12:20 Russia: il drone Lancet distrugge un carro armato ucraino a Kursk

11:53 Zelensky: Russia utilizza un razzo nordcoreano contro Kiev

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ai parenti delle vittime in un post sulla piattaforma X dopo l'attacco aereo russo mortale su Kiev. Un uomo di 35 anni e suo figlio di 4 anni sono stati uccisi e tre persone, tra cui un ragazzo di 12 anni, sono rimaste ferite. Nel post su X, Zelensky ha dichiarato: "Le informazioni preliminari suggeriscono che i russi hanno utilizzato un razzo nordcoreano in questo attacco - un altro atto deliberato di terrorismo contro l'Ucraina". Gli esperti di pirotecnica stanno lavorando per determinare i dati esatti del razzo.

11:31 Kriewald: "Lukashenko è saggio a rimanere un chiacchierone"

La Bielorussia sta pianificando di inviare truppe alla regione di frontiera con l'Ucraina? La reporter di ntv Nadja Kriewald spiega che Putin sta cercando di coinvolgere la Bielorussia nella guerra attiva da anni e non si aspetta che accada presto.

10:41 L'Ucraina cerca di distruggere l'infrastruttura militare della Russia

Dopo un nuovo attacco aereo russo mortale vicino a Kiev, l'Ucraina mira a distruggere permanentemente l'infrastruttura militare della Russia per fermare il massacro dei civili. Il capo dell'ufficio presidenziale, Andrij Jermak, ha dichiarato a Kiev: "È necessario distruggere la sua infrastruttura militare perché il nemico non accetta altri argomenti". Ha pubblicato un video sul suo canale Telegram che mostra le forze dispiegate in un campo di detriti. L'Ucraina spera in un rapido via libera dai alleati occidentali per utilizzare i razzi a lungo raggio, compresi quelli contro il territorio russo.

10:22 Il Ministero degli Affari Interni consegna aiuti alla regione di frontiera di Kursk

Il Ministero degli Affari Interni russo ha consegnato aiuti umanitari alla regione contestata di Kursk. Il ministero ha annunciato che convogli con tende, coperte, generatori mobili, articoli igienici, alimenti e acqua potabile sono stati inviati nella regione. Gli aiuti saranno distribuiti alla popolazione in collaborazione con le autorità. Più di 76.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case nella regione a causa dei continui scontri tra le forze russe e ucraine.

09:47 L'Ucraina: Kramatorsk sotto il fuoco russo per la seconda volta consecutiva

Secondo il governatore ucraino di Donetsk, Wadym Filaschkin, le forze russe hanno bombardato per la seconda volta consecutiva la città orientale ucraina di Kramatorsk nella regione di Donetsk. Sono state colpite le strutture infrastrutturali e quattro persone sono rimaste ferite. Kramatorsk è il centro amministrativo delle parti ucraine del Donetsk, mentre le parti orientali sono controllate dalle forze militari russe.

08:59 L'Ucraina pubblica i dati sulle perdite russe

Lo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i dati, la Russia ha perso circa 590.920 soldati nella sua guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022. Solo nelle ultime 24 ore, le perdite sono state di 1.220. Secondo un rapporto da Kiev, sei carri armati, 58 sistemi d'artiglieria e 27 droni sono stati distrutti nel giorno precedente di combattimenti. In totale, la Russia è said to have lost 8,447 tanks, 16,663 artillery systems, 366 aircraft, 328 helicopters, 13,399 drones, 28 ships, and one submarine since the start of the large-scale offensive. Le stime occidentali mettono le perdite più basse, ma sono solo figure minime.

08:07 La Russia: attacchi di droni di massa nelle regioni di frontiera russe di Belgorod e Voronezh

Le forze ucraine hanno attaccato le regioni russe di Voronezh e Belgorod con droni e missili oltre a Kursk (vedi voce 01:51) durante la notte. Lo ha annunciato il governatore di Voronezh e Belgorod sui loro canali Telegram. Oleksandr Gusev, governatore della regione di Voronezh, riferisce che il sistema di difesa aerea ha abbattuto più di una dozzina di droni nella regione di Voronezh, danneggiando gli edifici. Secondo Gusev, non ci sono state vittime. Ci sono stati attacchi con droni in diversi insediamenti di Belgorod. Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod, scrive su Telegram che ci sono state esplosioni e incendi in due luoghi. Non ci sono state vittime.

07:32 Servizio di soccorso: due morti dopo l'attacco russo alla regione di Kiev

Un attacco missilistico russo (vedi voce 00:27) ha ucciso un uomo di 35 anni e suo figlio di 4 anni in un sobborgo della capitale ucraina Kiev, secondo il servizio di soccorso statale. Tre persone sono rimaste gravemente ferite. I detriti del missile sono caduti su case private a Brovary a est di Kiev nella sera, hanno riferito i soccorritori su Telegram. L'uomo e il figlio sono rimasti intrappolati sotto le macerie di un edificio.

07:04 La Russia: un jet russo Su-25 avrebbe colpito le forze ucraine nella regione russa di Kursk

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato su Telegram che un jet russo Su-25 ha attaccato e colpito le forze ucraine nella regione di frontiera russa di Kursk. L'attacco è stato eseguito con missili aria-suolo non guidati, ha dichiarato il ministero. Il ministero ha inoltre dichiarato che l'equipaggio ha eseguito una manovra di difesa aerea missilistica, ha attivato i flare termici e è tornato alla base aerea. Un video che mostra il dispiegamento del jet da combattimento è stato pubblicato sul canale Telegram del Ministero della Difesa. Il Su-25 è un aereo da attacco al suolo sviluppato nell'Unione Sovietica e viene utilizzato per fornire supporto aereo alle truppe russe terrestri nella guerra in Ucraina.

06:24 ISW: Cremlino minimizza l'incursione ucraina nella regione di KurskIl Cremlino ha probabilmente deciso di dichiarare un'operazione antiterrorismo invece di legge marziale per minimizzare l'invasione ucraina nella regione di Kursk, prevenendo il panico o una reazione interna, secondo un rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). Gli analisti suggeriscono che ciò indica la riluttanza del Cremlino ad adottare misure più drastiche.

05:38 La Chiesa ortodossa con legami con Mosca potrebbe essere banditaNel suo discorso video serale di sabato, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accennato al rafforzamento della "nostra indipendenza spirituale ucraina", suggerendo che il governo bandirà la Chiesa ortodossa con legami con Mosca. Dal momento che le truppe russe hanno invaso, il numero di membri dell'altra chiesa indipendente è cresciuto, ma la minoranza chiesa affiliata a Mosca mantiene la sua influenza. Il governo ucraino accusa di sostenere l'invasione e di tentare di avvelenare l'opinione pubblica.

03:50 ISW: Ucraini mantengono le posizioni e avanzanoImmagini geolocalizzate e rapporti russi di ieri indicano che le forze ucraine hanno mantenuto per lo più le loro posizioni precedentemente segnalate nella regione di Kursk e hanno fatto alcuni progressi oltre le loro linee precedentemente confermate, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra.

01:51 Russia: Feriti da missile ucraino nella città di KurskAlmeno 13 persone, comprese due gravemente ferite, sono state ferite dai detriti di un missile ucraino abbattuto nella città russa di Kursk, secondo il governatore ad interim della regione di frontiera.

00:27 Esplosioni nella capitale ucraina KyivSono state udite diverse esplosioni nella capitale ucraina Kyiv. Secondo i giornalisti dell'AFP, le esplosioni sono state udite nel centro città e nell'est. L'aviazione ucraina ha riferito che due missili russi erano diretti verso la capitale, mentre l'amministrazione militare di Kyiv ha riferito l'attivazione dei sistemi di difesa aerea sul servizio online Telegram.

00:11 L'Ucraina attende "con impazienza" le decisioni degli USA, Regno Unito e FranciaL'Ucraina potrebbe attendere la consegna di ulteriori armi a lungo raggio per sostenere la sua difesa contro l'aggressione russa. Nel suo discorso video serale, il presidente Zelenskyy ha detto: "Attendiamo anche con impazienza le decisioni degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia riguardo alle capacità a lungo raggio - decisioni che ci avvicineranno a una pace giusta." Per molto tempo, l'Ucraina aveva cercato di convincere la Germania a fornire missili Taurus a lungo raggio, ma il cancelliere Olaf Scholz ha respinto la richiesta.

22:17 L'Ucraina sospetta 28 funzionari di aver sottratto fondi del bilancio della difesaIl procuratore generale ucraino, insieme all'Ufficio di investigazione statale, alla Polizia nazionale e al Servizio di sicurezza dell'Ucraina, ha condotto un'operazione speciale per smascherare i organizzatori e i partecipanti ai schemi criminali che coinvolgono il furto di fondi destinati alla difesa dell'Ucraina. Il procuratore generale ha riferito questo. Secondo il rapporto, il danno totale per lo stato ammonta a oltre 1,5 miliardi di Hryvnia, circa 33.000 Euro. L'indagine ha rivelato che dipendenti del Ministero della Difesa, unità militari, società congiunte, amministrazioni militari regionali, amministrazioni cittadine e direttori di aziende in molte regioni dell'Ucraina erano coinvolti nel furto. Come risultato dell'indagine, sono state sospettate 28 persone, tra cui nove membri di gruppi criminali organizzati.

