11:36 La dichiarazione di Sharma: gli aerei F-16 non serviranno come arma miracolosa

11:16 Servizio Segreto Ucraino: Siamo Responsabili dell'Attacco alla Base di Munizioni della Scorsa Notte

Una fonte dell'agenzia di intelligence SBU ucraina ha confermato al Kyiv Independent che l'Ucraina ha eseguito l'attacco alla grande base di munizioni a Toropez, in Russia. La base avrebbe ospitato missili balistici, compresi quelli Iskander, missili antiaerei, munizioni d'artiglieria e bombe in picchiata. La fonte sostiene che l'attacco ha reso la base "quasi irriconoscibile". Dopo l'impatto dei droni ucraini, si è verificata un'esplosione estremamente potente. L'SBU sta collaborando con i suoi omologhi militari per ridurre progressivamente la capacità di missili del nemico, che sta devastando le città ucraine. L'SBU sta pianificando attacchi simili ad altre installazioni militari russe.

10:49 Produttori di Droni Ucraini Possono Concorrere per i Contratti di Ramstein per la Prima Volta

I produttori di droni ucraini sono ora idonei a partecipare alle gare coordinate dalla Coalizione dei Droni nel formato Ramstein. I rappresentanti dei sostenitori dell'Ucraina occidentale si incontrano a Ramstein ogni poche settimane. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, la serie di gare comprenderà due categorie: una per la produzione di droni in prima persona (FPV) e l'altra per i droni intercettori. Il ministero vede l'invito a presentare offerte come un importante boost per la produzione ucraina. Tutti i preventivi presentati saranno valutati dai membri della Coalizione dei Droni. I vincitori riceveranno ordini per ulteriori test. Se avranno successo, Ramstein prevede di commissionare i vincitori della gara per la produzione.

10:27 Video Mostra l'Attacco alla Base di Munizioni Russa

Il Cremlino non l'ha ancora confermato ufficialmente, ma il governatore della regione di Tver ha segnalato su Telegram che un attacco con drone ucraino ha causato un incendio. È probabile che si trattasse di una grande base di armi e munizioni. Sono state evacuate le persone e circolano online video dell'incendio.

09:39 Nove Feriti a Kharkiv, Due Morti a Zaporizhzhia

Kharkiv, in Ucraina, è stata sottoposta a un altro pesante attacco aereo russo il giorno precedente. Le bombe guidate sono esplose in più distretti, ferendo nove persone. Si tratta dell'ultima di una serie di recenti attacchi ai civili. Domenica, una bomba precisa ha ucciso una donna e ne ha ferite 43, tra cui quattro bambini. La Russia ha anche attaccato insediamenti nell'Oblast di Zaporizhzhia dal cielo, causando due morti.

08:46 Ucraina: Strutture Energetiche a Sumy Bersagliate di Nuovo

Secondo le autorità locali, le strutture energetiche nella città nord-orientale ucraina di Sumy sono state nuovamente prese di mira dai droni russi. I resoconti preliminari non segnalano vittime, ma gli attacchi ripetuti hanno posto uno stress sulla infrastruttura energetica. Martedì, la Russia ha attaccato la città e la regione di Sumy con missili e droni, lasciando senza elettricità oltre 280.000 case, secondo il Ministero dell'Energia.

08:27 Stato Maggiore Ucraino: 1130 Perdite Russi Ieri

Lo Stato Maggiore ucraino riferisce che 1130 soldati sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal'inizio dell'invasione russa a febbraio 2022, gli ucraini hanno contato 637.010 perdite nemiche. Inoltre, i soldati ucraini affermano di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli di trasporto e carri armati e 6 carri armati nelle ultime 24 ore.

07:55 Ucraina Pianifica il Distribuzione per i F-16

L'Aeronautica ucraina ha preparato strategie di distribuzione per i caccia occidentali F-16. Tutti i compiti per le forze armate e il Ministero della Difesa sono stati assegnati, ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale in video. Sono state tenute ulteriori discussioni con il Comando dell'Aeronautica riguardo alla possibilità di aumentare la flotta aerea e ulteriori addestramenti per i piloti. Molte voci a Kyiv chiedono un addestramento di base più completo per i piloti a causa delle frequenti gravi perdite. Attualmente, l'addestramento dura 40 giorni. L'Ucraina si aspetta di ricevere circa 60 F-16, ma solo pochi sono stati consegnati finora.

07:19 Russia: Attacchi di Droni Ucraini Ripuliti in diverse Regioni

La Russia riferisce di attacchi di droni ucraini in diverse regioni. La difesa aerea ha abbattuto 54 droni ucraini su cinque regioni russe durante la notte, secondo l'agenzia di stampa statale TASS, citando il Ministero della Difesa. Metà dei droni sono stati abbattuti sulla regione di confine di Kursk, il resto su quelle di Bryansk e Belgorod e le regioni occidentali di Smolensk e Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver a nord-ovest di Mosca, dove le autorità locali e i blogger militari hanno segnalato un attacco con drone a un grande magazzino di munizioni nella città di Toropets, causando un incendio e l'evacuazione dei residenti.

06:57 Blogger Militari: Attacco Danneggia Significativamente il Deposito di Munizioni Russo

Secondo i blogger militari, l'attacco ucraino a Toropets, nella regione di Tver, ha gravemente danneggiato un deposito di munizioni contenente migliaia di tonnellate di munizioni e missili. Il deposito, secondo i blogger, è stato recentemente ampliato e mantiene 42 bunker rinforzati e 23 magazzini e laboratori. L'ex colonnello del FSB russo Igor Girkin afferma che la situazione nella regione è sotto controllo. I blogger militari ucraini concludono dai loro dati che sono state inflitte gravi perdite, soprattutto sui bunker più recenti.

06:20 Il vicecapogruppo dei Verdi critica AfD e BSW per la promozione della propaganda russaIl vicecapogruppo del gruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, chiede un dibattito sull'influenza russa nelle operazioni in Germania nel Bundestag. L'analisi dei documenti interni dell'outlet di propaganda russa SDA rivela come le entità russe manovrano per influenzare la democrazia tedesca, il dibattito pubblico e le elezioni, secondo von Notz, un politico del ministero dell'interno. Collaborando con partiti come AfD, BSW e altri, le narrazioni russe vengono diffuse nel pubblico e nella sfera politica, potenzialmente danneggiando gli interessi tedeschi. Coloro che sostengono l'Ucraina vengonotargettati, spiati e diffamati in modo malevolo.

05:42 Microsoft individua la campagna di disinformazione russa contro Kamala HarrisGli attori russi, secondo le indagini di Microsoft, stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la possibile vicepresidentessa degli Stati Uniti, Kamala Harris. Un gruppo legato al Cremlino, chiamato Storm-1516, ha prodotto due video falsi dal tardo agosto, con l'obiettivo di screditare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra un gruppo di sostenitori falsi di Harris che attaccano un partecipante a un rally di Trump. L'altro video presenta un attore che afferma falsamente che Harris ha ferito una ragazza in un incidente del 2011, l'ha lasciata paralizzata e si è data alla fuga. Entrambi i video sono stati apparentemente visualizzati da milioni di persone.

05:19 Incendio a Tver a causa di un attacco con drone ucraino, secondo i rapportiUn attacco con drone ucraino, apparentemente riferito dalla Russia, ha causato un incendio nella regione occidentale di Tver. Secondo il governatore della regione, Igor Rudenya, i detriti di un drone ucraino hanno causato un incendio a Toropez, richiedendo l'evacuazione parziale dei residenti. I pompieri stanno attualmente cercando di controllare l'incendio. La causa esatta dell'incendio è attualmente incerta. La difesa aerea russa è stata occupata a respingere un "attacco di massa di droni" sulla città, come riferito. Tver, con una popolazione leggermente superiore a 11.000, ospita un arsenale russo per il deposito di razzi, munizioni ed esplosivi, secondo un rapporto del 2018 dell'agenzia di stampa statale RIA.

03:57 Regioni russe sotto attacco di droni, riferiscono i governatori localiL'Ucraina sta attaccando diverse regioni russe con droni, secondo i governatori locali. Sette droni ucraini sono stati abbattuti a Smolensk vicino al confine con la Bielorussia, secondo il governatore Vasily Anohin sull'app di messaggistica Telegram. La difesa aerea russa ha abbattuto un drone sopra Orjol, come riferito dal governatore Andrei Klychkov su Telegram. Almeno 14 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti sopra Bryansk vicino al confine ucraino, come riferito dal governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Il governo di Kyiv afferma di mirare a infrastrutture militari, energetiche e di trasporto cruciali per gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Gli Stati Uniti indagano sul commercio di uranio cinese con sospetti di elusione dell'embargo russoCi sono sospetti negli Stati Uniti che la Cina stia eludendo il divieto di importazione di uranio russo negli Stati Uniti importando uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la propria produzione negli Stati Uniti. L'Associazione degli produttori di uranio degli Stati Uniti è preoccupata per questa potenziale elusione del divieto, come riferito da Reuters. "Non vogliamo chiudere il rubinetto russo e improvvisamente avere tutto il materiale che viene dalla Cina", ha detto il rappresentante dell'Associazione degli produttori di uranio degli Stati Uniti Jon Indall. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha commentato la questione al momento della richiesta.

01:54 Gli Stati Uniti stanno considerando l'aumento delle riserve strategiche di petrolioIl governo degli Stati Uniti sta apparentemente considerando l'aumento delle sue riserve strategiche di petrolio a causa dei prezzi attuali, secondo una fonte anonima. Se l'acquisto verrà effettuato, sarà il più grande aumento di questo tipo dal rilascio storico del 2022. In risposta ai prezzi elevati della benzina successivi all'invasione della Russia dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha venduto grandi quantità di greggio dalle sue riserve strategiche nel 2022, segnando il "più grande rilascio di riserve di petrolio della storia".

00:45 Due morti e cinque feriti nell'attacco a SaporischschjaLa Russia ha attaccato la regione di Saporischschja durante la notte, causando almeno due morti e cinque feriti, secondo il governatore Ivan Fedorov. Fedorov ha confermato in seguito che la Russia ha "massicciamente attaccato" la comunità di Komyshuvakha nella regione. Numerosi edifici e una struttura infrastrutturale sono stati danneggiati, con le squadre di soccorso ancora sul posto per indagare ulteriori danni. La situazione viene monitorata attentamente dal "Kyiv Independent".

23:38 L'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU appoggia il piano di pace ucrainoL'ambasciatrice degli Stati Uniti all-ONU Linda Thomas-Greenfield ha riconosciuto di aver visto il nuovo "piano di pace" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Thomas-Greenfield ha espresso ottimismo per i progressi sulla questione della pace, senza entrare nei dettagli, probabilmente facendo riferimento al "piano di vittoria" recentemente annunciato da Zelensky. Non ci sono stati ulteriori commenti dell'ambasciatrice degli Stati Uniti in merito.

21:59 Moldova e Germania siglano un patto sulla cybersecurityMoldova e Germania stanno rafforzando le loro difese contro la "guerra ibrida di Putin" firmando un accordo sulla cybersecurity. Secondo le parole della Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau, il Presidente russo Vladimir Putin ha una vendetta contro l'Europa e specificamente la Moldavia, cercando di destabilizzare entrambe attraverso la "guerra ibrida di Putin". In risposta, stanno pianificando di rinforzare le loro difese. Grazie all'attrezzatura informatica, alla condivisione delle informazioni e all'addestramento, sperano di scoraggiare gli attacchi informatici in Moldavia e smascherare le informazioni false.

1. Nonostante gli europei abbiano promesso meno della metà dei caccia F-16 richiesti, il Presidente ucraino rimane ottimista riguardo all'aumento della superiorità aerea con il loro aiuto.

2. L'Unione Europea, in qualità di importante sostenitore della pace e del supporto, potrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'aiutare a ricostruire i depositi di munizioni dell'Ucraina dopo gli attacchi distruttivi.

