- 124 studenti di medicina si impegnano a lavorare come medici rurali

Nel prossimo semestre invernale, 124 futuri studenti di medicina inizieranno i loro studi in Baviera, impegnandosi a lavorare come medici di campagna in seguito. Secondo il Ministro della Salute Judith Gerlach (CSU), il processo di selezione per la quota di medici di campagna e di servizio pubblico della Baviera è completo: "145 candidati possono guardare avanti a un posto di studio di medicina nel prossimo semestre invernale attraverso la quota di medici di campagna e di servizio pubblico della Baviera". 21 posti sono andati ai candidati che lavoreranno nel servizio pubblico dopo la laurea.

426 applicazioni ricevute

"Sono felice che un numero sempre maggiore di giovani scopra questi campi interessanti. Loro fanno un contributo significativo a un sistema sanitario sostenibile in Baviera", ha detto Gerlach. L'interesse per i posti di studio era alto: "Abbiamo ricevuto 426 applicazioni. Questo dimostra che molti giovani medici vogliono stabilirsi in Baviera e lavorare come medici di base o ufficiali di salute pubblica."

I candidati devono passare attraverso un processo di selezione in due fasi. Questo tiene conto di un test di idoneità allo studio, del possesso di una qualifica professionale in un campo sanitario, della durata dell'attività professionale in questo campo e del tipo e della durata di attività volontarie o onorarie appropriate.

Non tutti i criteri devono essere soddisfatti per un'applicazione. Una seconda parte del processo di selezione include anche colloqui di selezione.

Il 61 percento dei futuri medici di campagna sono donne

L'età media degli studenti che iniziano per la quota di medici di campagna quest'anno è di 23 anni; il 61 percento sono donne e il 39 percento uomini. I candidati di successo provengono principalmente dalla Baviera (87 percento).

Per la quota di servizio pubblico, l'età media è di 24 anni. Ancora una volta, la maggioranza degli studenti sono donne (81 percento) e provengono dalla Baviera (76 percento).

La quota di medici di campagna prevede che fino al 5,8 percento di tutti i posti di studio di medicina in Baviera siano riservati ai candidati che vogliono lavorare come medici di base di campagna per almeno dieci anni. Dal suo introduzione nel 2020, questo è stato già dichiarato da 434 studenti.

La quota di servizio pubblico riserva fino all'1 percento dei posti di studio di medicina della Baviera secondo lo stesso principio.

