11:53 Il Ministero russo per la gestione delle catastrofi dichiara lo stato di emergenza a Kursk

Il Ministero russo degli Affari Civili dichiara lo stato di emergenza federale per la regione di Kursk confinante con l'Ucraina. Secondo il governo di Mosca, le forze russe continuano a respingere gli avanzamenti delle unità ucraine nella regione di Kursk. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale RIA, citando il Ministero della Difesa. Si dice che circa mille soldati ucraini siano entrati nella zona martedì.

11:32 Video mostra mezzi militari russi bruciati a KurskUn video pubblicato sui social media e verificato da Reuters mostra un convoglio di mezzi militari russi bruciati nella regione russa di Kursk. I veicoli sono visti lungo una strada, con circa 15 mezzi visibili, tra cui uno contrassegnato con la lettera 'Z', il simbolo utilizzato in Russia per denotare la sua "operazione militare speciale" in Ucraina. Reuters è stata in grado di verificare la posizione nel video come il villaggio di Oktyabrskoe. Tuttavia, non è stato possibile determinare esattamente quando il video è stato girato.

10:55 Media: Reazione a catena a Lipetsk distrugge 700 bombeUn attacco con drone a un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk sarebbe stato responsabile di una reazione a catena che ha distrutto più di 700 bombe, secondo una fonte citata dall'agenzia di intelligence ucraina "The Kyiv Independent". In precedenza, le autorità russe avevano riferito che un attacco con drone aveva causato un incendio in un aeroporto militare e danneggiato una struttura energetica. La fonte ha detto a "The Kyiv Independent" che aerei da combattimento e elicotteri erano stoccati nell'aeroporto. Non è noto quanti siano stati danneggiati o distrutti nell'attacco.

10:35 Kiev rivendica l'attacco all'aeroporto militare di LipetskL'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco a un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk durante la notte. Nell'attacco, le scorte di bombe guidate sono state danneggiate, causando un grande incendio e diverse esplosioni, ha detto l'esercito ucraino sul servizio di messaggistica Telegram. All'aeroporto erano stazionati aerei da combattimento russi dei tipi Su-34, Su-35 e MiG-31. Lipetsk si trova a est della regione di confine di Kursk, più profondamente nel territorio russo.

10:08 Munz: "I russi non possono lanciare un contrattacco"Dalla data dell'invasione russa del 24 febbraio 2022, l'Ucraina si è difesa sul suo territorio. Tuttavia, nelle ultime tre giorni, le truppe hanno anche attaccato nella regione russa di confine di Kursk. Il corrispondente di ntv Mosca Rainer Munz spiega perché questa offensiva a sorpresa presenta diverse sfide per la leadership militare russa.

09:44 Attivista per i diritti umani: la Russia sta scivolando verso i tempi di StalinRilasciato in uno scambio di prigionieri dalla detenzione russa, l'attivista per i diritti umani Oleg Orlov critica l'entità della repressione nella Russia odierna in un'intervista all'agenzia di stampa AP. Orlov dice che sotto il presidente russo Vladimir Putin le persone vengono imprigionate per aver criticato le autorità, una cosa non vista dai tempi del dittatore sovietico Joseph Stalin. "Stiamo scivolando verso i tempi di Stalin", dice il co-presidente di Memorial, una delle più antiche e prestigiose organizzazioni per i diritti umani in Russia, premio Nobel per la pace nel 2022. Orlov è stato condannato a due anni e mezzo di prigione a febbraio per aver criticato la guerra della Russia in Ucraina in un articolo. Il suo rilascio nello scambio di prigionieri tra Russia, Bielorussia e diversi paesi occidentali è stato una sorpresa.

09:00 L'Ucraina pubblica le cifre delle perdite russeLo stato maggiore ucraino ha pubblicato nuove cifre delle perdite russe in Ucraina. Secondo i dati, la Russia ha perso circa 588.540 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.030. Il rapporto da Kiev segnala anche la distruzione di 3 carri armati, 49 sistemi d'artiglieria e 2 sistemi di difesa aerea. In totale, la Russia avrebbe perso 8.434 carri armati, 16.536 sistemi d'artiglieria e 366 aerei, 327 elicotteri, 13.325 droni, 28 navi e un sottomarino dall'inizio dell'offensiva su larga scala. Le stime occidentali suggeriscono cifre di perdite più basse, ma sono probabilmente minimi.

08:19 Media: Incendi di massa a Rylsk nella regione di KurskEsplosioni intense e incendi di massa sono stati segnalati durante la notte nella città di Rylsk nella regione russa di Kursk, secondo "The Kyiv Independent", citando rapporti sui canali Telegram in lingua russa. I residenti del villaggio di Stepanovka avrebbero sentito quattro esplosioni. La causa delle esplosioni è sconosciuta. La città di Rylsk si trova a circa 35 chilometri dal confine russo-ucraino.

07:37 Russia: stato di emergenza dopo l'attacco con drone alla base aerea militareEsplosioni massicce si sono verificate dopo l'attacco con drone ucraino a una base aerea militare vicino a Lipezk. one stato di emergenza è stato dichiarato intorno alla città di Lipezk per gestire le conseguenze delle esplosioni, secondo il governatore Igor Artamonov su Telegram. Quattro villaggi intorno all'aeroporto militare sono stati evacuati. Il trasporto pubblico a Lipezk e nelle aree circostanti è stato sospeso. Sei persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi.

06:52 Media: Esplosione dopo attacco ucraino alla CrimeaÈ stata segnalata un'esplosione sulla penisola di Crimea occupata dalla Russia. "Ukrainska Pravda" riferisce questo, citando rapporti Telegram. Il governatore russo della città di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, scrive su Telegram che le forze della Flotta del Mar Nero e la difesa aerea hanno respinto un attacco delle forze ucraine a Sebastopoli, distruggendo tre droni nel processo. Inoltre, la difesa aerea russa è stata segnalata aver abbattuto un drone ucraino R-360 Neptune sul mare vicino a Sebastopoli. Il canale Telegram Crimeawind riferisce di spari e una forte esplosione a Chornomorskyi, nonché del lavoro della difesa aerea russa nella zona dell'aeroporto di Belbek. Una colonna di fumo nero è stata segnalata sull'aeroporto e c'è un forte odore di incendio nella zona costiera della città, secondo il canale Telegram Crimeawind, citando gli abbonati. Non ci sono ancora segnalazioni di possibili vittime.

06:05 Media: Incendio in aeroporto militare nella regione russa di LipetskÈ scoppiato un incendio in un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk, secondo le agenzie di stampa russe Ria Novosti e Tass. Non forniscono inizialmente informazioni sulla causa dell'incendio. Poco prima, il governatore locale aveva annunciato evacuazioni a causa di un "massiccio" attacco di droni vicino alla città di Lipetsk. L'attacco ha causato esplosioni e interruzioni di energia, scrive Igor Artamonov su Telegram. È stata dichiarata un'emergenza nel distretto di Lipetsk e quattro villaggi vengono evacuati. Alcuni dei villaggi menzionati sono situati vicino a una base aerea fuori dalla città. Non ci sono segnalazioni di vittime. Le autorità ucraine non avevano segnalato attacchi sulla regione. Lipetsk si trova a circa 300 chilometri dal confine ucraino.

05:02 Putin potrebbe non aver saputo dell'accumulo di truppe ucraineValery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore russo, potrebbe aver ignorato i segnali di intelligence che le forze ucraine si stavano raccogliendo vicino al confine con l'Oblast di Kursk, secondo Bloomberg, citando una fonte vicina al Cremlino. Le forze ucraine hanno attraversato il confine nell'Oblast di Kursk l'6 agosto, portando il combattimento sul territorio russo. Secondo il rapporto, le forze ucraine hanno iniziato a raccogliersi vicino al confine con la regione di Kursk due settimane prima dell'inizio della loro offensiva. Il presidente russo Vladimir Putin non è stato informato dell'accumulo di truppe.

03:21 La metà dei tedeschi teme l'escalation del conflitto con la Russia a causa dei missili USAIl governo tedesco e statunitense hanno concordato che i missili a lungo raggio come i cruise missile Tomahawk saranno stanziati in Germania dal 2026, in grado di raggiungere i bersagli in Russia. La metà dei tedeschi si aspetta che questo peggiori ulteriormente il conflitto con la Russia. Il 50% dei rispondenti a un sondaggio Civey per il gruppo mediatico Funke è d'accordo con questa affermazione. Il 38% non crede che i piani porteranno a un'escalation, e il 12% è indeciso. Il 44% vede positivamente lo stanziamento, mentre il 42% lo vede negativamente, e il 14% è indeciso.

01:14 Il Ministro Presidente Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina

Il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer chiede una riduzione dell'aiuto militare all'Ucraina, tenendo conto del bilancio federale. "Non possiamo continuare a fornire fondi per le armi all'Ucraina che verranno utilizzate e non daranno risultati. Tutto deve essere in proporzione", ha detto il politico della CDU all'agenzia di stampa tedesca. "Sì, supporto, ma vediamo che stiamo raggiungendo i nostri limiti", ha aggiunto. Kretschmer ha fatto riferimento alla crescita del bilancio negli ultimi anni. "Prima della crisi del COVID-19 nel 2019, il nostro volume di bilancio era di 344 miliardi di euro. Ora siamo a 480 miliardi, eppure la coalizione a traffico non riesce a concordare il bilancio. Questo mostra che tutto è fuori controllo."

23:35 Kiesewetter: l'offensiva ucraina è legale e sensata

L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter vede l'ultima offensiva militare ucraina sul territorio russo come legale. La mossa a sorpresa dell'Ucraina è "chiaramente legale ai sensi del diritto di autodifesa" e "militarmente sensata", ha detto al "Tagesspiegel". Secondo Kiesewetter, l'avanzata delle truppe ucraine nella regione di Kursk mira a legare le forze russe e infliggere pesanti perdite. "Questo può alleggerire la pressione su altri fronti, poiché la Russia deve legare o riallocare le forze a Kursk", ha detto.

here.

22:30 Pentagono: l'incursione ucraina nella regione di Kursk è in linea con la politica degli Stati Uniti

L'incursione delle forze ucraine nella regione russa di Kursk è in linea con la politica degli Stati Uniti, ha detto la portavoce del Pentagono Sabrina Singh, secondo il portale di notizie "Kyiv Independent". Quando le è stato chiesto se l'Ucraina poteva utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti, Singh ha risposto che gli Stati Uniti "hanno sostenuto l'Ucraina sin dall'inizio nella difesa contro gli attacchi provenienti dal confine". La regione di Kursk confina con la regione ucraina di Sumy, che è stata soggetta a daily russi attacchi da quando è stata liberata ad aprile 2022. L'Ucraina sta prendendo misure "per proteggersi dagli attacchi" e sta operando "all'interno del quadro della politica degli Stati Uniti, utilizzando le nostre armi, i nostri sistemi e le nostre capacità", ha detto Singh. Ha aggiunto che spetta all'Ucraina parlare delle proprie operazioni. Quando le è stato chiesto fino a dove l'Ucraina può attaccare all'interno del territorio russo, Singh ha detto che gli Stati Uniti non sostengono gli attacchi a lungo raggio ma ha rifiutato di specificare la distanza esatta. "Non disegnerò una mappa circolare di dove possono colpire e dove non, ma siamo stati molto chiari con gli ucraini", ha detto.

22:09: BSW MEP De Masi Chiede "Il Più Presto Possibile" Cessate il Fuoco e TrattativeDopo l'avanzata dell'Ucraina a Kursk, il deputato europeo BSW Fabio De Masi chiede "il più presto possibile" un cessate il fuoco e trattative. L'Ucraina sta avendo "difficoltà maggiori nel difendere il proprio territorio", ha detto De Masi al "Tagesspiegel". L'avanzata "profondamente nel territorio russo" ha senso solo "se l'obiettivo dell'Ucraina è rafforzare la dinamica dell'escalation". I rischi sono immensi, ha detto l'eurodeputato. "Considerate, ad esempio, la centrale nucleare russa nella regione. La Russia è una potenza nucleare e ha la dominance dell'escalation".

21:50: Le Autorità della Regione di Kursk Segnalano Almeno Cinque Morti CiviliLe truppe russe stanno combattendo un'avanzata ucraina attraverso il confine per il terzo giorno consecutivo, secondo Mosca. Le forze russe e i guardiani di frontiera stanno impedendo alle unità ucraine di spingersi più a fondo a Kursk, ha detto il ministero della Difesa russo. Nel frattempo, l'esercito russo sta attaccando le forze ucraine che cercano di ritirarsi dalla regione di frontiera ucraina di Sumy. Il ministero della Salute russo dice che 66 civili sono rimasti feriti dal'inizio dell'avanzata ucraina, compresi nove bambini. Le autorità della regione di Kursk segnalano almeno cinque morti civili, compresi due medici. L'Ucraina non ha ancora commentato l'avanzata.

21:30: Borrell dell'UE: Il Regime di Lukashenko Coinvolto nella Deportazione Illegale di Bambini UcrainiIl regime bielorusso è complice nella guerra della Russia all'Ucraina, secondo il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell a Bruxelles. Insieme al sostegno politico, militare e logistico, la Bielorussia ha contribuito alla deportazione illegale di bambini ucraini dalle aree temporaneamente occupate dell'Ucraina. Dal 2021, il regime ha anche orchestrato la pressione migratoria sui confini esterni dell'UE, secondo un comunicato del Servizio per l'Azione Esterna dell'UE.

Puoi leggere tutti gli sviluppi precedenti qui.

In risposta al conflitto in corso, il militare ucraino continua a impegnarsi in operazioni militari attive oltre i propri confini, come mostrato dall'avanzata nella regione russa di Kursk.

Ancora più tesa, la diffusione sui social media di immagini di camion militari russi bruciati a Kursk, probabilmente a causa di queste operazioni militari.

Leggi anche: