12:12 Munz: La risposta della Russia alle vittorie elettorali di AfD e BSW

Notizie sulle Elezioni Russe Si Diffondono a Thuringia e SassoniaI risultati delle elezioni in Thuringia e Sassonia stanno destando interesse anche in Russia. Il giornalista russo Rainer Munz, che lavora per ntv, ha fornito alcune informazioni sulla ricezione delle vittorie elettorali di AfD e BSW e ha esplorato come Mosca gestisce ciò che potrebbe essere stato il più grande attacco con droni sulla capitale russa.

11:40 Putin Loda i Raggiunti RussiIl presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i rapidi progressi delle sue truppe nell'invasione del vicino Ucraina, parlando con gli studenti. Putin ha riconosciuto i tentativi dell'Ucraina di fermare l'avanzata russa nella regione del Donbass con una controffensiva a Kursk, ma senza successo. "Non stiamo parlando di avanzare di 200-300 metri, ma di diversi chilometri quadrati. Questo è il ritmo dell'offensiva nel Donbass che non vedevamo da tempo", ha detto. Durante il viaggio in Mongolia, Putin si è fermato a Tuva, la repubblica siberiana, per insegnare una nuova materia introdotta dopo la guerra, intitolata "Dialoghi sull'Essenziale", che ha lo scopo di rafforzare i legami tra i bambini e l'agenda politica del Cremlino. Putin assume spesso il ruolo di insegnante capo nel primo giorno di scuola negli ultimi anni. Nella sua lezione pubblica, ha ribadito la sua affermazione secondo cui l'invasione mirava a proteggere la Russia.

11:07 L'Ucraina Intercetta 22 Missile e Distrugge 20 DroniL'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver respinto 22 su 35 missili e danneggiato 20 su 23 droni d'attacco russi. 22 missili e 13 missili cruise sono stati intercettati a Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Le Telecamere di Sorveglianza Riprendono l'Attacco con Missile a KharkivKharkiv è stata colpita da continui attacchi missilistici russi per giorni, secondo i resoconti ucraini, con almeno 10 missili lanciati contro la città domenica scorsa, causando feriti tra i civili.

10:01 Il Conto dei Feriti a Sumy SaleIl numero di pazienti dopo un attacco missilistico russo a Sumy, una città nel nord-est dell'Ucraina, è aumentato. L'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno ucraino indica che 18 persone sono rimaste ferite, tra cui 6 bambini. I resoconti precedenti avevano indicato che almeno 13 civili, tra cui 4 bambini, erano rimasti feriti nell'attacco, che ha preso di mira un centro di riabilitazione per bambini e un orfanotrofio. La situazione di sicurezza a Sumy è peggiorata dal 6 agosto, quando è iniziata l'invasione transfrontaliera nella regione russa di Kursk confinante. Sumy, che ospita circa 250.000 residenti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Due Feriti nell'Attacco Russo alla Capitale UcrainaLa Russia ha nuovamente preso di mira Kyiv con missili (vedi voci 05:39 e 06:20). Le autorità hanno segnalato che almeno 2 persone sono rimaste ferite a causa di detriti caduti da missili abbattuti e sono stati registrati danni a proprietà e infrastrutture. L'allerta aerea è durata quasi due ore.

08:57 ISW: La Maggioranza dei Russi Sostiene la Guerra in UcrainaLa popolazione russa continua a sostenere il conflitto in Ucraina, anche dopo l'incursione a Kursk, secondo un recente rapporto ISW basato sui sondaggi del Centro Levada. Il sostegno della popolazione russa all'operazione militare in Ucraina è addirittura cresciuto ad agosto, con circa il 78% dei rispondenti che si schiera con la guerra - un aumento rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. Gli esperti di ISW attribuiscono la costante adesione della popolazione russa al prolungamento della guerra contro l'Ucraina.

08:11 L'Ucraina Pubblica le Statistiche delle Perdite delle Truppe RusseLo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. I dati mostrano che la Russia ha perso circa 617.600 truppe in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una media di 1.300 perdite al giorno. I resoconti da Kyiv menzionano anche la distruzione di nove carri armati, 10 sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria a razzo medio, e 30 droni. Dall'inizio dell'invasione su larga scala, l'Ucraina sostiene che la Russia abbia perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, nonché droni, navi e un sottomarino. Tuttavia, le stime occidentali suggeriscono cifre più basse.

07:29 Saporishshia Bombardata 171 Volte in un GiornoLe forze russe hanno bombardato la regione ucraina di Saporishshia 171 volte in un periodo di 24 ore, secondo un post su Telegram di Ivan Fedorow, governatore militare di Saporishshia. Quattro attacchi aerei russi sono stati condotti su Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, coinvolgendo 95 droni.

07:03 Sopravvissuti Estratti dalle Macerie di KharkivI soccorritori sono riusciti a estrarre un superstite dalle macerie di un evento crollato a Kharkiv, in Ucraina, dopo un attacco aereo russo, secondo Reuters. Il superstite ha riferito di stare bene dopo l'estrazione. Gli attacchi missilistici russi su Kharkiv domenica pomeriggio hanno causato più di 40 vittime, colpendo un centro commerciale e un evento.

06:20 Tecnica Pirotecnica e Esplosioni: Massiccio Attacco Aereo Russo su KyivLa Russia ha avviato un'offensiva contro l'Ucraina utilizzando numerosi droni, oltre una dozzina di missili da crociera e numerosi missili balistici. L'aeronautica ucraina suggerisce che l'attacco era diretto contro Kyiv, nonché potenzialmente altre città. Tra una serie di esplosioni a Kyiv, molti residenti si sono affrettati a cercare rifugio nei bunker antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato che i servizi di emergenza sono stati inviati ai distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha anche dichiarato attraverso Telegram che ci sono stati diversi incendi, così come il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko. Inizialmente, si è verificato un ferito a causa di detriti caduti nel distretto di Shevchenkivskyi. "Ci sarà una risposta per tutto. Il nemico la sentirà", ha affermato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.

05:39 Esplosioni: Attacco con Missili Russi Colpisce KyivLa capitale ucraina, Kyiv, è stata nuovamente teatro di un attacco missilistico russo, secondo i comunicati dell'esercito ucraino. Le unità di difesa aerea sono impegnate per contrastare l'attacco, hanno annunciato i rappresentanti dell'esercito ucraino attraverso il servizio di messaggistica Telegram. I testimoni a Kyiv riferiscono di numerose esplosioni forti, indicative dell'uso di sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di missili lanciati e eventuali danni sono ancora da determinare.

04:46 Putin: Costruzione Gasdotto Cinese in ProgressioneI preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina procedono come previsto, secondo il presidente Vladimir Putin. In un'intervista al giornale mongolo "Onoodor", pubblicata sul sito del Cremlino, Putin ha dichiarato che uno studio di fattibilità è stato approvato e sono state condotte indagini tecniche necessarie a gennaio 2022. Il gasdotto previsto, "Power of Siberia 2", dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 Russi Bombardino Centro di Assistenza per Bambini a Sumy - 13 FeritiI soldati russi hanno bombardato un centro di riabilitazione sociale e psicologica per bambini e un orfanotrofio a Sumy con i razzi, secondo "Ukrainska Pravda". Sono rimaste ferite 13 persone, tra cui due bambini. La struttura si trova in un'area residenziale, secondo il giornale, citando l'amministrazione militare locale.

02:26 Sondaggio: Polacchi Favorevoli all'Abbattimento dei Droni Spia RussiSecondo un sondaggio condotto dal giornale polacco "Rzeczpospolita", circa il 60% dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni russi che entrano nello spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei in Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto aereo non identificato che ha sorvolato la Polonia per 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha informato Radio RMF24 che la Russia sta probabilmente valutando le capacità di difesa aerea della Polonia inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Russia: Morto in Belgorod per il CannoneggiamentoIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito che una persona è stata uccisa dal fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini.

qui.23:08 Russia Negherà Attacchi Drone Ucraini in MassaLa Russia afferma di aver respinto con successo "massicci" attacchi di droni ucraini sulla capitale, Mosca, e in 14 altre regioni. Un totale di 158 oggetti aerei sono stati respinti durante la notte, ha riferito il ministero della difesa su Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i dati ufficiali.

22:24 Attacco Aereo su Kharkiv: Numero dei Feriti Supera i 47Il numero di persone ferite nell'attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, tra cui sette bambini, secondo il servizio di emergenza statale ucraino su Telegram. Vari edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati colpiti, come mostrano le foto delle agenzie di stampa.

21:52 Elicottero Ucraino Si Cria Durante Volo di Allenamento - Due Piloti PerdutiDue piloti hanno perso la vita in un incidente di elicottero durante un volo di addestramento all'Università Nazionale dell'Aviazione di Kharkiv Ivan Kozhedub in Ucraina. L'agenzia di stampa statale Ukrinform ha riferito che l'elicottero, un Mi-2, stava effettuando un'esercitazione di addestramento al momento dell'incidente. Questa informazione è stata diffusa attraverso la pagina Facebook dell'università, secondo Ukrinform. "L'università subisce una perdita irreparabile - l'equipaggio di due persone è morto", ha dichiarato la pagina Facebook dell'università. Gli investigatori, gli specialisti e i dipendenti del Ministero della Difesa sono attualmente presenti sul luogo dell'incidente. La causa dell'incidente non è stata ancora determinata.

21:06 Fornitore di Energia Ucraino Avverte delle Interruzioni di EnergiaL'Ucraina subirà diverse interruzioni di energia lunedì a causa dei massicci attacchi russi all'infrastruttura energetica ucraina, ha annunciato la società energetica ucraina Ukrenergo, secondo Ukrinform. L'approvvigionamento energetico delle infrastrutture critiche rimarrà inalterato. Tuttavia, Ukrenergo avverte che potrebbero verificarsi modifiche all'ampiezza delle restrizioni.

Il Presidente del Consiglio ha parlato dell'invasione in Ucraina, dichiarando che l'obiettivo era proteggere la Russia. In mezzo alla crescente tensione, il presidente russo Vladimir Putin ha pianificato di visitare Tuva, una repubblica siberiana, per insegnare una nuova materia sull'importanza di creare connessioni tra i bambini e l'agenda politica del Cremlino.

