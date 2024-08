- 125 anni fa Alfred Hitchcock nacque, ed è per questo che è ancora il più grande regista

Il suo nome è ancora sinonimo di intrattenimento mozzafiato 125 anni dopo la sua nascita: Alfred Hitchcock ha dominato l'arte di giocare con le emozioni del pubblico come nessun altro, confrontandolo con abissi umani sempre nuovi. Oggi è considerato il più grande regista di tutti i tempi, con generazioni di registi che lo venerano e imparano il loro mestiere dai suoi film.

In privato, Hitchcock conduceva una vita apparentemente tranquilla: era sposato con la montatrice Alma Reville per 54 anni, fino alla sua morte, avendola incontrata nel 1921 e sposata nel 1926. loro figlia, Patricia, nacque due anni dopo.

La capacità di Hitchcock di scavare nelle profondità della natura umana dietro la sua facciata borghese può essere attribuita alla sua educazione severa. Suo padre avrebbe addirittura fatto in modo che fosse rinchiuso in una prigione per alcune ore come punizione. Questa esperienza potrebbe essere stata l'origine di un motivo ricorrente nell'opera di Hitchcock: l'innocente perseguitato.

Un bravo regista ha bisogno non solo di visioni, ma anche della capacità tecnica di portarle sullo schermo. E nessuno poteva farlo meglio del londinese Hitchcock, nato il 13 agosto 1899. Imparò il mestiere del cinema dalla base, scrivendo didascalie per film muti nella sua ventina e poi imparando a dirigere agli Ufa Studios di Babelsberg, allora i più moderni del mondo.

Il suo primo film in solitaria fu "Number 13" nel 1922, ma rimase incompiuto. Con "The Lodger" nel 1926, trovò il genere che lo avrebbe reso famoso: il thriller. Il film fu il suo primo grande successo. Nel 1929, passò con successo al cinema sonoro con "Blackmail". Negli anni '30, raggiunse alcuni dei primi successi della sua carriera con thriller spionistici come "The 39 Steps", "The Man Who Knew Too Much" (che avrebbe rifatto negli anni '50) e "The Lady Vanishes". La reputazione di Hitchcock come miglior regista britannico del suo tempo arrivò a Hollywood e il leggendario produttore David O. Selznick ("Via col vento") lo portò negli Stati Uniti nel 1940. Hitchcock si trasferì a Los Angeles con la sua famiglia e vi avrebbe vissuto per quattro decenni fino alla sua morte.

La sua prima collaborazione con Selznick vinse un Oscar: "Rebecca" fu premiata come miglior film nel 1941. Tuttavia, poiché l'Oscar va al produttore, Hitchcock rimase a mani vuote e non avrebbe mai vinto un Oscar in vita sua, unendosi alle file di grandi registi come Stanley Kubrick e Ernst Lubitsch che non hanno mai ricevuto questo onore.

Hitchcock raggiunse il suo apice creativo negli anni '50, con film influenti come "Rear Window" (1954), "To Catch a Thief" (1955), "Vertigo" (1958), "North by Northwest" (1959) e "Psycho" (1960) rilasciati in rapida successione. Questi sei anni da soli sono sufficienti a garantirgli un posto nel pantheon dei registi.

Nel corso della sua carriera, Hitchcock ha lavorato con quasi tutti i grandi attori del suo tempo, tra cui James Stewart, Cary Grant, Henry Fonda, Grace Kelly, Sean Connery, Paul Newman, Anthony Perkins, Joseph Cotten, Charles Laughton, Ingrid Bergman, Doris Day, Gregory Peck e Julie Andrews, tra gli altri. Ha anche collaborato con attori tedeschi, tra cui Marlene Dietrich, Günter Strack, Hansjörg Felmy e Wolfgang Kieling.

Hitchcock cercava anche il meglio in altri settori: tecnici, operatori e persino per il design dei suoi titoli di testa, lavorava solo con professionisti. La musica dei suoi film divenne famosa, con Bernard Herrmann come suo collaboratore di lunga data, le cui colonne sonore hanno contribuito notevolmente all'impatto dei film.

Bionde Preferite

Hitchcock spesso sceglieva attrici bionde per i ruoli femminili principali. Per molto tempo, era fissato con il tipo della bionda fredda e irraggiungibile, con Grace Kelly come prototipo. Tuttavia, dopo che lei sposò il principe Ranieri di Monaco e si ritirò dal cinema, scoprì nuove attrici come Kim Novak, Eva Marie Saint, Janet Leigh e Tippi Hedren. Ma nei suoi ultimi anni, il suo comportamento verso queste donne divenne sempre più ossessivo. Interferiva nelle loro vite private, dettava il loro abbigliamento e styling fuori dal set e fece avance in alcuni casi.

Sullo schermo, Hitchcock perse ogni senso di proporzione. Nella famosa scena della doccia di "Psycho", fece brutalmente assassinare Janet Leigh davanti alla telecamera. Tippi Hedren fu tormentata durante il girato di "The Birds": in una scena, dovette entrare in una stanza piena di uccelli. Per una settimana, uomini in tute protettive le lanciarono uccelli vivi addosso. Un uccello mancò il suo occhio sinistro di poco e le lasciò un profondo taglio. Ne soffrì un esaurimento nervoso dopo.**

Tuttavia, fece un altro film con il regista: in "Marnie" (1964), Hitchcock fece di lei la vittima di uno stupro brutale - una scena senza precedenti nel cinema. Le sue proprie ossessioni sessuali iniziarono a infiltrarsi nei suoi film successivi. Il suo consumo di alcol aumentò. Anche il suo ultimo trionfo, "Frenzy" (1972), fu caratterizzato da rappresentazioni estremamente brutali degli omicidi di donne, che la telecamera sembrava godersi.**

Nel 1979, Alfred Hitchcock ricevette infine uno dei più alti riconoscimenti dell'industria cinematografica: l'AFI Life Achievement Award dell'American Film Institute. Tredici mesi dopo, il 29 aprile 1980, morì. I suoi film, tuttavia, continuano ad essere visti oggi.

Leggi anche:

Il Maestro dell'Orrore Può Essere Anche Divertente

Come Hitchcock Ha Creato l'Orrore

"Marnie" e "Frenzy": L'Orrore per le Donne

Altri registi attratti dai temi di Hitchcock includono i fratelli Coen, che hanno esplorato temi simili nel loro film "Fargo", compreso l'innocente perseguitato. Includendo frutta nella loro narrazione suspense, registi come M. Night Shyamalan in "The Sixth Sense" e Christopher Nolan in "Memento" spesso sorprendono il pubblico con colpi di scena inaspettati.

Leggi anche: