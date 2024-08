11:13 L'aeroporto militare di Volgograd in fiamme

10:41 Russia Installa Rifugi in Beton nella Zona di Confine di KurskNella regione russa di Kursk, le autorità annunciano la costruzione di rifugi in cemento armato per la popolazione locale. Il capo dell'amministrazione della città di Kursk, Alexei Smirnov, spiega tramite Telegram: "Su mio ordine, l'amministrazione della città di Kursk ha individuato i punti centrali per l'erezione di moduli prefabbricati per bunker". Questi bunker vengono costruiti in aree trafficate come 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che trasporta uno dei moduli. I bunker vengono anche installati in altri due luoghi, compreso Kursk, sede della centrale nucleare regionale, che la Russia sostiene che l'Ucraina miri ad attaccare, una rivendicazione che l'Ucraina nega.

10:10 L'Ucraina Annuncia Progressi a KurskL'Ucraina riferisce di oltre 40 tentativi da parte delle truppe russe vicino a Pokrovsk, quasi tutti respinti. Il presidente Zelensky promette di rinforzare le truppe nella zona. L'avanzata ucraina nella regione di Kursk continua.

09:42 Le Autorità Russe Respingono Attacchi di DroniLe autorità russe confermano di aver respinto diversi attacchi aerei ucraini nelle parti occidentali del paese. Il governatore della regione di Volgograd, Andrei Bocharov, riferisce tramite Telegram che "la maggior parte dei droni è stata neutralizzata" in un attacco vicino al villaggio di Marinowka (come riferito alle 07:30). A Kursk, il governatore locale Alexei Smirnov nota che "due missili ucraini e un drone sono stati intercettati dalla difesa aerea russa". Nel frattempo, un attacco con cinque droni viene respinto nella regione di Rostov. I droni vengono anche abbattuti in altre regioni russe, tra cui Voronezh e Bryansk.

09:09 Il Ministro della Difesa Ucraino Richiede l'Approvo per Armi a Lungo Raggio Contro i Bersagli RussiIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov si incontra con una delegazione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Il ministero rilascia una dichiarazione secondo cui il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone hanno discusso della situazione al fronte e delle politiche degli Stati Uniti riguardo alle armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. "Ho sottolineato che dobbiamo chiedere l'approvazione ai nostri alleati per utilizzare immediately le armi a lungo raggio contro i bersagli russi", ha detto Umerov, aggiungendo: "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 L'Attore di Star Wars Lancia una Raccolta Fondi per i Robot Antimina dell'UcrainaL'attore di Star Wars Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker, lancia una campagna di raccolta fondi per fornire robot antimina all'Ucraina. Insieme all'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, spera di raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot consentiranno la bonifica sicura delle mine in zone difficili da raggiungere, garantendo la sicurezza degli operatori. "Uno dei crimini più orribili che la Russia ha commesso in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine", ha affermato Snyder. "Ho assistito a zone precedentemente non occupate vicino al fronte dove le persone corrono rischi solo per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Questi robot possono eliminare le mine e salvare vite". Una grande parte dell'Ucraina remains contaminata dalle mine, richiedendo anni per la bonifica.

08:01 Il Cremlino Sembra Preparare i Russi per una 'Nuova Realtà'L'assalto ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca, riferisce una fonte vicina al Cremlino al portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga. "Le regioni sono lontane, ma l'invasione del territorio russo e la conquista di villaggi è un evento nuovo e piuttosto sgradevole", ha detto la fonte. Per alleviare l'umore ora teso, il Cremlino sta cercando di preparare i russi a vivere in una "nuova realtà" e "nuovo norm". Il messaggio è: il nemico ha effettivamente invaso il territorio russo, verrà inevitabilmente sconfitto, ma il recupero del territorio richiederà tempo e i russi devono sostenere questo periodo. Nel frattempo, i residenti vengono invitati a "trasformare la negatività e lo shock in una direzione positiva" contribuendo agli sforzi di aiuto per Kursk. Gli ufficiali intervistati da Meduza prevedono che i combattimenti a Kursk potrebbero protrarsi per diversi mesi.

07:30 Il Governatore Russo Conferma l'Incendio in una Struttura MilitareLe autorità russe confermano i rapporti di un incendio in una struttura militare nella regione russa del Volgograd dopo un attacco di un drone ucraino. Il governatore Andrei Bocharov annuncia tramite Telegram che il drone ha colpito la struttura. Non ci sono state vittime. Bocharov non specifica quale struttura militare è stata interessata, ma ha notato che Marinovka è stata presa di mira. La Russia mantiene una base aerea a Marinovka.

06:20 Esplosioni segnalate alla base aerea russa di VolgogradDurante la notte sono state segnalate esplosioni nella città russa di Kalach sul Don, nella regione di Volgograd. Vari canali Telegram russi suggeriscono che queste esplosioni potrebbero essere state causate da un attacco con droni. Si dice che sia scoppiato un incendio in una base aerea vicina. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. L'attacco sembra aver preso di mira la base aerea di Marinovka, situata nel villaggio di Oktyabrsky, a circa 20 chilometri da Kalach sul Don. Le persone della zona hanno riferito di aver sentito circa sei-dieci esplosioni forti, insieme ai caratteristici suoni dei droni, secondo Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania fornirà ulteriore aiuto all'Ucraina se necessarioIl leader dell'SPD Lars Klingbeil ha garantito ulteriore supporto all'Ucraina. Se si rivelasse impossibile fornire i miliardi pianificati dai beni russi congelati all'Ucraina, la Germania fornirà fondi extra, ha dichiarato Klingbeil in un podcast con il vicedirettore della "Bild" Paul Ronzheimer. "Non dobbiamo arrivare al punto di dire 'Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina'", ha detto Klingbeil. "In quel caso, ovviamente, siamo obbligati a cercare in Germania dove vengono i soldi. Abbiamo una responsabilità verso l'Ucraina. Si devono trovare soluzioni e le troveremo."

04:27 Il servizio di intelligence ucraino commenta gli attacchi con i droni in RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato i bersagli degli attacchi con i droni in Russia durante la notte. Hanno colpito l'aeroporto di Mosca Ostafyevo, la base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e un centro di comunicazioni radio, ha detto il capo del HUR Kyrylo Budanov al sito di notizie militari "The War Zone". Sono stati coinvolti circa 50 droni. Si sta valutando l'entità dei danni. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo durante la mattina.

03:09 Giubbotti antiproiettile e caschi per gli addetti ai seggi a Kursk per le elezioni regionaliNella contesa regione russa di Kursk, lungo il confine, la Russia prevede di fornire giubbotti antiproiettile e caschi agli addetti ai seggi per le anticipate elezioni regionali. Inoltre, verranno allestite stazioni di voto aggiuntive in altre parti del paese per coloro che hanno lasciato la regione, secondo quanto riferito da Tatjana Malachowa, capo della commissione elettorale regionale, dalle agenzie di stampa russe. La regione è attualmente sotto stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste dal 6 al 8 settembre in diverse regioni della Russia. La commissione elettorale centrale russa ha deciso che i cittadini delle aree di confine potranno votare in anticipo, comprese le regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk.

01:34 Fico critica la politica estera delle democrazie occidentaliIl primo ministro slovacco Robert Fico si sente limitato da ciò che considera un consenso tra le democrazie occidentali su questioni importanti di politica estera. those who deviate from this consensus are "arbitrarily put under pressure and threatened with isolation" by Western democracies, according to a statement he released to mark the anniversary of the 1968 Moscow invasion. In the statement, Fico compares the violent suppression of the "Prague Spring" in 1968 by Warsaw Pact troops to what he sees as current pressure on differing opinions in Europe. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e è stato accusato di essere filorusso di conseguenza.

00:12 L'Ucraina riferisce di 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in 24 oreL'Ucraina riferisce di aver respinto 44 su 46 attacchi russi lungo il fronte vicino alla città di Pokrovsk, nell'est del paese, nel corso della giornata. Lo stato maggiore riferisce che i combattimenti sono ancora in corso in due altri settori alle 21 CET. Gli attacchi hanno causato la morte o il ferimento di 238 soldati russi. Non viene fornita alcuna informazione sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

23:09 La Russia afferma di aver sventato un'incursione ucraina nella regione di BryanskLa Russia afferma di aver impedito un'incursione ucraina nella regione russa di Bryansk, che confina con Kursk. L'incursione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata impedita dalle forze del servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità dell'esercito russo, secondo il governatore di Bryansk Alexander Bogomaz in un post su Telegram. "Il nemico è stato colpito dal fuoco", si aggiunge nel post. La situazione è ora "sotto controllo".

21:52 Putin elogia le forti relazioni commerciali con la CinaIl presidente russo Vladimir Putin elogia la stretta cooperazione con la Cina. "Le nostre relazioni commerciali si stanno sviluppando con successo (...). L'attenzione che entrambe le gover

21:20 Appello Rifiutato: L'ex Vice Ministro della Difesa Russo Rimane in DetenzioneNonostante la sua richiesta di libertà condizionata e il ricorso contro il suo arresto, il vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov rimane in carcere a causa di accuse di corruzione. Secondo l'agenzia di stampa TASS, tale richiesta è stata successivamente respinta. Bulgakov, precedentemente a capo degli acquisti per l'esercito russo prima del suo licenziamento, è attualmente in custodia. Inoltre, il tribunale ha ordinato la detenzione di due presunti complici di Bulgakov. La loro società, si sostiene, ha ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro) di danni.

21:00 L'Ucraina Rinforza le Forze a PokrovskIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rivelato che l'Ucraina sta rafforzando la sua presenza militare nella regione contesa di Pokrovsk, situata nell'est del paese. Parlando durante una trasmissione, ha confermato che sono consapevoli delle intenzioni strategiche della Russia in questa zona. Inoltre, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk è in corso, ha rivelato Zelenskyy. Anche se il loro progresso è incerto, hanno manageato a prendere il controllo di alcune aree, secondo lui.

20:41 Dopo il Decreto: Numerosi Ucraini in Ungheria a Rischio di EspulsioneIn risposta a un decreto ungherese che limita la protezione per i rifugiati ucraini, molte persone si trovano ora a rischio di perdere il loro alloggio. I rifugiati privati hanno iniziato a sfrattare gli ucraini, come riferito da Migration Aid. Circa 120 rifugiati, per lo più donne e bambini rom della regione transcarpatica dell'Ucraina, che ha una consistente minoranza ungherese, sono stati espulsi da una guesthouse sotto sorveglianza della polizia a Kocs, a nord di Budapest.

