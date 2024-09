12:58 La visita di Scholz in Asia centrale evidenzia l'importanza del petrolio e del gas nella sua agenda

Il Governo Pondera gli Acquisti di Petrolio dal Kazakhstan Un rappresentante del governo ha parlato in vista del viaggio del Cancelliere Scholz in Uzbekistan e Kazakhstan, a partire da domenica, dicendo: "Siamo aperti a potenzialmente aumentare le esportazioni di petrolio del Kazakhstan". Questo passo mira a fornire alternative per l'approvvigionamento di petrolio della raffineria PCK di Schwedt, con il petrolio del Kazakhstan come opzione. Tuttavia, sono necessarie altre opzioni, poiché il petrolio del Kazakhstan viaggia attraverso i gasdotti russi per raggiungere la Germania, dando a Mosca qualche potere. Dal momento che l'attacco russo all'Ucraina, la Germania ha interrotto le importazioni di petrolio russo. Il viaggio di Scholz toccherà anche le forniture di gas dall'Asia centrale. Riguardo alle nuove aste per centrali elettriche a gas, ha affermato: "Dobbiamo procurarci il gas da qualche parte, e l'Asia centrale ne ha in abbondanza".

12:26 La Francia Richiama l'Inviato Iraniano La Francia ha convocato il suo rappresentante diplomatico iraniano al Ministero degli Affari Esteri a Parigi, apparentemente a causa delle consegne di missili balistici alla Russia. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Tony Blinken aveva rivelato tempo fa che la Russia aveva ricevuto questi missili, che sarebbero stati presumibilmente deployati in Ucraina nel prossimo futuro. L'Iran nega queste affermazioni.

12:03 Il Pentagono Ritiene l'Offensiva Russa a Kursk "Irrilevante" Il Pentagono non è impressionato dall'offensiva russa nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha commentato: "Abbiamo visto le forze russe tentare di lanciare un'offensiva nel regione di Kursk. Al momento, è piuttosto marginale, ma la teniamo d'occhio". Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le loro truppe avevano ripreso dieci insediamenti. Questo non è stato confermato indipendentemente. L'esercito ucraino ha iniziato l'offensiva nella regione di confine russa di Kursk circa cinque settimane fa, catturando successivamente circa 100 villaggi russi e quasi 1.300 chilometri quadrati.

11:38 Gli Attacchi dei Droni Stanno Causando Danni Despite Multiple Shootdowns L'aeronautica ucraina ha riferito di aver abbattuto 24 dei 26 droni durante la notte. Una persona è rimasta ferita nella regione di Odessa e 20 case sono state danneggiate. Nella regione di Mykolaiv, i detriti del drone hanno causato un incendio in una fabbrica di prodotti alimentari, secondo le autorità regionali. Inoltre, il Ministero dell'Energia ha dichiarato che l'infrastruttura energetica nella regione di Ivano-Frankivsk è stata danneggiata.

11:16 Shoigu Si Incontra con Kim a Pyongyang Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu si è incontrato con il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Gli incontri si sono svolti "in un'atmosfera di eccezionale fiducia e amicizia". I colloqui dovrebbero contribuire significativamente all'attuazione del patto di difesa firmato da Kim e Putin a giugno. Putin ha riferito che il patto garantisce "aiuto reciproco in caso di aggressione contro una delle parti". L'Occidente sostiene che Mosca sta utilizzando i razzi e i proiettili nordcoreani in Ucraina. La Russia, nel tentativo di rafforzare la sua offensiva in Ucraina, si starebbe rivolgendo a paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord per ottenere più munizioni.

10:46 Il Presidente del Parlamento Russo Accusa la NATO di Condurre la Guerra Contro la Russia Il presidente del Parlamento russo Vyacheslav Volodin ha accusato la NATO di essere coinvolta nel conflitto in Ucraina. Ha suggerito che la NATO fornisce assistenza nella selezione dei bersagli ucraini, coordina i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e impartisce generalmente ordini al governo di Kiev.

10:17 Munz Discute la Minaccia di Putin alla NATO: "La Dichiarazione di Putin Sembra Irrilevante nella Mattina in TV" Ci sono preoccupazioni nell'Occidente riguardo agli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina sul territorio russo che potrebbero peggiorare la situazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato nuovamente in questo senso. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz ha citato diverse ragioni per cui le minacce di Putin potrebbero non avere molto peso.

09:42 La Famiglia Rapporta: Il Leader dell'Opposizione Bielorussa è in Grave Condizione La leader dell'opposizione bielorussa imprigionata Maria Kolesnikova è apparentemente in condizioni di salute critiche, secondo sua sorella. Pesava solo 45 kg e raggiungeva 1.75 metri, ha detto sua sorella, citando informazioni da ex-prigionieri. "Credo che questo sia un momento critico, poiché nessuno può sopravvivere a queste condizioni per molto tempo", ha affermato, accusando le autorità di torturare mentalmente e fisicamente sua sorella. Il Ministero dell'Interno della Bielorussia non ha risposto a una richiesta di informazioni sulle condizioni di detenzione di Kolesnikova. Sta scontando una condanna a 11 anni per presunta cospirazione per il colpo di stato.

09:20 L'Accordo per il Distaccamento del Brigata Lituana Firmato dalla Germania e dalla Lituania La Germania e la Lituania hanno concordato i dettagli per il dispiegamento di una brigata combattente nella Lituania membro della NATO, dopo che Berlino ha firmato un accordo governativo. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il collega lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato l'accordo a Berlino, che integra l'Accordo di Forze di Status della NATO. L'accordo chiarisce i diritti legali per i soldati e il personale civile tedesco in Lituania prima dell'operazione della brigata prevista per il 2027. Tratta l'alloggio, la legge fiscale, il sistema scolastico, la salute pubblica, le leggi sul traffico e la sicurezza pubblica, tra gli altri fattori, creando un quadro legale per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania.

08:56 La Russia Espelle gli Ufficiali Britannici La Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. Il servizio di intelligence FSB afferma di avere documenti che dimostrano che il Foreign Office britannico gestisce l'escalation politica e militare, con l'obiettivo di garantire la sconfitta della Russia nel conflitto contro l'Ucraina. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha accusato l'ambasciata britannica di danneggiare intenzionalmente il popolo russo, come riportato dall'agenzia di stampa TASS. Il Foreign Office britannico ha respinto queste accuse come completamente infondate. L'azione della Russia è una ritorsione alle azioni britanniche causate dalle presunte attività russe in Europa e nel Regno Unito, come riportato dalla BBC.

08:31 La partecipazione della NATO è una 'linea rossa' per Putin, secondo il CremlinoIl presidente ucraino Zelensky ha fatto appello all'approvazione di missili a lungo raggio per attaccare le posizioni militari russe. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno ora valutando questa richiesta congiuntamente. Il Cremlino risponde prontamente, con il presidente Putin che lancia un avvertimento all'Occidente.

08:03 La Russia è pronta a condividere le conoscenze sulle armi occidentali con i partnerLa Russia offre di condividere le conoscenze acquisite nel contrastare diverse armi occidentali con i suoi alleati. Il viceministro della Difesa russo Alexander Fomin ha menzionato questo a una conferenza sulla sicurezza in Cina, come riportato dall'agenzia di stampa russa RIA. Secondo Fomin, sono state acquisite preziose informazioni sulla guerra moderna e la Russia è disposta a condividere queste competenze con i suoi partner.

07:34 Servizio di intelligence ucraino annuncia arresti: Uomini appiccano incendi a Kyiv su ordine russoCinque uomini sono stati arrestati per aver appiccato incendi a Kyiv su ordine di un'agenzia di intelligence russa, secondo il servizio di intelligence interno ucraino. Gli uomini sono accusati di aver dato fuoco a cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito. Il servizio di intelligence interno ha dichiarato che gli uomini erano arrivati nella capitale da diverse regioni dell'Ucraina in cerca di lavoro e furono contattati da agenti russi tramite Telegram con la promessa di guadagni rapidi. Tuttavia, non ricevettero mai il pagamento dopo aver registrato le loro azioni sui loro telefoni.

07:05 Il rabbino capo piange la perdita del figlio adottivo ucciso nel conflittoIl rabbino capo ucraino Moshe Asman piange la perdita del suo figlio adottivo, ucciso durante l'invasione russa. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv il giovedì per onorare Anton Samborskij, un soldato di 32 anni. Samborskij è stato segnalato disperso alla fine di luglio e la sua morte è stata confermata dopo settimane di incertezza. Samborskij è diventato padre di una figlia in maggio, ha annunciato il rabbino Asman sui social media. L'aveva adottato come orfano di 10 anni. L'ultima volta che ha parlato con suo figlio è stato il 17 luglio.

06:29 Il Giappone riferisce uno scontro con gli aerei militari russiLa forza di difesa aerea giapponese ha decollato giovedì dopo che due aerei russi hanno sorvolato il paese. Gli aerei russi non sono entrati nello spazio aereo giapponese, ha riferito il ministero della Difesa. Gli aerei, Tu-142, hanno volato dal mare verso la regione meridionale di Okinawa dal mattino al pomeriggio, ha dichiarato il ministero. In risposta, "abbiamo mobilitato aerei da combattimento delle Forze di autodifesa aerea in modo urgente", ha dichiarato il ministero. Gli aerei russi hanno terminato il volo verso nord e hanno anche sorvolato le Curili, un'area contesa tra Giappone e Russia. Iniziati in precedenza questa settimana, gli esercizi congiunti tra navi da guerra russe e cinesi nel Mar del Giappone comprendevano una manovra navale su larga scala. Gli aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone per l'ultima volta nel 2019. Leggi di più qui.

06:07 Mosca: gli Stati Uniti stanno attuando una politica di contenimento contro la Russia e la CinaIl viceministro della Difesa russo Alexander Fomin ha menzionato a una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno attuando una politica di contenimento contro la Russia e la Cina. Questo è stato riportato dall'agenzia di stampa russa TASS. Secondo l'agenzia, Fomin ha dichiarato che Mosca e Pechino sostengono la formazione di un ordine mondiale giusto, multipolare e basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto, mentre l'Occidente si sta preparando per le guerre in Asia attraverso la creazione di nuovi blocchi di sicurezza nella regione.

05:27 L'Ucraina: una nave civile attaccata da un missile antinaveLa marina ucraina ha fornito nuovi dettagli su un presunto attacco aereo russo a una nave civile nel Mar Nero. Secondo loro, un bombardiere Tu-22 potrebbe aver lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave. La nave mercantile, che portava la bandiera dello stato caraibico di Saint Kitts e Nevis, si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine al momento, diretta dall'porto meridionale ucraino di Chornomorsk all'Egitto con un carico di grano. Un rapporto della BBC suggerisce che la nave mercantile si trovava nella zona economica esclusiva della Romania al momento. Proposta anche l'ipotesi che un missile Ch-31, utilizzato per la soppressione radar e con una potenza esplosiva significativamente inferiore rispetto al Ch-22, sia stato effettivamente utilizzato invece.

03:19 Tragedia alla linea di demarcazione: soldato moldavo uccisoUn soldato moldavo è morto in circostanze misteriose mentre prestava servizio alla linea di demarcazione con la regione separatista della Transnistria. Il ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha annunciato che il soldato è stato ferito mortalmente da un colpo della sua arma mentre prestava servizio al suo posto. La polizia e gli esperti forensi stanno ora indagando sull'incidente. I soldati della Moldavia e della separatista Transnistria, nonché le truppe russe, sono stati dispiegati lungo la linea di divisione tra le due parti sin dal conflitto del 1992 seguito al collasso dell'Unione Sovietica. La Moldavia si è impegnata a reintegrare la Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti lungo la linea di divisione sono estremamente rari.

02:18 Il primo ministro britannico: "Nessun desiderio di conflitto con la Russia"Il primo ministro britannico Keir Starmer respinge l'affermazione del presidente Putin secondo cui fornire armi a lungo raggio all'Ucraina per attacchi all'interno del territorio russo equivale all'ingresso della NATO nella guerra. Starmer afferma che l'Ucraina ha il diritto alla difesa. Il Regno Unito sostiene questo diritto e offre opportunità di formazione in questo contesto. Tuttavia, Starmer chiarisce: "Non stiamo cercando un conflitto con la Russia - questo non è il nostro intento". Guarda qui.

01:09 Ex-Ambasciatore USA a Kyiv: Harris Potrebbe Essere Più Decisa Verso l'Ucraina di BidenL'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, sospetta che la candidata presidenziale democratica Kamala Harris sarebbe più assertiva verso l'Ucraina di Biden se vincesse le elezioni. Ha mostrato questa tendenza in alcuni ambiti, ha espresso Taylor a un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden è stato lento in alcune decisioni, comprese quelle relative ai HIMARS, agli Abrams e ai caccia F-16. Attualmente, è anche cauto nell'autorizzare l'Ucraina a lanciare attacchi profondi nel territorio russo. Taylor prevede una "posizione più assertiva" da parte di Harris - in parte a causa della probabile nuova squadra di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky Elogia l'Estonia per l'Aiuto MilitareIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky riceve il presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo gratitudine per l'aiuto militare. L'Estonia, membro dell'UE e della NATO, ha promesso di contribuire con lo 0,25% del suo PIL annuale alle esigenze di difesa dell'Ucraina. Le discussioni hanno anche riguardato la ricostruzione dell'Ucraina e le aspirazioni all'UE. Inoltre, il primo ministro lettone, Evika Siliņa, ha promesso ulteriore assistenza durante un incontro con Zelensky.

23:19 Il BND Non Deve Rivelare l'Assessment Militare a un GiornalistaIl Servizio di Intelligence Federale (BND) non è obbligato a informare un giornalista se ha caratterizzato una vittoria militare dell'Ucraina come difficile o impossibile in discussioni confidenziali, secondo la Corte Amministrativa Federale di Lipsia. Il BND non è nemmeno tenuto a rivelare quali media hanno partecipato a queste discussioni confidenziali per ora. Tuttavia, il BND deve fornire dati sul numero di discussioni individuali confidenziali sull'Ucraina quest'anno. La richiesta di un'ordinanza cautelare del giornalista è stata principalmente respinta. La richiesta è stata presentata da un redattore di un quotidiano dopo un articolo di maggio, che riferiva che un politico della CDU affermava che il BND stava intenzionalmente diffondendo una valutazione negativa della situazione militare ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

qui.22:06 I Politici della Coalizione Sosteranno l'Uso di Armi a Lungo Raggio Contro la RussiaI politici della coalizione del semaforo appoggiano il fatto che Kyiv possa utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. È sia permesso che in linea con il diritto internazionale colpire finalmente i bersagli militari in Russia con i razzi occidentali a lungo raggio, secondo l'esperto di politica estera SPD Michael Roth a T-Online. Roth suggerisce come possibili bersagli in Russia per le armi a lungo raggio i campi di aviazione militari, i centri di comando o le basi di lancio. Queste basi vengono utilizzate per lanciare "attacchi vili contro i bersagli civili ucraini" e possono essere fermati più efficacemente lì. Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber del FDP, afferma che l'autorizzazione a "colpire gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow è da tempo attesa". Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea che "la Russia terrorizza la popolazione civile ucraina quotidianamente con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance Commenta le Idee di Trump sull'UcrainaSecondo il candidato alla vicepresidenza repubblicano J.D. Vance, il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra russa potrebbe prevedere l'istituzione di una zona demilitarizzata speciale tra l'Ucraina e la Russia. Vance spiega questo in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, suggerendo che Trump potrebbe far sedere tutti i partiti, compresi i russi, gli ucraini e gli europei, per "esplorare cosa potrebbe essere una soluzione pacifica". "Credo che potrebbe concludere un accordo rapidamente", dice Vance. Trump è noto per le sue vedute affettuose verso il presidente russo Vladimir Putin e le sue numerose critiche all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente afferma anche che potrebbe porre fine alla guerra in 24 ore se eletto, ma non fornisce dettagli del suo piano.

21:03 "Siamo Russi. Dio è con noi" - Marcia Fascista a San PietroburgoNon possono citare un'autorità più alta, e lei non può sfidarli: "Siamo Russi. Dio è con noi", gridano numerosi nazionalisti e fascisti russi durante la marcia a San Pietroburgo. E ripetutamente gridano: "Avanti, Russi!". Il motivo della loro marcia è il ricordo del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, che viene venerato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28 Propagandista del Cremlino: "Il Barriera Ideale è l'Atlantico"Secondo il famoso conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, la Russia non dovrebbe fermarsi alla conquista dell'Ucraina. "Credo che la barriera ottimale sia l'Atlantico. Una barriera naturale", dice il propagandista del Cremlino. Il posto ideale per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. E quanto sarebbero belli a Parigi". Quando gli viene ricordato il fatto che non ci sono molti russi, dice: "I fratelli bielorussi sono con noi". O si potrebbe anche rivolgere alla Cina.

20:01 Operatori Umanitari Britannici si Preparano per il Freddo dell'InvernoMolte case ucraine, nonostante i bombardamenti, sono prive di finestre - un problema che diventa catastrofico con l'arrivo dell'inverno. L'organizzazione umanitaria "Warm Up Ukraine", affiliata alla Gran Bretagna, sta intensificando i suoi sforzi: attraversano le zone di conflitto, installando finestre provvisorie.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazioni per la dipendenza della Germania dal petrolio del Kazakistan, che passa attraverso i gasdotti russi, dando potenzialmente a Mosca un vantaggio.

In risposta all'attacco russo all'Ucraina, l'Unione Europea ha esplorato fonti energetiche alternative, come gli approvvigionamenti di gas dal

