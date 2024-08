12:43 Ucraina: decine di soldati russi catturati a Kursk

Dopo l'incursione delle forze ucraine nella regione russa di Kursk, "molti" soldati russi sono stati catturati. Lo ha annunciato il progetto statale ucraino "Khochu nayti". Il progetto umanitario, lanciato dal servizio di intelligence militare ucraino a gennaio 2024, funge da centro di coordinamento per i prigionieri di guerra russi in Ucraina. Il suo obiettivo è aiutare il personale militare dell'esercito russo a trovare i loro familiari. Secondo "Khochu nayti", tra i prigionieri ci sono sia coscritti che soldati a contratto. "Ci sono anche informazioni sui morti, i cui corpi non sono stati portati via dai compagni durante la ritirata," si legge nella dichiarazione. Il progetto ha pubblicato filmati aerei che mostrano la cattura di oltre 30 soldati russi. Altri video sui social media mostrano decine di soldati russi che si arrendono nella regione di Kursk. Il numero totale di soldati russi catturati dall'offensiva ucraina nella regione di Kursk è ancora sconosciuto.

Il gas naturale russo esportato attraverso la regione di confine di Kursk, attaccata dall'Ucraina, sta transitando normalmente, secondo Gazprom. Oggi sono previsti circa 37,3 milioni di metri cubi di gas naturale da trasportare, ha annunciato la società a Mosca. Si tratta di cinque punti percentuali in meno rispetto al giorno precedente, secondo l'agenzia di stampa russa Tass. Le truppe ucraine hanno preso almeno il controllo parziale della città di Sudja durante la loro incursione oltreconfine, catturando anche una stazione di misurazione chiave della pipeline per l'Europa occidentale. Da lì, il transito passa attraverso l'Ucraina e prosegue verso la Slovacchia e l'Austria. Nel 2023, nonostante la guerra in corso, sono stati trasportati 14,6 miliardi di metri cubi di gas naturale verso l'Unione Europea lungo questo percorso.

11:37 Blogger militare: la Russia perde un "importante snodo logistico" a favore dell'UcrainaLa città russa di Sudja nella regione di Kursk sarebbe stata presa dalle forze ucraine, secondo il blogger militare filorusso Yuri Podolyaka sul suo canale Telegram. La città si trova a nove chilometri dal confine ucraino. Secondo Podolyaka, la città è piena di forze militari ucraine. "Sudja è praticamente persa per noi. Si tratta di un importante snodo logistico," scrive inoltre. Le forze militari ucraine sarebbero in avanzamento verso nord, in direzione di Lgov. "In generale, la situazione è difficile e peggiora, anche se il ritmo dell'offensiva ucraina si è notevolmente rallentato."

11:04 Munz: l'attacco a Kursk ha "sorpreso completamente" MoscaInizialmente la situazione rimane incerta, ma poi viene confermato: i combattenti ucraini attaccano il territorio russo. L'incursione nella regione di Kursk ha "sorpreso completamente" Mosca, riferisce il corrispondente di ntv Rainer Munz. Tuttavia, è probabile che ci sia altro dietro l'attacco oltre a una manovra diversiva.

10:18 Kriewald sull'offensiva: "Gli ucraini avanzano di 15 chilometri nella regione di Kursk"L'avanzata dell'esercito ucraino nella regione russa di Kursk sta causando scalpore a Mosca. I soldati ucraini sarebbero avanzati fino a 15 chilometri. Inoltre, si parla di decine di prigionieri di guerra. La reporter di ntv Nadja Kriewald riferisce da Odessa sullo sfondo.

09:45 ONU: i russi torturano il 95% dei prigionieri di guerra ucraini

I funzionari dell'ONU affermano che il personale dei campi di prigionia russi sta già torturando i prigionieri di guerra ucraini durante gli interrogatori iniziali. Inoltre, la tortura sarebbe "diffusa e sistematica" nella prigionia russa. La capo della missione di monitoraggio dei diritti umani dell'ONU in Ucraina (HRMMU) Danielle Bell ha rivelato questo in un'intervista al broadcaster olandese NOS. Secondo lei, il 95% dei prigionieri di guerra ucraini in Russia sarebbe stato torturato. Secondo Bell, i prigionieri ucraini vengono picchiati con bastoni metallici e mazze, spogliati e sottoposti a scosse elettriche. "Questa è probabilmente la cosa peggiore che abbia mai visto nella mia carriera ventennale," ha dichiarato Bell. Le informazioni sui prigionieri ucraini in Russia vengono principalmente raccolte attraverso interviste con i prigionieri ucraini dopo il loro rilascio. Contestualmente, la missione dell'ONU ha accesso diretto ai prigionieri russi e può valutare le condizioni dei campi di prigionia.

08:49 L'Estonia introduce controlli alla frontiera con la Russia

L'Estonia ha iniziato i controlli completi alla sua frontiera UE orientale con la Russia. Il governo dello stato NATO del Baltico ha deciso questa misura a inizio agosto. A partire dall'8 agosto, tutte le persone e i carichi che attraversano il confine con la Russia saranno sottoposti a ispezione. I controlli saranno introdotti gradualmente ai valichi di frontiera stradali e ferroviari di Narva, Koidula e Luhamaa. In precedenza, i controlli sui passeggeri e sui veicoli erano casuali e basati sul rischio. Secondo il primo ministro Kristen Michal, il rafforzamento dei controlli

07:32 Medvedev minaccia l'escalation dell'invasione russa in Ucraina

Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha minacciato di intensificare l'invasione russa in Ucraina in risposta ai progressi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. L'operazione militare russa non dovrebbe più limitarsi a garantire i territori che la Russia considera suoi, ha detto l'ex presidente, ma le forze militari dovrebbero avanzare verso le città di Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kyiv e oltre. L'avanzata si fermerà solo quando la Russia lo riterrà vantaggioso. Secondo i resoconti russi, le truppe ucraine hanno avanzato profondamente nel territorio russo nella regione, portando a combattimenti intensi e alla dichiarazione di uno stato di emergenza.

07:05 Russia: 14 obiettivi aerei ucraini abbattuti su Kursk e Belgorod

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto quattordici obiettivi aerei non pilotati ucraini durante la notte, sopra le regioni di Belgorod e Kursk, secondo il ministero della Difesa russo su Telegram. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto sei droni e cinque missili sopra la regione di Kursk, ha detto il governatore regionale Alexei Smirnov. All'alba del 6 agosto, le forze ucraine hanno attaccato le aree di frontiera della regione di Kursk. Secondo gli ultimi resoconti dello Stato maggiore russo, i combattimenti continuano nelle aree di frontiera. È stata dichiarata una situazione di emergenza a Kursk (vedi voci alle 19:08, 19:38 e 20:41) e si sta procedendo all'evacuazione dei residenti.

06:25 Ucraina dichiara allerta aerea a causa dell'attacco russo con MiG-31K

La Forza aerea ucraina ha dichiarato l'allerta aerea in tutto il paese. La Forza aerea ucraina attribuisce l'avviso di attacco aereo a una minaccia missilistica da un MiG-31K russo. Questo tipo di aereo, un intercettore sovietico chiamato come il costruttore di aerei Mikoyan-Gurevich, può trasportare missili ipersonici come il Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: veicoli corazzati ucraini a dieci chilometri dal confine russo a Kursk

Secondo un'analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le truppe ucraine hanno avanzato fino a dieci chilometri nella regione russa di Kursk. Questo è stato confermato da video di veicoli corazzati dietro il confine. Le forze ucraine hanno apparentemente superato almeno due linee di difesa russe e una fortezza. Secondo una fonte russa, le forze ucraine hanno catturato 45 chilometri quadrati nella regione di Kursk dall'inizio dell'operazione dell'8 agosto. Le autorità russe hanno dichiarato ieri una situazione di emergenza nella regione.

02:30 Ucraina aumenta la soglia per la pena detentiva nel furto minore

In Ucraina, i furti di basso valore non daranno più luogo a una pena detentiva. Il presidente Zelensky ha firmato una legge che aumenta la soglia per il furto minore, rendendo punibili con multe i furti fino a circa 67 euro invece che con la detenzione. In precedenza, la soglia per il furto minore era di circa 6,7 euro. Questo cambiamento è dovuto alla legge marziale in vigore dal 2014, che comporta fino a otto anni di detenzione per saccheggio e furto. Un caso citato nella legge involve il furto di pannolini per bambini da un supermercato nella città ucraina occidentale di Rivne nel gennaio 2023, del valore di circa 8 euro, che non sarebbe più punito con la detenzione. Tuttavia, il colpevole in questo caso ha ricevuto comunque una pena detentiva di oltre tre anni.

00:27 Klingbeil: il dispiegamento di missili USA in Germania è corretto

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil difende i piani per il dispiegamento di armi a lungo raggio USA in Germania contro le critiche all'interno del proprio partito. "Questo dispiegamento è corretto perché ci aiuta a difenderci nel caso in cui la Russia decidesse di attaccarci", ha detto Klingbeil alla rete editoriale tedesca. Fa parte della deterrenza credibile. Alla summit della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo tedesco hanno annunciato che gli Stati Uniti dispiegheranno nuovamente sistemi d'arma in Germania dal 2026, che possono raggiungere lontano in Russia. Sono stati nominati missili cruise Tomahawk, missili SM-6 e nuove armi ipersoniche. Ci sono voci critiche all'interno dell'SPD, compreso il capo del gruppo parlamentare Rolf Mützenich, che avverte del rischio di escalation militare.

22:38 Attivista per i diritti umani Orlow vuole combattere per i prigionieri russi

L'attivista per i diritti umani di Mosca Oleg Orlow, rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali, vuole continuare il suo lavoro per i diritti civili in esilio. "Memorial non può essere distrutto", ha detto il 71enne in una conferenza stampa al Centro per la Modernità Liberale di Berlino. L'organizzazione che ha co-fondato, Memorial, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, si batte anche per i prigionieri politici in Russia. Orlow stima che ci siano ancora almeno 800 prigionieri politici in Russia - stima conservativa. Il suo nuovo ruolo in esilio in Germania è difficile per Orlow, come ha detto. Vorrebbe essere nel suo paese, ma teme la persecuzione. Orlow spera ora di poter lottare per la liberazione di più prigionieri politici in esilio, compresi otto gravemente malati. "Quando è risultato che queste persone non erano sulla lista, siamo stati molto delusi - noi che siamo stati scambiati". Memorial continua a lavorare in Russia nonostante la repressione, ma anche dall'estero.

21:30 Non morto dopo tutto? Conosciuto propagandista russo feritoIl noto propagandista russo Yevgeny Poddubny è rimasto ferito nella regione di Kursk. La compagnia televisiva di stato VGTRK riferisce su Telegram che Poddubny è stato ferito in un attacco di un drone ucraino nella regione di Kursk e portato in ospedale. In precedenza, numerosi media russi avevano riferito la morte di Poddubny in accordo. Yevgeny Poddubny è uno dei più noti "guerre reporters" russi. Il suo canale Telegram ha circa 734.000 follower. Secondo informazioni preliminari, stava filmando un reportage sui combattimenti nella regione di Kursk mercoledì.

20:41 Regione Kursk dichiara lo stato di emergenzaNella regione russa di Kursk è stato dichiarato lo stato di emergenza nel bel mezzo di un'offensiva terrestre ucraina. Lo ha annunciato il governatore della regione, Alexei Smirnov, in un post su Telegram. L'Ucraina ha avanzato notevolmente nel territorio russo di Kursk in una controffensiva. L'offensiva è iniziata martedì, secondo il Ministero della Difesa russo, e ha raggiunto il nord-ovest della città di Sudzha mercoledì.

20:14 Scontri Vicini: Russia Rafforza la Sicurezza dell'AKW Kursk A causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di confine di Kursk, la Guardia Nazionale russa sta rafforzando la sicurezza della centrale nucleare AKW Kursk. Sono anche dispiegati truppe aggiuntive per combattere unità di sabotaggio e ricognizione nelle regioni di Kursk e Belgorod, riferisce l'agenzia. Ciò avviene in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, con quattro blocchi e una capacità di quasi due gigawatt, si trova a poco più di 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, le truppe ucraine supportate da carri armati e artiglieria hanno attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha, avanzando apparentemente fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella Regione di Kursk: Prezzo del Gas Europeo tocca il Massimo Annuo Il prezzo del gas naturale europeo è salito al suo livello più alto dell'anno. Il contratto futuro leader TTF per la consegna in un mese è aumentato del 5,7% a 38,78 euro per megawattora (MWh) ad Amsterdam. Gli operatori del mercato indicano gli attacchi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Si dice che i combattimenti stiano avendo luogo vicino a Sudzha, un importante punto di iniezione di gas che fornisce l'Europa occidentale attraverso i gasdotti ucraini. Gazprom sta attualmente segnalando forniture di gas normali, secondo l'agenzia di stampa Bloomberg.

19:08 L'Ucraina Evacua le Zone di Frontiera Vicine alla Regione Russa di Kursk Mentre infuriano i combattimenti nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori aree nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, secondo il governatore militare di Sumy, Vladimir Artyukh, in televisione ucraina. Circa 6.000 persone, tra cui più di 400 bambini e adolescenti, devono essere trasferite in sicurezza dall'area di frontiera. Il giorno prima, le truppe ucraine hanno lanciato un'avanzata attraverso il confine ucraino-russo verso la città di Sudzha nella regione di Kursk, penetrando

