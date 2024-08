- 13 000 persone si manifestano presso il CSD di Francoforte

Più di 13.000 persone hanno celebrato il Christopher Street Day (CSD) a Francoforte con una grande manifestazione sotto lo slogan "Siamo estremamente amorevoli" in una giornata soleggiata e con il cielo azzurro. Hanno marciato pacificamente attraverso il centro città a partire da mezzogiorno, come riferito dalla polizia.

L'evento è stato organizzato per sostenere i diritti e la visibilità della comunità LGBTIQ+ e per promuovere l'accettazione, la diversità e l'uguaglianza. L'acronimo LGBTIQ+ rappresenta le Lesbiche, i Gay, i Bisessuali, le Persone Transgender, le Queer e gli Intersex, con il simbolo '+' che rappresenta altre identità e generi.

I partecipanti hanno celebrato la loro queerità e hanno richiesto la fine della queerfobia e della discriminazione. Slogan come "Pride is a Riot" erano visibili sugli striscioni. Il termine 'queer' si riferisce alle persone non eterosessuali o a coloro che non si identificano con i ruoli di genere tradizionali o le norme sociali che riguardano il genere e la sessualità.

Oltre alla manifestazione, Francoforte ospita vari altri eventi, tra cui feste, discussioni e spettacoli di drag, con le celebrazioni attese per tutta la notte.

Il CSD viene celebrato in tutto il mondo e commemora gli eventi che si sono svolti a giugno del 1969 a New York. Dopo una retata della polizia nel bar queer "Stonewall Inn", ci fu un'insurrezione di gay, lesbiche, persone transgender e altre persone coinvolte. La scena principale degli scontri successivi si svolse in Christopher Street nel quartiere artistico di Greenwich Village. A causa degli sovrapposizioni con il campionato europeo di calcio maschile, il CSD di Francoforte si svolgerà più tardi quest'anno, a metà agosto.

