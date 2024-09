12:15 - Avvertimento sulla superficialità delle informazioni inesatte

11:51 Voigt auspica "demografia elettorale coerente"

Il candidato principale della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha votato e spera che "un gran numero di uomini e donne della Turingia si rechino alle urie per esercitare il loro diritto di plasmare il futuro della nostra terra", a Jena. Inoltre, auspica una "demografia elettorale coerente" per garantire un progresso politico fluido.

11:25 Sonneberg registra aumento significativo di attività estremiste

Sonneberg è il primo distretto in Germania a essere guidato da un politico dell'AfD. Tuttavia, gli attivisti affermano di aver ricevuto numerose minacce da allora, che hanno portato molti a interrompere il loro lavoro. Inoltre, si segnala un aumento di cinque volte delle attività estremiste nell'ultimo anno. Gli esperti suggeriscono un collegamento con l'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer esprime soddisfazione al seggio

Il Presidente del Ministero di Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni statali "probabilmente le più significative degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, esprime gratitudine a coloro che "hanno votato diversamente" in passato ma hanno ora scelto la "forza dominante del centro borghese", ovvero l'Unione Sassone. "Questa comprensione ci permetterà di formare un governo che beneficerà questa terra", continua Kretschmer. Gli ultimi sondaggi mostrano una corsa serrata tra il suo CDU e l'AfD.

10:30 Ramelow respinge Wagenknecht come concorrente irrilevante

Per il Presidente del Ministero della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è una "festa della democrazia", nonostante il rischio di non essere rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del Partito della Sinistra spiega perché non sostiene un governo di minoranza e mette in discussione la competenza del BSW.

09:59 Storico critica la data delle elezioni per mancanza di consapevolezza storica

Lo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali in Sassonia e Turingia per il 85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni l'1 settembre mancava di consapevolezza storica", dice il direttore dell'Istituto Tedesco-Polacco all'agenzia di stampa Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Guardando all'AfD, classificata come "incontestabilmente estremista di destra" dai servizi segreti interni in entrambi gli stati, Loew ha dichiarato: "Ciò potrebbe portare a connotazioni sfortunate se un partito il cui legame con l'era nazista è incerto guadagnasse anche influenza a Dresda ed Erfurt".

09:30 "Elezioni critiche": Tutti i dati sulle elezioni statali della Sassonia

Oggi, circa 3,3 milioni di elettori in Sassonia hanno l'opportunità di decidere chi guiderà la direzione politica del parlamento statale di Dresda in futuro. Il CDU potrebbe perdere per la prima volta la sua posizione come forza più forte nello stato dal 1990. Il Presidente del Ministero di Sassonia, Michael Kretschmer, definisce queste elezioni "critiche". "Si tratta di tutto".

09:05 Kretschmer accusa l'Ampel di "caos elettorale"

Il giorno delle elezioni è arrivato in Sassonia, con tutti che si chiedono: il Presidente del Ministero Michael Kretschmer riuscirà a mantenere la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista a ntv, discute la sua posizione sulla questione dell'immigrazione, la coalizione a semaforo e la guerra in Ucraina.

08:46 Indagini sui votanti per le elezioni in Turingia

Oggi è il giorno della decisione: al centro della Germania, si tratta di determinare chi guiderà il land con circa 2,1 milioni di cittadini per i prossimi cinque anni. L'AfD con il candidato principale Björn Höcke guadagnerà la maggiore influenza in Turingia?

08:24 Come l'AfD potrebbe erodere la democrazia

I sondaggi mostrano: l'AfD è probabile che espanda significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Per le istituzioni democratiche, questo rappresenta un pericolo, secondo un gruppo di ricerca, poiché il rule of law potrebbe non essere così robusto come molti credono.

08:00 I seggi elettorali in Turingia e Sassonia sono aperti

Oggi, nuovi parlamenti statali saranno eletti in Turingia e Sassonia. Nei sondaggi, l'AfD è chiaramente in testa in Turingia. In Sassonia, il CDU dell'attuale governatore Michael Kretschmer e l'AfD sono in una corsa serrata. Le prime proiezioni sono attese con la chiusura dei seggi elettorali alle 18. Le elezioni nei due stati orientali della Germania servono anche come indicatore per la coalizione a semaforo a Berlino.

Per il governo attuale della Turingia, la coalizione rosso-rossa-verde guidata dal Presidente del Ministero Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Un governo composto da CDU, dall'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD è considerato un'opzione dopo le elezioni. In Sassonia, rimane incerto se la coalizione esistente di CDU, SPD e Verdi possa ancora mantenere la maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con il BSW. Il Sinistra potrebbe essere eliminato dal parlamento in Sassonia. Lo stesso destino potrebbe attendere i Verdi e il FDP in Turingia.

Leggi anche: