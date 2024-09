12:28 Ucraina: ponte e centro di comando strategico demoliti

11:58 Forze Armate Ucraine Eliminano Zone Esplosive

Le fonti militari ucraine riferiscono di aver smantellato con successo un ponte costruito dalle forze russe. La posizione esatta di questo ponte non è stata rivelata dal Comando Supremo dell'esercito. In totale, cinque zone di concentrazione nemiche sono state prese di mira ieri, sia attraverso attacchi aerei che di artiglieria. Oltre al ponte, un sistema d'artiglieria è stato anche apparentemente demolito. Inoltre, un centro di comando è stato apparentemente colpito dagli attacchi ucraini.

11:25 Ischinger Proposta per Rilassare le Restrizioni sull'Arsenale Ucraino

Wolfgang Ischinger, ex capo della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, consiglia di allentare le limitazioni sull'utilizzo dell'arsenale occidentale da parte dell'Ucraina. "Sarebbe più trasparente e gestibile per tutti se dicessimo semplicemente: impegniamo l'Ucraina ad utilizzare i sistemi d'arma che forniamo esclusivamente nel quadro normativo che rispetta il diritto internazionale", ha sottolineato Ischinger al "Süddeutsche Zeitung". Ciò significa che le strutture mediche non devono essere prese di mira, un comportamento in cui le forze russe si sono costantemente impegnate. Solo i bersagli militari come gli aeroporti o le piattaforme di lancio possono essere colpiti - anche sul territorio russo, ad esempio per prevenire attacchi missilistici con bombe guidate.

10:53 Scambi di Prigionieri Aumentano Dopo l'Operazione di Kursk

L'aumento significativo degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia negli ultimi giorni è probabilmente legato all'offensiva ucraina nella regione di Kursk, secondo gli osservatori. Questa offensiva è in corso dal 6 agosto. Da allora, ci sono state tre operazioni che hanno portato allo scambio di 267 prigionieri da entrambe le parti, secondo l'Istituto per gli Studi (ISW). Rispetto ai tre scambi di prigionieri che si sono verificati tra gennaio e agosto - un totale di poco più di 400 ucraini e 400 russi - si tratta di un significativo passo avanti. Le autorità ucraine hanno riferito che l'incursione a Kursk ha rafforzato il potere negoziale dell'Ucraina negli scambi di prigionieri con la Russia e che il Cremlino si era dimostrato inflessibile nei precedenti tentativi di negoziare uno scambio.

10:16 Forze Britanniche Osservano il Progresso Russo sul Fronte Orientale

Le forze russe continuano ad avanzare lungo il fronte orientale ucraino, facendo progressi lenti ma costanti nelle vicinanze di Wuhledar e a sud-est della base logistica di Pokrovsk, secondo il Ministero della Difesa britannico. Tuttavia, non sono state fatte avanzate significative verso Pokrovsk negli ultimi sette giorni.

09:46 Ucraina Rapporta Attacchi con Droni e Missili

L'aeronautica ucraina riferisce di essere stata attaccata dalla Russia durante la notte con 14 droni. Dieci di essi sono stati apparentemente abbattuti dalla difesa aerea, mentre un missile guidato in più è stato intercettato. La Russia ha anche apparentemente lanciato due missili balistici, ma non sono state fornite informazioni su questi missili o sui loro obiettivi, né sono state segnalate vittime o danni. Le autorità nella regione di Charkiv hanno segnalato incendi e danni a diversi edifici a Charkiv a causa del fuoco di artiglieria russo.

09:10 Espansione del Sistema di Pagamento con Riconoscimento Faciale nelle Metro di Mosca Causa Preoccupazione tra gli Attivisti per i Diritti Umani

Gli attivisti per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per l'espansione del sistema di pagamento delle metro di Mosca che utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale. Radio Free Europe/Radio Liberty, finanziata dagli Stati Uniti, riferisce che il metodo "Face Pay", in uso a Mosca da tre anni, viene ora introdotto in sei città aggiuntive, tra cui Kazan. I passeggeri possono registrarsi per il sistema riconoscendo il loro volto in una fotocamera posizionata presso il tornello. Sono in programma piani per offrire questo metodo in tutte le metro russe l'anno prossimo. Il rapporto osserva che a Mosca le telecamere di sorveglianza stradali sono state utilizzate in passato per arrestare persone sospettate di aver partecipato a manifestazioni anti-governative e giornalisti che le coprono. L'avvocato per i diritti umani Andrei Fedorkov, affiliato all'organizzazione per i diritti umani russa Memorial, teme che "Face Pay" potrebbe essere utilizzato come uno strumento di sorveglianza e controllo dei civili.

08:02 Mosca Annuncia 29 Droni Abbattuti Sopra il Territorio Russo

La difesa aerea russa ha apparentemente intercettato 29 droni sopra diverse regioni, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca. Questi droni sono stati lanciati dall'Ucraina e erano principalmente diretti verso la regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina.

07:03 Kharkiv Sotto Assedio Ancora

Kharkiv è stata nuovamente colpita dalle forze militari russe durante la notte, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Un edificio in un campus ospedaliero è stato colpito e un incendio è divampato in un'istituzione educativa dopo un attacco con lanciarazzi. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime. Conosciuta come una delle città più bombardate, Kharkiv si trova a circa 30 chilometri dal confine con la Russia.

06:29 Stima dell'Aumento delle Truppe Russe nella Regione di Kursk

Sulla base dei rapporti dell'Istituto per gli Studi della Guerra, sembra che l'offensiva ucraina stia significativamente ostacolando il dispiegamento delle truppe russe nel loro stesso territorio: la leadership militare russa ha dovuto trasferire truppe dall'Ucraina alla regione di Kursk e dispiegare truppe aggiuntive dalla Russia a Kursk. All'inizio dell'offensiva ad agosto, circa 11.000 soldati russi erano presenti nella regione di Kursk. Le stime attuali suggeriscono che i numeri siano aumentati a tra 30.000 e 45.000 soldati.

05:11 Aumento della produzione di proiettili da 155 mm in UcrainaUn funzionario ucraino, a nome del Kyiv Independent, ha rivelato che l'Ucraina ha avviato la produzione di proiettili da 155 mm. Oleksandr Kamyshin, ex Ministro delle Industrie Strategiche e attuale consigliere esterno del Presidente Zelensky, ha dichiarato che la produzione difensiva in Ucraina è raddoppiata sotto la sua guida e raggiungerà il triplo entro la fine dell'anno.

03:04 Consigliere di Zelensky: Biden vuole rafforzare la posizione dell'Ucraina nel resto del mandatoIl Presidente Joe Biden intende utilizzare il resto del suo mandato per aiutare l'Ucraina a raggiungere la posizione più forte possibile nel suo conflitto con la Russia, come dichiarato dal suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Sullivan ha trasmesso questo messaggio alla conferenza Yalta European Strategy (YES) di Kyiv. Ha affermato che Biden vuole posizionare l'Ucraina per il successo nei prossimi quattro mesi.

01:43 Ex leader del Regno Unito chiedono all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russoCinque ex ministri della difesa del Regno Unito e l'ex Primo Ministro Boris Johnson hanno apparentemente invitato il leader laburista Keir Starmer ad autorizzare l'Ucraina ad utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza il sostegno degli Stati Uniti. Il Sunday Times ha riferito che hanno lanciato un avvertimento al primo ministro attuale, sostenendo che ulteriori ritardi aumenterebbero l'audacia del Presidente Putin.

00:52 Capo dei servizi segreti ucraini identifica la Corea del Nord come la minaccia più potente della Russia tra i paesi alleatiSecondo il capo dei servizi segreti ucraini, Kyrylo Budanov, la Corea del Nord rappresenta la minaccia più significativa per l'Ucraina tra i paesi alleati della Russia. Parlando alla conferenza Yalta European Strategy (YES) di Kyiv, Budanov ha spiegato che il sostegno militare della Corea del Nord alla Russia, che include consistenti forniture di munizioni, ha notevolmente intensificato l'intensità del conflitto. Ha anche riconosciuto che l'Ucraina sta osservando spedizioni di armi da Pyongyang a Mosca e si aspetta il loro impatto sul campo di battaglia.

23:21 L'Ucraina prevede che la Russia potrebbe incontrare difficoltà di reclutamento entro la metà del 2025Secondo il capo dei servizi segreti ucraini, Kyrylo Budanov, la Russia potrebbe incontrare difficoltà di reclutamento già a partire dalla metà del 2025. Entro l'estate, il governo di Mosca potrebbe trovarsi di fronte alla scelta di lanciare una campagna di reclutamento o moderare le ostilità. Questa decisione potrebbe rivelarsi cruciale per la Russia, senza alcuna dichiarazione ufficiale da parte del governo di Mosca.

22:20 Scholz: l'attacco della Russia all'Ucraina è 'assolutamente idiota'Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accusato il Presidente russo Vladimir Putin di aver irresponsabilmente gettato al vento il futuro della Russia attaccando l'Ucraina. "La guerra è assolutamente idiota dal punto di vista della Russia," ha detto Scholz durante un dialogo con i cittadini in qualità di membro SPD del parlamento tedesco a Prenzlau, nel Brandeburgo. Ha sostenuto che Putin sta mettendo a rischio la vita o la grave ferita di centinaia di migliaia di soldati russi e sta compromettendo le connessioni economiche della Russia con molti paesi in tutto il mondo. Scholz ha concluso affermando che l'Ucraina emergerà con un esercito più forte di prima, con la Germania che continuerà a fornire supporto militare per prevenire il crollo dell'Ucraina e per scoraggiare qualsiasi flagrante violazione delle regole europee. "Putin sta distruggendo il futuro della Russia." Una risoluzione armoniosa può essere raggiunta solo se la Russia accetta che l'Ucraina non è uno stato vassallo.

22:01 L'Ucraina riferisce fortune miste nei combattimenti di KurskLe forze ucraine stanno registrando guadagni territoriali nella loro avanzata nella regione russa di Kursk, ma allo stesso tempo sono costrette a ritirarsi a causa dei contrattacchi russi. Secondo il canale militare filoucriano Deep State, le unità ucraine hanno ripreso tre insediamenti in più. Tuttavia, i contrattacchi russi stanno spingendo indietro le truppe ucraine vicino al villaggio di Snagost. Una mappa pubblicata da Deep State mostra un'incursione profonda nelle linee difensive ucraine. Questi resoconti sono attualmente non verificabili. In agosto, le truppe ucraine hanno violato la zona di frontiera vicino a Kursk e hanno apparentemente conquistato circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, tra cui la città di Sudzha. Gli osservatori stimano un progresso territoriale minimo. Questa settimana, l'esercito russo ha lanciato il suo primo serio tentativo di espellere le truppe ucraine.

I ritardi nell'invio di aiuti militari all'Ucraina da parte degli Stati Uniti sono attribuiti a complesse questioni logistiche, come sostenuto dagli Stati Uniti. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato questo a Kyiv, sottolineando che non si tratta di mancanza di volontà politica, ma piuttosto di un processo complesso e complicato per trasportare il materiale necessario alle linee del fronte. Sullivan ha fatto queste osservazioni alla conferenza Yalta European Strategy (YES), che ha seguito via video. Riconoscendo le sfide che l'Ucraina sta affrontando, Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti devono "alzare il loro gioco" e migliorare il loro aiuto. Il Presidente Joe Biden è determinato a utilizzare il tempo rimanente nel suo mandato per mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile per emergere vittoriosa. Biden e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontreranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York più tardi questo mese, come annunciato da Sullivan.

20:57 Scholz: Richiediamo il Processo in Germania per i Sabotatori dei Gasdotti Nord Stream

Il Cancelliere Olaf Scholz ha definito il sabotaggio dei tubi del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico un atto terroristico. L'intenzione del Cancelliere è di portare i responsabili davanti alla giustizia tedesca. Lo ha dichiarato con fermezza durante un dialogo con i cittadini come deputato dell'SPD a Prenzlau, nel Brandeburgo. Ha sottolineato che tutte le autorità di sicurezza e il pubblico ministero federale dovrebbero indagare senza pregiudizi, assicurandosi che nessuno sfugga alla giustizia. "Vogliamo portare coloro che sono responsabili davanti alla giustizia in un tribunale tedesco se riusciamo a mettergli le mani addosso", ha dichiarato Scholz. Scholz ha anche smentito l'idea che il governo federale avesse rinunciato al gas naturale russo. È stata la Russia, ha argomentato, a spegnere l'erogazione del gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. L'aumento dei prezzi del gas, i tetti sui prezzi e la ricerca di fonti di gas alternative hanno costato alla Germania oltre 100 miliardi di euro, ha sottolineato Scholz. Le esplosioni del gasdotto sono avvenute solo dopo che la Russia aveva già interrotto le consegne di gas a l'Europa occidentale attraverso il Mar Baltico. Nel mese di agosto, il pubblico ministero federale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di un cittadino ucraino accusato dell'atto di sabotaggio.

20:24 G7 Condannano la Fornitura di Razzi Iraniani alla Russia

I paesi democratici ricchi del G7 hanno condannato la fornitura di armi dell'Iran alla Russia in una dichiarazione congiunta, seguendo i resoconti sulla fornitura di razzi iraniani. Nonostante gli appelli internazionali per porre fine alle consegne, Teheran continua a fornire armi a Mosca, ulteriormente aumentando il suo sostegno militare all'invasione della Russia in Ucraina, secondo la dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e il rappresentante dell'UE. La Russia sta utilizzando le armi iraniane per uccidere i civili ucraini e attaccare le infrastrutture critiche. Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno riferito che la Russia ha ricevuto missili balistici dall'Iran. L'Iran ha contestato queste accuse. "L'Iran deve immediatamente cessare ogni sostegno alla guerra illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e smettere di fornire missili balistici, droni e tecnologia correlata che rappresentano una minaccia diretta per il popolo ucraino e per la sicurezza europea e internazionale", si legge nella dichiarazione pubblicata dalla presidenza del G7 in Italia. "Rimane risoluti a far pagare all'Iran il suo sostegno inaccettabile alla guerra illegale della Russia in Ucraina, che mina la sicurezza a livello globale". La Germania, la Francia e il Regno Unito hanno già imposto nuove sanzioni all'Iran e l'UE sta valutando sanzioni più severe.

19:41 Il Capo del Cremlino Putin Si Dice a Favore della Libertà di Stampa

Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza della libertà di stampa e di informazione. "In un'epoca di multipolarità emergente, proteggere l'affidabilità delle informazioni è particolarmente importante", ha detto in un messaggio video ai partecipanti alla summit dei media dei paesi del Brics a Mosca, in occasione del 120° anniversario di Tass. "La libertà di parola, che consente diverse prospettive, favorisce il compromesso e le soluzioni condivise ai problemi globali", ha spiegato Putin. Secondo Putin, i media svolgono un ruolo cruciale nel promuovere un ordine globale equo fornendo alle persone una comprensione imparziale del mondo. Peccato che la libertà di stampa e dei media non esistano nel regime autoritario della Russia, dove i media non allineati con il governo sono banditi e gli oppositori sono perseguitati dal sistema giudiziario. Tass, l'agenzia stampa più grande del paese, è stata fondata nel 1904 (inizialmente con nomi e denominazioni diversi) e viene considerata la voce del governo.

19:20 Scholz Rifiuta la Consegna dei Missili Cruise Taurus

Il Cancelliere Olaf Scholz ha escluso la consegna di armi a lungo raggio di precisione all'Ucraina in futuro, indipendentemente dalle decisioni dei partner dell'alleanza. Durante un dialogo con i cittadini a Prenzlau, nel Brandeburgo, Scholz ha espresso la sua opposizione alla consegna dei missili cruise Taurus che potrebberotargettare Mosca (a circa 500 chilometri di distanza), sostenendo che ciò rappresenterebbe un rischio di escalation significativo. "Ho detto no a questo e questo vale anche se altri paesi prendono decisioni diverse", ha affermato Scholz. L'arma più potente che la Germania ha fornito all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, che può colpire i bersagli a 84 chilometri di distanza.

L'esercito ucraino dipende heavily dall'aiuto occidentale a causa del conflitto, compresi quelli di paesi che hanno unità militari con forti tradizioni militari come gli Stati Uniti e il Regno Unito. Questa dipendenza dall'aiuto esterno ha portato a richieste di un sostegno più aggressivo, come la proposta di ex ministri della difesa del Regno Unito e dell'ex primo ministro Boris Johnson per l'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza l'approvazione diretta degli Stati Uniti.

Data la strategia militare dell'utilizzo delle armi, è fondamentale che tutte le armi fornite siano utilizzate solo per i bersagli militari legittimi e in conformità con il diritto internazionale, come proposto da Wolfgang Ischinger, ex presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Ciò aiuterebbe a evitare accuse di targeting di aree civili, come strutture mediche, che sono state una preoccupazione a causa del comportamento costante delle forze russe nel conflitto.

