122 pescatori salvati da una lastra di ghiaccio in un lago del Minnesota settentrionale, nessun ferito

L'ufficio dello sceriffo della contea di Beltrami ha dichiarato che i pescatori sono rimasti bloccati quando una lastra di ghiaccio si è staccata dallo strato principale di ghiaccio sull'Upper Red Lake a circa 30 metri dalla riva e non sono riusciti a tornare sulla terraferma. Le autorità sono state chiamate per la prima volta poco prima delle 17:00.

In attesa dei soccorritori, alcuni passanti hanno tentato di usare una canoa per salvare alcune delle persone rimaste bloccate. Durante il tentativo, quattro persone sono cadute in acqua, ma sono state rapidamente salvate, secondo l'ufficio dello sceriffo.

I primi quattro pescatori sono stati salvati intorno alle 18:40 e alle 19:37 tutti i pescatori erano riusciti a tornare sulla terraferma, ha riferito l'ufficio dello sceriffo in un post su Facebook.

"I nostri primi soccorritori si sono esercitati molto quest'anno ed è impressionante che abbiamo evacuato 122 persone in meno di 3 ore dalla prima chiamata in un'area rurale della contea", ha dichiarato Chris Mueller, responsabile delle informazioni pubbliche dell'ufficio dello sceriffo.

In un post su Facebook, giovedì, l'ufficio dello sceriffo della contea di Beltrami e il Dipartimento delle risorse naturali del Minnesota hanno dichiarato che le condizioni del ghiaccio in tutto lo Stato cambiano frequentemente con condizioni irregolari.

"Anche se le previsioni sembrano buone per la formazione di ghiaccio, le condizioni del ghiaccio rimarranno scarse fino a quando non ci sarà una serie di giorni freddi che formeranno nuovo ghiaccio chiaro. Rimanete a riva fino a quando non ci saranno almeno 4 pollici di ghiaccio nuovo e chiaro. Se uscite, assicuratevi di avere tutte le attrezzature di sicurezza adeguate e controllate spesso lo spessore del ghiaccio", ha avvertito il DNR.

L'ufficio dello sceriffo è stato chiamato giovedì sullo stesso lago per due pescatori che erano caduti nel ghiaccio con un ATV, hanno dichiarato in un comunicato. Gli uomini hanno riferito di essere riusciti a uscire dall'acqua ma di essere rimasti bloccati e di non essere riusciti a tornare al resort da cui provenivano. Entrambi gli uomini sono riusciti a tornare indietro e non hanno riportato ferite.

L'ufficio dello sceriffo ha aggiunto: "Le recenti piogge e le prolungate temperature sopra lo zero hanno causato il deterioramento delle condizioni del ghiaccio. Ci sono molte case di ghiaccio in tutta la regione che stanno cadendo attraverso il ghiaccio e non possono essere rimosse perché le squadre di recupero riferiscono che il ghiaccio è troppo debole. Si spera che con l'arrivo di un clima più freddo si possa rimuovere la struttura in modo sicuro. Se decidete di andare sul ghiaccio, controllate frequentemente lo spessore e sappiate dove state viaggiando. Informatevi presso le località turistiche della zona prima di andare sul ghiaccio".

Il Minnesota sta concludendo un dicembre anormalmente caldo, con temperature superiori alla norma per quasi tutti i giorni del mese, secondo quanto riferito dal Dipartimento delle Risorse Naturali dello Stato. Le temperature hanno superato di 10-15 gradi la media stagionale, creando condizioni di ghiaccio insufficienti per la pesca su ghiaccio in gran parte dello Stato.

L'Upper Red Lake è un luogo frequente di salvataggio sul ghiaccio. Un aereo leggero si è spezzato dopo essere atterrato sul ghiaccio il 19 dicembre, fino a 50 persone sono rimaste bloccate il 18 dicembre e fino a 200 hanno dovuto essere salvate quando una lastra di ghiaccio si è staccata nel novembre 2022, ha riferito la CNN affiliata WCCO.

La contea di Beltrami si trova nel Minnesota nordoccidentale.

Fonte: edition.cnn.com