro alla Casa Bianca. Zelensky ha chiesto nuovamente l'approvazione di Biden per utilizzare armi occidentali per colpire a lungo raggio i bersagli militari russi. Attualmente, Blinken, secondo quanto riferito dalla Voice of America, sta esaminando i dettagli del piano e, se necessario, considererà "ulteriori misure" per sostenere la vittoria dell'Ucraina. Blinken sostiene una linea più dura nel conflitto ucraino all'interno della Casa Bianca, anche se il presidente non l'ha ancora implementata.**

12:25 Londra: Più di 2000 Attacchi contro Strutture Sanitarie in Ucraina dall'Inizio della GuerraIl ministero della Difesa del Regno Unito ha documentato 2013 attacchi contro strutture sanitarie ucraine dal momento in cui la Russia ha invaso il suo vicino a febbraio 2022. Il personale è stato preso di mira 235 volte. Lo scorso luglio, l'esercito russo ha bombardato un ospedale pediatrico a Kyiv. Gli attacchi russi alla sistema sanitario durante la guerra, secondo il ministero, hanno causato 176 morti dal loro inizio.**

11:48 Ucraina: Quattro Morti dopo l'Attacco alla Centrale di PoliziaIl bilancio delle vittime dell'attacco russo alla centrale di polizia della città ucraina di Kryvyi Rih è salito a quattro, ha confermato il ministero dell'Interno ucraino. Un poliziotto è ancora ritenuto intrappolato sotto le macerie e i soccorsi continuano. L'attacco a Kryvyi Rih è il secondo contro la polizia ucraina negli ultimi due giorni.**

10:58 Esperto Militare: L'Offensiva Russa a Kursk Sta Raccogliendo MomentumSecondo l'analista militare australiano Mick Ryan, l'offensiva russa a Kursk sta continuando a guadagnare terreno. A agosto, i soldati ucraini hanno attraversato il confine nella regione russa di Kursk e hanno occupato territori. Dopo uno shock iniziale, i russi ora resistono. Stanno recuperando terreno, anche se a un ritmo più lento, ha notato Ryan. Un'incursione ucraina a ovest dell'offensiva russa potrebbe aver disturbato la sicurezza delle fiancate russe e isolato centinaia di truppe russe, ha ipotizzato Ryan, citando i risultati dell'Istituto di Studio della Guerra (ISW) degli Stati Uniti.**

10:30 Forza Aerea Ucraina: 69 Attacchi di Droni RiparatiLa forza aerea ucraina riferisce che i russi hanno dispiegato 73 droni da combattimento e 4 razzi contro l'Ucraina durante la notte di sabato. L'Ucraina ha intercettato 69 droni e 2 razzi. Il bilancio delle vittime di un attacco con drone russo a un ospedale nella regione di Sumy è salito a sette.**

09:52 Visita degli Stati Uniti: Zelensky Sconvolge TrumpDopo una pausa di cinque anni, i colloqui tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono ripresi. Trump aveva recentemente criticato l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina.**

09:39 ISW: Pochi Attacchi a Lunga Portata Riusciti dall'Ucraina Potrebbero Significativamente Cambiare il Corso della GuerraGli analisti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) hanno osservato che anche pochi attacchi a lunga portata riusciti dall'Ucraina potrebbero significativamente alterare il corso della guerra. "Le autorità russe sembrano fare sforzi considerevoli per influenzare il dibattito occidentale sulla questione se l'Ucraina dovrebbe essere autorizzata a condurre attacchi a lunga portata su facilities militari russe utilizzando armi occidentali", nota l'ISW, esprimendo preoccupazione per il potenziale di tali attacchi per esercitare una forte pressione operativa sull'offensiva russa. Gli Stati Uniti continuano a rifiutare di autorizzare l'Ucraina a condurre attacchi a lungo raggio sul territorio russo.**

09:18 Staff Generale di Kyiv: Più di 1400 Perdite Russi nelle Ultime 24 OreSecondo lo Staff Generale ucraino, le forze russe hanno subito altre 1470 perdite nelle ultime 24 ore. In totale, l'esercito ha ora subito 650.640 perdite dal

08:21 Goldschmidt Ammonisce del Pericolo per il Mar Baltico dalle Petroliere RusseIn risposta alle affermazioni di Greenpeace sulle esportazioni di petrolio russo attraverso il Mar Baltico, il ministro dell'Ambiente dello Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, mette in guardia sui potenziali pericoli delle petroliere per la costa del Baltico. "Il governo russo sta evidentemente violando l'embargo sul petrolio imposto a causa delle sue azioni militari aggressive contro l'Ucraina", ha dichiarato il politico verde. Queste azioni militari minacciano già i mari fragili. Diversi paesi occidentali accusano la Russia di utilizzare imbarcazioni poco idonee al mare per eludere le sanzioni dell'UE a causa delle sue azioni militari aggressive. "Il rischio di una fuoriuscita di petrolio sta aumentando", avverte Goldschmidt. "E gran parte di questo petrolio finirebbe probabilmente sulle nostre coste, da Fehmarn a Eckernförde."

07:52 Ucraini Respingono Attacchi Pesanti a PokrovskLe forze ucraine e russe sono ancora impegnate in pesanti combattimenti nell'est dell'Ucraina. L'area intorno a Pokrovsk, che è sotto assedio russo da mesi, ha assistito a intense schermaglie ieri. Secondo il Comando Generale di Kyiv, 19 attacchi russi alle linee difensive ucraine sono stati respinti durante il giorno. "I difensori ucraini mantengono le loro posizioni", si legge nella dichiarazione. Le forze russe stanno cercando di accerchiare la città da diverse direzioni e assicurare il loro avanzamento contro gli attacchi ucraini. Sono stati registrati anche intensi combattimenti nella regione di Kurachove. Secondo i resoconti ucraini, circa 17 attacchi russi sono stati respinti durante il giorno. L'autenticità di questi resoconti non può essere verificata in modo indipendente.

07:41 Zelensky Considera la Visita negli USA CostruttivaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha ottenuto l'approvazione per l'uso esteso delle armi occidentali durante la sua visita negli Stati Uniti. Tuttavia, considera il viaggio un successo. "Ogni conversazione si è svolta come avrebbe dovuto", ha detto in un discorso video sulla piattaforma X. Il piano di pace ucraino è stato presentato negli Stati Uniti. "Ora le nostre squadre devono lavorare per implementare ogni passo e ogni decisione". A Washington, Zelensky ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris, la candidata presidenziale democratica, per chiedere il sostegno continuo per la difesa dell'Ucraina contro la Russia. Ha anche incontrato il candidato presidenziale repubblicano, Donald Trump, a New York. Trump ha ribadito la sua affermazione secondo cui, se vincesse le elezioni, il conflitto si concluderebbe rapidamente.

06:56 Il Qatar Si Impegna nel Dialogo per i Bambini DetenutiNove bambini salvati dalla guerra russa sono tra i migliaia di bambini ucraini presumibilmente rapiti, secondo le fonti ucraine. (Vedi l'articolo delle 02:18) Molti di loro hanno perso uno o entrambi i genitori nella guerra e sono stati affidati ai nonni, secondo Dmytro Lubinez, l'Ombudsman per i Diritti Umani. Le autorità del Qatar sono in trattative per il ritorno di altri bambini. Hanno ricevuto una lista di 751 bambini per i quali la documentazione necessaria è già completa, ha notato Lubinez. Secondo le autorità ucraine, circa 20.000 bambini sono stati illegalmente portati in Russia dall'inizio della guerra, con solo alcunicento che sono stati restituiti a casa finora.

06:27 Blinken Accusa la Cina di Sostenere l'Industria degli Armamenti RussiIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken esprime le sue preoccupazioni al ministro degli Esteri cinese Wang Yi riguardo al sostegno della Cina al settore della produzione di armi russe. "Se Pechino afferma di promuovere la pace e la fine del conflitto, ma contemporaneamente consente alle sue aziende di aiutare Putin a continuare la sua aggressione, queste due idee non si conciliano", ha dichiarato Blinken durante una conferenza stampa. Wang ha affermato che la posizione della Cina sul conflitto ucraino si è sempre concentrata sull'importanza della pace attraverso la negoziazione, secondo il ministero degli Esteri cinese in una dichiarazione.

05:31 I Miliziani Ucraini Eliminano i Soldati Russi su Jet Ski con un DroneLe forze ucraine sembrano aver ucciso due soldati russi su uno sci d'acqua utilizzando un drone, secondo il portale filoucraino Defense Express. I russi stavano attraversando il fiume Dnipro quando il drone, equipaggiato con un esplosivo, è entrato in collisione con lo sci d'acqua, come mostrato in un video condiviso dall'attivista Serhiy Sternenko.

04:10 Mediazona: Più di 71.000 Soldati Russi Uccisi in UcrainaIl portale di notizie russe indipendente Mediazona riferisce che più di 71.000 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina. Dal

00:31 Lukashenko: "Un attacco a Belarus equivale alla Terza Guerra Mondiale"Il leader bielorusso, Alexander Lukashenko, suggerisce che la NATO ha intenzioni di invadere il suo paese e avverte dell'uso di armi nucleari in risposta. Parlando all'agenzia di stampa statale Belta a Minsk, Lukashenko dichiara che un attacco a Belarus equivale alla Terza Guerra Mondiale.both Bielorussia e il suo alleato Russia reagirebbero con armi nucleari in una simile situazione. Lukashenko esprime gratitudine al presidente russo Vladimir Putin per la recente modifica della politica nucleare della Russia. Afferna che la NATO ha piani definiti per attaccare la Bielorussia, sostenendo che truppe americane e polacche sono stanziate lungo il confine, specificamente sul lato polacco, con la leadership polacca che attende con impazienza un attacco. La Bielorussia non ha armi nucleari proprie, ma dal tardi 2023 armi nucleari strategiche della Russia sono state poste sul suo territorio.

23:10 Ex-comandanti USA Hodges e altri premono su Biden per azioni aggressive contro la RussiaUn gruppo di ex autorità militari e analisti ha scritto una lettera aperta al presidente USA Joe Biden, incoraggiandolo a prendere misure vigorose per garantire la vittoria nel conflitto ucraino e contrastare le potenziali minacce dalla Cina. Tra i firmatari ci sono l'ex comandante delle forze USA in Europa, Ben Hodges, e l'ex deputy commander della NATO, il maggior generale dell'esercito tedesco Gert-Johannes Hagemann. Essi propongono azioni contro la Russia e la Cina, come il sollevamento dei vincoli sull'utilizzo di armi occidentali per bombardare obiettivi militari e logistici sul territorio russo. Inoltre, essi incoraggiano la consegna di 300 carri Abrams e 1.000 veicoli corazzati all'Ucraina, insieme a un embargo completo su armi e tecnologia contro la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Inoltre, essi propongono l'espansione della NATO oltre i confini transatlantici per includere il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, le Filippine e altri paesi democratici che dichiarano la loro intenzione di unirsi, come l'Argentina.

22:15 Servizi segreti russi esaminano giornalisti internazionali per il KurskIl Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) sta indagando su tre giornalisti internazionali per i loro reportage dalle aree ucraine occupate nella regione russa di Kursk. Le accuse contro la giornalista dell'Australian Broadcasting Corporation (ABC) News Kathryn Diss e Fletcher Yeung, e il giornalista rumeno Mircea Barbu includono l'ingresso illegale in Russia, come riportato da RIA Novosti. Anche se sembra che nessuno di loro si trovi attualmente in Russia, i giornalisti potrebbero affrontare fino a cinque anni di carcere se riconosciuti colpevoli. Diversi media internazionali, tra cui Deutsche Welle della Germania, CNN e Rai dell'Italia, hanno riportato dalle aree occupate a Kursk.

21:35 Casa Bianca definisce le rimostranze dei Repubblicani per la visita di Zelensky un "spettacolo politico"La Casa Bianca ha respinto le accuse dei Repubblicani che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia interferito illegalmente nelle elezioni USA visitando una fabbrica di munizioni. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha definito l'accusa un "spettacolo politico" e ha invitato i Repubblicani a lasciar perdere la questione. Ha confermato che la delegazione ucraina aveva richiesto la visita, che era stata coordinata dal Dipartimento della Difesa. Zelensky ha visitato un sito di produzione in Pennsylvania durante il suo viaggio negli USA, dove vengono prodotte le munizioni critiche necessarie all'Ucraina. Diversi democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, erano presenti all'evento. A seguito della visita, i parlamentari repubblicani hanno avviato un'indagine e il presidente della Camera ha richiesto a Zelensky di "rimuovere" l'ambasciatore ucraino negli USA in una lettera.

21:09 Cina, Brasile e altri condannano l'avvertimento della minaccia nucleare russaLa Cina, il Brasile e altri paesi hanno condannato l'uso o la minaccia di armi nucleari contro l'Ucraina. Una dichiarazione congiunta ha letto: "Chiediamo l'abbandono dell'uso o della minaccia di armi di distruzione di massa, particolarmente nucleari, chimiche e biologiche". Dodici nazioni hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" per il rischio di "escalation" in Ucraina, insistendo che "l'infrastruttura civile,

