12:28: Proseguono le operazioni di spionaggio russo contro le forze armate tedesche

Agenzie spionistiche russe intensificano la sorveglianza contro l'aiuto tedesco all'Ucraina e la Bundeswehr

Come riportato nel recente rapporto annuale pubblicato dal Servizio di controspionaggio militare tedesco (MAD) e ottenuto da dpa, i servizi segreti russi hanno spostato il loro interesse principale nella politica e nella strategia militare a un livello più tattico. Ora, per i russi è fondamentale raccogliere informazioni sull'aiuto militare che la Germania fornisce all'Ucraina, inclusi dettagli sul trasporto di armi e munizioni, processi di schieramento strategico e tattiche dei sistemi d'arma occidentali in Ucraina. Inoltre, le capacità della Bundeswehr per la difesa territoriale e dell'alleanza sono tornate ad essere un focus significativo per le agenzie di intelligence russe.

11:52 AM Munz: "Minaccia Nucleare contro Berlino" Non un Caso

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti potrebbero concedere all'Ucraina il permesso di attaccare il territorio russo. Fino ad ora, la Russia ha efficacemente scoraggiato questa decisione con minacce, come ha sottolineato Rainer Munz, corrispondente di ntv. Di conseguenza, non sorprende che un esperto di armi nucleari stia proponendo attacchi su Berlino.

11:15 AM Rapporto: Decisione sui Missili a Lungo Raggio da Prendersi in Due Settimane

Una decisione sulla déploymenti di missili occidentali a lungo raggio in Russia da parte dell'Ucraina potrebbe ancora non essere stata presa. Una risoluzione prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, dove si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo, sembra improbabile, secondo quanto riportato da Bloomberg. Le fonti citate il ministro degli Esteri britannico Lammy, che ha osservato che la riunione delle Nazioni Unite sarebbe la prossima occasione per discutere il deployment dei missili a lungo raggio. Secondo il rapporto, il presidente ucraino Zelenskyy è determinato a ribadire la sua richiesta alla riunione. Mercoledì, Lammy e il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken hanno visitato Kyiv per sentire le intenzioni di Zelenskyy per gli attacchi sul territorio russo. Blinken pianifica di discutere questo con il presidente degli Stati Uniti Biden venerdì. Il primo ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden venerdì.

10:31 AM Blinken in Polonia Durante il Ritorno da Kyiv

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken si ferma in Polonia, importante sostenitore dell'Ucraina, durante il suo viaggio di ritorno da Kyiv. Sono previsti incontri con il primo ministro Tusk e il presidente Duda. Blinken dovrebbe discutere della collaborazione futura con la Polonia, che funge da principale hub logistico per l'assistenza militare occidentale all'Ucraina. Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, la Polonia ha anche notevolmente aumentato la sua spesa militare e ha concordato l'acquisto di 96 elicotteri da combattimento Apache dalla difesa americana Boeing, del valore di 10 miliardi di dollari.

09:59 AM Ucraina Rapporta 64 Droni Russi e 5 Missili negli Attacchi Notturni

Durante la notte, le forze armate ucraine hanno riferito che le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro l'Ucraina utilizzando 5 missili e 64 droni da combattimento prodotti in Iran. Su 64 droni, 44 sono stati intercettati. Purtroppo, i resoconti militari non sono stati verificati nei dettagli. Misure di difesa aerea sono state anche implementate nella zona di Kyiv per distruggere i droni in arrivo.

09:11 Analista Russo Suggerisce Rafforzamento della Deterrenza Nucleare

Secondo l'analista politico russo e influente esperto di politica estera Sergei Karaganov, la Russia dovrebbe comunicare più chiaramente la sua determinazione nell'utilizzo delle armi nucleari. Nel suo'intervista con il giornale russo "Kommersant", Karaganov ha argomentato che l'obiettivo principale della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere quello di convincere tutti gli avversari attuali e futuri che la Russia è preparata ad utilizzare armi nucleari. Karaganov ha suggerito che la Russia potrebbe condurre un attacco nucleare limitato contro un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale.

08:46 Ucraina Si Aspetta il Sostegno degli Stati Uniti per i Missili Occidentali a Lungo Raggio

C'è un crescente ottimismo in Ucraina che presto potrebbe lanciare attacchi profondi nel territorio russo con l'ausilio di armi occidentali. Durante la sua visita a Kyiv, il segretario di Stato degli Stati Uniti ha sottolineato il suo obiettivo di garantire che "l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno".

08:04 Intelligence Ucraina Rivendica l'Abbattimento di un Aereo da Combattimento Russo

A seguito dei resoconti di ieri secondo cui un aereo da combattimento russo Su-30SM era scomparso dai radar, l'intelligence militare ucraina ora rivendica di aver abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Secondo il Kyiv Independent, l'aereo, valutato 50 milioni di dollari, è stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Attacco di Droni di Grande Portata Ferisce Dozzine a Konotop, Ucraina

Il numero di feriti causati dall'attacco di droni russi di grandi dimensioni all'infrastruttura energetica di Konotop nella regione di Sumy è aumentato a 13, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. Tra le aree prese di mira c'era un edificio residenziale nel centro della città.

06:42 Rifugiati Ucraini in Germania Mantengono lo Status di Protezione Durante il Ritorno a Casa

Il Bundestag tedesco discuterà oggi per la prima volta il pacchetto di sicurezza proposto dal governo, che include misure come il divieto di coltelli e il ritiro dello status di asilo per coloro che visitano i loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, tra cui i rifugiati ucraini.

06:04 Televisione di Stato Russa Accusa Bias Contro Trump nel Debate

Vari commentatori della televisione di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump durante il suo dibattito con Kamala Harris, come riportato dal Kyiv Independent. Affermano che Trump è stato svantaggiato durante il dibattito. Il fatto-checking delle affermazioni di Trump è stato criticato. Molti osservatori hanno considerato che Trump abbia perso il dibattito. Se Trump vince le elezioni, ha annunciato che metterà fine immediately al conflitto ucraino.

04:50 Assalto russo a Konotop: Danni significativi alle infrastruttureL'assalto russo alla città di Konotop nella regione di Sumy ha causato numerous vittime civili. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico della città ha momentaneamente cessato di funzionare. Inoltre, sono stati segnalati danni gravi alle infrastrutture energetiche, con incertezza sulla ripresa dell'energia per le abitazioni private. Dopo l'attacco al centro città, sono divampati diversi incendi, causando danni a istituzioni educative e edifici residenziali. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.

03:29 Latvia fornisce ulteriore aiuto militare all'UcrainaDurante la sua visita a Kyiv, la Primo Ministro della Lettonia, Evika Silina, ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina. Il pacchetto comprenderà veicoli corazzati per il trasporto di truppe, come confermato dal Primo Ministro ucraino, Denys Shmyhal, dopo il loro incontro. Entrambi i paesi stanno inoltre discutendo un'espansione della cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Regno Unito convoca businessman iraniano per presunte forniture di missili alla RussiaDopo le voci di esportazioni di missili iraniani verso la Russia, il Regno Unito ha convocato un businessman iraniano. In una dichiarazione del Ministero degli Esteri di Londra, il governo britannico ha avvertito che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato un pericoloso escalation, suscitando una rapida risposta. In risposta a queste accuse, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto nuove sanzioni a Tehran martedì, sospendendo anche gli accordi bilaterali di trasporto aereo. In precedenza, l'Unione Europea aveva fatto riferimento a "informazioni attendibili" sulle consegne di missili iraniani alla Russia.

00:14 Ucraina: Russia schiera soldati inesperti a VovchanskSecondo i rapporti dell'esercito ucraino, la Russia sta schierando soldati sottoposti a un addestramento insufficiente nel fronte di Kharkiv a Vovchansk. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate di Kharkiv, ha dichiarato che i soldati che partecipano alle operazioni di attacco sono scarsamente equipaggiati e inexperienced. Si presume che questi nuovi rinforzi siano una riserva di mobilitazione raccolta dalla Russia. Non è chiaro se consistano in ex prigionieri o soldati reclutati da altri paesi come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Istituzione di pattuglie di lingua russa nell'Ucraina occidentaleIl sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha dichiarato lo schieramento di pattuglie di lingua russa per monitorare l'aumento dell'uso della lingua russa. "Si tratta di un'iniziativa civica e chiunque può diventare un ispettore linguistico", ha dichiarato il sindaco Ruslan Martsinkiv al canale televisivo NTA. Con molte persone sfollate internamente dalle regioni orientali dell'Ucraina che hanno il russo come lingua madre, il sindaco Martsinkiv si aspetta almeno 100 tali controllori linguistici, con circa 50 volontari già iscritti. Ha inoltre fornito un numero di telefono dove i cittadini possono segnalare persone che parlano russo in aree pubbliche. A causa del conflitto, milioni di persone, in particolare dalle regioni di lingua russa nell'est e nel sud, si sono trasferite nella relativa sicurezza dell'Ucraina occidentale di lingua ucraina.

21:42 Erdogan chiede il ritorno della Crimea alla RussiaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha richiesto il ripristino della penisola della Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro sostegno inequivocabile alla integrità territoriale, sovranità e indipendenza dell'Ucraina è saldo. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è una necessità sotto il diritto internazionale", ha dichiarato il leader turco in un messaggio video alla summit della cosiddetta Crimea Platform. Istituita nel 2021, la Crimea Platform mira a sollevare la preoccupazione internazionale riguardo alle condizioni della penisola annessa.

21:05 Rapporto: Kyiv presenterà la strategia militare agli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy considera il sostegno degli Stati Uniti cruciale per respingere l'invasione russa. "Il piano per la vittoria (...) dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti e di altri partner", spiega Zelenskyy durante una conferenza stampa a Kyiv. La strategia, che verrà presentata prima della seconda conferenza sulla pace dell'Ucraina, mira a rafforzare significativamente l'Ucraina e a costringere la Russia a cessare le ostilità. Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti esigono una strategia chiara da Zelenskyy per colpire la Russia prima di allentare le restrizioni sull'uso delle armi. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy sono reportedly a Kyiv per discutere un piano a lungo termine per l'anno successivo con Zelenskyy, con l'obiettivo di comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken conferma il sostegno di Biden all'uso delle armi in RussiaIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno lavorando rapidamente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina per l'uso di armi occidentali a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste esigenze venerdì, ha annunciato Blinken durante una conferenza stampa congiunta a Kyiv con il suo omologo britannico David Lammy e il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga. "Stiamo lavorando urgentemente per fornire all'Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno per proteggersi efficacemente", ha ribadito Blinken, aggiungendo: "Vogliamo che l'Ucraina vinca".

