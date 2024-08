11:54 PM - Pebble dopo un incidente alla base NATO di Geilenkirchen: potenzialmente sotto attacco di guerra ibrida russa

19:39 Pokrovsk identificato come epicentro principale

Il comando militare ucraino riferisce di aver respinto decine di assalti delle truppe russe. Nel corso della giornata sono stati segnalati 79 attacchi russi dalle linee del fronte nell'Ucraina orientale, alcuni con l'appoggio dell'artiglieria e dell'aviazione, secondo il bollettino della situazione dello Stato Maggiore. Ancora una volta, i dintorni di Pokrovsk ai margini del Donbass sono stati il punto caldo principale. Lì, le unità russe hanno tentato di consolidare e espandere i guadagni territoriali del giorno precedente, con 20 attacchi in poche ore. Combattimenti altrettanto intensi sono stati segnalati nei dintorni di Torez. L'obiettivo degli attacchi russi è quello di ottenere il controllo completo dei dintorni del Donbass.

20:12 La Germania si attende un'ondata di attacchi su Kyiv

Il governo tedesco emette un avvertimento circa gli intensificati attacchi russi sulla capitale ucraina Kyiv intorno al giorno dell'indipendenza del paese, sabato. Potrebbero esserci attacchi intensificati con razzi e aerei su Kyiv e altri importanti centri, indica l'Ufficio Federale degli Affari Esteri in un aggiornamento dell'avviso per i viaggiatori. A Kyiv e in altri luoghi potrebbero essere imposti anche temporanei coprifuoco. Si raccomanda ancora vivamente ai cittadini tedeschi di lasciare il paese.

20:58 I residenti di Kursk esprimono la loro frustrazione: "Tutti per sé"

Mentre i conflitti militari continuano nella regione meridionale russa di Kursk, i residenti lì sembrano sempre più delusi: dalle autorità che sentono di averli abbandonati, dal'esercito ucraino, ma anche dal loro esercito. Nessuno sembra preoccuparsi delle persone, afferma una 28enne al "Moscow Times". "Per la Russia, siamo semplicemente parte della mappa. Per gli ucraini, siamo avversari che sostengono il regime di Putin. Tutti [qui] sono per sé". Accusa le autorità di aver mentito e di aver affermato che non c'è motivo di preoccuparsi. Una 32enne spiega che, mentre le persone criticano gli ucraini per l'attacco, criticano anche la competenza dell'esercito russo: "Come hanno potuto mancare la mobilitazione di un numero così grande di truppe ucraine al confine?". Se prima c'erano persone che simpatizzavano con l'Ucraina o erano neutrali, ora il loro atteggiamento si è trasformato in rabbia intensa, dice. Un altro residente della regione di Kursk afferma: "Gli ucraini non sono nostri alleati in questo momento". Nel frattempo, un volontario della Croce Rossa a Kursk afferma di non nutrire risentimento verso l'Ucraina, vedendoli come "anche solo vittime della circostanza".

21:29 Zelenskyy esige consegne tempestive di armi

L'esercito ucraino ha un urgente bisogno di sostegno estero. Il presidente Zelenskyy fa un pressante appello ai paesi alleati dell'Ucraina occidentale per consegnare i pacchetti di armi promessi. "Al fronte, combattono con granate ed equipaggiamento, non con parole come 'domani' o 'presto'," dice nel suo discorso serale in video. Secondo lui, l'Ucraina attende pacchetti contenenti armi o equipaggiamento "che sono stati decisi e concordati, ma non ancora consegnati". Non fornisce ulteriori dettagli.

21:34 Biden approva nuovi aiuti militari per l'Ucraina - specificamente per la difesa aerea

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari durante una conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Secondo l'Ufficio Presidenziale degli Stati Uniti, il pacchetto include missili per la difesa aerea, equipaggiamento per la difesa dai droni, missili anticarro e munizioni. Biden ha ribadito il "sostegno incondizionato degli Stati Uniti per il popolo ucraino" a Zelenskyy. Non sono stati resi noti dettagli finanziari riguardo ai nuovi aiuti.

22:21 I lituani consegnano il loro pacchetto di droni più grande finora

La Lituania rende pubblico il suo più grande pacchetto di droni consegnato all'Ucraina finora. 1400 droni dai produttori lituani sono pronti, come condiviso dal ministro della Difesa lituano Andris Sprūds via X. Con questo, Riga ha soddisfatto l'acquisto di più di 2700 droni dalla sua industria domestica. La Lituania, in alleanza con il Regno Unito, sta guidando un'iniziativa per consegnare un milione di droni all'Ucraina. I suoi membri associati, tra cui la Germania, si sono impegnati a investire nella produzione di droni e a consegnare droni e ricambi all'Ucraina.

18:38 Flusso di petrolio russo attraverso l'Ucraina presumibilmente regolarizzatoI rapporti suggeriscono che la Russia ha aumentato le sue consegne di petrolio attraverso l'Ucraina di un fattore di due a luglio, secondo i dati forniti dalla società con sede a Kiev ExPro. Il volume di petrolio russo che scorre attraverso il "pipeline dell'amicizia" verso i paesi dell'UE è aumentato a 1,09 milioni di tonnellate dalle 540.000 tonnellate di giugno. In precedenza, Ungheria e Slovacchia avevano espresso preoccupazioni per le restrizioni nel flusso di petrolio dall'Ucraina, suggerendo potenziali carenze di carburante a partire da settembre. Tuttavia, Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione UE, ha rimproverato questi paesi per non aver fatto abbastanza per trovare fonti alternative di forniture di petrolio russo, che sono state sottoposte a embargo sin dall'invasione russa dell'Ucraina. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno attualmente esenzioni. Leggi i dettagli qui.

17:56 Familiari cercano soldati dispersi a KurskI soldati russi sono scomparsi o catturati dopo l'offensiva ucraina nella regione di Kursk, secondo i resoconti dei media locali. Il numero di soldati non rintracciati è di 81, e 38 sono stati identificati come prigionieri di guerra in video clip dell'esercito ucraino pubblicati dal servizio russo della BBC. Le informazioni provengono dalle richieste di aiuto delle famiglie dei soldati su internet. Le prime dichiarazioni del presidente Vladimir Putin hanno affermato che solo soldati professionisti e volontari avrebbero partecipato alla zona di conflitto. Tuttavia, il Cremlino di Russia difende la difesa di Kursk come non coinvolgente l'operazione militare speciale. La Russia mantiene segrete le sue perdite a Kursk. Scopri di più qui.

17:19 Polizia indaga su attività di droni insoliti a BrunsbuettelLe forze armate tedesche stanno assistendo le indagini della polizia su voli di droni curiosi sopra impianti industriali nello Schleswig-Holstein. Un portavoce del Comando Territoriale ha rivelato che la Bundeswehr sta offrendo successivamente i dati del radar in risposta a una richiesta di aiuto della polizia. Both Covestro e Holcim businesses have also offered their cooperation with the investigation. The companies reported drone activity. A collection of chemical, energy, and logistics firms is positioned in the ChemCoast Park in Brunsbuettel, which includes Covestro and Holcim. The State Prosecutor's Office in Flensburg is examining unauthorized drone flights over industrial sites under suspicion of espionage or sabotage activities.

16:51 Ogni giorno morti civili segnalati ottoLe vittime civili si verificano regolarmente: otto civili sono stati riportati uccisi negli attacchi russi, secondo gli ufficiali ucraini. Due vittime sono state segnalate nella regione di Sumy, confinante con la Russia, seguite da tre morti nella regione di Kharkiv. Ulteriori decessi sono stati registrati nelle regioni di Donetsk e Kherson.

16:20 Allerta sicurezza rimossa dalla base NATO di GeilenkirchenLa base aerea NATO di Geilenkirchen ha revocato il suo livello di allerta di sicurezza. Dopo aver elevato lo status di sicurezza al secondo livello più alto ieri a causa di una possibile minaccia, il livello di sicurezza è stato ripristinato al suo livello di base, come affermato da un portavoce della base. Ciò significa che i protocolli di sicurezza dell'aeroporto sono stati ripristinati ai loro livelli iniziali dall'inizio del conflitto in Ucraina. Il portavoce ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni sulla minaccia potenziale. Il secondo livello più alto di allerta NATO indica che si è verificato un incidente o ci sono indicazioni di possibili minacce per l'alleanza. Come misura preventiva, numerosi dipendenti sono stati istruiti a lasciare il lavoro.

16:01 Procura federale indaga su Krieger liberatoL'Ufficio del Procuratore Federale ha avviato un'indagine contro il cittadino tedesco Rico Krieger, rilasciato dalla detenzione in Belarus come parte di uno scambio di prigionieri. L'esame si basa sul sospetto di aver causato un'esplosione con esplosivi. Krieger è stato imprigionato in Belarus con l'accusa di terrorismo e attività di mercenario, e in seguito graziato per essere consegnato alla Germania. Secondo "Die Welt am Sonntag", Krieger avrebbe cercato di unirsi al "Kastus Kalinouski Regiment" in Ucraina, una unità di volontari bielorussi che sostiene l'esercito ucraino contro l'invasione russa. È stato successivamente arrestato dagli agenti dei servizi segreti bielorussi. Krieger nega le accuse.

15:44 Modi promuove il dialogo tra Zelenskyy e MoscaIl Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incoraggiato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a cercare la pace attraverso la negoziazione con la Russia. Durante la sua visita a Kyiv, Modi ha espresso il desiderio di servire come mediatore per promuovere la pace. "Il solo modo praticabile per una risoluzione è il dialogo e la diplomazia. Dovremmo priorità questo senza indugio," ha dichiarato Modi. Ha incoraggiato entrambe le parti a impegnarsi in un dialogo per trovare una soluzione alla crisi, senza richiedere specificamente il ritiro delle truppe russe. Maggiori informazioni qui.

15:22 Wagner Group affronta la frammentazione interna dopo la morte di PrigozhinUn anno prima della morte del leader dei mercenari russi Yevgeny Prigozhin, la sua organizzazione militare privata Wagner ha apparentemente affrontato una frammentazione interna, secondo l'intelligence britannica. Da quando l'aereo privato è precipitato, molti personaggi di spicco hanno lasciato il gruppo, secondo il Ministero della Difesa britannico. "Con circa 50.000 personale al suo apice nel 2023, Wagner è ora stimato avere circa 5.000 personale nei suoi post rimasti in Belarus e Africa," ha rivelato il ministero. Molti ex combattenti di Wagner hanno apparentemente scelto di servire con l'esercito russo o con le forze paramilitari controllate dal ministero della difesa. Un anno fa oggi, Prigozhin è morto in un incidente aereo, due mesi dopo aver orchestrato una rivolta contro la leadership militare russa. Tutti i passeggeri dell'aereo sono morti nell'incidente. Leggi i dettagli qui.

14:38 ISW: Avanzata di Kyiv Spinge le Truppe Russe a Ritirarsi dai Territori Invasi A causa dell'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk, Mosca starebbe ritirando le truppe dal paese confinante che ha invaso, secondo le valutazioni degli esperti dell'Istituto degli Stati Uniti per la Guerra (ISW). L'esercito russo avrebbe spostato alcune unità dalla regione ucraina sudorientale di Zaporizhzhia per rinforzare le difese a Kursk, con prove dai social media dei soldati dispiegati. Tuttavia, sembra che la Russia stia cercando di mantenere l'asse principale del suo attacco nella regione ucraina orientale di Donetsk.

13:59 La Disputa di Bilancio indebolisce la Fiducia nell'Aiuto Tedesco all'Ucraina La disputa di bilancio all'interno del governo tedesco sta significativamente indebolendo la fiducia nella affidabilità dell'aiuto tedesco all'Ucraina, secondo l'esperto di sicurezza Christian Mölling della Società Tedesca per la Cooperazione Internazionale. Egli fa riferimento alle discussioni sull'limitare l'aiuto tedesco e sostenere l'Ucraina con prestiti a tasso zero dai beni russi congelati. "La Germania si è messa proprio nei guai, causando danni internazionali significativi", ha detto Mölling al podcast "Die Lage" di "Der Spiegel". C'è incertezza su quando e se questo piano funzionerà, e il meccanismo per consegnare i soldi all'Ucraina è ancora poco chiaro.

13:31 Modi Abbraccia Zelensky in un Secondo Abbraccio Controverso Solo poche settimane dopo il suo controverso abbraccio con il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi abbraccia anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Modi visita un memoriale per i bambini ucraini caduti con Zelensky, dove depone un giocattolo. L'India, il paese più popoloso del mondo, mantiene la neutralità ufficiale nella guerra, non impone sanzioni occidentali a Mosca e chiama regolarmente per una soluzione basata sul dialogo, ma non ha ancora proposto proposte specifiche.

13:03 Il Collegamento Chiave per il Traghetto a Crimea Rimane Chiuso Un giorno dopo un attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, cruciale per rifornire la Crimea, rimane chiuso ai traghetti. Il ministero dei trasporti russo dice che il traffico dei traghetti riprenderà dopo la pulizia. Kavkaz si trova nello Stretto di Kerch, che collega il Mar Nero e il Mar d'Azov. La Crimea occupata dalla Russia è visibile da Kavkaz, rendendolo un importante hub di transito per carburante e munizioni per la penisola.

12:20 Lo Scienziato Politico Russo Avverte della Vendetta di Putin Tra i successi militari ucraini a Kursk, il presidente russo Vladimir Putin sembra esitare, secondo la scienziata politica russa Ekaterina Schulmann. Ella dice che questo è tipico della risposta di Putin alle brutte notizie. Altri esperti russi credono che il Cremlino stia attualmente valutando le opzioni per un contrattacco, con Putin che si prende il suo tempo per prendere una decisione. "Un giorno scopriremo come Putin si vendicherà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center a Berlino.

11:41 Il Deposito di Carburante Russo a Proletarsk Continua ad Ardere Il deposito di carburante russo a Proletarsk, nella regione meridionale russa di Rostov, continua ad ardere. Secondo il programma di monitoraggio degli incendi di NASA, la struttura è ancora in fiamme, e il canale Telegram Baza, vicino alle autorità investigative russe, riferisce che l'incendio è ancora in corso. Secondo Baza, il deposito sarebbe stato colpito di nuovo da un drone ucraino la scorsa notte.

11:12 Il Presidente Ucraino Accoglie il Primo Ministro Indiano come Mediatore Nonostante l'India, in quanto membro dei BRICS, stia strettamente con la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il primo ministro indiano Narendra Modi, con Kyiv che spera nella mediazione per porre fine alla guerra. A causa dell'offensiva di Kherson, gli ucraini sono "più interessati che mai alle trattative per la pace", riferisce la reporter di ntv Nadja Kriewald.

10:45 L'Esercito Ucraino Rivendica la Distruzione di 14 Droni d'Attacco Russi L'esercito ucraino rivendica di aver distrutto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. "Il sistema di difesa aerea era in funzione nelle regioni di Cherkassy, Kirovohrad, Poltava e Sumy", riferisce l'aeronautica.

10:16 La Marina Ucraina Commenta l'Affondamento del Traghetto a Kavkaz La marina ucraina commenta la distruzione di un traghetto nel porto russo di Kavkaz. "Un'altra ovviamente un bersaglio militare è stato distrutto", dice il portavoce della marina Dmytro Pletentschuk in televisione ucraina. Il traghetto doveva rifornire il nemico di carburante. Il traghetto è affondato e il porto è attualmente inutilizzabile. Le autorità locali riferiscono che l'attacco è avvenuto giovedì, con il traghetto che ha preso fuoco. Il porto di Kavkaz sul Mar Nero rifornisce, tra gli altri luoghi, la Crimea, che la Russia ha annesso all'Ucraina nel 2014, con carburante.

09:44 L'Ambasciatore Russo: "Nessuna Zona Cuscinetto sul Territorio Russo" L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, commenta l'offensiva di Kherson e l'obiettivo dichiarato di Kyiv di stabilire una zona cuscinetto lì: "Impossibile. Non ci sarà alcuna zona cuscinetto sul territorio russo", cita l'agenzia di stampa statale TASS. Simultaneamente, egli avverte che Mosca non consulterà Washington per espellere le forze ucraine dalla regione di Kherson. Egli accusa gli Stati Uniti di "costantemente mettere alla prova la pazienza dei russi" e cercare di provocare "alcune decisioni emotive e rapide".

08:36 Modi a KyivIl Primo Ministro indiano Narendra Modi si trova attualmente in Ucraina, come riportato dai media indiani e ucraini. Si prepara a incontrare il Presidente Volodymyr Zelenskyy. L'Ucraina spera nel sostegno dell'India, vedendola come una voce influente nella politica globale. Tuttavia, Kyiv ha riserve sulla neutralità dichiarata dell'India. Lo scorso luglio, Modi ha visitato Mosca. Le immagini di Modi e del Presidente russo Vladimir Putin che si abbracciano sono state controversie in Ucraina e in molti paesi occidentali.

08:05 Putin Accusa l'Ucraina di Pianificare Attacchi alla Centrale Nucleare di Kursk "Solo Chiacchiere"Il Presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di pianificare attacchi alla centrale nucleare di Kursk. Tuttavia, il reporter di ntv Rainer Munz stima che il rischio effettivo di un disastro nucleare a causa del conflitto sia basso.

07:33 Cina e Bielorussia Accordano per Potenziare la CooperazioneLa Cina e la Bielorussia hanno concordato di potenziare la cooperazione nel commercio, nella sicurezza, nell'energia e nella finanza, come dichiarato in una dichiarazione congiunta seguita all'incontro tra il Premier cinese Li Qiang e il Premier bielorusso Roman Golovchenko. L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione nelle catene di fornitura industriale e semplificare il commercio per ridurre i costi per entrambe le parti. La Cina è il secondo più grande partner commerciale della Bielorussia e il più grande in Asia.

07:05 L'Esercito Ucraino Critica i Nuovi Reclute Male AddestratiI comandanti e i soldati ucraini criticano la scarsa formazione dei nuovi reclute e il netto vantaggio della Russia nell'aria e nel munizionamento sul fronte orientale. "Alcune persone non vogliono sparare. Vedono il nemico in posizione di tiro nella trincea e non aprono il fuoco. È per questo che i nostri uomini muoiono", dice un comandante di battaglione della 47ª Brigata. "Se non usano le armi, sono inutili". Dal mese di maggio, il governo ha emanato una legge sulla mobilitazione controversa. Si dice che ogni mese vengono arruolati decine di migliaia di combattenti, la maggior parte dei quali necessari per l'infanteria. Tuttavia, ci sono sfide nell'addestramento, nell'equipaggiamento e nel pagare così tante persone nuove.

06:35 Mosca Prevede che gli Stati Uniti Levino i Restrizioni sulle Armi per l'UcrainaL'ambasciatore russo negli Stati Uniti ritiene che gli Stati Uniti alzeranno presto tutte le restrizioni sulle armi fornite all'Ucraina. Anatoly Antonov, come riportato dall'agenzia di stampa RIA, ha detto: "L'amministrazione attuale agisce come se stesse offrendo una mano mentre nasconde un coltello dietro la schiena". Stanno preparando il terreno per sollevare tutte le restrizioni senza pensarci. Antonov ha detto che un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti è possibile solo se abbandonano la loro "ostile" politica verso la Russia. Ha anche suggerito che un incontro tra il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il mese prossimo è improbabile.

06:09 Harris Accusa Trump di Aver Incoraggiato Putin ad Invadere l'EuropaLa candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha espresso il suo sostegno alla NATO e ha promesso di continuare a sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa. "Mi schiererò fermamente con l'Ucraina e i nostri alleati della NATO", ha detto alla convention del Partito Democratico a Chicago. Tuttavia, il suo avversario repubblicano, Donald Trump, avrebbe minacciato di abbandonare la NATO e addirittura di incoraggiare il Presidente russo Vladimir Putin ad invadere l'Europa, secondo Harris.

05:38 Il Presidente dell'Agenzia di Rete Federale: "Ancora Cautela Necessaria" despite full gas storage, the president of the Federal Network Agency, Klaus Müller, continues to urge caution in gas consumption. "The federal government is still on high alert. We must still be mindful," Müller told the "Augsburger Allgemeinen." He also referred to the Ukrainian forces moving onto Russian territory, which could worsen the situation. "Neither the natural gas infrastructure itself is contested, but the area around this infrastructure is a war zone on both sides," Müller told the newspaper. This includes the Gazprom gas station in Sudzha, located just a few kilometers from the Ukrainian border on Russian territory and a key distribution point for gas exported to Europe.

04:40 Modi Visita Kyiv: "Nessun Problema Può Essere Risolto sul Campo di Battaglia"Il Primo Ministro indiano Narendra Modi si recherà oggi per la prima volta in Ucraina. È prevista una riunione con il Presidente Volodymyr Zelenskyy a Kyiv, come annunciato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. L'India mantiene la neutralità rispetto all'invasione russa, non impone sanzioni occidentali a Mosca e si è trasformata in uno dei più grandi acquirenti di petrolio russo a basso costo sul mercato globale. New Delhi sostiene costantemente la risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo. "L'India crede fermamente che nessun problema possa essere risolto sul campo di battaglia. La perdita di vite innocenti sui campi di battaglia è la maggiore sfida per l'umanità", ha detto Modi durante una visita in Polonia giovedì. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha incoraggiato Modi a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto.

03:31 Fonti: Gli Stati Uniti Forniranno Nuovi Aiuti MilitariLe autorità americane hanno apparentemente dichiarato l'intenzione di inviare nuovi aiuti militari all'Ucraina, stimati in circa 125 milioni di dollari. Questo nuovo pacchetto di aiuti include missili per la difesa aerea, munizioni per lanciarazzi multipli, missili Javelin e varie altre armi, attrezzi e veicoli, come dichiarato da funzionari non identificati. L'annuncio ufficiale è previsto per oggi, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi saranno prelevate dal deposito del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

12:12 Ucraina Rapporta 53 Attacchi Russi Vicino a Pokrovsk in un Solo GiornoIl'esercito ucraino ha segnalato 53 attacchi russi nella e intorno a Pokrovsk, una città nell'est del paese, durante tutta la giornata di giovedì. Le forze russe mirano a catturare Pokrovsk, come dichiarato in un comunicato stampa del Comando Generale. Non c'è stata ancora risposta dal governo russo. Secondo i dati disponibili, le truppe russe hanno fatto progressi costanti verso Pokrovsk negli ultimi giorni.

01:16 Leader SPD: Senza Consegne di Armi, l'Ucraina Verrebbe "Cancellata dalla Mappa"

In vista delle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia, la presidente del SPD Saskia Esken ribadisce il suo sostegno all'Ucraina contro la Russia. Rileva che il cancelliere Olaf Scholz sta spingendo per una pace equa e sostenibile. Tuttavia, aggiunge che finché Putin persevera nella sua campagna aggressiva contro l'Ucraina, la pace non può essere negoziata diplomaticamente. Esken traccia paralleli tra le sue dichiarazioni e le critiche del leader del Partito di Sinistra Sahra Wagenknecht. "Se le consegne di armi all'Ucraina cessassero oggi, il paese verrebbe travolto domani e cancellato dalla mappa il giorno successivo. Ciò avrebbe conseguenze disastrose per la sicurezza in tutta l'Europa, senza portare a meno militarizzazione o pace", afferma Esken.

qui.23:56 L'Ucraina Si Prepara per un Inverno Storico Freddissimo

Con danni estesi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina a causa degli attacchi russi, il paese si sta preparando per un inverno duro e buio. "Ci troviamo di fronte all'inverno più difficile della nostra storia", afferma il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko in una conferenza virtuale. L'inverno imminente sarà ancora più difficile del precedente a causa dei danni accumulati dagli attacchi russi in corso. Le forze russe stanno utilizzando diverse armi per infliggere il massimo danno, afferma Haluschtschenko. In un inverno mite, il consumo di elettricità è di circa 18 gigawatt, mentre in un inverno rigido aumenta a 19 gigawatt. Inoltre, è necessario creare un gigawatt di riserva in più, aggiunge. Secondo Haluschtschenko, gli attacchi russi hanno portato alla distruzione di circa 9 gigawatt di capacità.

23:08 NATO Aumenta la Sicurezza alla Base Aerea di Geilenkirchen

A causa di una minaccia percepita, la NATO ha aumentato il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nel Nordreno-Westfalia. Tutto il personale non essenziale è stato inviato a casa, conferma un portavoce della base. La decisione si basa su informazioni che suggeriscono potenziali minacce. "Non c'è motivo di preoccupazione e questo è solo una misura preventiva per garantire che possiamo continuare le nostre operazioni critiche", affermano. Le autorità confermano la loro presenza sul sito, mentre altri dettagli e il numero di truppe dispiegate rimangono sconosciuti.

22:07 L'Ucraina Rapporta un Attacco al Punto di Sostegno di Kursk

L'esercito ucraino ha rivendicato un altro attacco alle forze russe nella regione di Kursk. Con l'aiuto di bombe a guida precisa americane, hanno preso di mira una base di supporto russa nel pomeriggio, afferma il capo delle forze aeree ucraine, Mykola Oleshchuk. "Un centro di comando drone, un'unità di guerra elettronica, attrezzature, armi e fino a 40 militari russi sono stati colpiti", rivela, accompagnato da un video che dovrebbe documentare l'attacco.

21:43 Si Tiene il Primo Incontro di Follow-up Dopo la Summit per la Pace in Svizzera

Dopo la summit per la pace in Svizzera di giugno, si è tenuto il primo incontro di follow-up, secondo l'Ucraina. Rappresentanti di oltre 40 stati e organizzazioni hanno partecipato all'incontro virtuale. Sono previsti ulteriori incontri di gruppi di lavoro.

