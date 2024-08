- 100.000 euro in danni per incendio al balcone

In un incendio in una villetta a schiera a Bad Mergentheim (distretto di Main-Tauber) sono stati registrati danni per circa 100.000 euro. Il fuoco è stato causato da un grill a gas sul balcone, secondo quanto riferito dalla polizia. Le fiamme si sono poi propagate alla facciata della casa adiacente e a parti del tetto. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento l'incendio.

La famiglia ha dovuto trovare un alloggio alternativo poiché la loro casa ha subito danni per circa 100.000 euro. Per fortuna, nessuno della casa vicina è rimasto ferito, anche se la facciata e alcune parti del tetto sono state interessate dalle fiamme provenienti dall'altra casa.

