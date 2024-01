12 libri che siamo entusiasti di leggere nel 2024

Ecco 12 titoli intriganti in arrivo nel 2024, la maggior parte dei quali nei prossimi mesi. Si tratta di un'ampia scelta: narrativa letteraria, thriller, memorialistica, self-empowerment e storie vere di straordinario coraggio. Che si tratti di narrativa o di saggistica, i libri migliori ci trasportano in un altro mondo e ci sono molte destinazioni tra cui scegliere per iniziare il vostro anno di lettura.

Speriamo che in questo elenco troviate qualcosa che vi attragga.

FICTION

Stelle vaganti, di Tommy Orange

Il primo romanzo di Tommy Orange, "There There", su un gruppo di nativi americani, che hanno legami molto stretti tra loro, nell'odierna Oakland, in California, è stato finalista al Pulitzer. Ora è tornato con un sequel che presenta alcuni degli stessi personaggi, molti dei quali alle prese con gli effetti di una sparatoria di massa. Orange collega la storia al Massacro di Sand Creek del 1864 in Colorado, dove furono uccisi più di 200 dei loro antenati, per rafforzare la sanguinosa storia della persecuzione dei nativi americani.

Fino ad agosto, di Gabriel García Márquez

García Marquez, l'imponente scrittore colombiano autore di classici del XX secolo come "Cent'anni di solitudine", è morto nel 2014. Ma ha lasciato questo esile romanzo inedito su una donna felicemente sposata con un rituale insolito: ogni agosto si reca su un'isola vicina, dove prende un nuovo amante per una notte. L'editore del libro lo definisce "una profonda meditazione sulla libertà, il rimpianto, la trasformazione di sé e i misteri dell'amore".

James, di Percival Everett

È un'idea così intelligente che ci si chiede perché nessuno l'abbia fatto prima: Una rivisitazione delle "Avventure di Huckleberry Finn" di Mark Twain, raccontate dalla prospettiva di Jim, il compagno di Huck sfuggito alla schiavitù. L'editore promette che il romanzo di Everett, che come l'originale racconta il viaggio di Huck e Jim su una zattera lungo il Mississippi, mostrerà "l'abilità, l'intelligenza e la compassione di Jim... in una luce radicalmente nuova".

Orso, di Julia Phillips

La Phillips ha stupito i lettori con "La terra che scompare" del 2019, il suo pluripremiato romanzo su una comunità in lutto per due ragazze scomparse nella gelida penisola russa della Kamchatka. Ora torna con un'altra storia di due sorelle in un ambiente remoto - questa volta, su un'isola vicino a Seattle - i cui incontri in natura con un orso enorme e misterioso minacciano di sconvolgere le loro vite e dividerle.

Il popolo del matrimonio, di Alison Espach

Phoebe Stone arriva in un lussuoso hotel sul mare forse nel momento più basso della sua vita, indossando il suo abito migliore e sperando in qualche ora di lusso coccolato prima di farla finita. Ma ben presto si ritrova coinvolta in un matrimonio caotico, viene scambiata per un'invitata e fa amicizia con la sposa, il che la conduce, inaspettatamente, verso un futuro forse più luminoso. Questo romanzo promette ancora una volta l'arguzia e la capacità di Espach di creare personaggi distrutti che, tra le lacrime, trovano in qualche modo barlumi di speranza.

La furia, di Alex Michaelides

I fan dei thriller tortuosi sono impazziti per il debutto di Michaelides, "Il paziente silenzioso", che si concludeva con una notizia bomba che gli ha permesso di vendere più di 6 milioni di copie. Il suo nuovo romanzo cerca di dare una nuova veste a una premessa ben collaudata: un raduno di persone in un luogo remoto che improvvisamente si rendono conto che uno di loro è un assassino. "The Fury" parla di un'ex star del cinema che invita i suoi amici più cari a trascorrere un fine settimana sulla sua isola greca privata. Nel giro di 48 ore uno di loro muore e i sopravvissuti si guardano le spalle - e noi lettori probabilmente corriamo tra le pagine.

Le donne, di Kristin Hannah

La Hannah, autrice dell'acclamato bestseller "The Nightingale", torna con un altro romanzo ambientato in tempo di guerra. Questa volta parla di Frankie McGrath, una studentessa protetta che nel 1965 si arruola nel Corpo delle Infermiere dell'Esercito e viene inviata in Vietnam, dove affronta il caos della guerra ma stringe legami sorprendenti con le sue colleghe infermiere. Come molti veterani del Vietnam, Frankie si troverà in seguito a lottare per tornare a casa in un'America che sta cambiando.

SAGGIORNAMENTO

La casa dei significati nascosti: Memoir, di RuPaul

RuPaul ha trascorso decenni come icona pop e drag queen più famosa del mondo. Ma non molti conoscono la storia personale di questo versatile intrattenitore e imprenditore esperto. Questo libro di memorie ripercorre il suo straordinario viaggio da un'infanzia povera in California, attraverso gli anni della formazione nei club di Atlanta e New York, fino al suo attuale status di magnate dell'intrattenimento che ha aperto la strada alla rappresentazione dei queer in TV.

Knife: Meditazioni dopo un tentato omicidio, di Salman Rushdie

Nell'agosto del 2022, Salman Rushdie stava per tenere una conferenza a nord di New York quando un uomo lo attaccò con un coltello, pugnalandolo ripetutamente e accecandolo a un occhio. Questo nuovo libro di memorie dell'acclamato romanziere, che da tempo affronta minacce di morte per la presenza di elementi anti-Islam nelle sue opere, racconta l'aggressione e i suoi effetti. In una dichiarazione dell'anno scorso, Rushie ha descritto il libro come "un modo per prendere in mano ciò che è successo e per rispondere alla violenza con l'arte".

Il demone dell'agitazione, di Erik Larson

Con bestseller come "Dead Wake" e "The Devil in the White City", Erik Larson ha dimostrato di essere un maestro nel trasformare capitoli di storia meno noti in racconti affascinanti. Questa volta ha affrontato i cinque mesi cruciali che intercorsero tra l'elezione di Abraham Lincoln a presidente e il fatidico assalto confederato a Fort Sumter del 1861, che infranse le speranze di Lincoln di tenere unito il paese in crisi e diede inizio alla Guerra Civile.

Supercomunicatori, di Charles Duhigg

Probabilmente tutti, prima o poi, abbiamo desiderato di essere più persuasivi. Duhigg segue il suo bestseller "Il potere dell'abitudine" con questo esame del perché alcune persone sono in grado di farsi ascoltare - e di ascoltare gli altri - con tanta facilità. Il libro promette di mostrare "come tutti noi possiamo imparare a identificare e sfruttare gli strati nascosti che si celano sotto ogni conversazione".

Ragazze americane: Ilviaggio di una donna nello Stato Islamico e la lotta di sua sorella per riportarla a casa, di Jessica Roy

Nel 2015 Samantha Sally era in vacanza con il marito di origine marocchina e i loro due figli piccoli in Turchia quando , secondo quanto riferito, lui li ha ingannati per far loro attraversare il confine con la Siria. Lì, secondo la donna, il marito, sempre più radicalizzato, si è trasformato in un mostro che si è unito all'ISIS, l'ha picchiata e ha usato suo figlio in un video di propaganda dello Stato Islamico. Nel frattempo, la sorella minore era tornata a casa, nell'Indiana, per aiutarla a fuggire. Con una storia vera così drammatica al centro, "American Girls" sarà probabilmente una lettura avvincente.

