11:15 Le fotografie satellitari in alta definizione rivelano ingenti danni negli impianti di stoccaggio di munizioni russe

Attuali Attacchi ai Depositi di Munizioni Ucraini hanno causato danni significativi, con numerosi missili russi e altro armamento distrutti in Ucraina. Immagini dettagliate da Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Toropets e Oktyabrsk.

10:46 Danni Estesi a Saporizhzhia: Un Morto, Numerosi Feriti, Distruzione Significativa Gli attacchi russi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia hanno causato un morto e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. La città è stata colpita da "estesi attacchi aerei" intorno alle 10 PM di lunedì, come dichiarato dal servizio di emergenza statale. Una persona è morta e sei altre, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15, sono rimaste ferite. Sono state anche incendiate strutture e case private. Un dipendente della città ha confermato che 74 edifici residenziali e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Possibile Ritiro dell Equipaggio della Portaerei Russa "Admiral Kuznetsov": "Improbabile che Navighi di Nuovo" Secondo Forbes, l equipaggio della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" sarebbe stato trasferito al fronte. La nave è nota per la sua serie di errori, spiega il reporter di ntv Rainer Munz da Mosca. Il trasferimento dell equipaggio potrebbe essere un segno dei problemi finanziari della Russia.

09:27 La Resistenza di Wuhledar Minacciata: Potrebbe Essere la Prossima a Cadere? Le Truppe Russe Rapportate in Avanzata I media di stato e i blogger suggeriscono che le truppe russe hanno iniziato a prendere la città ucraina orientale di Wuhledar. "Le unità russe sono entrate a Wuhledar - l'occupazione della città è iniziata", ha scritto Yuri Podolyaka, un blogger militare pro-russo di origini ucraine. Altri blogger militari pro-russi riportano l'avanzata. I media di stato russi affermano che Wuhledar, situata nella regione di Donetsk, è circondata e che i combattimenti continuano verso est della città. L esperto militare colonnello Reisner ha detto a ntv.de che le forze russe stanno circondando Wuhledar da diverse direzioni come una morsa. "Wuhledar è a rischio di essere circondata. È ragionevole ipotizzare che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento corazzati, non sarà in grado di mantenere il controllo della zona."

08:59 Battaglie Aeree Notturna tra Russia e Ucraina: 13 Droni Ucraini Abbattuti La difesa aerea russa avrebbe abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo TASS, che cita il ministero della Difesa russo. Sei droni sarebbero stati intercettati sopra le regioni di Belgorod e Kursk, mentre uno sarebbe stato abbattuto sopra la regione di Bryansk. L aviazione ucraina afferma di essere stata sotto attacco di droni e missili russi durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti ad atterrare. Non ci sono ancora segnalazioni di vittime o danni.

08:17 La Chiara Posizione del Danimarca sui Colpi a Lungo Raggio contro la Russia La premier danese Mette Frederiksen incoraggia i suoi alleati ad autorizzare l uso di armi occidentali con portata estesa contro la Russia. "Proponiamo di porre fine al dibattito sulle linee rosse", ha detto Frederiksen durante un'intervista con Bloomberg. La linea rossa più importante è già stata superata - l'invasione russa dell'Ucraina. Ha espresso che non permetterà mai alla Russia di governare ciò che è appropriato per la NATO, l'Europa o l'Ucraina.

07:38 Presunte Misure di Risparmio della Russia: Soldati Caduti sepolti sul Campo di Battaglia, Segnalati come Dispersi per Evitare Pagamenti L'intelligence militare ucraina afferma che i soldati russi caduti vengono sepolti sul campo di battaglia e segnalati come dispersi per evitare di pagare le loro famiglie. "Li uccidono, la battaglia continua, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi vengono segnalati come dispersi. Se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capisci?", dice un uomo al suo interlocutore, un residente della regione russa di Belgorod, nella chiamata pubblicata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto sarebbe compreso tra $67.500 e $116.000.

06:59 Le Dichiarazioni Russe Non Offrono Speranza per la Fine del Conflitto Mentre il presidente ucraino Zelenskyy promuove il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non ci sono segni di interesse russo per risolvere il conflitto. "Il Cremlino continua a dare l'impressione di non avere intenzione di raggiungere un accordo che non includa la resa completa del governo ucraino e lo smantellamento dello stato ucraino", scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti funzionari russi hanno recentemente espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace, e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia non è disposta a trattare sotto altre condizioni che non siano la resa dell'Ucraina, definendo anche NATO e Occidente come "nemico comune". "L'ISW continua a credere che il Cremlino non sia interessato a trattative di pace in buona fede con l'Ucraina e userà solo il concetto di 'piani di pace' e 'trattative' per fare pressione sull'Occidente e costringere l'Ucraina a fare concessioni riguardo alla sua sovranità e integrità territoriale".

Le azioni degli Stati Uniti potrebbero potenzialmente accelerare la fine delle ostilità russe contro l'Ucraina entro l'anno prossimo, suggerisce il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Lo ha dichiarato sul suo canale Telegram dopo un incontro con un gruppo di rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti. Zelensky è attualmente negli Stati Uniti per le riunioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e per presentare la sua "strategia di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Adolescenti Accendono elicottero Mi-8 a Omsk

16:44 G7 riflette sui missili a lungo raggio per Kiev

I commissari dei paesi del G7 discuteranno la possibilità di fornire missili a lungo raggio all'Ucraina, in grado di raggiungere il territorio russo, il prossimo lunedì. Questa informazione è stata condivisa dal capo della politica estera dell'UE Josep Borrell durante le sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si sa anche che la Russia sta ricevendo nuove armi, tra cui razzi iraniani, nonostante le ripetute smentite di Teheran.

15:50 Zelensky: "La pace potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime ottimismo riguardo a una rapida fine del conflitto con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto immaginiamo", dice in un'intervista alla stazione televisiva americana ABC News. Insiste sull'importanza del continuo sostegno degli Stati Uniti e degli altri partner internazionali all'Ucraina.

14:50 Vittime degli attacchi russi a Saporizhzhia

Le forze russe hanno eseguito l'ultimo di una serie di attacchi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia martedì sera. Un morto è stato segnalato, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario cittadino, citato dal broadcaster pubblico Suspilne, stima cinque feriti, tra cui una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti nella città e nella notte precedente. Fedorov scrive sul suo canale Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, anche se il tipo di arma utilizzata rimane sconosciuto. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, scatenando un incendio che è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco senza feriti.

13:29 Le forze ucraine sotto pressione a Pokrovsk

Le fonti ucraine segnalano che l'esercito ucraino sta affrontando una situazione difficile nell'est del paese. "La situazione nella regione di Pokrovsk e Kurachove rimane tesa", si legge nel bollettino serale dello stato maggiore di Kiev. La maggior parte dei 125 attacchi russi lungo il fronte si è verificata in questa regione. "L'attenzione principale è stata rivolta a Pokrovsk", spiega il comando militare ucraino. Anche se gli osservatori indipendenti attribuiscono agli ucraini il merito di aver ritardato l'avanzata russa su Pokrovsk, strategicamente importante, la situazione rimane pericolosa per i difensori di fronte a Kurachove, situata più a sud. Gli avanzamenti russi vicino alla città mineraria di Hirnyk rappresentano una minaccia per l'accerchiamento di diverse unità lì. Un avanzamento simile delle forze russe vicino alla città di Vuhledar, che hanno già fallito di catturare attraverso attacchi frontali, è stato segnalato.

12:28 Cittadino americano condannato in Russia per il tentato rapimento del figlio

Un cittadino americano è stato condannato a sei anni di carcere in Russia per aver tentato di lasciare il paese con il figlio russo senza il consenso della madre. Un tribunale di Kaliningrad ha dichiarato il cittadino americano colpevole di tentato "rapimento" e ha ordinato che sconti la pena in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, il cittadino americano ha tentato di partire per la Polonia con il figlio di quattro anni in luglio 2023, senza ottenere il consenso della madre. Ha tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva con il bambino prima di essere fermato dalle guardie di frontiera. Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia rimangono tese a causa del conflitto ucraino.

20:13 Zelensky elogia Scholz per l'aiuto tedesco dopo l'incontro a NY Dopo un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per l'aiuto della Germania. "Siamo immensamente grati alla Germania per il suo aiuto", ha dichiarato su X. "Come partner, abbiamo impedito la perdita di molte vite e non c'è dubbio che possiamo rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Scholz ha ribadito la posizione della Germania di non fornire all'Ucraina armi ad alta tecnologia.

19:35 Forbes: L'equipaggio dell'unico portaerei russo inviato alla guerra in Ucraina La sola portaerei russa, l'"Admiral Kuznetsov", è stata al centro dell'attenzione negli anni a causa dei suoi numerosi problemi dal suo debutto negli anni '80, nonostante i pochi dispiegamenti. Recentemente, la rivista "Forbes" ha riferito che un numero crescente di marinai dell'equipaggio di 15.000 persone del Kuznetsov si sta unendo alla lotta in Ucraina, non a bordo della loro portaerei, ma come parte del loro battaglione. Secondo "Forbes", questa tattica è stata adottata per raggiungere i quote mensili di arruolamento, stimate in 30.000 nuovi combattenti al mese. Contestualmente, il Kuznetsov rimane in uno stato di decadenza e probabilmente diventerà un elemento permanente lungo la costa di Murmansk, dove è stato ormeggiato on e off per qualche tempo.

