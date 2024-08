- 11 milioni di euro destinati a risolvere i danni causati dalle inondazioni

Sassonia-Anhalt ha destinato dieci milioni di euro quest'anno per far fronte ai danni delle alluvioni subite durante l'inverno. Come ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente Armin Willingmann (SPD), "Per riparare tutti i danni e prepararsi a possibili future alluvioni, avremo bisogno di ulteriori finanziamenti nei prossimi anni". Il Comitato per gli Affari Finanziari del Parlamento Regionale aveva precedentemente approvato il superamento del budget. L'obiettivo è quello di ripristinare l'infrastruttura danneggiata per la prevenzione delle alluvioni.

Si riporta che argini, stazioni di pompaggio, indicatori e dighe sono stati colpiti. Sono necessari ripari urgenti. Secondo l'agenzia statale per la prevenzione delle alluvioni e la gestione delle acque, nonché la gestione delle riserve, i danni totali a queste strutture protettive a causa dell'alluvione invernale ammontano a circa quaranta milioni di euro.

I danni delle alluvioni in Sassonia-Anhalt hanno principalmente interessato l'ambiente, in particolare i corpi idrici e i terreni circostanti. Per affrontare efficacemente queste preoccupazioni ambientali e garantire la resilienza alle future alluvioni, sarà necessario un ulteriore finanziamento oltre i dieci milioni di euro di quest'anno.

Leggi anche: