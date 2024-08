13:43 Oggetti non identificati che attraversano lo spazio aereo polacco, concludendo il loro viaggio con atterraggi

Durante l'aggressione russa contro l'Ucraina, sembra che un oggetto abbia violato lo spazio aereo polacco e possa essere atterrato sul suolo polacco. Secondo l'agenzia di stampa polacca (PAP), ciò è stato riferito dal comando operativo dell'esercito. La caccia a questo oggetto non identificato, che non è un razzo, continua. Il generale Maciej Klisz, a capo del comando operativo delle forze armate, ha confermato su Polsat News che questo incidente si è verificato durante l'attacco russo significativo contro il territorio ucraino lunedì. Fonti del Guardian suggeriscono che questo oggetto potrebbe essere un drone.

13:21: Rapporti non verificati su missile russo che colpisce la diga a nord di KyivDurante l'estesa campagna aerea di questa mattina contro l'Ucraina, ci sono voci di un missile russo che ha colpito una diga a nord di Kyiv. Il giornalista Yaroslav Trofimov del Wall Street Journal ha condiviso un video di parte di una centrale idroelettrica in fiamme. Trofimov menziona che se la diga dovesse rompersi, potrebbe causare numerosi morti a valle. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla dannosità della struttura.

12:57: Zelenskyy definisce l'attacco "intenso"Secondo fonti ucraine, la Russia ha dispiegato oltre 100 missili e quasi 100 droni nell'ultimo attacco significativo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha descritto questo evento come uno dei più intensi attacchi della Russia in un video pubblicato su Telegram. Al contrario, il ministero della Difesa russo si vanta di aver preso di mira ogni struttura critica in Ucraina attraverso questi attacchi di massa su Telegram. Zelenskyy afferma che si è trattato di un "attacco combinato", che ha coinvolto un gran numero di missili di vari tipi e circa 100 droni Shahed prodotti in Iran. Il ministero della Difesa russo afferma di aver condotto un "attacco di massa con armi a lungo raggio ad alta precisione" contro "impianti energetici essenziali".

12:38: Kyiv chiede l'autorizzazione dell'Occidente per colpire il territorio russoL'Ucraina sta chiedendo all'Occidente di autorizzare l'utilizzo delle armi fornite per attaccare i territori interni della Russia. In risposta, il capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, ha dichiarato su Telegram che un'azione del genere porrebbe fine al terrore russo più rapidamente.

12:09: Portavoce del Cremlino considera i colloqui con l'Ucraina irrilevantiLa Russia considera i colloqui con l'Ucraina riguardo a un cessate il fuoco quasi inutili. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov nota che l'infiltrazione delle forze ucraine nella regione russa di Kursk è inaccettabile. Egli dichiara che tali argomenti non sono più rilevanti.

11:41: Munz: "L'esercito bielorusso non rappresenta una minaccia significativa"Il dittatore Lukashenko sta mobilitando decine di migliaia di soldati al confine con l'Ucraina, causando preoccupazione. Tuttavia, il corrispondente tedesco ntv Rainer Munz suggerisce che si tratta più di una dimostrazione di forza che di una minaccia reale.

11:25: Le circostanze suggeriscono un possibile sabotaggio russo a GeilenkirchenI servizi segreti suggeriscono che un tentativo di sabotaggio russo utilizzando un drone potrebbe essere alla base del livello di sicurezza aumentato alla base aerea NATO di Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana. Un'agenzia di intelligence affidabile ha fornito una soffiata credibile sui piani di sabotaggio russi contro la base NATO.

11:20: Le immagini satellite mostrano un incendio incontrollato in un deposito di carburante russoLe immagini satellite attuali del sistema di monitoraggio incendi e foreste di NASA FIRMS mostrano un incendio in un deposito di carburante di Proletarsk nel sud della Russia, che brucia da oltre una settimana. Il deposito ospita più di 70 serbatoi individuali e i resoconti indicano che è stato appiccato da un attacco con drone ucraino l'18 agosto. Sono stati segnalati ulteriori attacchi venerdì mattina, portando le autorità regionali a dichiarare lo stato di emergenza nel distretto di Proletarsk. Secondo TASS, entro mercoledì, 47 pompieri erano rimasti feriti a causa dell'incendio.

10:50: I caccia polacchi intercettano a causa della vicinanza degli attacchi russiA causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco, la forza aerea polacca ha inviato caccia, come riferito dall'agenzia di stampa polacca PAP. Sono stati coinvolti anche altri aerei alleati, secondo i resoconti. L'aviazione ucraina ha indicato che le forze russe avevano temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, equipaggiati con missili da crociera. Il paese è stato attaccato contemporaneamente dal Mar Nero con missili ipersonici Kinzhal.

10:22: Soldato ucraino abbatte un missile russo con una mitragliatriceUn video condiviso sui social media dal governatore Viktor Mykyta mostra i soldati ucraini di una unità contraerea che contrastano un missile russo con una mitragliatrice montata su un camion nella regione occidentale di Transcarpathia. Il missile sarebbe stato lanciato dalla regione confinante di Lviv e distrutto dal 650° Battaglione anticarro missili. L'autenticità del video è stata confermata dal team di verifica RTL/ntv. Non è ancora chiaro se la mitragliatrice o un missile contraereo abbia abbattuto il missile, ma secondo il "Kyiv Independent", è stato un missile contraereo sparato dalle forze armate ucraine, come riferito dall'ex portavoce dell'aeronautica Yuriy Ihnat.

Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia, secondo l'aggiornamento mattutino del primo ministro Denys Shmyhal. Oggi, un attacco russo significativo ha colpito 15 regioni. Il nemico ha utilizzato diversi tipi di armi: droni, missili e missili ipersonici. Ci sono state vittime e feriti, ha dettagliato Shmyhal su Telegram. Secondo le fonti ucraine, le infrastrutture energetiche sono state prese di mira in quattro regioni. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito che le loro infrastrutture energetiche erano sotto attacco. In alcune aree della capitale Kyiv, l'elettricità e l'acqua potabile sono state interrotte, come riferito dal sindaco Vitali Klitschko.

09:14 Prime Morti Segnalati per Colpi di Artiglieria Russa su Grande Scala

Almeno tre persone hanno perso la vita negli attacchi aerei russi, secondo le autorità ucraine. Morti sono state segnalate a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est, e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha dichiarato che una casa multifamiliare è stata colpita da "un attacco nemico" e una persona è morta. I governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno segnalato esplosioni nelle loro regioni su Telegram e hanno invitato i residenti a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione di Poltava, Filip Pronin, aveva riferito che cinque persone erano rimaste ferite in un attacco a un impianto industriale.

08:50 L'Ucraina si Prepara per una Possibile Mobilitazione delle Truppe Bielorusse - "L'Entry Complicerebbe le Cose"

L'Ucraina sta monitorando da vicino il trasferimento di truppe bielorusse vicino al confine condiviso. Lo sviluppo è più grande di quelli del passato e l'ingresso della Bielorussia nel conflitto potrebbe avere conseguenze significative, come spiegato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:22 Esplosioni Risuonano in Multiple Città Ucraine - Blackout a Kyiv

Esplosioni sono state udite in multiple città ucraine a causa dell'attacco aereo russo su larga scala (vedi l'ingresso delle 07:24). Secondo il "Kyiv Independent", le sirene antiaeree sono suonate in tutto il paese intorno alle 6 del mattino ora locale. Intorno alle 8:30, le prime esplosioni sono state udite a Kyiv, seguite da altre. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, riferisce che l'elettricità è saltata in diversi distretti della capitale e ci sono anche problemi con l'approvvigionamento idrico sul lato destro della città. Esplosioni sono state segnalate anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi, e Kryvyi Rih.

07:53 Mosca: Rapporti di Distruzione di 20 Droni Ucraini

qui.La difesa aerea russa avrebbe abbattuto 20 droni diretti verso il territorio russo dall'Ucraina durante la notte. Nove sono stati abbattuti sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk, due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato rilevato sulle regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 La Russia Lancia un Attacco Aereo Esteso sull'Ucraina

L'Ucraina sta vivendo un attacco esteso, come confermato da vari resoconti. "Esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina è sotto un massiccio attacco missilistico e con droni della Russia dal terreno, dall'aria e dal mare", riferisce il "Kyiv Post" su X. L'analista militare Nico Lange scrive che la Russia sta lanciando simultaneamente missili da navi nel Mar Nero e da 11 bombardieri Tu-95, e sta utilizzando droni e missili balistici. "L'attacco aereo della Russia sull'Ucraina è esteso." Esplosioni sono state segnalate in numerose città.

Le forze speciali cecene "Achmat" e la 2ª Brigata delle Forze Speciali hanno affermato la distruzione di 2 veicoli da combattimento corazzati, 5 veicoli da combattimento armati e 1 carro armato leggero di origine francese (AMR) nella regione di Kursk nell'ultimo giorno, come riferito dall'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il generale maggiore Apti Alaudinow, il comandante. Alaudinow ha anche dichiarato che un'unità di lancia-granate automatici e un mortaio sono stati eliminati e un cannone è stato distrutto. Questi attacchi hanno causato perdite sostanziali alle truppe ucraine. Alaudinow ha inoltre menzionato che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata, sebbene il nemico stia cercando di avanzare, sta fallendo e ha già iniziato a distruggere nemici in diverse aree e liberare alcuni insediamenti.

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un Richiede Più Droni Kamikaze

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha richiesto lo sviluppo e la produzione di più droni kamikaze come "parte essenziale dei preparativi per la guerra", secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA. Questa dichiarazione è stata fatta durante un test di droni sviluppati localmente. I droni kamikaze sono veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi che sono strategicamente diretti verso i bersagli nemici. La Russia utilizza frequentemente droni iraniani del tipo Shahed in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato la loro cooperazione militare. Il test del drone, secondo la KCNA, si è svolto sabato in mezzo all'escalation delle tensioni con il paese confinante del Sud Corea. Le foto rilasciate dalla KCNA mostrano oggetti volanti bianchi a forma di X che prendono di mira e esplodono modelli di carri armati. L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito che i modelli di obiettivo erano basati sui carri armati K-2 della Corea del Sud.

06:34 Ucraina: 1140 Soldati Russi "Neutralizzati" in 24 OreSecondo l'esercito ucraino, 1140 soldati russi sono stati eliminati o feriti nelle ultime 24 ore. Questo porta il totale di militari russi "neutralizzati" dal inizio della guerra a 608.820. Queste cifre non possono essere verificate in modo indipendente. Nelle ultime 24 ore, sono stati distrutti quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 Kiev Avverte Minsk di Non Fare "Errori Rimpiazzabili"L'Ucraina esorta la Bielorussia a ritirare i suoi contingenti di truppe e l'equipaggiamento militare dalla loro frontiera comune. In una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri, Minsk viene invitato a evitare azioni ostili e a ritirare le truppe dalla regione di frontiera. L'Ucraina avverte la Bielorussia di non fare "errori rimpiazzabili" sotto la pressione di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo i resoconti ucraini, tra coloro che si trovano al confine ci sono unità speciali bielorusse e mercenari dell'ex gruppo Wagner. L'equipaggiamento include carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria posizionate nella regione di Gomel sul confine nord dell'Ucraina. La dichiarazione osserva anche che l'Ucraina "non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro".

05:46 Governatore Russo Rapporta Danni da Detriti di DroniSecondo il governatore della regione russa di Saratov, diverse case nelle città di Saratov e Engels sono state danneggiate dai detriti di droni ucraini distrutti. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. Engels ospita una base di bombardieri strategici in Russia.

03:52 Difesa Aerea Rapporta Attacco di Droni su KievI resoconti ucraini indicano che i sistemi di difesa aerea sono attivi nella regione di Kiev per contrastare gli attacchi di droni russi. "Minaccia di droni nemici rilevata! I sistemi di difesa aerea della regione sono attivi", riferisce l'amministrazione militare regionale via Telegram. Non sono stati segnalati danni o vittime fino ad ora.

00:19 Zelensky Condanna l'Attacco alla Squadra di ReutersIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affrontato l'attacco missilistico mortale ai danni dei dipendenti dell'agenzia di stampa Reuters nel suo discorso serale. L'attacco a un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk ha causato un morto e due feriti, ha riferito Reuters. La vittima è stata identificata in Ryan Evans, un ex soldato britannico di 38 anni che aveva lavorato per Reuters dal 2022, fornendo consulenza sulla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha dichiarato che un "tipico hotel di città" è stato distrutto da un missile russo Iskander. L'attacco è stato "assolutamente mirato, calcolato". "Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici". L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha annunciato un'indagine preliminare sull'attacco sulla piattaforma Telegram. L'attacco è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non è stata in grado di confermare se il missile è stato lanciato dalla Russia o se l'hotel è stato deliberatamente preso di mira. Non è disponibile alcuna dichiarazione russa.

14:00: Tensioni Crescenti con la Russia per l'Attacco all'UcrainaDopo che è stato segnalato un oggetto che ha violato lo spazio aereo polacco e ha potuto atterrare sul suolo polacco durante l'aggressione russa all'Ucraina, il ministro degli Esteri polacco ha chiamato per una riunione del Consiglio dell'Atlantico del Nord della NATO per discutere l'incidente e le tensioni crescenti con la Russia.

13:45: Paesi Membri della NATO in Allerta ElevataIn risposta alle azioni aggressive della Russia verso l'Ucraina e alla potenziale violazione dello spazio aereo polacco, diversi paesi membri della NATO hanno aumentato la loro prontezza militare e i pattugliamenti lungo i loro confini condivisi con la Russia.

