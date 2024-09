11:25 Osserviamo un'ondata di aggressioni di destra in aumento a Sonneberg.

Sonneberg è il primo distretto in Germania governato da un politico dell'AfD, il che ha portato a numerose lamentele da parte degli attivisti. Hanno apparentemente affrontato numerose minacce, con il risultato che diversi hanno abbandonato il loro lavoro. Inoltre, il numero di incidenti di estrema destra è apparentemente aumentato di cinque volte in un anno. Gli esperti collegano questo aumento all'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer parla al seggio elettoraleIl primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le attuali elezioni statali "forse le più importanti degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, ringrazia coloro che "hanno scelto diversamente" in passato ma hanno ora optato per "il potere principale del centro principale", ovvero l'Unione sassone. "Questa posizione faciliterà la formazione di un governo che beneficerà questa terra", aggiunge Kretschmer. Secondo i sondaggi, il suo CDU è impegnato in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "non è sulla scheda elettorale"Il primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow, considera il giorno delle elezioni "una festa della democrazia" - anche se non dovesse essere rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del Partito della Sinistra parla del perché non sostiene un governo di minoranza e perché è scettico riguardo alle capacità del BSW.

09:59 "Non mi sento a mio agio con la storia" - Storico disapprova la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali in Sassonia e Turingia, che coincide con l'85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. Secondo lui, "chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni il 1° settembre chiaramente manca di rispetto per la storia". Loew sottolinea la classificazione dell'AfD come "estremamente di destra" dai servizi di intelligence interni in entrambi gli stati, il che potrebbe portare a confronti sfortunati se l'AfD e un partito di destra vincessero a Dresda ed Erfurt.

09:30 "Elezioni cruciali": Tutti i fatti sulle elezioni in SassoniaPiù di 3,3 milioni di elettori in Sassonia votano oggi per determinare chi plasmerà il futuro panorama politico del parlamento statale di Dresda. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di forza nello stato per la prima volta dal 1990. Secondo il primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, queste elezioni sono "cruciali". "Tutto è in gioco".

09:05 Kretschmer accusa la coalizione a traffico luce di "decisioni affrettate prima delle elezioni"Il giorno delle elezioni in Sassonia arriva e Michael Kretschmer cerca di continuare la striscia vincente del CDU nello stato. In un'intervista a ntv, parla delle sue opinioni sulla questione dei rifugiati, sulla coalizione a traffico luce e sull'Ucraina.

08:46 Tutti i dati sulle elezioni in TuringiaOggi, gli individui del centrale stato tedesco federale di circa 2,1 milioni di abitanti scelgono il loro futuro governo. L'AfD, guidata dal candidato principale Björn Höcke, emergerà come la forza più potente in Turingia?

08:24 Come l'AfD potrebbe minacciare la democraziaLe ricerche mostrano che c'è una forte probabilità che l'AfD aumenti significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Gli esperti argomentano che lo stato di diritto è più vulnerabile di quanto si pensi.

08:00 I seggi elettorali aprono in Turingia e SassoniaOggi vengono eletti nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Secondo i sondaggi, l'AfD è in testa in Turingia. In Sassonia, il CDU e l'AfD sono in una corsa serrata. Le prime proiezioni sono attese intorno alle 18:00, quando i seggi elettorali chiuderanno. Le elezioni in questi due stati dell'est della Germania servono come indicatore per la coalizione a traffico luce di Berlino.

