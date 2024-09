11:27 Potenziale intrusione dello spazio aereo rumeno da parte di un drone russo

10:57 Fritz: Gli Stati Uniti consegnano per la prima volta bombe guidate all'UcrainaIl presidente Zelensky si reca negli Stati Uniti per presentare il suo "piano di vittoria" e chiedere ulteriore assistenza militare. Biden sigla un pacchetto di armi del valore di quasi otto miliardi di dollari per l'Ucraina. Rispetto alle consegne precedenti, "è un aumento significativo", commenta il reporter di ntv Fritz.

10:20 Rapporto: i servizi segreti degli Stati Uniti si aspettano una ritorsione severa se approvate le missili a lungo raggioFonti dei servizi segreti degli Stati Uniti prevedono rischi significativi se l'Ucraina utilizzerà missili a lungo raggio contro obiettivi profondi nel territorio russo. Consentire questo dall'ovest potrebbe portare a severe ritorsioni, secondo una valutazione dei servizi segreti non pubblicata citata dal "New York Times". I servizi segreti considerano diverse possibili reazioni russe - dall'incendio e dalla sabotaggio contro le strutture europee a potenziali attacchi letali contro siti di supporto militare americano ed europeo. Anche se non si prevedono ritorsioni russe aperte, ci si attende operazioni di intelligence coperte. Il "New York Times" cita questa valutazione dei servizi segreti, sostenendo che l'Ucraina probabilmente non ha missili a lungo raggio sufficienti per modificare significativamente il corso della guerra. Secondo questa valutazione, il rischio è sostanziale, ma l'eventualità di successo è incerta. Il giornale suggerisce che questa difficoltà nella decisione possa contribuire alle difficoltà di Biden.

09:57 Munz sull'ultima minaccia di Putin: il blocco delle esportazioni di materie prime "non avrà un impatto significativo sull'Occidente"La Russia minaccia gli Stati Uniti con conseguenze se approva l'uso di armi a lungo raggio contro obiettivi russi. Il presidente Putin menziona alcune restrizioni sulle esportazioni di materie prime strategiche come risposta all'Occidente, tra cui l'uranio. Il reporter di ntv Munz indaga sullo sfondo e sulle implicazioni.

08:40 La marina ucraina si interroga sulla costruzione russaUn progetto di costruzione russo non identificato vicino al ponte di Crimea confonde la marina ucraina. Il portavoce Dmytro Pletenchuk ha suggerito alla televisione ucraina che la costruzione è in corso, ma il suo scopo rimane sconosciuto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, potrebbe essere un altro attraversamento, ma è ancora prematuro fare giudizi", ha detto Pletenchuk. Non crede che i russi lo completeranno a causa delle condizioni meteorologiche peggiori.

08:08 La città ucraina vicino al confine romeno subisce un attacco, numerosi feritiLa città di Izmail nel sud dell'Ucraina è stata attaccata. Secondo il governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper, tre persone sono state uccise in un attacco con drone russo questa mattina, tutte persone anziane, inclusa una donna di oltre 90 anni. Undici altre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sono stati segnalati edifici e auto danneggiati e diversi incendi. Izmail si trova sul confine con la Romania, con la foce settentrionale del fiume Danubio che forma il confine.

07:40 L'esperto di politica estera SPD Roth chiede più aiuti militari all'Ucraina per facilitare le trattativeL'esperto di politica estera SPD Michael Roth si batte per un maggiore sostegno militare europeo all'Ucraina. "Soprattutto i grandi paesi europei devono contribuire in modo sostanziale militarmente perché l'Ucraina rimanga una nazione libera e democratica", ha detto Roth al "Tagesspiegel". "Ora è il momento di mobilitare tutte le risorse per mettere l'Ucraina in una posizione di vantaggio per eventuali trattative". Il presidente del Comitato degli Affari Esteri nel Bundestag afferma: "Chi vuole porre fine rapidamente al conflitto deve fornire all'Ucraina ciò di cui ha bisogno". Forza militare e diplomazia sono due facce della stessa medaglia. "La Russia non sarà di umore spontaneo per le trattative fino a quando Putin non crederà impossibile una vittoria sull'Ucraina".

07:09 Baerbock: Senza il nostro sostegno, gli ospedali e i bambini sarebbero vulnerabiliLa ministra degli Esteri federale Baerbock difende le consegne di armi occidentali all'Ucraina e avverte contro il calo del sostegno a Kyiv. "Il pensiero che non ci sarebbe combattimento o morte in Ucraina se non ci fossero armi difensive è tanto basilare quanto falso", ha detto Baerbock giovedì nel dibattito generale dell'ONU a New York. "Se la Russia ferma il suo attacco, la guerra finisce. Se l'Ucraina smette di difendersi, è finita per l'Ucraina". Il presidente Putin ha risposto all'invito a una conferenza sulla pace in giugno con il bombardamento di un ospedale per bambini. Finché Putin non sarà disposto a trattative, interrompere il sostegno significherebbe "che gli ospedali ucraini e i loro bambini sarebbero esposti. Significherebbe più crimini di guerra, potenzialmente anche in altri paesi". Baerbock ha sottolineato che la Russia "ha ripetutamente giocato con l'inviolabilità dei confini degli stati baltici e della Polonia".

Il governo sloveno consiglia di non prendere decisioni affrettate riguardo all'implementazione di armi occidentali a lungo raggio sul suolo russo, nonostante le riserve tedesche. Il primo ministro Robert Golob spiega ai margini del dibattito generale dell'ONU a New York, "Solitamente non è saggio escludere qualcosa come un'opzione in anticipo". Continua, "Questo argomento è complesso, ma credo che dobbiamo discutere tutte le possibilità e scegliere quella che si adatta meglio alla situazione attuale". Il dispiegamento di missili da crociera a lungo raggio è stato un problema controverso per la Germania e gli Stati Uniti finora. Il cancelliere Olaf Scholz aveva precedentemente respinto la consegna di armi a lungo raggio a precisione all'Ucraina in futuro.

06:11 Baerbock esorta l'Iran a smettere di appoggiare l'aggressione della Russia contro l'Ucraina

06:01 Trump Planned Incontro con Zelenskyy

L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pianificato di incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a New York venerdì. L'incontro si terrà nella Trump Tower di Manhattan, secondo Trump. Zelenskyy, che ha avuto un incontro con il Presidente Joe Biden giovedì, ha prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Zelenskyy aveva espresso il desiderio di incontrare Trump, il Presidente democratico Joe Biden e la Vicepresidente Kamala Harris per presentare il suo "piano per porre fine alla guerra in Ucraina". Scopri di più qui.

04:25 Harris Promette Sostegno a Zelenskyy e Avverte contro Trump

La candidata democratica alla presidenza Harris promette il suo sostegno al Presidente ucraino Zelenskyy e lancia un avvertimento contro il suo potenziale avversario repubblicano Trump (non espresso). "Il mio sostegno al popolo ucraino è incrollabile. (...) Continuerò a stare con l'Ucraina e ad aiutare a garantire che emerga vittoriosa e viva in pace e prosperità", ha dichiarato Harris durante una visita a Zelenskyy a Washington. Avverte che la pace non può essere raggiunta senza la partecipazione dell'Ucraina. Tuttavia, ci sono "alcuni" negli Stati Uniti che hanno queste intenzioni. Il loro obiettivo è convincere l'Ucraina a cedere parti sostanziali del suo territorio, rimanere neutrale e rinunciare alle garanzie di sicurezza da altri paesi. Queste proposte riflettono quelle del Presidente russo Putin e rappresentano una chiamata alla resa.

02:08 Ucraina Rapporta Attacchi nell'Ovest di Kherson

Le truppe russe hanno lanciato ripetuti attacchi di bombardamento sull'insediamento di Tomyna Balka a ovest della città ucraina di Kherson, controllata dall'Ucraina, ha riferito il governatore della regione, Prokrudin. Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita, secondo i resoconti su Telegram.

00:55 Regno Unito Fornirà Altri Sistemi d'Arteria all'Ucraina

Il Regno Unito fornirà un altro lotto di sistemi d'artiglieria AS90 auto-trasportati alle forze di difesa ucraine. Un totale di 10 di questi sistemi è già stato consegnato all'Ucraina, con altri 6 in arrivo nelle prossime settimane, ha annunciato il Ministero della Difesa britannico.

23:33 ONU Lotta per Sostenere gli Ucraini quest'Inverno

Le Nazioni Unite hanno riconosciuto di avere una grave carenza di fondi per aiutare le persone in Ucraina durante l'inverno. "I livelli di finanziamento delle organizzazioni come la nostra sono insufficienti per questa stagione", dice Karolina Lindholm Billing, coordinatrice per l'Ucraina all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'UNHCR ha attualmente solo il 47% del finanziamento necessario per sostenere i milioni di ucraini colpiti dalla guerra o sfollati nel loro paese. Lo scorso anno, l'UNHCR era finanziato al 70%.

22:13 Biden: USA Rafforzeranno l'Aiuto all'Ucraina

Secondo il Presidente Joe Biden, gli Stati Uniti aumenteranno il loro sostegno all'Ucraina per il resto del suo mandato. Questo rafforzerà la posizione di negoziazione del governo ucraino, ha affermato Biden prima di incontrare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Il mandato di Biden terminerà a gennaio. Potrebbe essere succeduto dalla sua Vicepresidente Kamala Harris o dal repubblicano Donald Trump, che si prevede ridurrà l'impegno degli Stati Uniti con l'Ucraina.

21:34 Ucraina: Russia Sta Intensificando gli Attacchi in Zaporizhzhia

Secondo i rapporti dell'intelligence ucraina, le truppe russe si stanno preparando per intensificare le loro attività nella regione di Zaporizhzhia. "C'è una tendenza verso l'intensificazione degli scontri nel settore del fronte combattente di Zaporizhzhia", ha detto un portavoce delle truppe stanziate nel sud dell'Ucraina in televisione nazionale. "Negli ultimi 24 ore, abbiamo visto cinque attacchi e, secondo le nostre informazioni, questo numero potrebbe aumentare, poiché il nemico sta concentrando i gruppi d'attacco vicino all'insediamento di Pryiutne". Inoltre, veicoli corazzati leggeri sono stati ricevuti dalla parte russa, ha detto il portavoce. "Ciò significa che si stanno preparando per operazioni offensive."

21:00 Biden Garantisce il Continua Sostegno degli USA all'Ucraina

All'inizio del loro incontro a Washington, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito il suo impegno a sostenere l'Ucraina. "La Russia non prevarrà, l'Ucraina sì", ha detto Biden accogliendo il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky nell'Oval Office della Casa Bianca: "E staremo al vostro fianco ogni passo del cammino". Leggi di più qui.

